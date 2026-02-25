Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece”
Digi24.ro, 25 februarie 2026 11:50
Într-o recentă apariție, actorul Robert De Niro a îndemnat oamenii să „reziste” în fața liderului american și a administrației sale. Mai mult, actorul premiat cu Oscar a afirmat că Trump „nu va părăsi niciodată” funcția și că este responsabilitatea americanilor să „scape de el”, relatează Euronews.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
12:10
Rompetrol ar putea închide trei stații din Constanța după refuzul Primăriei de a prelungi contractele. Câți angajați sunt afectați # Digi24.ro
KMG International (Rompetrol) a reacționat după informațiile privind închiderea a trei stații de carburanți din Constanța, precizând că decizia autorităților locale de a nu prelungi contractele de asociere ar putea duce la sistarea activității a patru benzinării și la pierderea a până la 80 de locuri de muncă. Reprezentanții companiei spun că au solicitat autorităților locale reanalizarea situației și au propus mai multe variante legale pentru menținerea stațiilor în funcțiune, avertizând că închiderea acestora ar putea avea efecte asupra mediului economic local.
12:10
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini # Digi24.ro
O fotografie cu Stephen Hawking relaxându-se pe un șezlong alături de două femei în bikini a fost publicată în dosarele Esptein. Imaginea fizicianului britanic a circulat online după ce a apărut în cea mai recentă serie de documente publicate în cadrul anchetei Departamentului de Justiție al Statelor Unite asupra lui Jeffrey Epstein, potrivit The Times.
Acum 15 minute
12:00
Angajații din Guvern continuă să îl atace pe Bolojan după adoptarea tăierilor în administrație: „Cultivă ura de clasă” # Digi24.ro
Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria continuă să îl critice pe premierul Ilie Bolojan după ce a fost adoptată reforma administrației, care vine cu tăieri de posturi și salarii în instituții. Aceștia acuză „prigoana” lucrătorilor la stat și susțin că Executivul „cultivă ura de clasă”.
12:00
Rompetrol ar putea închide patru stații din Constanța după refuzul Primăriei de a prelungi contractele. Câți angajați sunt afectați # Digi24.ro
KMG International (Rompetrol) a reacționat după informațiile privind închiderea a trei stații de carburanți din Constanța, precizând că decizia autorităților locale de a nu prelungi contractele de asociere ar putea duce la sistarea activității a patru benzinării și la pierderea a până la 80 de locuri de muncă. Reprezentanții companiei spun că au solicitat autorităților locale reanalizarea situației și au propus mai multe variante legale pentru menținerea stațiilor în funcțiune, avertizând că închiderea acestora ar putea avea efecte asupra mediului economic local.
Acum 30 minute
11:50
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece” # Digi24.ro
Într-o recentă apariție, actorul Robert De Niro a îndemnat oamenii să „reziste” în fața liderului american și a administrației sale. Mai mult, actorul premiat cu Oscar a afirmat că Trump „nu va părăsi niciodată” funcția și că este responsabilitatea americanilor să „scape de el”, relatează Euronews.
Acum o oră
11:30
Interviul pentru șefia DIICOT. Ioana Albani: „Alte state sunt capabile să vadă cât costă piața drogurilor” # Digi24.ro
Ioana Bogdana Albani a transmis, în cadrul interviului susținut miercuri pentru funcția de procuror-șef DIICOT, că instituția este „solidă”, însă, în opinia ei, activitatea parchetului specializat ar trebui să se concentreze pe acțiuni care să producă efecte asupra fenomenului infracțional, nu asupra indicatorilor de activitate.
11:20
Tragedie în Turcia: un avion de luptă F-16 al armatei s-a prăbușit lângă o autostradă. Pilotul a murit # Digi24.ro
Un avion de vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbuşit miercuri dimineaţă în vestul Turciei, în apropierea unei autostrăzi majore, pilotul pierzându-şi viaţa, a informat agenţia oficială de presă Anadolu, citând Ministerul Apărării.
11:20
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein # Digi24.ro
Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a ținut secrete unele documente din dosarele Epstein legate de acuzațiile că președintele Trump a abuzat sexual o minoră, potrivit unei anchete a National Public Radio (NPR). De asemenea, DoJ a eliminat unele documente din baza de date publică în care acuzațiile împotriva lui Jeffrey Epstein îl menționează și pe Trump.
