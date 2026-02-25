Autocar cu elevi români, confiscat în Austria. Avea 14 defecțiuni extrem de grave
StiriDiaspora.ro, 25 februarie 2026 16:20
Autocar cu elevi români, confiscat în Austria. Avea 14 defecțiuni extrem de grave
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
16:20
Autocar cu elevi români, confiscat în Austria. Avea 14 defecțiuni extrem de grave # StiriDiaspora.ro
Autocar cu elevi români, confiscat în Austria. Avea 14 defecțiuni extrem de grave
Acum 2 ore
15:30
Barcelona dublează taxa turistică
Acum 4 ore
14:40
Elveția, invadată de falși „strângători de donații” români. Sunt zeci de cazuri pe săptămână # StiriDiaspora.ro
Elveția, invadată de falși „strângători de donații” români. Sunt zeci de cazuri pe săptămână
13:30
A murit Roxana Dascălu, jurnalistă româncă, stabilită în Franța
Acum 6 ore
12:40
Concedieri majore la poliția locală. Ministrul Dezvoltării anunță câte persoane își pierd locul de muncă # StiriDiaspora.ro
Concedieri majore la poliția locală. Ministrul Dezvoltării anunță câte persoane își pierd locul de muncă
Acum 8 ore
10:10
Bosch închide o mare fabrică, dă afară toți muncitorii și mută producția în China și Thailanda # StiriDiaspora.ro
Bosch închide o mare fabrică, dă afară toți muncitorii și mută producția în China și Thailanda
09:30
O întreagă echipă de fotbal din România, cu tot cu patron, săltată de mascați într-un dosar legat de meciuri aranjate pentru pariuri # StiriDiaspora.ro
O întreagă echipă de fotbal din România, cu tot cu patron, săltată de mascați într-un dosar legat de meciuri aranjate pentru pariuri
Acum 12 ore
08:40
Donald Trump: "Am primit de la Venezuela 80 milioane de barili de petrol. E noul nostru prieten și partener" # StiriDiaspora.ro
Donald Trump: "Am primit de la Venezuela 80 milioane de barili de petrol. E noul nostru prieten și partener"
Acum 24 ore
23:00
Permis suspendat pentru cei care nu-și plătesc amenzile de circulație
22:20
O clădire cu trei etaje din Verona s-a prăbușit după o explozie: un mort și trei răniți # StiriDiaspora.ro
O clădire cu trei etaje din Verona s-a prăbușit după o explozie: un mort și trei răniți
21:20
Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind relansarea economică şi reforma administraţiei # StiriDiaspora.ro
Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind relansarea economică şi reforma administraţiei
21:10
De ce divorțul trăit în afara țării ajunge să fie resimțit ca traumă pentru românii familiști și tradiționaliști? # StiriDiaspora.ro
De ce divorțul trăit în afara țării ajunge să fie resimțit ca traumă pentru românii familiști și tradiționaliști?
