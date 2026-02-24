Cum s-a transformat o "operaţiune de 3 zile" în cel mai sângeros conflict armat din ultimele decenii

19:40

O fetiţă de şase ani a rămas singură pe lume într-o clipă. A supravieţuit miraculos accidentului care i-a răpit ambii părinţi. Maşina celor trei a fost spulberată, în linie dreaptă, pe drumul spre casă, de autoturismul condus de un tânăr care nu este la prima greşeală gravă. Luna trecută, s-a răsturnat cu maşina pe acelaşi drum, nu departe de locul accidentului de aseară. Iar acum 4 ani, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan. Judecătorii au fost înţelegători cu el atunci şi au considerat infracţiunea... "o întâmplare nefericită".