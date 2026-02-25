Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
25 februarie 2026
Mersul pe jos rămâne una dintre cele mai accesibile și eficiente forme de exercițiu, pe care o poți practica oriunde, fără abonamente la sală sau echipamente speciale.
Marele horoscop pentru martie 2026. Astrele aduc o schimbare completă în viață pentru trei zodii. Te numeri printre ele? # Click.ro
Este o perioadă marcată de răsturnări de situație, confruntări și revelații neașteptate, în care fiecare zodie va fi pusă față în față cu adevărul despre viața sa personală, profesională și emoțională.
Ce este uleiul de copaiba. Secretul natural pentru calmarea durerii și vindecarea rănilor # Click.ro
Uleiul de copaiba este un produs natural extras din rășina arborilor de copaiba, un grup de peste 70 de specii care cresc în special în America de Sud și Centrală.
Guvernul a adoptat ordonanțele de urgență privind tăierile din administrație și relansarea economică. Declarațiile premierului Ilie Bolojan # Click.ro
Guvernul a adoptat marți două ordonanțe de urgență. Una vizează reforma administrației publice locale și centrale, iar cealaltă măsuri de relansare economică.
Un obicei cotidian banal crește riscul de cancer. Ce spun oncologii și cum poți preveni efectele # Click.ro
Statul prelungit pe scaun, un obicei comun în viața modernă, poate avea efecte mult mai grave decât mulți cred.
Îți propunem o rețetă de tiramisu de post, care păstrează aroma intensă a celui original.
Ce salariu are o farmacistă din Constanța cu 4 ani experiență: „O bătaie de joc”. Care este situația colegilor săi din țară # Click.ro
O farmacistă din Constanța și-a făcut public salariul pe care îl obține după patru ani pe piața muncii și cinci petrecuți pe băncile facultății. Ea se declară dezamăgită de nivelul veniturilor, pe care îl consideră prea mic în raport cu experiența și volumul de muncă.
Cum arată Anca Țurcașiu fără pic de machiaj la aproape 56 de ani: „Am învățat să mă iubesc așa cum sunt” # Click.ro
La aproape 56 de ani, Anca Țurcașiu își afișează cu mândrie tenul natural. Aflată în Thailanda, vedeta s-a filmat fără pic de machiaj, iar fanii au avut cuvinte de laudă la adresa aspectului său fizic.
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile # Click.ro
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile.
Ce spun pacienții de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Mărturia unei asistente: „O schimbare pe care nimeni nu o poate explica” # Click.ro
O asistentă de la terapie intensivă a observat că mulți pacienți dau dovadă de o claritate mentală surprinzătoare, în ciuda stării lor critice. Femeia a sintetizat cele mai comune fraze rostite de aceștia în ultimele clipe ale vieții.
„Post digital”. Este pasul cerut de episcopul Hușilor, Ignatie, pentru pregătirea sufletului și minții de Paști # Click.ro
„Post digital”. Este cererea șocantă făcută într-o predică de preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Acesta a susținut într-o predică că în Postul Paștilor, trebuie să existe și „post digital”, care să includă îndepărtarea telefoanelor sau a mediilor digitale.
Andreea Marin a dezvăluit cum se menține în formă la 51 de ani: „Mă împing de la spate”. Alimentele pe care le consumă, ce a exclus din meniu și rutina de 5 minute care îi salvează tenul # Click.ro
Andreea Marin a dezvăluit detalii din rutina care o ajută să se mențină în formă la 51 de ani. Vedeta urmează un program riguros de care nu se abate, indiferent dacă este acasă, în deplasări de serviciu sau în vacanțe.
3 zodii a căror viață se va schimba în bine înainte de sfârșitul lunii martie. Astrele anunță surprize neașteptate și oportunități uriașe # Click.ro
Cu Mercur în retrograd, martie 2026 poate fi una plină de incertitudini pentru trei nativi ai zodiacului, însă viața va deveni mult mai bună pentru ei înainte de sfârșitul lunii.
Țara europeană care oferă cele mai bune experiențe culinare. Unde se mănâncă cel mai bine din lume # Click.ro
Pentru cei care pun preț pe experiențele culinare autentice, Italia trebuie să fie în topul destinațiilor de vacanță. Țara își confirmă statutul de lider mondial în turismul gastronomic, cu șapte orașe incluse în clasamentul celor mai bune locuri pentru experiențele culinare pe care le oferă.