20:40
Mama spaniolui ucis de români în Valencia a povestit tot. Tatăl l-a ținut, fiul l-a înjunghiat, mama l-a lovit cu o bâtă # StiriDiaspora.ro
Mama spaniolui ucis de români în Valencia a povestit tot. Tatăl l-a ținut, fiul l-a înjunghiat, mama l-a lovit cu o bâtă
19:50
Rusia acuză Franţa şi Anglia că pregătesc să transfere clandestin Ucrainei arme nucleare # StiriDiaspora.ro
Rusia acuză Franţa şi Anglia că pregătesc să transfere clandestin Ucrainei arme nucleare
19:00
Trei români arestați în Spania. Au furat telefoane mobile de 24.000 de euro din magazine # StiriDiaspora.ro
Trei români arestați în Spania. Au furat telefoane mobile de 24.000 de euro din magazine
18:30
Comunitatea românească din Sheffield, reprezentată pe scena din Peace Gardens cu ocazia celebrării Anului Nou Chinezesc # StiriDiaspora.ro
Comunitatea românească din Sheffield, reprezentată pe scena din Peace Gardens cu ocazia celebrării Anului Nou Chinezesc
17:40
Mașini căutate în Franța și Italia, vândute în România. Doi bărbați au fost reținuți de poliție # StiriDiaspora.ro
Mașini căutate în Franța și Italia, vândute în România. Doi bărbați au fost reținuți de poliție
17:10
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Bolojan. Banii europeni, în centrul discuțiilor dintre președinte și premier # StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Bolojan. Banii europeni, în centrul discuțiilor dintre președinte și premier
Ieri
16:30
Răsturnare de situație în cazul bebelușului român mort în Italia: a înghițit de cocaină. Mama e șocată: "Nu știam" # StiriDiaspora.ro
Răsturnare de situație în cazul bebelușului român mort în Italia: a înghițit de cocaină. Mama e șocată: "Nu știam"
15:40
CONAF cere stimulente fiscale pentru românii din diaspora care vor să revină acasă # StiriDiaspora.ro
CONAF cere stimulente fiscale pentru românii din diaspora care vor să revină acasă
14:40
21 de carabinieri și polițiști din Italia, acuzați de furturi de 184 00 euro dintr-un magazin din Roma # StiriDiaspora.ro
21 de carabinieri și polițiști din Italia, acuzați de furturi de 184 00 euro dintr-un magazin din Roma
13:20
Nicușor Dan: Vom susține Ucraina, atât cât va fi necesar
13:00
Trafic oprit total pe podul Giurgiu-Ruse, timp de o oră
12:10
Modelul Okupas, copiat și în Italia. Locuință, ocupată imediat după ce proprietara a decedat # StiriDiaspora.ro
Modelul Okupas, copiat și în Italia. Locuință, ocupată imediat după ce proprietara a decedat
10:00
Șofer de TIR, abia intrat în România, prins cu produse "fake" de 1.5 milioane euro # StiriDiaspora.ro
Șofer de TIR, abia intrat în România, prins cu produse "fake" de 1.5 milioane euro
08:50
Muncitor român din Germania, găsit mort în pat după un grătar cu colegii. Autoritățile au închis ancheta # StiriDiaspora.ro
Muncitor român din Germania, găsit mort în pat după un grătar cu colegii. Autoritățile au închis ancheta
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Furtună istorică în Statele Unite: 40 de milioane de persoane afectate; oraşul New York, paralizat complet # StiriDiaspora.ro
Furtună istorică în Statele Unite: 40 de milioane de persoane afectate; oraşul New York, paralizat complet
15:10
Potra a leșinat în instanță. A fost chemată salvarea la Curtea de Apel
14:30
Cât costă să trăiești în sudul Spaniei. Un român spune care sunt prețurile în 2026 - VIDEO # StiriDiaspora.ro
Cât costă să trăiești în sudul Spaniei. Un român spune care sunt prețurile în 2026 - VIDEO
13:40
Suspiciuni de fraudă în Bistriţa: Unu din 12 adulţi din judeţ este încadrat într-un grad de handicap # StiriDiaspora.ro
Suspiciuni de fraudă în Bistriţa: Unu din 12 adulţi din judeţ este încadrat într-un grad de handicap
12:40
Românul care a vrut să răpească o fetiță într-un supermarket din Italia va fi evaluat psihiatric # StiriDiaspora.ro
Românul care a vrut să răpească o fetiță într-un supermarket din Italia va fi evaluat psihiatric
12:00
Germania înregistrează al treilea an de scădere a exporturilor de maşini şi echipamente # StiriDiaspora.ro
Germania înregistrează al treilea an de scădere a exporturilor de maşini şi echipamente
