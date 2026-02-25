Permisul de intrare în Regatul Unit, obligatoriu pentru vizitatorii din 85 de ţări. Ce este ETA, cât costă și cum poate fi obținută
DigiFM.ro, 25 februarie 2026 10:20
Sfârşitul perioadei de tranziţie. Începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de ţări, inclusiv SUA, Canada sau statele membre ale UE, vor fi obligaţi să prezinte o Autorizaţie Electronică de Călătorie pentru a intra pe teritoriul britanic, notează AFP.
Dispariția mamei prezentatoarei Savannah Guthrie de la NBC. Familia oferă 1 milion de dolari, în schimbul informaţiilor pentru găsirea lui Nancy Guthrie # DigiFM.ro
Familia Guthrie oferă o recompensă de 1 milion de dolari pentru orice informaţii care ar putea să ducă la găsirea lui Nancy Guthrie, potrivit unui mesaj video distribuit marţi pe Instagram de fiica acesteia, Savannah Guthrie, coprezentatoare a emisiunii "Today" a postului de televiziune NBC, care a vorbit pentru prima dată despre posibilitatea ca mama ei să fie deja decedată, informează Reuters.
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge inima" # DigiFM.ro
Uneori, creierul nostru ne poate juca feste atât de puternice încât nici măcar nu ne mai recunoaștem pe noi înșine. Tara Livingston (56) din Ontario, Canada, a suferit un accident vascular cerebral în noiembrie 2023, iar după operație a trebuit să învețe din nou să vorbească. În schimb, s-a trezit din anestezie cu accent rusesc.
Aproape 30 de grade Celsius în sud-vestul Franţei, un record de căldură pentru februarie # DigiFM.ro
Temperaturi de peste 25 de grade Celsius şi chiar aproape de 30 de grade Celsius s-au înregistrat marţi în sud-vestul Franţei, prilej cu care au fost doborâte mai multe recorduri de căldură pentru luna februarie, vremea blândă ''fiind demnă de o lună mai'', a anunţat Météo France, potrivit AFP.
Inter Milano şi Cristian Chivu au spus adio Ligii Campionilor. Italienii, scoși de norvegienii de la Bodo/Glimt # DigiFM.ro
Echipa norvegiană Bodo/Glimt a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în manşa a doua a returului play-off-ului Ligii Campionilor.
Christian Horner afirmă că Max Verstappen nu este responsabil pentru demiterea sa de la Red Bull # DigiFM.ro
La şase luni după ce a fost concediat de Red Bull Racing, Christian Horner afirmă, în emisiunea „Drive to survive” care va fi difuzată vineri, că Max Verstappen şi anturajul său „nu sunt responsabili” pentru demiterea sa.
Directoarea Muzeului Luvru din Paris a demisionat, la câteva luni după jaful de mare amploare al bijuteriilor coroanei Franţei dintr-unul dintre cele mai vizitate muzee din lume, scrie BBC.
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit luni la Los Angeles. Ea avea 42 de ani, anunţă Variety. A murit din cauza unei răni prin împuşcare autoprovocate, au declarat surse din cadrul forţelor de ordine pentru TMZ. Poliţia a intervenit la domiciliul ei din Hollywood Hills luni după ora 18:00.
Donald Trump a ţinut un discurs record despre Starea Uniunii, cu accente electorale: „Ar trebui să am şi al treilea mandat” # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump a ţinut, marţi seara, de la ora 21:00, ora Washingtonului, un discurs-record despre Starea Uniunii, în care şi-a lăudat realizările, a făcut unele afirmaţii false şi şi-a atacat repetat adversarii democraţi, dar nu a mai făcut afirmaţii care să şocheze, aşa cum s-a întâmplat anul trecut.
Regele Harald al Norvegiei, internat în spital în Spania. Se afla în vacanță cu soția sa # DigiFM.ro
Regele Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, a fost internat marţi în spital pe insula spaniolă Tenerife, suferind de o infecţie şi de deshidratare, a anunţat palatul regal într-un comunicat, citat de Reuters.