Anca Serea este foarte mândră de fiica ei. Sarah a fost admisă la o școală prestigioasă din Milano: „Locul unde a visat să ajungă de când era mică” # Click.ro
Bucurie imensă în familia Ancăi Serea! Fiica ei cea mare, Sarah, a fost admisă la o instituție de învățământ prestigioasă din Italia, iar vedeta este foarte fericită.
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO # Click.ro
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au furat privirile celor prezenți la prima proiecție specială a thrillerului româno-spaniol „Acel martie”, eveniment care s-a desfășurat pe domeniul impresionantului Castel Peniscola, unul dintre locurile în care a fost turnat filmul, și care îi are în rolurile princ
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta” # Click.ro
Dan Negru, unul dintre prezentatorii TV cu o carieră de succes, lansează un avertisment printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, făcând referire la scandalul Epstein și la modul în care „normalizarea anormalului” prinde tot mai mult teren în societatea modernă.
Cea mai tristă amintire a Laurei Cosoi de Dragobete. Apelul care i-a schimbat viața: „Un telefon care a rupt lumea mea în două” # Click.ro
Pentru Laura Cosoi, ziua de 24 februarie este legată de o amintire dureroasă. În timp ce îndrăgostiții sărbătoresc Dragobetele, actrița nu poate uita ce i s-a întâmplat în urmă cu patru ani.
TVR 1 scoate AS-ul din mânecă, la Știrile de la ora 19.00. Mihai Rădulescu nu se teme de rivalele Esca și Stoicescu: „Îmi place enorm competiția” # Click.ro
TVR 1 scoate AS-ul din mânecă, la Știrile de la ora 19.00. Mihai Rădulescu nu se teme de rivalele Andreea Esca și Alessandra Stoicescu: „Îmi place enorm competiția”
Monica Pop și-a fracturat mâna în urma unei căzături pe gheață: „Am dureri cumplite”. Ce mesaj i-a transmis primarului Ciprian Ciucu # Click.ro
Monica Pop se confruntă cu probleme de sănătate. Cunoscutul oftalmolog și-a fracturat mâna în urma unei căzături pe un trotuar acoperit de gheață, lăsat necurățat. În urma acestui incident, medicul i-a transmis un mesaj primarului Ciprian Ciucu.
Tentativă de asasinat dejucată în Serbia. A fost vizat președintele Aleksandar Vučić și familia acestuia. Doi suspecți au fost deja arestați # Click.ro
O tentativă de asasinat a fost dejucată în Serbia. Potrivit primelor informații oferite de autoritățile sârbe, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și familia sa ar fi fost vizați. Până în acest moment, două persoane cu vârste de 51 și respectiv 43 de ani au fost deja arestate și se află în custo
Robert Carradine a murit la 71 de ani: „Un far de lumină pentru cei din jurul său”. Actorul s-a sinucis după o luptă de două decenii cu tulburarea bipolară # Click.ro
Robert Carradine, actorul american devenit cunoscut datorită rolurilor din „Revenge of the Nerds” și serialul „Lizzie McGuire”, a murit. Avea 71 de ani.
Bărbatul obsedat să arate precum Kim Kardashian, care a investit peste 100.000 de lire în operații estetice, a fost găsit mort. Poliția a arestat doi suspecți # Click.ro
Jordan James Parke, supranumit „Lip King”, a murit în mod tragic în locuința sa din Londra. Vedeta TV obsedată de Kim Kardashian a investit peste 100.000 de lire să arate precum Kim, și era viral în întreaga lume pentru cele peste 50 de operații estetice.
Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi au fost expuse publicului pentru prima dată în istorie, cu ocazia comemorării a 800 de ani de la moartea unuia dintre cei mai importanți sfinți ai Bisericii Catolice.
Un pisoi negru din Alabama, care s-a născut cu o trăsătură genetică extrem de rară, a cucerit internetul și a devenit rapid o vedetă locală.
Prima săptămână din martie aduce o schimbare radicală a vremii, cu temperaturi mult peste media perioadei și precipitații reduse la nivel național. După zile cu ninsoare și frig, România intră într-un episod neobișnuit de cald, iar medicii avertizează că aceste oscilații rapide pot afecta sănătatea.