Acum 2 ore
11:10
Reacție dură de la Teheran: Trump, comparat cu nazistul Joseph Goebbels, după avertismentul din Congres privind rachetele iraniene # Digi24.ro
Ministerul de Externe al Iranului a respins acuzațiile SUA privind programul său de rachete, catalogându-le drept „minciuni sfruntate”. Președintele Donald Trump a afirmat, în cadrul discursului său privind Starea Uniunii, că Teheranul dezvoltă rachete care pot lovi Statele Unite, anunță France24.
11:10
Hubert Thuma, despre referendumul pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul: „Un individ căruia i-au spus să meargă acasă” # Digi24.ro
Hubert Thuma a comentat propunerea lui Vlad Gheorghe privind organizarea unui referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Președintele Consiliului Județean Ilfov consideră drept „inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion)”.
10:50
Noi alerte meteo. ANM anunță ninsori, ploi, viscol și vânt în mare parte din țară: au fost emise 5 coduri portocalii și galbene HARTĂ # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, cinci coduri portocalii și galbene de viscol, zăpadă și vânt puternic, valabile în special în zonele de munte. Meteorologii au emis și o informare de vreme rea, cu ploi, ninsori și intensificări ale vântului, care va fi valabilă în mare parte din țară.
10:40
AFP: Donald Trump a avut un lung exercițiu de autosatisfacție în discursul său din fața Congresului # Digi24.ro
Într-un discurs lung ţinut la Capitoliu, Donald Trump şi-a celebrat marţi bilanţul fără a face anunţuri importante şi fără a schiţa vreo schimbare de direcţie în faţa nemulţumirii manifestate de americani în sondaje, comentează AFP, preluat de News.ro.
10:30
Ucraina nu va mai reconstrui şcoli în regiunile depopulate. Guvernul îşi schimbă priorităţile după patru ani de război # Digi24.ro
Autorităţile de la Kiev anunţă o schimbare majoră de strategie în procesul de reconstrucţie a ţării, în contextul impactului demografic profund provocat de război. Şeful Agenţiei de Stat pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Infrastructurii, Serhii Suhomlin, a declarat pentru Agerpres că Ucraina nu va mai reconstrui şcolile din regiunile depopulate.
10:30
Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală # Digi24.ro
Reprezentantul democrat Al Green a fost expulzat din plenul Congresului, marţi seară, la câteva minute după ce Donald Trump îşi începuse discursul despre Starea Uniunii. Congresmenul afişase o pancartă cu mesajul „PERSOANELE DE CULOARE NU SUNT MAIMUŢE”, pentru a protesta astfel faţă de un videoclip rasist în care Barack şi Michelle Obama apăreau ca maimuţe, postat şi apoi şters de Donald Trump pe contul său de pe Truth Social la începutul lunii februarie.
10:30
Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale” în legătură cu dosarele Epstein, anunță fundația miliardarului # Digi24.ro
Fondatorul Microsoft, Bill Gates, „și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale” privind legătura cu celebrul finanțist și infractor sexual Jeffrey Epstein, în cadrul unei întâlniri cu angajații Fundației Gates, a declarat un purtător de cuvânt al grupului filantropic, într-o declarație scrisă pentru Reuters. Comentariile purtătorului de cuvânt au venit drept răspuns la un articol publicat în Wall Street Journal, potrivit căruia Gates le-a cerut scuze angajaților după ce numele său a apărut în dosarul Epstein.
Acum 4 ore
10:10
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Reacția Kievului # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, a afirmat marţi ambasadoarea Kievului la Washington, Olha Stefanişina, relatează Reuters.
10:10
Alexandru Nazare, după adoptarea pachetului de relansare economică: „Punem bazele unei creşteri economice bazate pe investiţii” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, după adoptarea pachetului de relansare economică, că acesta reprezintă un instrument strategic de 5 miliarde de euro, aplicabil până în 2032, menit să orienteze economia românească de la consum către investiţii, inovare şi producţie autohtonă. Într-o postare pe Facebook, acesta le-a recomandat antreprenorilor să urmărească ghidurile care vor fi publicate de Ministerul Finanţelor şi ANAF pentru accesarea schemelor de sprijin.