KAPITAL Festival 2026: Arena Națională devine epicentrul distracției! Digi FM este partener oficial # DigiFM.ro
Ai auzit vestea?Digi FM este partener media oficial al KAPITAL Festival, evenimentul care transformă Bucureștiul în capitala distracției între 3 și 5 iulie, pe Arena Națională.Dezvoltat sub umbrela UNTOLD Universe, KAPITAL Festival propune un concept amplu, care aduce împreună artiști internaționali, DJ seturi spectaculoase, show-uri live și producții vizuale impresionante.Este ceva ce n-a mai văzut Kapitala! Iar prima ediție a adunat peste 150.000 de participanți, confirmând statutul de cel mai mare festival organizat în București!Timp de trei zile, orașul își schimbă ritmul. Prietenii se reîntâlnesc, serile de vară capătă energie nouă, iar muzica se aude până dimineața, pe mai multe scene care reunesc stiluri diverse și experiențe urbane memorabile.Biletele sunt disponibile pe kapitalfestival.com și noi abia așteptăm să ne vedem pe Arena Națională!O să fie un iulie de Povesteeee!Kapital Festival! Welcome to Digi FM! Newsic Radio!.
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă. Câștig aproape dublu pentru actorul din „Home Alone” # DigiFM.ro
Luxoasa reședință pe care actorul Macaulay Culkin (45 de ani ) și soția sa Brenda Song (37 de ani ) o dețin în Toluca Lake a fost vândută pentru peste 14 milioane de dolari, aproape dublul sumei pentru care au cumpărat proprietatea în 2022.
Vlad Gheorghe propune un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan # DigiFM.ro
Consilierul onorific al premierului Vlad Gheorghe propune organizarea unui referendum privind asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan.
Băluţă estimează că lucrările de la Planşeul Unirii ar putea fi încheiate anul acesta, în condiţii meteo favorabile # DigiFM.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, estimează că lucrările de refacere de la Planşeul Unirii ar putea fi încheiate în acest an, dacă vremea va fi favorabilă.
O mamă a rămas fără mâini și fără picioare după ce a mâncat un pește insuficient gătit: „Se putea întâmpla oricui” # DigiFM.ro
Laura Barajas, o mamă din California, în vârstă de 40 de ani, a rămas fără toate cele patru membre după ce a contractat o bacterie periculoasă în urma consumului unui pește insuficient gătit.
Un elev de 13 ani din Bistriţa-Năsăud, rănit după ce a căzut de la etajul I al şcolii. Poliţia face cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat # DigiFM.ro
Un băiat de 13 ani a fost rănit, marţi, după ce a căzut de la etajul întâi al şcolii din localitate Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum a avut loc incidentul.
Patru ani de război în Ucraina. Rusia acuză Occidentul că are ca obiectiv "distrugerea țării noastre": "Operațiunea militară specială s-a transformat într-o operațiune mai amplă" # DigiFM.ro
În 24 februarie 2026, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia Rusiei pe scară largă în Ucraina, Kremlinul a transmis că decizia ţărilor occidentale de a interveni în conflictul pe care îl are cu vecinul său a transformat „operaţiunea sa militară specială” într-o confruntare mult mai amplă cu ţarile care, potrivit Moscovei, doresc să distrugă Rusia, relatează Reuters.
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată: „Mi se pare o bătaie de joc!” # DigiFM.ro
O farmacistă din Constanța a stârnit ample comentarii după ce a dezvăluit, într-o postare făcută pe Reddit, ce salariu încasează după patru ani de experiență.
ANM anunță ploi în aproape toată țara și ninsori la munte. Cod galben de vânt în mai multe regiuni și viscol sub Cod portocaliu în zona montană # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vor fi ploi în cea mai mare parte a ţării, dar în şi lapoviţă şi ninsoare în centru şi în est, în timp ce la munte va ninge. Vântul va avea intensificări, fiind emis Cod galben pentru Banat, Oltenia, local Transilvania, sud-vestul Munteniei, unde viteza va ajunge, la rafală, la 50-70 de kilometri pe oră. Totodată, au fost emise mai multe avertizări Cod galben şi Cod portocaliu pentru zona de munte, unde va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va fi redusă. În zona municipiului Bucureşti, marţi va ploua şi este posibil să se formeze polei.
