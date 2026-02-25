Cât a costat avionul cu care a zburat Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump
HotNews.ro, 25 februarie 2026 20:50
Administrația Prezidențială a anunțat cât a costat deplasarea președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, unde a călătorit pentru a participa la summitul Consiliului de Pace prezidat de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Într‐un…
• • •
Acum 15 minute
21:10
Fereastra de oportunitate pe care Kievul o țintește pentru aderarea la UE. Care este cel mai mare impediment # HotNews.ro
Oficiali de la Kiev și Bruxelles au viziuni similare privind perioada în care aderarea Ucrainei la UE are cele mai mari șanse să se realizeze.
Acum o oră
20:50
Prima fabrică ucraineană pentru drone a demarat producția în Marea Britanie. Anunțul fostului șef al armatei Kievului # HotNews.ro
Prima fabrică ucraineană de producție a dronelor și-a început activitatea în Regatul Unit, a declarat miercuri ambasadorul Ucrainei la Londra, Valerii Zalujnîi, potrivit Reuters. Compania producătoare Ukrspecsystems, fondată în 2014, și-a dovedit eficiența dronelor sale…
20:50
20:30
VIDEO Codrin Horațiu Miron, candidat la șefia DIICOT, anunță o „ofensivă totală” împotriva drogurilor # HotNews.ro
Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara și candidat la funcția de procuror-șef al DIICOT, a declarat miercuri că va declanșa o „ofensivă totală” în combaterea consumului și traficului de droguri, dacă va ajunge la…
20:30
Armata a ridicat două avioane de luptă F-16, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc, în timpul noilor atacuri rusești asupra porturilor de la Dunăre # HotNews.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri seară că două aeronave de luptă F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer și că o dronă „a intrat pentru scurt timp” în spațiul…
Acum 2 ore
20:20
OFICIAL Au fost lansate noile telefoane Samsung Galaxy S26. Surpriză neplăcută în privința prețurilor. Când pot fi cumpărate în România și cu ce schimbări vin față de generația trecută # HotNews.ro
Samsung a lansat oficial miercuri seara noua serie de telefoane de vârf de gamă Galaxy S26. Noile modele păstrează mare parte din design-ul și configurațiile generației trecute, însă există modificări pentru fiecare din cele trei…
20:00
Grindeanu critică relația cu Bolojan și USR: „Protocolul poate să rămână foarte simplu PSD-PNL-UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că le va propune colegilor din partid „o consultare un pic mai extinsă” pentru a stabili dacă își doresc să rămână la guvernare în actuala configurație „sau într-o formă…
19:50
„Asta o făceam și noi, când era Ceaușescu și se tăia lumina la ora 22:00 și trebuia să înveți pentru examen” – șef din cercetarea românească, dezamăgit de ideile finanțate de acceleratorul NATO DIANA # HotNews.ro
Vicepreședintele principalei instituții din statul român care guvernează sectorul cercetării s-a declarat dezamăgit de startup-urile selectate pentru finanțări de câte 100.000 de euro în cadrul acceleratorului NATO DIANA, prin care Alianța Nord-Atlantică stimulează dezvoltarea de…
19:40
Raport OpenAI: Conturi legate de forțe de ordine din China au folosit ChatGPT pentru a căuta date despre americani. Sute de e-mailuri generate cu ajutorul chatbotului # HotNews.ro
OpenAI a anunțat că a suspendat mai multe conturi asociate forțelor de ordine din China, unor escroci specializați în înșelătorii romantice și unor operațiuni de influență, inclusiv unei campanii de denigrare îndreptate împotriva primei femei…
Acum 4 ore
19:20
„Tulsa King”, unul dintre serialele TV de succes, va avea un spin-off, cu un mare actor # HotNews.ro
Serialul „Tulsa King”, una dintre producțiile de succes ale platformei Paramount+, va avea un spin-off intitulat „Frisco King”, în care rolul principal va fi interpretat de Samuel L. Jackson. Noul proiect este dezvoltat de Taylor…
19:10
Populația din nordul județului Tulcea a primit, miercuri seară, în jurul orei 18:15, un mesaj Ro-Alert, prin care este avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, potrivit Agerpres. În alerta transmis, autoritățile…
19:00
Coaliția de guvernare din Germania va reduce valoarea acordului-cadru pe termen lung pentru achiziționarea de drone de luptă la 2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari), de la 4,3 miliarde de euro prevăzute anterior,…
18:50
Un nou scandal de corupție în Ucraina. Oficiali prinși în flagrant când delapidau fonduri dintr-un proiect din sectorul apărării # HotNews.ro
