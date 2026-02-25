Nazare, după adoptarea pachetului de relansare economică: and #8222;România trece la următoarea etapă de dezvoltare and #8221;
Bursa, 25 februarie 2026 09:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, declară miercuri, după adoptarea pachetului de măsuri de relansare economică, că este un instrument strategic de 5 miliarde de euro, cu aplicare din acest an până în 2032, care transformă radical modelul de dezvoltare al economiei româneşti: de la consum la investiţii, la inovaţie, valoare reală adăugată şi producţie autohtonă
• • •
Acum 10 minute
10:10
10:10
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că principala problemă cu care se confruntă România este că noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie, iar în câţiva ani nu va mai avea cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie
10:10
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marţi seară, că în ceea ce priveşte funcţiile publice, reforma administraţiei propune and #8222;mecanisme noi, inovatoare, care au suscitat foarte multe discuţii, inclusiv în avizarea interministerială and #8221;, aşa cum a fost cazul mobilităţii prin rotaţie a funcţiilor de conducere
10:10
Echipa norvegiană Bodo/Glimt a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în manşa a doua a returului play-off-ului Ligii Campionilor
10:10
SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei # Bursa
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, a afirmat marţi ambasadoarea Kievului la Washington, Olha Stefanişina, conform Reuters.
10:10
Friedrich Merz, la Beijing: Germania vrea relaţii economice bilaterale mai echilibrate cu China # Bursa
Cancelarul german, Friedrich Merz şi premierul chinez, Li Qiang, au declarat miercuri la Beijing că Germania şi China doresc să-şi aprofundeze cooperarea, în contextul în care Merz a început o vizită menită să restabilească relaţiile pe fondul unui dezechilibru comercial tot mai mare
Acum 30 minute
10:00
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins marţi, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea belgiană Club Brugge, în manşa retur a play-off-ului din Liga Campionilor. Madrilenii s-au calificat în optimi
09:50
Acum o oră
09:40
Un congresmen democrat a fost scos din Congres din cauza protestului său în timpul discursului lui Trump # Bursa
Reprezentantul democrat, Al Green, a fost expulzat din plenul Congresului, marţi, la câteva minute după ce Donald Trump îşi începuse discursul despre Starea Uniunii. Congresmenul afişase o pancartă cu mesajul and #8222;PERSOANELE DE CULOARE NU SUNT MAIMUŢE and #8221;, pentru a protesta astfel faţă de un videoclip rasist în care Barack şi Michelle Obama apăreau ca maimuţe, postat şi apoi şters de Donald Trump pe contul său de pe Truth Social la începutul lunii februarie
09:40
Borussia Dortmund anunţă că unii fani vor rata meciul cu Atalanta din cauza măsurilor luate de poliţie # Bursa
Borussia Dortmund a anunţat că unii dintre fanii săi nu vor putea fi prezenţi miercuri la meciul din Liga Campionilor cu Atalanta, după ce li s-a refuzat intrarea în Italia, în timp ce alţi suporteri au fost vizitaţi de poliţie la locul de cazare, relatează Reuters.
09:40
Christian Horner afirmă că Max Verstappen nu este responsabil pentru demiterea sa de la Red Bull # Bursa
La şase luni după ce a fost concediat de Red Bull Racing, Christian Horner afirmă, în emisiunea and #8222;Drive to survive and #8221; care va fi difuzată vineri, că Max Verstappen şi anturajul său and #8222;nu sunt responsabili and #8221; pentru demiterea sa.
09:40
INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă a scăzut, ca serie brută, cu 2,2%, în 2025 # Bursa
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut în 2025 faţă de anul 2024, ca serie brută, cu 2,2%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:30
Venus Williams a rămas fără victorie în acest an, după ce a pierdut marţi meciul din primul tur cu sportiva australiană Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 1-6, la ATX Open din Austin, Texas.
09:20
Oficialii UE cred că SUA vor modifica în curând taxele vamale la produsele care conţin oţel şi aluminiu, o problemă care a afectat relaţiile transatlantice şi a fost un punct cheie al negocierilor comerciale, transmite Bloomberg.
09:20
Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti va avea un nou cămin studenţesc în complexul Regie, cu o capacitate de 170 de locuri, care va fi realizat prin intermediul unui proiect cofinanţat din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, conform unui comunicat al universităţii.