Nicușor Dan, la patru ani de război: „Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului continent” # DigiFM.ro
Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului continent cu un curaj și o rezistență admirabile, a transmis marți președintele Nicușor Dan.
O fotografie cu Andrew Mountbatten Windsor pe bancheta din spate a maşinii de poliţie, expusă de activişti la Luvru # DigiFM.ro
Activiştii din grupul Everyone Hates Elon au expus în Muzeul Luvru din Paris o fotografie care îl înfăţişează pe Andrew Mountbatten Windsor pe bancheta din spate a unei maşini de poliţie în ziua arestului său, informează The Guardian.
Kelemen Hunor: Săptămâna viitoare ar trebui să ajungă bugetul în Parlament. În aceste zile sunt şi discuţii tehnice # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar trebui să ajungă în Parlament săptămâna viitoare pentru dezbatere şi vot, în condiţiile în care în prezent au loc încă discuţii tehnice pe marginea documentului.
Gisele Pelicot, întâlnire cu regina Camilla. Soția regelui Charles s-a declarat "șocată" de calvarul trăit de franțuzoiacă # DigiFM.ro
Franţuzoaica Giselle Pelicot, devenită o personalitate globală a luptei împotriva violenţelor sexuale, şi-a prezentat volumul de memorii în Regatul Unit, unde a fost primită chiar de regina Camilla.
A renunțat la apartamentul ei scump pentru a locui într-o rulotă. Face economie și muncește mai puțin: "Nu voiam să amân bucuria de a trăi până la pensie" # DigiFM.ro
Katrina, o tânără de 31 de ani din Marea Britanie, a renunțat de bunăvoie la apartamentul ei scump și, în locul lui, a cumpărat o rulotă staționară pentru 26.000 de lire sterline. Datorită acestei decizii nu doar că economisește, dar trăiește și mult mai liber ca înainte.
Patru ani de război în Ucraina. Zelenski, apel către Trump: "Să rămână alături de o țară democratică. Putin este războiul, totul se învârte în jurul lui" # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat un apel personal lui Donald Trump la împlinirea a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, declarând pentru CNN că doreşte ca preşedintele SUA „să rămână de partea” Ucrainei.
Un bărbat de 31 ani a murit după ce a fost împușcat accidental cu arma pe care voia să o cumpere # DigiFM.ro
Un bărbat de 31 de ani a murit luni seara, în comuna Câmpuri, după ce arma pe care voia să o cumpere s-a descărcat accidental, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea.
Dragobete este „purtătorul dragostei şi bunei dispoziţii pe meleagurile româneşti”. Ce trebuie să faci ca să nu ai ghinion # DigiFM.ro
Dragobetele era sărbătorit odinioară, în anumite zone etnografice/geografice ale României, la 24 februarie, în altele la 1 martie. Ţăranul român vedea în această sărbătoare o zi a unui nou început.
Patru ani de război în Ucraina. Oboseală, teamă, tristețe şi deznădejde în Kievul dominat de frig și pene de curent # DigiFM.ro
Oboseală, teamă, tristeţe şi deznădejde. Prin aceste stări trece populaţia din Kiev după patru ani de război. Nevoiţi să trăiască în frig şi fără curent, dar şi sub ameninţarea constantă a rachetelor şi dronelor ruseşti, oamenii simpli din capitala Ucrainei par să îşi piardă puterile şi speranţele.
Patru ani de război. Volodimir Zelenski, mesaj către compatrioţi: „Putin nu şi-a atins obiectivele şi nu a înfrânt poporul ucrainean” # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un mesaj video postat marţi dimineaţă, când se împlinesc patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de război şi nu a învins poporul ucrainean şi dă asigurări că, prin rezistenţa sa, Ucraina şi-a dobândit dreptul la o pace „puternică, demnă şi durabilă”.
Patru ani de război în Ucraina. Maia Sandu: "Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă" # DigiFM.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis marţi, 24 februarie, un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, în care s-a referit la rezistenţa acestuia şi la sacrificiile făcute în contextul împlinirii a patru ani de la începerea invaziei ruse şi în care a promis să continue să sprijine această ţară, informează Moldpres.
