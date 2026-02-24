Un câine, unicul supraviețuitor al catastrofei aviatice din Peru. 15 persoane au murit după prăbușirea unui elicopter
HotNews.ro, 24 februarie 2026 20:20
Un căţel este singurul supravieţuitor al prăbuşirii unui elicopter militar care a ucis duminică toate cele 15 persoane aflate la bord, inclusiv şapte minori, în statul sud-american Peru, au anunţat marţi forţele aeriene peruviene, informează…
• • •
Acum 15 minute
20:40
Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina, între localităţile Novaci şi Rânca, a fost închisă marţi seară, începând cu ora 19:00, din cauza viscolului puternic şi a vizibilităţii extrem de reduse, au anunţat autoritățile. Într-un…
Acum o oră
20:20
20:00
Referendum pentru desființarea județului Ilfov, propus de un consilier al lui Bolojan. Replică dură la cererile lui Hubert Thuma: „Tupeu fantastic” # HotNews.ro
Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a spus că este necesar un referendum în județul Ilfov pentru „asimilarea” județului în orașul București, cu o administrație unică. Propunerea vine după ce președintele CJ Ilfov,…
Acum 2 ore
19:50
Departamentul de Justiție a eliminat documente din dosarele Epstein care îl vizează pe Trump, arată o investigație de presă. Cum răspunde Casa Albă # HotNews.ro
Departamentul american de Justiție (DOJ) a păstrat nepublicate unele documente din dosarele Epstein ce erau legate de acuzațiile potrivit cărora președintele Donald Trump ar fi abuzat sexual o minoră, arată o investigație realizată de NPR…
19:30
Criza care a dus la războiul Rusiei în Ucraina este semnificativă și ea rezultă din înarmarea sistematică a statelor care se opun Occidentului în ultimul deceniu. 24 februarie 2022 a deschis un nou capitol, foarte…
19:20
Comisia Europeană vrea să interzică complet importurile de petrol rusesc, dar așteaptă deznodământul alegerilor din Ungaria # HotNews.ro
Comisia Europeană va formula o propunere legislativă de interzicere totală a importurilor de petrol rusesc în UE, dar o va prezenta oficial abia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile legislative din Ungaria, pentru…
Acum 4 ore
18:50
„Aș vrea un copil. Am investit prea mult în munca mea și prea puțin în viața mea. Dacă totul se va sfârși, nu voi mai avea nimic”. Dezvăluirea făcută de una dintre cele mai mari cântărețe din Italia cu câteva ore înainte de începerea Festivalului de la Sanremo # HotNews.ro
„Înaintea mea, mama mea a pierdut doi copii după nouă luni de sarcină. Sunt recunoscătoare că sunt în viață”, spune Arisa, într-un podcast difuzat cu puțin timp înainte să urce pe scena Festivalului de la…
18:50
Înregistrările de mașini noi Tesla în Europa au scăzut cu 17% în ianuarie față de aceeași perioadă a anului trecut. Este a 13-a lună consecutivă în care vânzările companiei fondate de Elon Musk au scăzut…
18:30
Administrația Prezidențială explică oficial de ce Nicușor Dan nu a promulgat legea care modifică pensiile magistraților # HotNews.ro
Administrația Prezidențială a difuzat marți precizări referitoare la legea privind pensiile magistraților, care a trecut de Curtea Constituțională săptămâna trecută, și când va fi aceasta promulgată de președintele Nicușor Dan. Președinția arată că face această…
18:10
Rusia avertizează asupra unui „efect de domino” dacă SUA vor relua testele nucleare, așa cum a anunțat președintele Donald Trump # HotNews.ro
Moscova a avertizat marți în legătură cu un periculos „efect de domino” dacă Statele Unite vor relua testele nucleare în replică la testele pe care, potrivit Washingtonului, China și Rusia le-ar fi întreprins în secret,…
18:00
Dosarele Epstein au ajuns și în școli. Ce ar trebui să știe părinții despre glumele și discuțiile adolescenților # HotNews.ro
Numele lui Jeffrey Epstein a fost asociat, în ultima perioadă, cu teme tulburătoare care implică minori: abuz sexual, trafic de fete tinere, exploatare. Documente desecretizate, anchete jurnalistice, teorii conspiraționiste, glume macabre pe rețelele sociale –…
17:50
Unde greșește CTP când îl critică pe Nicușor Dan că nu a promulgat legea care modifică pensiile magistraților # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea care modifică pensiile magistraților până când Curtea Constituțională a României (CCR) nu îi transmite oficial hotărârea și până când decizia nu este redactată și publicată în Monitorul Oficial. …
17:50
[P] Ce nu vede ochiul liber poate conta: cum schimbă microscopul operator dentar tratamentele dentare # HotNews.ro
