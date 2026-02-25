Scrimă: Amalia Covaliu este vicecampioana europeană la sabie junioare
Bursa, 25 februarie 2026 06:50
Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit marţi, la Tbilisi, medalia de argint a Campionatelor Europene de Scrimă pentru juniori, în proba feminină de sabie.
• • •
