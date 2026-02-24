Patru ani de război în Ucraina (IV): 12 ani de Crimeea rusească. Ce înseamnă asta pentru România?  

08:10

Gligor Kuzmanovski este originar din Macedonia. A absolvit Istoria Artei şi Arheologie la Skopje şi, după ce, în 2018, a participat la Târgul de Artă Contemporană „Autor", organizat în București, a decis să se stabilească, în 2019, în România. Gligor Kuzmanovski creează sculptură mică şi bijuterii, realizate mai ales din lemn şi hârtie presată.