Corina Dănilă, poză rară cu Dorin Enache, soțul ei cu 12 ani mai mic. Cei doi s-au căsătorit în mare secret. Foto # Click.ro
Corina Dănilă (54 de ani) trăiește o poveste de dragoste discretă, dar profundă, alături de actorul Dorin Enache, bărbatul mai mic cu 12 ani care i-a devenit soț în mare taină. Cei doi și-au unit destinele departe de ochii curioșilor, alegând să își clădească fericirea în liniște, fără expunere exce
Ce le fac trandafirilor în februarie grădinarii pricepuți. Această metodă îți va aduce flori uriașe la vară # Click.ro
Luna februarie poate părea, la prima vedere, o perioadă moartă pentru grădinărit, însă pentru trandafiri este una dintre cele mai importante etape ale anului.
Lupta tăcută prin care a trecut Tudor Ionescu, în urmă cu câțiva ani. Soția artistului a rupt tăcerea: „Voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui“ # Click.ro
Tudor Ionescu de la Fly Project a făcut dezvăluiri dureroase despre lupta dusă împotriva anxietății și depresiei. În spatele zâmbetului larg se află o dramă despre care artistul a vorbit în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, unde a mers alături de soția, Ana.
Studenții români ies și ei în stradă miercuri, 25 februarie 2026, alături de federațiile sindicale din educație, pentru a protesta față de subfinanțarea cronică a universităților și posibila reducere a bugetelor alocate Ministerului Educației și Cercetării.
Vrei să îți cumperi o pereche de blugi și nu ai chef să îi probezi? Iată cum îți dai seama dacă sunt mărimea ta # Click.ro
Există o metodă simplă care te poate ajuta să îți dai seama dacă blugii pe care urmează să îi cumperi sunt mărimea ta potrivită sau nu, fără a-i mai proba. Iată trucul de zece secunde pe care îl cunosc multe persoane și astfel scurtează timpul petrecut la shopping.
Dragostea trece prin portofel? 1 din 3 bărbați ascunde bani de parteneră. Femeile sunt mult mai sincere # Click.ro
Într-o eră în care independența financiară și transparența în cuplu sunt tot mai apreciate, un studiu recent realizat de Cult Market Research pentru BCR cu ocazia zilei de Dragobete arată cum își gestionează tinerii din România finanțele în relații.
Tânăra care face aproape 6 milioane de euro pe an dintr-o afacere la care puțini s-ar fi gândit: „Oamenii mor în fiecare zi” # Click.ro
O tânără de 29 de ani din China a renunțat la cariera de profesoară pentru a intra într-un domeniu pe care mulți îl evită: vânzarea de sicrie. Astăzi, afacerea sa orientată spre piața europeană îi aduce aproape 6 milioane de euro anual, potrivit unei relatări publicate de South China Morning Post.
Momentul în care o influenceriță celebră a pierdut 140.000 de urmăritori. O defecțiune de filtru i-a dezvăluit adevărata înfățișare # Click.ro
O influenceriță din China ar fi pierdut aproximativ 140.000 de urmăritori după ce, în timpul unei transmisiuni live, filtrul de înfrumusețare pe care îl folosea s-a defectat pentru câteva secunde, iar publicul i-a văzut chipul real.
Cea mai bună rețetă de post care costă mai puțin de 15 lei. Ai nevoie doar de câteva ingrediente și e delicioasă # Click.ro
Rețetele simple, gustoase și accesibile sunt la mare căutare în perioada Postului Paștelui. Gospodinele găsesc variante de preparate delicioase, rapid de pregătit și care nu costă foarte mult. Astăzi vă propunem o variantă care costă mai puțin de 15 lei și se prepară în mai puțin de 30 de minute: ci
Copie la indigo! Fiica Ronei Hartner și-a serbat majoratul în Franța: „A decorat casa cu baloane negre, în amintirea mamei.” Ce talent are la 18 ani? # Click.ro
Fiica Ronei Hartner și-a serbat majoratul în Franța: „A decorat casa cu baloane negre, în amintirea mamei” Ce pasiuni are?