Precizia a devenit esențială în stomatologia modernă pentru obținerea unor rezultate durabile și previzibile. Microscopul operator dentar, folosit inițial aproape exclusiv în tratamentele de canal, începe să fie utilizat tot mai frecvent și în alte…
17:50
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbuşit marţi într-o piaţă de fructe din provincia centrală Isfahan, accidentul soldându-se cu moartea pilotului, a copilotului, dar şi a doi comercianţi, a relatat presa de stat iraniană, preluată…
17:40
Rusia acuză Franța și Marea Britanie că vor să înarmeze nuclear Ucraina. Reacția Parisului: „O minciună sfruntată” # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat, marți, asupra implicațiilor unui atac nuclear asupra acesteia sau a trupelor sale. Reacția vine după ce Serviciul rus de Informaţii Externe (SVR) a susţinut că Franţa şi Marea Britanie…
17:40
Compania aeriană națională TAROM a pregătit pentru perioada imediată un set de măsuri pentru îmbunătățirea performanței financiare și achitarea obligațiilor curente, precum digitalizarea vânzărilor și încheierea de parteneriate de tip interline și code-sharing pentru a…
17:30
Forţele americane au sechestrat un al treilea petrolier aflat sub sancţiuni, în Oceanul Indian. L-au urmărit tocmai din Caraibe # HotNews.ro
Forţele armatei americane au capturat în Oceanul Indian un petrolier aflat sub sancţiuni, după ce l-au urmărit tocmai din Marea Caraibilor, a anunţat marţi Pentagonul, precizând că este a treia interceptare de acest fel, relatează…
17:30
Ce prevede pachetul pentru „relansarea economiei” aflat pe masa Guvernului: De la ajutoare de stat până la facilități fiscale pentru firme # HotNews.ro
Programul de relansare economică include mai multe facilități fiscale pentru companii și antrerenori și ajutoare de stat pentru investiții de minimum un miliard de lei, potrivit proiectului publicat pe site-ul Consiliului Economic și Social, cu…
17:20
Nicușor Dan, întâlnire la Cotroceni cu premierul Bolojan. Care au fost principalele subiecte discutate # HotNews.ro
Întâlnirea de astăzi de la Palatul Cotroceni este una care pregătește deplasarea premierului Bolojan la Bruxelles unde va fi primit joi depreședinta Comisiei Europene, pentru a discuta despre PNNR și alte mijloace de finanțare europeană.…
17:20
Guvernul Bolojan adoptă astăzi tăierile din administrație și pachetul de relansare economică. Măsurile aflate pe masa Executivului # HotNews.ro
Membrii Guvernului se reunesc, marți, de la ora 18.00, pentru a adopta două ordonanțe de urgență, dintre care una vizează măsurile de reformă a administrației publice locale și centrale, iar cealaltă măsuri de relansare economică.…
17:10
Prima reacție a psihologului Ion Duvac, acuzat de hărțuire sexuală de paciente. Invocă o „campanie de denigrare” # HotNews.ro
Ion Duvac, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiul Psihologilor din România, respinge acuzațiile de hărțuire sexuală și susține că este victima unei „campanii de denigrare”. PressOne a scris că Duvac este acuzat…
17:00
Grecia a înregistrat un număr record de turiști pentru al treilea an la rând: „A fost cel mai bun din istorie” # HotNews.ro
Grecia a stabilit în 2025 noi recorduri în ceea ce privește sosirile și veniturile turistice, arată datele preliminare publicate marți de Banca Centrală a Greciei, „al treilea an consecutiv cu valori record”, potrivit ministrul elen…
Acum 6 ore
16:40
Medicii generaliști vor primi bani pentru a prescrie medicamente pentru slăbit în Anglia # HotNews.ro
Guvernul britanic introduce mai multe variante de bonusuri pentru medici în încercarea de a combate obezitatea tot mai accentuată în rândul populației. Cabinetele medicilor generaliști din Anglia ar urma să primească în medie 3.000 de…
16:20
Reacția companiei care editează HotNews.ro, ZYX Publishing Group, la știrea “MAI a găsit un site fals care clonează HotNews și avertizează: „Tentativă de înșelăciune foarte periculoasă” # HotNews.ro
HotNews.ro nu a publicat un articol cu titlul „Un fond special va oferi fiecărui cetățean al României cate 65.000 lei – este adevărat?”. Nici titlul articolului și nici formularul pe care cititorii sunt invitați să…
16:20
Serbia anunță dejucarea unei tentative de asasinat la adresa președintelui Aleksandar Vucic: „Au plănuit o schimbare violentă a puterii” # HotNews.ro
Autoritățile din Serbia afirmă că doi bărbați au plănuit o schimbare violentă a puterii de la Belgrad și răsturnarea celor mai înalte autorități ale statului, inclusiv prin asasinarea președintelui Aleksandar Vucic, relatează agenția Bgnes. Doi…
