Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Newsweek.ro, 25 februarie 2026 13:20
Românii care au muncit în condiții grele, dar nu au fost încadrați oficial în grupele I sau II, nu vor mai putea beneficia de recunoașterea perioadei respective. Pensia lor va fi calculată ca pentru muncă normală.
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
13:30
„Război” Ciucu - Băluță? Bucureștiul riscă să piardă peste 220.000.000 de lei pentru repararea țevilor „RADET” # Newsweek.ro
Se anunță un „război” între edilul Capitalei, liderul PNL București Ciprian Ciucu, și primarul Sectorului 4, șeful PSD București Daniel Băluță. Primarul general, îl acuză că Bucureștiul riscă să piardă peste 220.000.000 de lei pentru repararea țevilor „RADET” din cauza acestuia.
Acum 30 minute
13:20
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială # Newsweek.ro
Românii care au muncit în condiții grele, dar nu au fost încadrați oficial în grupele I sau II, nu vor mai putea beneficia de recunoașterea perioadei respective. Pensia lor va fi calculată ca pentru muncă normală.
Acum o oră
13:00
Șoferii din Buzău nu au plătit amenzi în valoare de 7.000.000 €. Cine nu achită rămâne fără carnet # Newsweek.ro
În șase luni intră în vigoare în România legea care prevede suspendarea permisului pentru șoferii care nu își achită amenzile rutiere. Doar șoferii din Buzău, de exemplu, nu au plătit amenzi în valoare de 7.000.000 €.
13:00
„Asaltul” lui Viktor Orban împotriva UE, „arma electorală” a Kremlinului în lupta cu rivalul Peter Magyar # Newsweek.ro
Premierul maghiar Viktor Orbán transformă conflictul cu Uniunea Europeană într-o miză centrală a campaniei electorale, încercând să-l prezinte pe rivalul său, Péter Magyar, drept un „instrument al Bruxellesului și Kievului”, înaintea alegerilor decisive din aprilie.
12:50
Un posibil impact de glonţ a fost descoperit pe fuselajul unui avion american care venea din Columbia # Newsweek.ro
Un posibil impact de glonţ a fost descoperit pe fuselajul unui avion al American Airlines care a efectuat un zbor între Medellin, Columbia, şi Miami, situat pe coasta atlantică a Floridei, in partea de sud, au relatat miercuri media din SUA.
Acum 2 ore
12:40
Nava spion rusă „Ivan Khurs”, grav avariată după un atac ucrainean cu drone marine, observată în Sevastopol # Newsweek.ro
Nava de recunoaștere rusă Ivan Khurs a fost observată în Sevastopol, în Crimeea ocupată, cu avarii majore vizibile. Imaginile apărute indică distrugeri serioase în urma unui atac confirmat anterior de partea ucraineană.
12:30
2.630.000.000 de lei plătiți în luna februarie 2026 pentru beneficii de asistenţă socială # Newsweek.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a finalizat în februarie plata tuturor beneficiilor de asistenţă socială aferente lunii ianuarie 2026, virând peste 2,63 miliarde de lei pentru cinci milioane de beneficiari.
12:30
Barometrul RetuRO: Sistemul de Garanție-Returnare se apropie de 9 miliarde de ambalaje returnate # Newsweek.ro
Datele aferente primei luni a anului confirmă consolidarea procesului de colectare, într-un context în care volumul ambalajelor returnate îl poate depăși pe cel al ambalajelor introduse pe piață în aceeași perioadă, pe fondul returnării produselor achiziționate anterior.
12:20
Ungaria pregătește 12 gări pentru trenuri militare. România dă 4.2000.000.000€ pe autostrăzi pentru tancuri # Newsweek.ro
Pe fondul amenințării rusești de extindere a operațiunilor militare dincolo de Ucraina, Comisia Europeană finațează achizițiile de armament și îmbunătățirea infrastructorii de transport cu dublu rol, militar, dar și civil. Ungaria reface 12 gări, România face două autostrăzi.
12:10
Angajații din Apărare refuză creșterea vârstei de pensionare. Poate un pompier să lupte cu focul la 63 ani? # Newsweek.ro
Guvernul a anunțat că va adopta curând o lege prin care va crește vârsta la care ies la pensie polițiștii, militarii și angajații din alte structuri de apărare. Aceștia au anunțat că nu vor accepta să iasă mai târzu la pensie.
12:00
Efectul tăierii voucherelor de vacanță pentru bugetari: Piața serviciilor în turism s-a prăbușit cu 14% # Newsweek.ro
Voucherele de vacanță pentru bugetari au fost tăiate cu 50% în 2025, iar piața serviciilor în turism s-a prăbușit cu 14% anul trecut în România, mulți români optând să meargă în vacanță în alte destinații, precum Bulgaria sau Grecia, cu un raport preț/calitate mai bun.
