George Puşcaş se pregăteşte deocamdată separat. Când ar putea debuta la Dinamo
Primasport.ro, 25 februarie 2026 18:00
• • •
Acum 30 minute
18:00
17:50
Fostul antrenor de la Păuleşti face dezvăluiri incredibile despre acuzaţiile legate de trucare a unor meciuri. ”Ne gândim să lăsăm meciul astăzi” # Primasport.ro
Acum o oră
17:20
Legendarul atacant al Barcelonei nu a mai avut milă de Cristi Chivu: ”Contează în faţa cui pierzi şi, mai ales, cum pierzi!” # Primasport.ro
Acum 2 ore
17:10
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open pentru a se alătura federaţiei americane # Primasport.ro
17:10
Fostul antrenori de la Păuleşti face dezvăluiri incredibile despre acuzaţiile legate de trucare a unor meciuri. ”Ne gândim să lăsăm meciul astăzi” # Primasport.ro
17:10
Bomba zilei! Becali rămâne fără fundaş central
17:00
Borussia Dortmund anunţă că unii fani vor rata meciul cu Atalanta din cauza măsurilor luate de poliţie # Primasport.ro
16:30
Elizabeta Samara, eliminată în turul al doilea al Singapore Smash 2026
16:30
Dumitru Dragomir, avertisment pentru FCSB înainte de finalul sezonului regulat: "Ţineţi minte ce vă spun!" # Primasport.ro
Acum 4 ore
16:00
Neluţu Sabău a reacţionat după eliminarea Interului din Champions League: "Asta m-a surprins foarte mult!" # Primasport.ro
15:50
Cristi Chivu, măcelărit de presa din Italia după dezastrul din Liga Campionilor: "Umilinţă" # Primasport.ro
15:40
Bogdan Stelea a numit portarul pe mâna căruia ar trebui să meargă Lucescu la barajul cu Turcia! # Primasport.ro
15:10
Surpriză de proporţii! Billel Omrani, revenire de senzaţie în fotbalul românesc
15:10
Dani Coman, tăios la adresa Ligii Profesioniste: "Să nu facă lobby altor echipe!"
15:00
E gata! Conducerea lui Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după ce nerazzuri s-au făcut de râs în Champions League! Anunţul momentului în Italia # Primasport.ro
14:50
De la cimitirul elefanţilor, la energia lui Biliboc: "Şi mama îi vede talentul"
14:50
Mureşan crede în steaua CFR-ului. Ce a spus despre scenariul revenirii lui Paszkany în fotbal # Primasport.ro
Acum 6 ore
14:10
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Se decid ultimele 4 calificate în 8-imi # Primasport.ro
13:40
Marius Ştefănescu e la mare căutare! După Farul, încă o echipă din România a intrat în cursa pentru semnătura fostului jucător de la FCSB # Primasport.ro
13:10
Danuţ Lupu a dat de pământ cu Cătălin Cîrjan: "Dispare! Doar vorbeşte şi joacă puţin” # Primasport.ro
12:50
Bănel Nicoliţă a bătut palma şi revine în fotbal la 41 de ani!
Acum 8 ore
12:10
FCSB sau "U" Cluj în play-off? Mureşan şi Pancu au dat răspunsul
12:00
Antrenorul din Superligă, discurs categoric după eliminarea Interului: "Suntem departe rău de tot!" # Primasport.ro
11:50
Un fost jucător de la FCSB, implicat într-un dosar de trucare a meciurilor!
11:40
Fotbalul românesc se zguduie din temelii! Toată echipa a fost săltată de mascaţi şi dusă la audieri # Primasport.ro
11:40
FCSB activează planul B! Cum poate ajunge campioana în Europa şi dacă ratează play-off-ul # Primasport.ro
11:20
FCSB activează planul B! Cum poate ajunge campioana în Europa şi dacă ratează play-offul # Primasport.ro
11:20
E gata! Dorinel Munteanu a luat decizia finală cu privire la viitorul său, după ce a dat de înţeles că ar putea pleca de la FC Hermannstadt: "Doamne fereşte" # Primasport.ro
11:00
Chivu, pus la zid în presa din Italia după eliminarea Interului: "Cel mai jos moment al mandatului său!" # Primasport.ro
10:50
Borussia Dortmund anunţă că unii fani vor rata meciul cu Atalanta din cauza măsurilor luate de poliţie # Primasport.ro
10:30
Universitatea Craiova a transferat un jucător din Liga 3 din România!
Acum 12 ore
10:10
E gata! Dorinel Munteanu a luat decizia finală cu privire la viitorul său, după ce a dat de înţeles că ar putea plec de la FC Hermannstadt: "Doamne fereşte" # Primasport.ro
09:40
Cristi Chivu, vizibil afectat după eliminarea din Champions League: "Există multă amărăciune" # Primasport.ro
09:30
Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive # Primasport.ro
Acum 24 ore
00:20
Italienii nu s-au ferit de cuvinte, după ce Cristi Chivu a fost eliminat din Liga Campionilor: "O dezamăgire totală" . Nota primită de antrenorul român # Primasport.ro
00:00
VIDEO | Bodo/Glimt, lecţie de fotbal pe "Meazza" ! Interul lui Cristi Chivu, OUT din Champions League! Toate rezultatele zilei # Primasport.ro
24 februarie 2026
23:40
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Inter - Bodo/Glimt se joacă ACUM! ŞOC pe "Meazza" # Primasport.ro
23:30
Lovitură încasată de Real Madrid, înainte de returul cu Benfica! Starul echipei s-a rupt şi e OUT # Primasport.ro
22:30
Hansi Flick nu se joacă! Decizia radicală luată de tehnicianul neamţ la Barcelona
22:00
Marius Marin, faţă în faţă cu transferul carierei! Internaţionalul român negociază cu o multiplă câştigătoare de Europa League # Primasport.ro
22:00
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Inter - Bodo/Glimt se joacă ACUM! Calificarea se decide pe "Meazza" # Primasport.ro
21:50
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Urmează Inter - Bodo/Glimt # Primasport.ro
21:40
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Sorloth, one-man show pe Metropolitano! Tripla norvegianului o trimite pe Atletico în optimi # Primasport.ro
20:30
MM Stoica s-a convins de Ofri Arad: "Va fi o piesă importantă în coloana vertebrală a echipei” # Primasport.ro
20:10
E gata! Zeljko Kopic a confirmat despărţirea de un nume greu din vestiarul lui Dinamo: "I-am oferit maximul şi nu ne-am înţeles" # Primasport.ro
19:50
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Atletico Madrid - Club Brugge se joacă ACUM # Primasport.ro
19:40
Informaţii pentru suporterii care au achiziţionat bilete la meciul de la Istanbul, cu Turcia, din play-off-ul pentru calificare la CM # Primasport.ro
19:30
VIDEO | Concordia Chiajna – Corvinul 0-2! Hunedorenii accelerează spre SuperLiga
19:10
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Astăzi se decid 4 echipe care merg în optimi # Primasport.ro
19:00
Courtois nu s-a mai abţinut şi a intervenit în scandalul dintre Vinicius şi Prestianni: "Este la fel de grav pentru că acestea sunt insulte homofobe” # Primasport.ro