16:10
Interviu de pe frontul din Ucraina. „Un băiat nu a supraviețuit și exact atunci i-a sunat telefonul, iar pe ecran a apărut cuvântul „Mama” # HotNews.ro
„Sunt momente foarte grele. Eu sunt mai în vârstă și raportez totul la mine: când moare un tânăr, mă gândesc ce ar fi simțit mama lui”, povestește Zoia Kovaleț, într-un interviu pentru publicul HotNews. Are…
16:00
Un nou raport despre potențialul AI de a elimina locuri de muncă i-a neliniștit pe investitori # HotNews.ro
Un scenariu sumbru al șomajului în masă provocat de inteligența artificială (AI), evidențiată în raportul devenit viral al Citrini Research, a neliniștit piețele globale, unde un pariu uriaș plasat recent pe această tehnologie începe să…
15:30
Scurgerile de informații din dosarele DNA. Întrebarea pusă de ministrul Justiției unui procuror DIICOT candidat la șefia DNA, dar nu și lui Marius Voineag # HotNews.ro
Ministru Justiției, Radu Marinescu, a vrut să afle cum vor aborda viitorii șefi ai DNA problema scurgerilor de informații din dosarele penale în spațiul public, înainte ca acestea să ajungă în instanță. Radu Marinescu i-a…
15:20
Nou protest al profesorilor la Cotroceni: „Este deja strigător la cer. Am ajuns în situația în care profesori renumiți își rup diplomele de doctor” # HotNews.ro
Sindicatele din educație, atât din învățământul preuniversitar, cât și din universitar, anunță un protest, miercuri, 25 februarie, în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de „măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea,…
15:10
„Românul e învățat să meargă la medic când se îmbolnăvește, nu să prevină”. De ce analize au nevoie femeile și bărbații, după 60 de ani, explică conf. dr. Ana Capisizu, gerontolog # HotNews.ro
Pe măsura înaintării în vârstă crește riscul de apariție a bolilor cronice și, prin urmare, nevoile de asistență medicală sunt mai mari. Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA începe un program de consultații la preț preferențial…
15:10
Banca centrală a Ungariei a deschis o anchetă privind tranzacții suspecte cu acțiunile MOL # HotNews.ro
Banca Națională a Ungariei a lansat o investigație privind unele tranzacții legate de acțiunile grupului petrolier MOL, pentru a verifica dacă acestea nu au încălcat regulile privind tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate, a declarat marți…
Acum 8 ore
14:50
Anunțurile așteptate ale lui Donald Trump din discursul despre starea națiunii pe care-l va susține în această noapte, după un an agitat la Casa Albă # HotNews.ro
Președintele va revendica o victorie pe plan economic, în ciuda problemelor cu care se confruntă americanii, va vorbi despre politicile sale privind migrația și cel mai probabil va prezenta și planurile privind Iranul, în timpul…
14:50
Uber are un mesaj clar pentru producătorii de vehicule autonome: vrem să fim pe primul loc ca operator de flotă și ne putem ocupa de toate, ca un briceag elvețian, relatează TechCrunch. Compania de ride-hailing…
14:40
Kelemen Hunor: „Îl susțin pe Viktor Orban” la alegerile din aprilie / Ce spun sondajele despre votul maghiarilor din România # HotNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți la RFI că îl susține pe Viktor Orban la alegerile parlamentare ce vor avea loc în aprilie în Ungaria, el aafirmând că sondajele pe care le-a făcut Uniunea…
14:30
București – Constanța este ruta pe care circulă cei mai mulți călători cu trenul, iar pe locul doi a urcat linia București – Henri Coandă, depășind traseul dintre Capitală și Brașov, arată datele pentru anul…
14:20
„Mama, tu ții cu Beregoi sau cu Bostănica?”. Ce învață copiii noștri din scandalul care a explodat pe TikTok # HotNews.ro
„Mama, tu ești #TeamBeregoi sau #TeamBostanica?”, m-a întrebat fiică-mea de 18 ani într-o seară. Adevărul este că în momentul acela eram mai degrabă #TeamHaiSăPunemMasaMaiRepede, dar a trebuit să intru în discuție cu ea. Cum poți…
14:20
Undă verde pentru preluarea „La Cocoș” de către proprietarul Lidl și Kaufland. Prețurile mici vor fi menținute, asigură Consiliul Concurenței # HotNews.ro
Consiliul Concurenței a anunțat marți că a autorizat condiționat preluarea „La Cocoș” de către grupul Schwarz, care operează rețelele Kaufland și Lidl. Angajamentele asumate de germani „asigură menținerea modelului comercial al rețelei La Cocoș, caracterizat…
14:10
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă anual milioane de tone de nisip, chiar dacă se află în inima unor vaste deșerturi # HotNews.ro