Acum 4 ore
11:40
O comună cheltuie 4.600.000 lei pe salarii și ajutoare sociale - 73% din buget. Mașini, înghițite de noroaie # Newsweek.ro
Guvernul a căzut pe reforma administrației locale prin care se va face o reducere bugetară de 10%. Rămâne însă realitatea localităților care plătesc aproape toți banii pe salarii și ajutoare. O comună cheltuie 4.600.000 lei pe salarii și ajutoare sociale - 73% din buget.
11:30
Mergi cu camionul supraîncărcat prin Cehia, amendă până la 20.000 €. Care sunt sancțiunile în România? # Newsweek.ro
Sancțiunile riscate de șoferi și transportatori pentru depășirea masei maxime autorizate în România par o glumă în comparație cu Cehia, unde dacă mergi cu camionul supraîncărcat amenda poate ajunge până la 20.000 €.
11:20
Cât timp ai voie să muncești după ce ieși la pensie? E angajatorul obligat să accepte continuarea activității? # Newsweek.ro
Anumiți români refuză retragerea din activitate, deși ar putea să se bucure de pensie, acasă. Pensionarul poate munci încă 5 ani după ce iese la pensie. Angajatorul nu este, însă, obligat să accepte continuarea activității.
11:10
Horoscop martie al banilor. Berbec - venituri suplimentare, Taur - economisire, Leu - noroc cu carul # Newsweek.ro
Fluxul de numerar din luna martie va fi puternic influențat de mișcările planetare în schimbare, încurajând o reevaluare a valorilor, a obiceiurilor de cheltuieli și a modalităților de câștig. Horoscop martie al banilor. Berbec - venituri suplimentare, Taur - economisire
11:00
Meteorologii au emis noi alerte valabine până joi dimineaţă. Vor fi ninsori în zona de munte, dar şi în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea şi Muntenia, iar în unele zone se va forma polei sau gheţuş.
10:50
Profesorii și studenții ies din nou în stradă. 500 de oameni, așteptați în fața Palatului Cotroceni # Newsweek.ro
Profesorii și studenții protestează față de măsurile luate în ultimul an în Educație. Ei cer guvernului să anuleze unele măsuri.
10:40
METEO Europa extremelor. Val de căldură, la sfârșit de iarnă. Unde sunt acum și 29°C? Ajunge și în România? # Newsweek.ro
Din punct de vedere meteorologic, Europa a ajuns o zonă a extremelor, la sfârșitul iernii calendaristice din acest an. În timp ce România, de exemplu, e încă sub coduri de ninsori și viscol, vestul și sud-vestul Europei e lovit de un val neobișnuit de căldură.
10:30
Un deținut din arestul Poliției a ajuns la spital după un gest necugetat. A fost văzut la timp. Motivul este unul îngrijorător. El ar fi fost supărat din cauză că familia a refuzat să îl viziteze.
10:20
O fabrică de bere, deschisă acum 346 de ani, intră în faliment. 14 băuturi vor dispărea din supermarketuri # Newsweek.ro
O fabrică tradițională de bere din Germania, cu o tradiție de 346 de ani, dă faliment. Viitorul a 14 produse de bere din supermarketuri este incert.
10:10
Lovitură pentru „șmecherii” din trafic. Șoferii care nu își plătesc amenzile rămân fără permis # Newsweek.ro
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care prevede suspendarea permisului pentru șoferii care nu își achită amenzile rutiere. Mecanismul presupune o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei amendă și va intra în vigoare peste șase luni.
10:10
Escrocherie nouă pe piața imobiliară. Rămâi și fără casă și fără bani. E foarte ușor să cazi în capcană # Newsweek.ro
Escrocii profită de situația pieței imobiliare pentru a obține date personale și a goli conturile bancare ale celor interesați de vânzarea, cumpărarea sau închidirerea locuințelor.
10:10
Platformele de gaming online au realizat o creștere dramatică în ultimii ani, iar accesul de pe mobil a făcut experiența mai simplă ca oricând.
Acum 6 ore
09:40
Putin amenință Europa cu un război nuclear: Înarmarea nucleară a Ucrainei va duce la Al Treilea Război Mondial # Newsweek.ro
Rusia avertizează că transferul de arme nucleare către Ucraina ar putea declanșa un conflict între puteri nucleare. Vladimir Putin, Kremlinul și MAE rus vorbesc despre riscuri majore și consecințe „teribile” pentru securitatea globală.
