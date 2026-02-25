Nazare, după adoptarea pachetului de relansare economică: and #8222;România trece la următoarea etapă de dezvoltare and #8221;

00:00

Agroland Business System SA a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri în creştere cu 17%, datorită majorării vânzărilor de furaje şi de ouă de consum. Principalul motor de creştere a fost reprezentat de divizia Food, care a marcat un plus de 65%, fiind impulsionat de investiţiile realizate în extinderea capacităţii de la Mihăileşti. Profitul net a urcat cu 34%, compania reuşind să îşi atingă ţintele de buget pentru 2025, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.