10:00
Instagram lansează o aplicaţie de Google TV, care oferă acces la clipurile video ale platformei pe televizoarele şi restul dispozitivelor care folosesc acest sistem de operare.
10:00
Anchetă extinsă la Spitalul Elias din Capitală: mai mulți medici, suspectați că au muncit la privat în timpul programului de la stat # Digi24.ro
După cazul chirurgului care a operat la privat în timpul programului de la stat, Alexandru Rogobete a anunțat că a trimis Corpul de Control la spitalul public pentru verificări privind respectarea programului de lucru. Acum, ministrul Sănătății a decis extinderea controlului la Spitalul Elias. Potrivit unor surse, mai mulți doctori sunt suspectați că ar fi muncit la privat în timpul programului de lucru de la stat.
10:00
Dosar privind meciuri trucate pentru pariuri. Mai multe persoane dintr-un club de fotbal sunt vizate. Percheziții de amploare # Digi24.ro
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri, conform unui comunicat de presă.
09:50
Friedrich Merz merge pe sârmă între Xi Jinping și Donald Trump. Vizita cancelarului german în China, test pentru relația SUA-Europa # Digi24.ro
Cancelarul Friedrich Merz a aterizat, miercuri, în China, începând vizita sa inaugurală în țara care reprezintă cel mai mare partener comercial al Germaniei. Merz și-a petrecut primele luni ale acestui an schițând o nouă viziune pentru Europa într-o lume din ce în ce mai mult modelată de comportamentul de intimidare al superputerilor. Ideea lui: Europa ar trebui să-și reducă dependența de China și Statele Unite pentru a evita să fie împinsă în lateral pe scena mondială — dar nu ar trebui să le izoleze complet, scrie New York Times.
09:40
UE se aşteaptă ca Statele Unite să reducă taxele vamale la oţel şi aluminiu în următoarele săptămâni # Digi24.ro
Oficialii UE cred că SUA vor modifica în curând taxele vamale la produsele care conţin oţel şi aluminiu, o problemă care a afectat relaţiile transatlantice şi a reprezentat un punct-cheie al negocierilor comerciale, transmite Bloomberg. Decizia reducerii taxelor vamale de 50%, aplicate aşa-numitelor produse derivate care conţin metale, ar putea fi luată în următoarele săptămâni, anunță presa americană.
09:30
Ploi devastatoare în Brazilia: 30 de morţi şi 39 de dispăruţi după inundaţii şi alunecări de teren # Digi24.ro
Cel puţin 30 de persoane au murit, iar alte 39 sunt date dispărute în statul Minas Gerais din Brazilia, după inundaţii şi alunecări de teren provocate de ploile torenţiale care au adus cantităţi record de precipitaţii. Peste 200 de oameni au fost salvaţi, mii şi-au părăsit locuinţele, iar autorităţile au declarat stare de urgenţă în oraşul Juiz de Fora, una dintre cele mai afectate zone, potrivit AFP și News.ro.
09:20
Dosar penal în cazul copiilor intrați în moarte cerebrală la Constanța. Sunt anchetați 11 medici # Digi24.ro
Ancheta în cazul copiilor intrați în moarte cerebrală la Constanța se extinde, cu 11 medici anchetați, inclusiv președintele Colegiului Medicilor din Constanța.
09:20
Începând de azi, românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizaţia Electronică de Călătorie. Cât costă și cum se obține # Digi24.ro
Sfârşitul perioade de tranziţie: începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de ţări, inclusiv România și alte state membre ale UE, Statele Unite sau Canada, vor fi obligaţi să prezinte o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic.
09:20
Mesajul lui Pavel Durov după ancheta din Rusia pentru „facilitarea activităţilor teroriste”: „Inventează noi pretexte” # Digi24.ro
Anchetat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste”, Pavel Durov, fondatorul Telegram, a descris marți acțiunea ca fiind cea mai recentă încercare a Kremlinului de a suprima libertatea de exprimare, relatează The Times.