09:30
Germania dă tonul: se va ieși la pensie la 70 ani. De ce România nu poate evita acest scenariu? # Newsweek.ro
Experții spun că germania ar fi trebuit să crească deja vârsat de pensionare la 70 de an. O va face cel târziu până în 2030. România nu poate evita această tendiță care va fi urmată de tot mai multe state europene.
09:20
Rusia acuză Franța și Marea Britanie că ar transfera „în secret” de arme nucleare către Ucraina # Newsweek.ro
Franța și Regatul Unit se află în mijlocul unor acuzații nefondate ale Serviciului rus de Informații Externe, care susține cele două state ar transfera în secret de arme nucleare către Ucraina. Kremlinul avertizează că ar fi o încălcare gravă a regimului de neproliferare.
09:10
Discursul lui Trump despre Starea Națiunii: „Am moștenit o țară în criză., dar acum America e în epoca de aur” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a susținut discursul despre Starea Uniunii în fața Congresului, afirmând că America trăiește „o epocă de aur”. Liderul de la Casa Albă a lăudat economia, securitatea graniței și politica externp și și-a atacat dur toți adversarii politici.
09:00
Primul magazin care a pus taxă pe „privit”. 25 € plătesc clienții care vin, se uită, doar întreabă și pleacă # Newsweek.ro
Vizita într-un magazin poate costa mai mult dacă doar privești decât dacă ai face cumpărături. Un comercian s-a hotărât să-și taxeze clienții care nu cumpără nimic.
08:50
Oficial. Persoanele cu dizabilități plătesc jumătate din impozitul pentru prima locuință și prima mașină # Newsweek.ro
Coaliția de guvernare a revenit asupra deciziei privind eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu dizabilități și a anunțat reducerea cu 50% a taxelor pentru prima locuință și primul autoturism.
08:40
Protest la Palatul Cotroceni miercuri: 500 de cadre didactice cer schimbări urgente în educaţie # Newsweek.ro
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater organizează, miercuri, un protest la Palatul Cotroceni.
08:30
Mesaj dur de la Cătălin Cîrstoiu pentru medicii din spitalele publice: A veni la serviciu înseamnă să munceşti # Newsweek.ro
Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, prof.univ.dr. Cătălin Cîrstoiu, a declarat că medicii care lucrează în spitalele publice trebuie să înţeleagă că a merge la serviciu înseamnă să şi muncească acolo.
08:20
Ungaria și Serbia inaugurează proiectul care va stârni invidia Românilor. Din Budapesta la Belgrad, în 3 ore # Newsweek.ro
Serbia și Ungaria fac teste pentru trenul de mare viteză care va lega Belgrad de Budapesta. În acest timp, în România, viteza medie a trenurilor de pasageri este de 60 de km/oră iar întârzierile totale sunt imense.
08:10
Donald Trump proclamă epoca de aur a Americii în discursul-record despre Starea Uniunii # Newsweek.ro
Preşedintele Donald Trump a ţinut un discurs-record despre Starea Uniunii, în care şi-a lăudat realizările, a făcut unele afirmaţii false şi şi-a atacat repetat adversarii democraţi, dar nu a mai făcut afirmaţii care să şocheze ca în alți ani.
08:10
Cine va prelua conducerea DIICOT? Cinci candidați se luptă miercuri pentru funcția de procuror-șef # Newsweek.ro
Cinci candidați concurează miercuri pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în fața comisiei de la Ministerul Justiției.
07:50
Europa îi închide robinetul lui Putin. UE interzice permanent importul de petrol din Rusia # Newsweek.ro
Comisia Europeană prezintă o propunere legislativă pentru o interdicție permanentă a importurilor de petrol din Rusia la 15 aprilie. Ungaria și Slovacia, care încă depind de importurile de petrol rusesc, s-au opus vehement oricărei interdicții.
07:50
Creșterea vârstei de pensionare, tot mai aproape. Ilie Bolojan nu mai are buget pentru cei care ies la pensie # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că principala problemă cu care se confruntă România este că noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie, iar în câţiva ani nu va mai avea cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie.
Acum 8 ore
07:40
Nouă tehnică pentru protezele de genunchi promite confort mai mare pacienților. Adio durerilor după operație # Newsweek.ro
În ciuda progreselor medicale, aproximativ 20% dintre pacienții care au suferit o intervenție chirurgicală de înlocuire a genunchiului sunt nemulțumiți de proteza lor.
