Permisul de intrare în Regatul Unit, obligatoriu pentru vizitatorii din 85 de ţări. Ce este ETA, cât costă și cum poate fi obținută

17:30

Ai auzit vestea?Digi FM este partener media oficial al KAPITAL Festival, evenimentul care transformă Bucureștiul în capitala distracției între 3 și 5 iulie, pe Arena Națională.Dezvoltat sub umbrela UNTOLD Universe, KAPITAL Festival propune un concept amplu, care aduce împreună artiști internaționali, DJ seturi spectaculoase, show-uri live și producții vizuale impresionante.Este ceva ce n-a mai văzut Kapitala! Iar prima ediție a adunat peste 150.000 de participanți, confirmând statutul de cel mai mare festival organizat în București!Timp de trei zile, orașul își schimbă ritmul. Prietenii se reîntâlnesc, serile de vară capătă energie nouă, iar muzica se aude până dimineața, pe mai multe scene care reunesc stiluri diverse și experiențe urbane memorabile.Biletele sunt disponibile pe kapitalfestival.com și noi abia așteptăm să ne vedem pe Arena Națională!O să fie un iulie de Povesteeee!Kapital Festival! Welcome to Digi FM! Newsic Radio!.