09:10
Despre ce nu a amintit Donald Trump în discursul-maraton: niciun cuvânt despre China, Groenlanda sau dosarele Epstein # Digi24.ro
În pofida duratei-record a discursului său despre Starea Uniunii, președintele SUA, Donald Trump, a evitat cu desăvârșire unele subiecte sensibile și de mare interes internațional. Președintele SUA nu a făcut nicio referire la China și la relația tot mai tensionată cu Beijingul, nu a menționat nimic despre Groenlanda sau strategia americană în Arctica și a ocolit complet controversa legată de dosarele Jeffrey Epstein, în condițiile în care democrații și organizațiile civice cer insistent transparență, iar victime ale finanțistului s-au aflat chiar în sala unde președintele SUA a ținut discursul. Absența acestor teme a alimentat criticile opoziției, care acuză o selecție atent calculată a mesajelor și evitarea deliberată a unor dosare incomode, arată Reuters.
09:00
Rusia poate susține războiul în Ucraina pe tot parcursul anului, spune un grup de experți militari: „Își intensifică atacurile” # Digi24.ro
Rusia va putea susține invazia Ucrainei pe tot parcursul anului 2026, chiar și în contextul presiunilor economice și de forță de muncă emergente, în timp ce amenințarea rachetelor și dronelor sale asupra Europei este în creștere, potrivit unui important grup de reflecție militar, relatează The Guardian.
08:40
Contradiscursuri democrate, în fața Capitoliului, după mesajul lui Trump: „Proliferează minciuni și atacuri. Este rupt de realitate” # Digi24.ro
La umbra cupolei iluminate a Capitoliului, unde preşedintele american Donald Trump se adresa Congresului, aleşii democraţi care deciseseră să boicoteze discursul republicanului despre Starea Uniunii au luat cuvântul marţi, hotărâţi să nu „rămână cu braţele încrucişate”, relatează miercuri AFP, citată de Agerpres. Adunarea, supranumită „Starea Uniunii poporului”, a avut loc în noaptea rece pe vasta esplanadă de la National Mall, lângă clădirea emblematică a capitalei americane.
08:30
„Cine sau ce se află în spatele acestui lucru?”. Peter Mandelson lansează acuzații după arestarea sa: „O ficțiune completă” # Digi24.ro
Peter Mandelson a criticat poliția pentru arestarea sa de luni și a susținut că a fost reținut doar pentru că detectivii au crezut în mod eronat că era pe punctul de a părăsi țara, relatează The Guardian.
Acum 6 ore
08:10
„Şcoală săracă – Ţară needucată”: protest al sidicaliștilor din Educație, la Palatul Cotroceni, de la 12:00 la 13:30 # Digi24.ro
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater organizează, miercuri, un protest la Palatul Cotroceni. La evenimentul care se derulează sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” ar urma să participe 500 de persoane.
08:10
Regele Harald al Norvegiei se află internat într-un spital din Spania. Cu ce probleme de sănătate se confruntă suveranul # Digi24.ro
Regele Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, a fost internat marţi în spital pe insula spaniolă Tenerife, suferind de o infecţie şi de deshidratare, a anunţat Palatul Regal într-un comunicat citat de Reuters.
08:10
CCR dezbate miercuri sesizarea AUR privind numirile în Consiliile de Administrație de la TVR și Radio România # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizările Alianţei pentru Unirea Românilor în legătură cu hotărârea Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTV) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR).
07:10
Cât costă să cumperi un an de vechime pentru pensie în 2026: Cum ar putea crește contribuția lunară dacă salariul minim se majorează # Digi24.ro
În România, persoanele care nu și-au completat perioada integrală de cotizare necesară pentru pensionare au posibilitatea de a achiziționa retroactiv unul sau mai mulți ani de vechime în muncă. Suma datorată pentru această opțiune se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie aplicabil la momentul plății
07:10
DIICOT a atras cei mai mulți candidați pentru funcția de procuror-șef. Astăzi au loc interviurile organizate de Ministerul Justiției # Digi24.ro
Astăzi au loc interviurile pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), parchetul care a atras cei mai mulți candidați. Cinci procurori au intrat în procedura de selecție organizată de Ministerul Justiției, anume Ioana-Bogdana Albani, Alina Albu, Antonia Diaconu, Codrin Horațiu Miron și Bogdan Ciprian Pîrlog, care a participat și la interviul pentru funcția de procuror general.