07:20
Unde să-ți plasezi banii? În fonduri de investiții, la bancă sau la saltea? Sunt riscante fondurile de pensii? # Newsweek.ro
Trăim vremuri turbulente, în care te întrebi unde e cel mai bine să-ţi plasezi banii. În fonduri de investiţii? La bancă? La saltea? Şi se pune şi problema: sunt riscante chiar şi fondurile de pensii?
07:20
Românii din Germania rămân fără o parte din serviciile medicale gratuite. Conflict între medici și asiguratori # Newsweek.ro
Nu mai aveți bani pentru curățări dentare și cursuri? Sugestiile pentru economii în sistemul de sănătate suprasolicitat vin aproape săptămânal. Urmate de critici rapide. De data aceasta, companiile de asigurări de sănătate și medicii sunt în conflict.
07:10
Horoscop 26 februarie. Luna în Rac aduce o zi norocoasă Gemenilor. Taurii, discuții tensionate # Newsweek.ro
Horoscop 26 februarie. Luna în Rac aduce o zi norocoasă Gemenilor. Taurii au parte de discuții tensionate. Fecioarele atrag atenția celor din jur fără să vrea. Scorpionii trăiesc emoții puternice. Săgetătorii trebuie să depună mai mult efort în relații.
06:40
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€ # Newsweek.ro
Pensionarii care au pensii peste 3.000 de lei și plătesc CASS au primit azi o veste bună. Curtea Constituțională a României va judeca dacă aplicarea CASS a pensiile mai mari de 3.000 de lei respectă Constituția.
Acum 24 ore
22:10
Cristian Păun, universitar la ASE: România e într-un mare pericol și nu mai poate funcționa pe caiet # Newsweek.ro
Cristian Păun, profesor universitar la ASE, atrage atenţia că "România e într-un mare pericol și nu mai poate funcționa pe caiet, dar nu e corect ca tot noi, cei din Educație, să plătim costurile generate de o guvernanță cu picioarele".
21:30
Ilie Bolojan: Măsurile de azi pun economia pe baze mai sănătoase şi stimulează creşterea economică # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că "măsurile de astăzi pun economia pe baze mai sănătoase şi stimulează creşterea economică".
20:50
Gabriel Biriș: „Măsurile de relansare economică sunt precum agheasma. Te ajută dacă crezi în ele" # Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriș spune că „măsurile de relansare economică sunt precum agheasma. Te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate".
20:40
Trump l-a pus pe șeful mercenarilor Blackwater președinte al unei companii de drone din Ucraina # Newsweek.ro
Erik Prince - aliatul Maga și fondatorul companiei de mercenari Blackwater - a reușit să obțină o colaborare cu sectorul inestimabil de drone din Ucraina. Însuși președintele Donald Trump ar fi insistat pentru acest „serviciu”.
20:20
Ajutorul României pentru Ucraina e infim, faţă de dimensiunile din propaganda cu fake news ce a invadat media # Newsweek.ro
Ajutorul acordat de România Ucrainei este infim, faţă de dimensiunile sugerate de propaganda decorată cu fake news care a invadat mediul public.
20:10
Salariile OpenAI au fost dezvăluite. Cu cât plătește șeful ChatCPT angajații cu funcții cheie în companie? # Newsweek.ro
Angajații OpenAI sunt printre cei mai bine plătiți din Silicon Valley. Iată ce salariu de bază au inginerii, cercetătorii și alți angajați cu roluri cheie, în domeniul inteligenței artificiale.
19:50
O tânără și-a dat demisia de slujba de vis din SUA și s-a mutat în Europa. Cu ce s-a ales? De ce nu e fericită # Newsweek.ro
O tânără din SUA povestește cum a luat decizia să părăsească locul de muncă visat la un an după ce l-a obținut. S-a mutat în Spania, fiind cucerită de această țară în urma unei călătorii. Acum nu crede că a fost cea mai bună mișcare
19:40
Băncile din România au foarte mulţi bani şi nu au cui să îi dea. Prea puţine firme româneşti sunt bancabile # Newsweek.ro
Băncile comerciale din România au foarte mulţi bani disponibili şi nu au cui să îi dea, adică să dea credite. Aceasta pentru că prea puţine firme româneşti sunt bancabile, adică potrivite pentru creditare.
19:20
Machiajul actrițelor de la Hollywood care schimbă trăsăturile. Nu trebuie să-l aplici după 50 de ani # Newsweek.ro
Machiajul spectaculos purtat de actrițele de la Hollywood poate redefini complet trăsăturile feței, însă nu toate tehnicile avantajează orice vârstă. Specialiștii avertizează că anumite stiluri intens conturate pot îmbătrâni chipul după 50 de ani.