Comandantul departamentului de logistică din forțele aeriene ale Ucrainei, Andrii Ukraineț, și șeful directoratului regional al Serviciului de Securitate (SBU) din Jitomir, Volodimir Kompanichenko, au fost reținuți sub acuzația de delapidare de fonduri alocate pentru…
18:40
Elveția se pregătește să includă utilizarea numerarului în Constituție, iar în luna martie va organiza un referendum, în condițiile în care populația sprijină existența în continuare a banilor fizici, în pofida trecerii pe scară largă…
18:20
Ucraina și-a anunțat planul împotriva dronelor rusești, care vizează 4.000 de kilometri de drumuri până la finalul anului # HotNews.ro
Ucraina va accelera instalarea de plase anti-drone deasupra drumurilor din zonele de front, cu scopul de a acoperi 4.000 de kilometri de drumuri până la sfârșitul acestui an, a anunțat miercuri ministrul Apărării, Mihailo Fedorov,…
18:20
Avertisment de la Palatul Elysee: „Trăim într-o perioadă care favorizează proliferarea nucleară” # HotNews.ro
Există riscul proliferării nucleare în lumea de astăzi, a avertizat miercuri un oficial de la Palatul Elysée înaintea discursului foarte aşteptat al preşedintelui Emmanuel Macron despre doctrina nucleară a Franţei, programat pentru luni, 2 martie,…
18:10
FOTO Stephen Hawking, pe șezlong între femei în bikini, într-o imagine din dosarele Epstein # HotNews.ro
Stephen Hawking, care s-a stins din viață în 2018, la vârsta de 76 de ani, apare în una dintre imaginile din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA în privința infractorului sexual Jeffrey Epstein,…
18:10
Operațiunea Duster Pick-Up pentru demnitari. „Erori în documentele achiziției”: Cancelaria lui Bolojan explică de ce a anulat închirierea a 19 mașini # HotNews.ro
Cancelaria premierului Ilie Bolojan a anulat licitația pentru închirierea a 19 autoutilitare de transport marfă pentru 3 ani „din cauza schimbării nevoilor” și a unor „erori/omisiuni în documentele achiziției”, potrivit unui anunț publicat în Sistemul…
18:00
Marea Britanie cedează în fața criticilor Washingtonului și suspendă acordul prin care voia să transfere suveranitatea asupra Insulelor Chagos # HotNews.ro
Marea Britanie a suspendat procesul de ratificare a acordului prin care ar urma să cedeze suveranitatea asupra Arhipelagului Chagos, inclusiv asupra insulei care găzduiește baza aeriană americano-britanică de importanță strategică Diego Garcia, a declarat miercuri…
18:00
Decesul Ralucăi Dascălu a fost anunțat de către „Inițiativa România”, mișcare civică unde ea era unul dintre fondatori și cu care a colaborat în ultimii zece ani. Roxana Dascălu avea 69 de ani. „Inițiativa România,…
17:50
VIDEO Antonia Diaconu, candidată la șefia DIICOT: „În ultima vreme l-am mai dezamăgit pe cetățean”. Apel la un „moment T-zero, în care să ne recunoaștem toți vina” # HotNews.ro
Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești și unul dintre candidații la funcția de procuror-șef al DIICOT a afirmat miercuri că sistemul judiciar trebuie să își asume faptul că „în ultima vreme l-am mai dezamăgit…
17:40
VIDEO Carnea de porc congelată nu va mai putea fi vândută drept proaspătă, spune ministrul Agriculturii. „Prețurile sunt foarte scăzute” # HotNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că legislația va fi modificată astfel încât carnea de porc congelată care ajunge în România din alte zone ale UE să nu mai poate fi comercializată drept proaspătă. După…
17:40
Un lider PSD lansează atacuri la adresa lui Bolojan după adoptarea ultimelor măsuri: „Frica de oameni” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a pus Parlamentul „între paranteze”prin decizia de a adopta reforma administrației publice și pachetul de relansare economică prin ordonanță de urgență și nu prin lege votată de Parlament, acuză deputatul Mihai Fifor,…
17:40
România recuperează păduri după anularea unor titluri de proprietate. Peste 2.500 de hectare luate de Romsilva în Covasna # HotNews.ro
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Ministerul Finanțelor au reușit, în urma unor demersuri judiciare, să readucă în proprietatea publică a statului o suprafață de 2.571 de hectare de fond forestier, situată în județul…
17:30
Un startup european a primit 1,2 miliarde dolari finanțare pentru a pune software AI pe mașini autonome: „Trecem la faza de comercializare” # HotNews.ro
Un startup britanic de AI denumit Wayve a atras 1,2 miliarde dolari finanțare de la mai mulți producători auto și vrea ca software-ul său de condus autonom să ajungă pe cât mai multe mașini. Soft-ul…
