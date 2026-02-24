Răzvan Lucescu a surprins la plecarea în Spania pentru Celta - PAOK: "Nu calificarea o vrem!"

Sport.ro, 24 februarie 2026 20:20

Celta Vigo - PAOK Salonic, duelul retur din play-off-ul pentru optimile Europa League, care îi pune față în față pe Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, se joacă joi, de la ora 22:00, pe Estadio de Balaidos.

Acum 10 minute
20:40
Amalia Covaliu, vicecampioană europeană! Sport.ro
Amalia Covaliu a făcut spectacol la Tbilisi.
20:40
Hansi Flick nu se joacă! Pedri și Ferran Torres s-au amuzat copios: „Mai bine rămâi acasă” Sport.ro
Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona.
Acum 30 minute
20:30
Mihai Stoica reacționează după ce Tănase s-a rupt iar: „Trebuie să-i trecem RMN-uri în contract” Sport.ro
Florin Tănase a părăsit terenul accidentat în prima repriză a meciului cu Metaloglobus, scor 4-1. Mihai Stoica a explicat marți situația medicală a decarului campioanei.
20:30
Ce mai face Patrick Petre: unde joacă fotbalistul văzut star la Dinamo Sport.ro
Patrick Petre este unul dintre cei mai talentați jucători formați în academia lui Dinamo în ultimii ani.
20:20
Fostul jucător de la FCSB plecat în străinătate își negociază revenirea în Superliga României Sport.ro
Fostul jucător de la FCSB este gata să semneze cu un club din Superliga României.
20:20
Acum 2 ore
19:50
Ce lovitură! Alisson poate pleca de la Liverpool: ”Transfer de talie mondială” Sport.ro
Anunțul făcut de englezi.
19:50
Turcia, fără Vincenzo Montella la barajul cu România?! Anunțul antrenorului Sport.ro
Pe 26 martie, România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială. Echipa câștigătoare va juca finala cu Kosovo sau Slovacia.
19:40
Gigi Becali îi anunța plecarea, dar revine la FCSB: "Poate fi în lot cu UTA" Sport.ro
FCSB primește și o veste bună înaintea ultimelor două meciuri din sezonul regulat.
19:40
Cum arată Liga 2 după ce s-a încheiat ultimul meci din etapa 18. Corvinul lider detașat, Steaua în cădere liberă! Sport.ro
Corvinul Hunedoara a învins-o cu 2-0 pe Concordia Chiajna marți seară, în ultimul meci din etapa #18 a eșalonului secund.
19:40
Jackpot sau fumigenă? Cum au gândit Kopic și Nicolescu lovitura de titlu a lui Dinamo Sport.ro
Transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la Dinamo pare, pe hârtie, o situație "win-win": atacantul revine în circuit după o pauză mare, Zeljko Kopic are în sfârșit la dispoziție un nouar clasic cu care să atace titlul.
19:30
Iuliu Mureșan a făcut anunțul despre Dan Petrescu Sport.ro
Dan Petrescu a părăsit-o pe CFR Cluj din cauza unor probleme de sănătate. Despărțirea s-a produs după eșecul cu Hacken din play-off-ul Conference League, scor 2-7.
19:20
Ce susține Edi Iordănescu înainte de Turcia - România: ”Știu ce vorbesc, am lucrat cu 90% dintre ei” Sport.ro
Semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, Turcia - România, este joi, 26 martie, de la ora 19:00.
Acum 4 ore
18:50
Cristi Chivu l-a pus la punct pe un jurnalist norvegian înainte de meciul decisiv al lui Inter Sport.ro
Cristi Chivu a taxat atitudinea unui reporter norvegian la conferința de presă premergătoare meciului dintre Inter și Bodo/Glimt din Liga Campionilor.
18:50
Cum îl numește presa franceză pe Istvan Kovacs după delegarea la PSG - AS Monaco Sport.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat de UEFA la meciul retur dintre PSG și AS Monaco, din play-off-ul pentru optimile Champions League.
18:50
Mihai Stoica, mesaj total neașteptat pentru Dinamo: „Din toată inima îi doresc!” Sport.ro
Mihai Stoica a fost întrebat despre ultimele două meciuri ale lui Dinamo.