11:10
Româncă de 16 ani, dispărută fără urmă în Italia. Părinții o caută disperați pe Georgiana # StiriDiaspora.ro
Româncă de 16 ani, dispărută fără urmă în Italia. Părinții o caută disperați pe Georgiana
10:10
Scandal cu final tragic în Valencia: un român și-a omorât vecinul, un spaniol care-l reclama tot timpul pentru zgomot # StiriDiaspora.ro
Scandal cu final tragic în Valencia: un român și-a omorât vecinul, un spaniol care-l reclama tot timpul pentru zgomot
09:20
Avionul întors de urgență pe Otopeni a decolat spre Hurghada. Pasagerii au stat în aeroport toată noaptea # StiriDiaspora.ro
Avionul întors de urgență pe Otopeni a decolat spre Hurghada. Pasagerii au stat în aeroport toată noaptea
22 februarie 2026
21:20
Avion depresurizat cu 168 de pasageri, după ce a decolat de la București. Alertă maximă pe Otopeni, în așteptarea aeronavei # StiriDiaspora.ro
Avion depresurizat cu 168 de pasageri, după ce a decolat de la București. Alertă maximă pe Otopeni, în așteptarea aeronavei
15:30
Panică într-un avion cu aproape 500 de pasageri la bord. Flăcările de la motor au îngrozit pasagerii în timpul zborului # StiriDiaspora.ro
Panică într-un avion cu aproape 500 de pasageri la bord. Flăcările de la motor au îngrozit pasagerii în timpul zborului
14:00
S-a aflat cine este românul de 39 de ani mort într-un accident de muncă în Italia # StiriDiaspora.ro
S-a aflat cine este românul de 39 de ani mort într-un accident de muncă în Italia
12:30
La 80 de ani, Elena Purice predă limba română în Ucraina: "E viața satului"
11:20
Șofer român, prins la volanul unui Audi de 50 000 euro, furat din Italia. Avea și permisul suspendat # StiriDiaspora.ro
Șofer român, prins la volanul unui Audi de 50 000 euro, furat din Italia. Avea și permisul suspendat
10:20
O primărie din Austria, dintr-o zonă superbă, oferă terenuri gratuite pentru case. Condiția: să-ți întemeiezi o familie # StiriDiaspora.ro
O primărie din Austria, dintr-o zonă superbă, oferă terenuri gratuite pentru case. Condiția: să-ți întemeiezi o familie
10:00
Trei români, arestați în Italia după multiple lovituri: spărgeau "păcănelele" și fugeau cu banii # StiriDiaspora.ro
Trei români, arestați în Italia după multiple lovituri: spărgeau "păcănelele" și fugeau cu banii
08:50
Probleme de trafic pe podhttps://www.stiridiaspora.ro/admin/articles_edit.php?id=534244#tabs-ul Giurgiu-Ruse. MAE, alertă de călătorie # StiriDiaspora.ro
Probleme de trafic pe podhttps://www.stiridiaspora.ro/admin/articles_edit.php?id=534244#tabs-ul Giurgiu-Ruse. MAE, alertă de călătorie
08:30
"Degustătorul în serie". Un pensionar, prins în Italia după ce mânca doar vârfurile celor mai scumpe brânzeturi din supermarketuri # StiriDiaspora.ro
"Degustătorul în serie". Un pensionar, prins în Italia după ce mânca doar vârfurile celor mai scumpe brânzeturi din supermarketuri
21 februarie 2026
23:00
Doi frați români au murit după ce și-au lăsat părinții la muncă în Germania și se întorceau în România # StiriDiaspora.ro
Doi frați români au murit după ce și-au lăsat părinții la muncă în Germania și se întorceau în România
22:00
Badantă din Italia, acuzată că a obligat bătrâna de care avea grijă să semneze un testament prin care a moștenit două imobile și bani # StiriDiaspora.ro
Badantă din Italia, acuzată că a obligat bătrâna de care avea grijă să semneze un testament prin care a moștenit două imobile și bani
19:50
Sute de pasageri români, blocați de cinci ore într-un avion spre Italia
18:20
Un român de 38 de ani a murit în Italia, după un accident de muncă
17:10
A murit Domenico, micuțul care a impresionat toată Italia. Șase medici, puși sub acuzare # StiriDiaspora.ro
A murit Domenico, micuțul care a impresionat toată Italia. Șase medici, puși sub acuzare
10:00
Scrisorile trimise soacrei din închisoare îi pot aduce un an suplimentar de închisoare unui român condamnat în Spania # StiriDiaspora.ro
Scrisorile trimise soacrei din închisoare îi pot aduce un an suplimentar de închisoare unui român condamnat în Spania
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.