O bucată de piatră dintr-una dintre băncile de lângă Poarta Sărutului de la Târgu Jiu s-a desprins. Poliţia face verificări # DigiFM.ro
Poliţia face verificări după ce s-a desprins o bucată dintr-una dintre băncile de piatră din Ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu. Banca distrusă se află în apropiere de Poarta Sărutului.
BAFTA le-a prezentat scuze lui Michael B. Jordan şi Delroy Lindo şi îşi asumă „întreaga responsabilitate” pentru injuriile care s-au auzit la gală: „Vom învăţa din asta” # DigiFM.ro
Academia Britanică a reacţionat la controversa din jurul premiilor BAFTA de film de duminică seară, unde activistul cu sindromul Tourette, John Davidson, a făcut o serie de comentarii jignitoare în timpul spectacolului, scrie Variety.
Cum va fi vremea în primele zile din martie. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # DigiFM.ro
Valorile termice maxime estimate pentru următoarele două săptâmâni vor fi preponderent pozitive, în întreaga ţară, cu mici excepţii în zona montană, în timp ce precipitaţiile se vor semnala atât în ultimele zile ale acestei luni, cât şi la începutul lunii martie, arată prognoza de specialitate pentru intervalul 23 februarie - 8 martie, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
Închisoare pe viaţă pentru bărbatul din judeţul Iaşi care şi-a atacat fosta soţie cu un ciocan şi apoi i-a dat foc în faţa blocului # DigiFM.ro
Bărbatul din judeţul Iaşi, judecat pentru că şi-a atacat, anul trecut, fosta soţie cu ciocanul şi apoi a turnat benzină pe ea şi i-a dat foc în faţa blocului în care ea locuia, a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor calificat. Dusă în stare foarte gravă la spital, femeia a murit la mai puţin de o săptămână de la eveniment. Bărbatul era recidivist şi fusese eliberat din închisoare cu trei luni înainte de termen, unde s-a aflat tot pentru agresarea fostei soţii. Decizia Tribunalului Iaşi nu este definitivă, putând fi contestată în zece zile de la comunicare
Ce se ştie despre Austin Tucker Martin, tânărul de 21 de ani ucis la Mar-a-Lago. Autorităţile au declarat că era înarmat, dar vărul său susţine că nu era interesat de arme # DigiFM.ro
Secret Service şi poliţia locală au împuşcat mortal, duminică dimineaţa, un bărbat înarmat cu o puşcă, după ce acesta a încălcat perimetrul de securitate al complexului Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida, au declarat oficialii forţelor de ordine.
O elevă de la un liceu din Timişoara, transportată de urgență la spital. Tânăra ar fi înghiţit mai multe medicamente # DigiFM.ro
O elevă de la Liceul cu Program Sportiv Banatul din Timişoara a fost dusă de urgenţă la spital, după ce a înghiţit mai multe medicamente şi i s-a făcut rău în timpul orelor de curs.
Jandarm din Bucureşti, mort pe stradă, la 40 de ani. Sindicatele reclamă stresul şi epuizarea cu care se confruntă angajaţii MAI care lucrează în stradă # DigiFM.ro
Sindicatele angajaţilor Ministerului de Interne prezintă imagini cu un jandarm din Bucureşti, afirmând că bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a murit în timpul serviciului şi reclamând stresul şi epuizarea la care sunt supuşi cei care desfăşoară misiuni în stradă.
Filmul spectacolului „VOIEVOD”, rock-opera coregrafică realizată de muzicianul și producătorul Alex Calancea, va fi proiectat pe 22 august în cadrul Festivalul de Film și Istorii Râșnov. O proiecție este programată și pe 4 iulie, la Mereni, în Republica Moldova, în cadrul ediției organizate acolo a festivalului.
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră în clasamentul WTA. România mai are alte două reprezentante în top 100 mondial # DigiFM.ro
Românca Jaqueline Cristian ocupă cel mai bun loc din carieră, 33, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce a urcat şase poziţii în urma optimilor de finală jucate la Dubai.