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, înconjurate de unele dintre cele mai mari deșerturi de pe Pământ, sunt printre cei mai mari importatori de nisip din lume. În 2023, doar Emiratele au adus peste 6…
14:10
„Da, e mai greu decât mi-am imaginat”. Lucruri pe care mi-aș fi dorit să le știu înainte să devin mamă # HotNews.ro
De ce nu vorbim despre asta între noi? N-ar fi mai ușor? N-am ajunge astfel să nu ni se pară „că doar mie mi se întâmplă” și că „doar pentru mine e copleșitor”, scrie o…
14:00
Termen 2026 pentru depunerea Formularului 205 la ANAF, pentru dividende, dobânzi, bacșiș și altele # HotNews.ro
Termenul pentru depunerea la ANAF a formularului 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, pentru venituri din dividende, dobânzi, premii, bacșiș și altele, este 2…
14:00
Un celebru hotel de pe Litoral va fi scos la licitație peste doar câteva zile. Și Gigi Becali voia să-l cumpere, dar a renunțat când s-a uitat mai bine la acte # HotNews.ro
Hotelul Rex din Mamaia va fi scos la vânzare din nou pe 5 martie. Este cea de-a treia încercare de vânzare a hotelului, scrie site-ul Profit. După ce dezvoltatorul Hagag Development Europe, controlat de omul…
14:00
Un comunicat al BNR dezvăluie un nou obicei financiar a milioane de români. Pentru ce e sacrificat profitul imediat # HotNews.ro
Datele publicate marți de Banca Națională a României arată despre economiile românilor o tendință importantă și susținută. Deși randamentele oferite la lei sunt mai mari, românii își „mută” încet depozitele pe euro. Românii preferă să…
13:40
Care sunt avantajele sistemelor de stocare a energiei în baterii (BESS)? O analiză detaliată a principalelor 5 scenarii de aplicare # HotNews.ro
De ce devin BESS elemente-cheie în tranziția energetică? Acest articol explică pe înțelesul tuturor cele 5 aplicații esențiale – de la reglarea frecvenței rețelei la reducerea vârfurilor de consum — arătând cum aduc beneficii atât…
13:40
Cel mai mare portavion din lume, trimis de Trump să pună presiune pe Iran, a ajuns în Creta # HotNews.ro
USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a ajuns la baza navală americană din insula greacă Creta, în vederea consolidării prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, arată imaginile realizate de un fotograf…
13:20
La 4 luni de la tragedia din Rahova, Parlamentul mai are nevoie de încă 2 săptămâni pentru a discuta o lege pentru sinistrați: „E ca în prima zi, când a avut loc explozia” # HotNews.ro
Comisia pentru administrație publică din Senat a amânat marți pentru două săptămâni discutarea și avizarea unui proiect de lege care introduce reguli clare pentru situațiile unor dezastre în care oamenii rămân fără locuințe sau casele…
13:20
Ciprian Ciucu, replică pentru Daniel Băluță după scandalul la CGMB: „Instigă populaţia să nu plătească facturile” # HotNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a denunțat un „circ politic” și „populisme” din partea PSD, după ședința CGMB pe tema proiectului cu facturi reduse eșuată din lipsă de cvorum. Potrivit primarului general, proiectul de hotărâre gândit…
13:10
Cum te ajută tehnologia să citești mai mult. Sfaturi practice, în newsletter-ul Good Tech de pe 25 februarie # HotNews.ro
Folosită cum trebuie, tehnologia te poate ajuta să citești mai mult, chiar dacă pare contraintuitiv la prima vedere. În newsletterul Good Tech de mâine, 25 februarie, vei descoperi câteva moduri prin care poți folosi tehnologia…
13:00
O treime dintre bărbații români ascund bani de partener/parteneră. Femeile sunt mai sincere, arată un studiu # HotNews.ro
Un nou studiu realizat pentru BCR de către Cult Market Research cu ocazia zilei de Dragobete arată cum își gestionează tinerii din ziua de azi finanțele în cuplu și ce spun aceste alegeri despre încredere…
13:00
De ce se vinde Clubul Austro-Ungar, azi teatrul Elisabeta. Aici se întâlneau ofițerii germani care au ocupat Bucureștiul # HotNews.ro
Clădirea în care se află acum Teatrul Elisabeta a fost, cândva, Clubul Austro-Ungar. Cu fațada principală la bulevard, înfrumusețată în stil Secession-Art Nouveau, foarte rar întâlnit în București, edificiul amintește de măreția imperială a Vienei.…
Acum 12 ore
12:50
„Sigur vor nu vor fi atinse jaloane din PNRR” a spus Kelemen Hunor la o zi după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demiteri de miniștri pentru banii pierduți # HotNews.ro
Unele jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență „sigur nu vor fi atinse” a declarat marți Kelemen Hunor, președintele UDMR, la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu revocări de miniștri…