07:10
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane # Digi24.ro
Poliția australiană a găsit rămășițe umane în căutarea unui bunic din Sydney, despre care se crede că a fost răpit din greșeală în urmă cu aproape două săptămâni, scrie BBc care relatează pe larg cazul ciudat din Australia.
07:10
Cum ar putea fi eliminat Andrew din linia de succesiune la tron. Expert: Arestarea are ramificații uriașe, monarhia britanică e pe ducă # Digi24.ro
Locul lui Andrew Mountbatten-Windsor, fost prinț și frate al regelui, în linia de succesiune la tronul britanic pare să fie amenințat în Regatul Unit. În prezent, Mountbatten-Windsor este al optulea în linia de succesiune (n.r. după familiile prinților William și Harry) la tronurile Regatului Unit și Australiei. Acest lucru face extrem de improbabil ca el să devină vreodată monarh, dar îndepărtarea lui este mai degrabă un act simbolic de repudiere. Este posibil să fie înlăturat? Răspunsul scurt este da, dar ar fi cel mai probabil un proces îndelungat, care ar implica adoptarea de legi de către mai multe parlamente, arată The Conversation.
07:10
Cum s-a schimbat Rusia în cei patru ani de război. „Cred că, dacă am început deja, trebuie să mergem până la capăt” # Digi24.ro
De la restricționarea drepturilor la reducerea opțiunilor pe piață, „operațiunea militară specială”, așa cum este numită în Rusia, și-a lăsat amprenta. Cu toate acestea, sprijinul pentru război și implicit pentru președintele Putin rămâne ridicat. Al Jazeera a discutat cu oameni din Rusia, dar și cu ruși din străinătate și a tras câteva concluzii.
07:10
Prezența unui fost membru Wagner pe o navă suspectată că face parte din „flota fantomă” a Rusiei a fost dezvăluită într-un proces din Franța, unde căpitanul a susținut că rușii de la bord aveau rol de „agenți de securitate”, relatează Politico.
07:10
De ce vizita regelui Charles în America, cu ocazia celebrării celor 250 de ani ai SUA, va fi mai scurtă decât cea mamei sale, din 1976 # Digi24.ro
Publicația britanică The Times relatează că vizita regelui Charles peste ocean, cu ocazia celebrării a 250 de ani de la Declarația de Independență, a fost scurtată: monarhul britanic va sta pe teritoriul american doar trei zile, jumătate din timpul petrecut de mama sa, regina Elisabeta a II-a, în urmă cu 50 de ani, când a efectuat o vizită de stat cu ocazia bicentenarului SUA.
07:10
Pregătiri de război: Iranul negociază cu China achiziționarea de rachete supersonice anti-navă. SUA își mobilizează forțele în regiune # Digi24.ro
Iranul este aproape de a încheia un acord cu China pentru achiziționarea de rachete supersonice anti-navă, anunță Reuters, care citează mai multe persoane cu cunoștințe despre aceste negocieri. Înțelegerea iraniano-chineză are loc chiar în momentul în care Statele Unite desfășoară o vastă forță navală în apropierea coastei iraniene, în perspectiva unor posibile atacuri asupra Republicii Islamice.
07:10
Trump susține că Iranul lucrează la rachete care ar putea lovi SUA. Avertismentul liderului SUA despre programul nuclear al Teheranului # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, în discursul privind Starea Uniunii, că Iranul încearcă să dezvolte rachete care pot lovi Statele Unite și a acuzat Teheranul că lucrează la reconstrucția unui program nuclear care a fost ținta atacurilor americane anul trecut, anunță France24.
07:10
Cât este ajutorul de deces în 2026 pentru pensionari și membrii familiei. Statul plătește suma în doar trei zile: Cine primește banii # Digi24.ro
Ajutorul de deces este o sumă acordată de stat pentru a sprijini familiile imediat după pierderea unui membru apropiat. În 2026, cuantumul acestei indemnizații rămâne neschimbat față de anul precedent, până la adoptarea unui nou buget.