18:40
Antrenorul lui PSV, dezamăgit după momentul la care Dennis Man a fost unul dintre protagoniști Sport.ro
PSV a avut probleme cauzate de accidentări în ofensivă, în ultima perioadă.
18:30
”O vezi pe FCSB în play-off?” Alexandru Bourceanu a spus ce va face campioana în ultimele două etape Sport.ro
Echipa pregătită de Elias Charalambous e sub zona play-off-ului cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.
18:10
Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul Sport.ro
Universitatea Craiova este una dintre candidatele serioase la titlu în acest sezon și are șanse mari să încheie sezonul regulat pe primul loc.
18:10
CSM București, calificare fără emoții în sferturile Cupei României Sport.ro
CSM Bucureşti, deţinătoarea trofeului, s-a calificat, marţi, în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin, după ce a învins formaţia de ligă secundă CSM Iaşi 2020 cu scorul de 35-24, în Sala Apollo din Capitală.
18:00
Gigi Becali exultă după anunțul venit dinspre MApN. FCSB e gata să revină în Ghencea Sport.ro
Patronul campioanei a anunțat întoarcerea echipei pe stadionul Steaua, imediat după ce ministrul Apărării a propus reducerea chiriei uriașe solicitate până acum de administratorii arenei.
17:40
Arbeloa, fără perdea despre Vinicius. Cum l-a numit: ”De când am venit aici am remarcat asta” Sport.ro
Alvaro Arbeloa (43 de ani) a preluat-o pe Real Madrid la mijlocul lui ianuarie.
17:30
Salariu colosal pentru George Pușcaș la Dinamo?! Dezvăluirea făcută Sport.ro
George Pușcaș este noul jucător al lui Dinamo.
17:30
Dumitru Dragomir anunță viitorul lui Cristi Chivu la Inter pe fondul zvonurilor cu Diego Simeone Sport.ro
Dumitru Dragomir a susținut că antrenorul Cristi Chivu va semna prelungirea contractului cu liderul din Italia, demontând zvonurile sosirii lui Simeone.
17:20
Cum l-au numit israelienii pe Gigi Becali după ce patronul de la FCSB l-a criticat pe Ofri Arad la debut Sport.ro
Ofri Arad a debutat la FCSB luni seară, în meciul cu Metaloglobus, scor 4-1. 
17:10
Rapid îl poate vinde după un start de vis: "Cel mai scump transfer din istoria clubului" Sport.ro
Rapid ar putea obține o sumă importantă de bani în vară pentru un jucător care tocmai a fost împrumutat în străinătate.
17:00
Maturitate la 18 ani. Cum a ajuns un puști din Târgu Mureș să împartă vestiarul cu giganții din Bundesliga Sport.ro
Cătălin Haidu (18 ani) explică ascensiunea sa la Flensburg. Tânărul portar român vorbește despre debutul în Bundesliga, mentorul său legendar și decizia în privința naționalei de seniori.
17:00
”Vedeți un play-off fără FCSB?” Iuliu Mureșan, întrebat frontal. Ce a răspuns președintele lui CFR Sport.ro
Sfârșit disputat de sezon regulat în Superliga României!
Acum 6 ore
16:50
Mihai Stoica a spus-o clar: „Noi nu știu dacă merităm” Sport.ro
Mihai Stoica a vorbit despre șansele FCSB-ului de a intra în play-off.
16:40
Laporta a rupt tăcerea după ce FC Barcelona a primit ofertă de 250.000.000 de € pentru Lamine Yamal Sport.ro
Lamine Yamal (18 ani) se află prima echipă a Barcelonei din 2023.
16:30
Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter Sport.ro
Cristi Chivu a preluat-o pe Inter Milano în vară, după o perioadă scurtă petrecută pe banca celor de la Parma. 
16:30
Ruben de la Barrera are o nouă echipă! Cu cine a semnat fostul antrenor de la Viitorul Sport.ro
Ruben de la Barrera (41 de ani), antrenorul spaniol care a lucrat pentru o scurtă perioadă în România, la FC Viitorul, a început o nouă aventură.
16:10
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului Sport.ro
Sunt lucruri care avertizează că lumea tenisului atrage prea mulți bani pentru a rămâne la fel.