Acum 2 ore
09:10
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a dat un ultimatum, marţi, start-up-ului de inteligenţă artificială (AI) Anthropic pentru a ridica toate restricţiile privind utilizarea AI-ului său de către Pentagon
08:50
Instagram lansează o aplicaţie de Google TV, care oferă acces la clipurile video ale platformei pe televizoarele şi restul dispozitivelor care folosesc acest sistem de operare
08:20
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marţi seară, că la nivel naţional vor fi reduse peste 600 de posturi de poliţişti locali, precizând că, în acest sens, vor fi instituite noi norme de reprezentare
Acum 4 ore
08:10
Directorul Muzeului Luvru din Paris a demisionat, la câteva luni după jaful de mare amploare al bijuteriilor coroanei Franţei dintr-unul dintre cele mai vizitate muzee din lume, scrie BBC.
08:00
Novo Nordisk reduce cu până la 50% preţurile medicamentelor pentru obezitate şi diabet în SUA # Bursa
Producătorul danez, Novo Nordisk, a anunţat, marţi, că va reduce cu până la 50% preţurile de listă lunare ale unor tratamente populare pentru obezitate şi diabet în Statele Unite, începând cu 1 ianuarie 2027, pentru a uşura povara financiară a pacienţilor asiguraţi
07:50
Curtea Constituţională dezbate miercuri sesizările AUR cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Televiziunii Române şi Radioului Public. AUR reclama inclusiv că a primit un singur loc în în cele două Consilii de administraţie
07:50
Sfârşitul perioade de tranziţie: începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de ţări, inclusiv Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, vor fi obligaţi să prezinte o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic, notează AFP.
07:50
Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism susţin, miercuri, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei, transmite instituţia.
07:40
Meta Platforms a anunţat marţi un acord multianual de amploare cu Advanced Micro Devices, la scurt timp după ce a confirmat că va utiliza milioane de procesoare Nvidia pentru extinderea infrastructurii sale de inteligenţă artificială, transmite CNBC, potrivit CNBC.
07:30
Mobilitatea educaţională internaţională a tinerilor din România şi din Europa de Sud-Est traversează o perioadă de transformări semnificative, arată o analiză realizată de IntegralEdu, care urmăreşte evoluţiile din intervalul 2021-2026.
07:30
Preşedintele Donald Trump a declarat în timpul discursului maraton de marţi despre Starea Naţiunii că and #8222;câştigăm atât de mult and #8221;, spunând că a declanşat o creştere a numărului de locuri de muncă şi a producţiei pe plan intern, în timp ce a impus o nouă ordine mondială în străinătate - sperând că oferirea unei liste lungi a realizărilor sale poate contracara scăderea ratelor de aprobare, potrivit pbs.org.
06:50
Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona.
06:50
Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit marţi, la Tbilisi, medalia de argint a Campionatelor Europene de Scrimă pentru juniori, în proba feminină de sabie.
Acum 12 ore
00:00
O furtună de zăpadă excepţional de puternică a lovit nord-estul Statelor Unite, afectând peste 40 de milioane de locuitori, de la statul Maryland până în Maine. Fenomenul meteo a provocat perturbări majore în transport, pene masive de curent şi restricţii severe de circulaţie, potrivit agenţiei AFP.
00:00
Universitatea Babeş-Bolyai a alocat, în perioada 2023-2025, peste 40 de milioane de lei pentru susţinerea studenţilor, din venituri proprii. Conform datelor prezentate de universitate, sprijinul financiar a fost acordat sub mai multe forme.
00:00
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în jumătatea de sud-vest a ţării, iar în rest acestea vor fi apropiate de cele normale.
00:00
MarketWatch: Strategy continuă să îşi majoreze deţinerea de Bitcoin, aflată pe pierdere, pe măsură ce preţurile scad # Bursa
* Compania a vândut noi acţiuni pentru a cumpăra Bitcoin în valoare de 40 milioane de dolari, chiar dacă deţinerile sale totale sunt pe pierdere cu peste opt miliarde de dolari, potrivit publicaţiei americane
00:00
Reuters: Scenariile distopice despre inteligenţa artificială, devenite virale, sporesc neliniştea investitorilor # Bursa
O distopie imaginară a şomajului în masă generat de inteligenţa artificială, evidenţiată în raportul devenit viral al Citrini Research, a tulburat pieţele globale, unde un pariu recent de amploare pe această tehnologie începe să prezinte fisuri, scrie Reuters.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,64%.
00:00
Economii de peste 66 milioane lei la sistemul asigurărilor de sănătate, după restructurări şi comasări # Bursa
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a realizat economii anuale de peste 66 de milioane de lei în urma măsurilor de reorganizare administrativă, reducere a funcţiilor de conducere şi diminuare a personalului, potrivit preşedintelui instituţiei, Horaţiu Moldovan.
