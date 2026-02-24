Funcționarii din Guvern se opun OUG-ului privind reforma administrației: „Propunerea legislativă afectează stabilitatea funcției publice”

15:10

Kremlinul a transmis marţi, la patru ani după lansarea atacului rus la scară largă, că obiectivele sale de război în Ucraina nu au fost încă atinse și că „operațiunea sa militară specială” din această țară va continua până la îndeplinirea lor. „Obiectivele nu au fost încă atinse și de aceea operațiunea militară specială continuă”, a […]