15:50
Casemiro poate deveni coleg cu Messi, după plecarea de la Manchester United Sport.ro
Starul brazilian și-a luat la revedere de la fanii "Diavolilor roșii". 
15:50
Emma Răducanu îi copiază pe Djokovic și Federer: cea mai bună jucătoare britanică, „Kasparov” în marketing Sport.ro
Emma Răducanu, „șahistă” de succes în marketing.
15:30
Un fost fotbalist de la Manchester United și Liverpool, acuzat de tentativă de omor! Sport.ro
Acesta a împușcat un bărbat, alături de banda din care face parte.
15:20
Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a spus despre român doar nouă cuvinte în Italia Sport.ro
Cum a fost evaluată munca lui Cristi Chivu la Inter Milano de către un fost jucător din tabăra „nerazzurrilor”.
15:00
(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC Sport.ro
Cele mai recente generații de laptopuri ASUS ProArt și Zenbook aduc împreună aplicațiile exclusive ASUS AI și puterea procesoarelor AMD Ryzen™ AI 400 Series, formând cel mai avansat ecosistem Copilot+ PC creat pentru profesioniști, creatori și utilizatorii care vor un dispozitiv rapid, inteligent și gata pentru orice situație.
Acum 8 ore
14:50
„Cutremur“ la PSG: căpitanul Achraf Hakimi va fi judecat pentru viol! Sport.ro
Starul marocan al parizienilor are probleme grave cu legea.
14:40
Mourinho prinde Realul în ofsaid, în Champions League: madrilenii au o „armată“ de absenți Sport.ro
Real Madrid – Benfica (miercuri, ora 22:00), în returul play-off-ul optimilor, pornește de la scorul de 1-0 pentru spanioli.
14:40
George Pușcaș vrea să revină la echipa națională: „Nu o să renunţ niciodată” Sport.ro
George Pușcaș, noul atacant al lui Dinamo, se gândește să se întoarcă la echipa națională: „Aveam visul de mic copil să joc pentru România”.
14:30
Pleacă de la Liverpool și poate semna cu altă echipă din Premier League! Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
14:10
George Pușcaș, mesaj pentru fanii lui Dinamo: ”N-o să fie niciun dubiu! Sunt un câine adevărat” Sport.ro
George Pușcaș (29 de ani) este noul atacant al celor de la Dinamo.
14:00
Max Verstappen, pregătit oricând să se retragă din Formula 1: „Pot lăsa uşor totul în urmă” Sport.ro
Max Verstappen a afirmat că se află aproape de finalul carierei și că îi este ușor să renunțe la tot ce a construit în Formula 1. 
13:50
Președintele Benficăi a spus tot: ce se întâmplă cu „rasistul“ Prestianni Sport.ro
Vedeta portughezilor a fost suspendată de UEFA, cât timp ancheta de după meciul cu Real Madrid e în derulare.
13:40
Un suporter a înjurat arbitrul din Atalanta - Napoli și a fost înjunghiat de soție! Femeia a crezut că a insultat-o pe ea Sport.ro
Un suporter al echipei Napoli a fost înjunghiat în propria casă de către soţia sa duminică, în urma înfrângerii în faţa Atalantei (1-2). Potrivit Gazzetta dello Sport, la originea disputei ar fi stat o neînţelegere majoră.
13:40
George Pușcaș este noul jucător al lui Dinamo! Ce număr și-a ales Sport.ro
George Pușcaș (29 de ani) este noul atacant al celor de la Dinamo.
13:30
Benzema, i-au ajuns „blestemele“ lui Șumudică: ce a pățit după ce a „găurit“ echipa românului Sport.ro
După un debut de vis la Al-Hilal Riad, în care a marcat trei goluri în poarta celor de la Al-Okhdood, francezul a dat de necaz.
13:00
MM Stoica s-a resemnat: ”Trebuie să trecem și asta în CV” Sport.ro
FCSB a câștigat meciul cu Metaloglobus, scor 4-1, în etapa cu numărul 28 din Superliga României.
13:00
Florin Maxim, antrenorul surprizei Corvinul: "Inter era stoarsă, Chivu a adus-o pe linia de plutire" Sport.ro
Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristi Chivu, joacă astăzi returul cu Bodo Glimt, pe teren propriu, de la ora 22.00.