00:00
Ca să terminăm reprede cu and #8221;teoria and #8221;, să începem cu înlăturarea miturilor. and #8221;Războiul accelerează inovaţia tehnologică şi ştiinţifică and #8221;.
00:00
* Dosar în Serial BURSA - Analiza blocurilor economice * (Episodul 5)
00:00
Investiţii în vremuri incerte - prudenţa devine noua strategie de creştere; Cine câştigă când pieţele tremură? # Bursa
* (Interviu cu Anna Rozanska, Popular Investor eToro)Reporter: Cum vezi evoluţia pieţei de investiţii, în condiţiile geostrategice şi macroeconomice deosebit de dificile cu care ne confruntăm?
00:00
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce au reapărut îngrijorările legate de domeniul inteligenţei artificiale, dar şi de politica de tarife vamale a SUA.
00:00
* Ioan-Viorel Cerbu, procuror: and #8222;Suntem un fel de Spitalul Fundeni; când nu mai e nimic de făcut trebuie să intervenim noi and #8221; *Vlad Grigorescu, procuror: and #8222;Folosirea masivă a acordului de recunoaştere a vinovăţiei denotă o orientare către cauze de complexitate mai redusă şi aceasta poate pune probleme inclusiv în ceea ce priveşte misiunea instituţională and #8221; *Tatiana Toader, procuror: and #8222;Din punctul meu de vedere, calitatea persoanei nu este un criteriu legal privind prioritizarea soluţionării dosarelor penale and #8221;
00:00
Sindicatul Verdi care îi reprezintă pe lucrătorii din sectorul public din Germania le-a cerut ieri, celor care lucrează în transportul în comun, să organizeze o grevă naţională în zilele de 27 şi 28 februarie, pentru a creşte presiunea asupra angajatorilor în timpul negocierilor anuale privind salariile şi condiţiile de muncă, transmite AFP, conform Agerpres.
00:00
* Berkshire Hathaway are o sumă record, de 382 miliarde dolari, cea mai mare poziţie de numerar din istoria sa, care depăşeşte lichidităţile Microsoft, Alphabet şi Amazon la un loc * Sectorul financiar domină clasamentul companiilor cu lichidităţi masive
00:00
Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a propus în Consiliul AgriFish al Uniunii Europene limitarea la 20% a produselor marcă proprie la rafturile marilor magazine. Florin Barbu a motivat această propunere ca and #8222;o măsură benefică pentru producătorii locali and #8221; şi că and #8222;în magazinele de retail trebuie să rămână brandurile naţionale, nu marca proprie and #8221;.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,0014 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0954 lei/euro.
00:00
Agroland Business System SA a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri în creştere cu 17%, datorită majorării vânzărilor de furaje şi de ouă de consum. Principalul motor de creştere a fost reprezentat de divizia Food, care a marcat un plus de 65%, fiind impulsionat de investiţiile realizate în extinderea capacităţii de la Mihăileşti. Profitul net a urcat cu 34%, compania reuşind să îşi atingă ţintele de buget pentru 2025, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
24 februarie 2026
22:20
Comisarii Gărzii de Mediu Prahova au aplicat marţi, 24 februarie 2026, o amendă de 100.000 de lei operatorului economic care desfăşoară activităţi de rafinare a petrolului la Rafinăria Vega din municipiul Ploieşti
22:10
Guvernul a aprobat în şedinţa de marţi seara pachetul de reformă administrativă pregătit de Ministerul Dezvoltării şi validat de Coaliţia de guvernare, dar şi măsurile de relansare economică.
22:10
Cancelarul german Friedrich Merz cere Chinei să îşi folosească influenţa asupra Moscovei pentru a opri războiul din Ucraina # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz a făcut apel la China să îşi utilizeze influenţa asupra Rusiei pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina, conflict care a intrat marţi în al cincilea an.
Acum 24 ore
20:50
Poliţiştii care au protestat în Piaţa Victoriei au încercat să intre în Guvern pentru a discuta cu Ilie Bolojan # Bursa
O parte in poliţiştii care au protestat în Piaţa Victoriei faţă de prevederile incluse în proiectul de reformă a administraţiei, în special cele care vizează creşterea vârstei de pensionare, au încercat să intre în sediul Guvernului pentru a discuta direct cu premierul Ilie Bolojan, însă au fost opriţi de jandarmi, pe motiv că programul Registraturii se încheiase la ora 18:00.