07:10
Cum a încercat Germania să rezolve problema încălzirii locuinţelor și a eșuat. Guvernul de la Berlin anunță o nouă măsură # Digi24.ro
Conservatorii şi social-democraţii aflați la putere în Germania au anunţat că au ajuns la un acord privind o nouă legislaţie privind eficienţa energetică a clădirilor, îngropând astfel o lege controversată introdusă de fostul ministru german al mediului, ecologistul Robert Habeck.
07:10
Războaie, taxe vamale și atacuri cibernetice: cum amenință riscurile globale din 2026 economia României și cum îi afectează pe români # Digi24.ro
Războaiele, tensiunile comerciale dintre marile puteri și schimbările rapide din tehnologie fac ca economia globală să devină mai impredictibilă în 2026. Efectele se simt deja și în România, prin prețuri ridicate, dobânzi mari și o economie intrată în recesiune tehnică. Economia trece prin vulnerabilități importante, o datorie publică trecută de 60% din PIB în noiembrie 2025 și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, care o fac mai expusă la orice șoc extern. „Știind riscurile, îți faci un plan. Atât la nivel de business, cât și la nivel de familie, cât și la nivel guvernamental. Altfel, ești surprins", a explicat Costin Ciora, economist și profesor la Academia de Studii Economice din București, pentru Digi24.ro.
07:10
Pensia neîncasată după deces: Cine are dreptul să o revendice și ce termene trebuie respectate # Digi24.ro
Dreptul la sumele neachitate după decesul unui pensionar poate fi exercitat de membrii familiei sau de moștenitori, în termenul legal de trei ani. Aceste restanțe - care includ indemnizația aferentă lunii decesului, precum și diferențele rezultate din recalculări - sunt gestionate de Casa Națională de Pensii Publice.
07:10
Documente secrete ale lui Mussolini pentru întâlnirea cu Hitler, descoperite după 80 de ani la o licitație # Digi24.ro
Cinci file scrise de mână de Benito Mussolini înaintea întâlnirii cu Adolf Hitler din aprilie 1944 au fost descoperite într-o casă de licitații din Torino, scoase la vânzare de un particular. Documentele, considerate de o valoare istorică majoră, au fost sechestrate de carabinieri și restituite Arhivelor Centrale ale Statului italian, potrivit Corriere della Sera.
07:10
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit # Digi24.ro
Avionul spaţial autonom Shenlong (Dragonul Divin), construit de China, a fost lansat de la Centrul de Lansare a Sateliţilor Jiuquan, din deşertul Gobi, la 6 februarie, în cea de-a 4-a sa misiune orbitală, dar acest avion rămâne un mister, conform unui material publicat marţi de Space.com.
07:10
Donald Trump nu renunță la tarifele vamale: „Decizia judecătorilor Curţii Supreme este foarte regretabilă” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a apreciat, în discursul privind Starea Uniunii, drept „foarte regretabilă”, recenta decizie a Curţii Supreme de anulare a unei mari părţi din taxele sale vamale, în prezenţa unora dintre judecătorii care au pronunţat hotărârea istorică, notează Sky News.
Acum 8 ore
04:20
Donald Trump susține discursul privind Starea Uniunii. Mesaj despre tarife, Iran și războiul din Ucraina, în fața Congresului SUA # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump susține acum discursul în faţa sesiunii comune a Congresului, prima sa cuvântare importantă în faţa legislatorilor de la revenirea la Casa Albă. Evenimentul are loc într-un moment tensionat pentru președinția sa, în care nivelul de aprobare al președintelui SUA este în scădere, neliniștea crește cu privire la Iran, americanii au de luptat cu costul vieții, iar alegerile intermediare din noiembrie se apropie. Presa americană a precizat săptămâna aceasta că nu se poate vorbi despre tradiţionalul discurs despre Starea Uniunii, pe care preşedinţii îl ţin anual în faţa Congresului, ci Trump va ține unul de prezentare a priorităţilor şi de evidenţiere a activităţii desfăşurate până acum. „Voi avea un discurs lung”, a scris liderul de la Casa Albă, luni, pe reţelele sociale. „Avem multe de discutat”, a promis el.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.