Îți mai amintești de Mirela Banias de la Insula Iubirii? A slăbit mult și e complet schimbată. FOTO # Click.ro
Mirela Banias, fostă concurentă a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 4, a suferit o transformare radicală în ultimii ani. Imaginile postate de ea pe Instagram au atras atenția fanilor, însă în spatele procesului său de slăbire s-au aflat anumite probleme de sănătate.
Diminețile în care vrei ceva consistent, dar diferit de clasicele sandvișuri sau omlete pot deveni mult mai interesante cu această variantă de pizza pe blat din cartofi.
Coasta Turciei ascunde o destinație micuță, care a luat avânt în preferințele turișilor pentru 2026 # Click.ro
Pe coasta vestică a Turciei, un sat mic devine tot mai căutat pentru vacanțele din 2026, combinând peisaje spectaculoase, gastronomie rafinată și activități diverse. Casele tradiționale din piatră și plajele cu nisip alb
Ce trebuie să pui în găleata mopului atunci când speli gresia, ca să se curețe mai ceva ca la spital! Trucul știut de puțini oameni # Click.ro
Gresia pare ușor de întreținut, însă în realitate poate aduna rapid murdărie invizibilă, urme lipicioase și bacterii, mai ales în bucătărie și baie.
Ce sfat le dă avocata Dalina Terzi vedetelor cărora foștii iubiți le cer cadourile înapoi?! „Du-l pe iubi la notar!” Trebuia să-i dea Ramona Olaru inelul înapoi lui Cătălin Cazacu? # Click.ro
Cătălin Cazacu i-a cerut Ramonei Olaru inelul de logodnă, iar Georgică Cornu își vrea banii înapoi de la Marina Almășan. Ce zice avocata Dalina Terzi despre restituirea cadourilor?
De ce a acceptat Florin Prunea provocarea de a merge la „Desafio: Aventura”? „A fost un test de viață, de supraviețuire” # Click.ro
Florin Prunea, declarații fără perdea despre participarea la „Desafio: Aventura”.
Cum să câștigi la loto fără să plătești prea mult. Secretele știute doar de jucătorii de succes, bazate pe surse reale # Click.ro
Visul unui câștig uriaș la loto continuă să atragă milioane de oameni, indiferent de vârstă sau statut social. De la bilete cumpărate spontan până la jucători consecvenți care participă la fiecare extragere, fascinația pentru marele premiu rămâne constantă.
Final de lună februarie cu surprize neplăcute pentru trei nativi. O veste le poate da viața complet peste cap # Click.ro
Sfârșitul lunii februarie vine cu răsturnări de situație pentru trei zodii care vor fi puse în fața unor decizii dificile. O veste neașteptată, fie din plan profesional, fie din sfera personală, le poate schimba complet direcția în perioada următoare.
Povestea uluitoare a „Sărutului” lui Brâncuși așezat pe mormântul unei misterioase rusoaice # Click.ro
Într-o zi ploioasă de noiembrie 1910, o tânără studentă rusoaică la medicină este găsită fără viață în camera sa din Paris. Povestea ei, învăluită în mister, vorbește despre exil, pasiune și o iubire care ar fi împins-o spre gestul fatal. La scurt timp, pe mormântul ei din cimitirul Montparnasse apa
Pe măsură ce Paștele se apropie, românii încep să se întrebe cum va fi vremea în weekendul dedicat sărbătorii Învierii. În 2026, Paștele ortodox cade pe 12 aprilie, iar specialiștii de la Accuweather și Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza pentru întreaga țară
Cine sunt cei doi tineri care au murit în accidentul din Brăila. Fiica lor de 6 ani va crește fără părinți # Click.ro
O familie din Brăila a fost spulberată într-un grav accident rutier produs luni după-amiază, 23 februarie. Un bărbat și soția sa și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a fost lovită frontal de un autoturism care a pătruns pe contrasens.
Ziua de Dragobete, sărbătoare tradițional românească a iubirii și a primăverii, este considerată un moment special pentru deschiderea inimii și atragerea energiei romantice.
Vremea începe să dea semne de încălzire în perioada următoare, iar prima săptămână de primăvară aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru începutul lunii martie în majoritatea regiunilor. Totodată, meteorologii anunță un deficit de precipitații la nivel național.