Unguru' Bulan: Klaus se luptă cu Ana, asistentul virtual ANAF - „Ești un fel de Chat CNP?” # DigiFM.ro
Unguru' Bulan creează un pamflet savuros în Matinalul Digi FM: personajul Klaus încearcă să-și plătească impozitele, dar se pierde în conversații hilare cu Ana, asistentul virtual ANAF finanțat din PNRR.
20 de oameni au rămas blocaţi timp de peste cinci ore într-un lift din turnul Skytree din Tokyo # DigiFM.ro
Douăzeci de oameni au rămas blocaţi timp de peste cinci ore într-un lift din turnul Skytree din Tokyo, duminică noaptea, a anunţat operatorul facilităţii.
Ploile se extind în cea mai mare parte a ţării, dar în centru şi nord vor fi lapoviţă şi ninsoare # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că precipitaţiile se vor extinde dinspre nord-vest şi vor cuprinde, până miercuri seară, cea mai mare parte a ţării, predominând ploile.
Ucraina devine o țară de văduve și de orfani, după patru ani de război. Declin demografic fără precedent: "Războiul mi-a răpit anii în care aş fi putut avea copii" # DigiFM.ro
La patru ani de război în Ucraina, rata natalităţii din această ţară este în cădere liberă, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii. În acelaşi timp, pierderile se înmulţesc pe front, iar milioane de persoane care au părăsit ţara ca refugiaţi s-au stabilit acum în străinătate. Rezultatul este una dintre cele mai grave crize demografice din lume, relatează CNN.
New York-ul, paralizat de o furtună de zăpadă fără precedent în ultimii 10 ani. Circulația a fost interzisă # DigiFM.ro
În aşteptarea unei violente furtuni de zăpadă, fără precedent în ultimul deceniu, metropola New York este paralizată. Autorităţile au interzis circulaţia până luni la prânz şi au mobilizat resurse importante pentru a face faţă perturbărilor majore preconizate, relatează AFP.
Sportivii de la JO 2026 au mâncat bine în Italia: 1.800 de metri de pizza, o tonă de brânză Grana Padano. "Dacă am stivui toate tăvile folosite pentru fiecare masă, ar forma un turn de 60 km" # DigiFM.ro
În cele două săptămâni ale Jocurilor Olimpice de iarnă, sportivii au consumat aproximativ două roţi de Grana Padano pe zi, adică aproximativ o tonă din celebra brânză italiană în cele 16 zile de competiţie, a declarat Andrea Varnier, directorul general al Milano Cortina, potrivit Reuters.
Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de proxenetism # DigiFM.ro
Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost plasată în arest la domiciliu. Aceasta este cercetată într-un dosar de proxenetism. Alina Cotabiță se ocupa de promovarea online a unor fete care făceau masaj și despre care se crede că, de fapt, practicau prostituția în saloanele unde erau angajate.
Fenomen meteo extrem în Europa. Primăvara anului 2026 vine cu ninsori, dar și cu zile de vară # DigiFM.ro
Primăvara anului 2026 vine cu un contrast meteorologic puternic în Europa, unde hărțile climatice indică atât episoade de ninsoare târzie și îngheț, cât și zile cu temperaturi specifice verii. Specialiștii avertizează că această instabilitate este cauzată de slăbirea fenomenului La Niña și de o încălzire bruscă în stratosferă.
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit: „Vrea să impună lumii un mod de viaţă diferit” # DigiFM.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, lansează unul dintre cele mai dure avertismente de la începutul conflictului, susținând că Vladimir Putin a declanșat deja al treilea război mondial și că trebuie oprit înainte de a merge mai departe.
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2.2 mld euro în 2025, în creștere cu 15% față de 2024 # DigiFM.ro
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate preliminare (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 579 milioane euro în T4 2025, în creștere cu 12% față de anul precedent. EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) pentru T4 2025 a crescut cu 5% comparativ cu rezultatul din T4 2024, ajungând la 150 milioane euro.
Aeronava care a semnalat o problemă tehnică a aterizat în siguranţă pe Aeroportul Otopeni. 186 de persoane se aflau la bord # DigiFM.ro
Planul de intervenție preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă București după ce o aeronavă cu 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.