Acum 6 ore
17:20
Ungaria acuză Ucraina că pune la cale acțiuni care să-i afecteze sistemul energetic. Viktor Orban, ordin pentru desfășurarea de soldați la facilități-cheie # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a acuzat miercuri Ucraina că plănuiește să perturbe sistemul energetic al Ungariei și a ordonat desfășurarea de soldați și echipamente pentru a proteja infrastructura critică din domeniul energetic, scriu Reuters și…
17:10
Foști șefi ai serviciilor secrete poloneze, puși sub acuzare în scandalul privind spyware-ul Pegasus # HotNews.ro
Piotr Pogonowski, fost șef al Agenției poloneze de securitate internă (ABW), și Maciej Materka, fost șef al Serviciului polonez de contrainformații militare (SKW), au fost inculpați pentru conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice, într-o investigație…
16:50
O posibilă urmă de glonţ a fost descoperită pe fuzelajul unui avion al American Airlines care a venit din Columbia # HotNews.ro
Un posibil impact de glonţ a fost descoperit pe fuzelajul unui avion al companiei American Airlines care făcea legătura între Medellín, Columbia, şi Miami, relatează miercuri presa americană, potrivit News.ro. Compania aeriană a declarat pentru…
16:30
Alegerea încălțămintei potrivite pentru birou reprezintă un pas important pentru orice femeie care dorește un stil rafinat. Mocasinii oferă un echilibru perfect între eleganță și confortul necesar pe parcursul unei zile lungi de muncă. Aceste…
16:30
„Federația Rusă, o amenințare existențială”. Șeful armatei poloneze trage un semnal de alarmă în privința ritmului de modernizare din sector # HotNews.ro
Generalul Wieslaw Kukula a reclamat ritmul de „modernizare tehnică” a forțelor armate ale Poloniei, avertizând că Rusia „rămâne o amenințare existențială” pentru cea mai mare țară din flancul estic al NATO, potrivit AFP. Polonia, cea…
16:30
Firma de investiții General Atlantic vinde un pachet de acțiuni al ByteDance, compania-mamă a TikTok, într-o tranzacție care evaluează gigantul chinez al rețelelor sociale la 550 de miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters două…
16:20
„Contribuția de solidaritate”. Elveția a anunțat suma pe care o va plăti fiecărei victime a incendiului devastator din barul din Crans-Montana # HotNews.ro
Elveția a anunțat miercuri că va face o plată unică de 50.000 de franci elvețieni (aproximativ 56.000 de dolari) către supraviețuitorii grav răniți și familiile îndoliate ale victimelor incendiului din barul din stațiunea de schi…
16:10
INTERVIU. „Organizarea pe bază de clan”. Reforma în care toate guvernările și-au rupt dinții. Ce va face Bolojan? # HotNews.ro
„Există zeci de comune care au sub 500 de locuitori și peste 1.200 cu mai puțin de 2.000 de locuitori. În zdrobitoare lor majoritate, acestea nu se pot susține din fonduri proprii”, spune într-un interviu…
16:10
„Mi-am tot certat copilul că chiulește de la ore. Apoi mi-am dat seama că primii care lipsesc sunt profesorii” # HotNews.ro
Nu știu ce se întâmplă la liceu cu elevii, profesorii și părinții. De trei ani, de când fiica mea a intrat la liceu, am impresia că prezența la școală este opțională, atât pentru cei din…
16:00
Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Daron Acemoglu, vine la București, la Economist Romania Government Roundtable 2026 # HotNews.ro
Profesorul Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru economie în 2024 și unul dintre cei mai influenți economiști contemporani, vine în România, pentru a participa la cea mai importantă platformă regională de dialog între guverne,…
16:00
Radu Drăgușin (24 de ani) a fost criticat dur de Gabriel Agbonlahor (39 de ani) la finalul derby-ului londonez dintre Tottenham și Arsenal, scor 1-4, scrie site-ul de sport al Hotnews, Golazo. Fostul jucător al…
16:00
Taxa turistică se dublează într-una din cele mai populare destinații de vacanță din Europa # HotNews.ro
Turiștii care vizitează Barcelona vor putea fi taxați cu până la 15 euro pe noapte, după ce administrația locală a majorat taxa turistică până la una dintre cele mai ridicate valori din Europa. Decizia a…
16:00
Un număr record de jurnaliști au fost uciși în 2025, majoritatea de către o singură țară # HotNews.ro
Un număr record de 129 de jurnaliști și angajați din media au fost uciși în timpul exercitării profesiei anul trecut, două treimi dintre ei fiind uciși de Israel, a anunțat miercuri Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor…
15:40
Un primar anunță că a descoperit cum pot fi fentate măsurile impuse de guvernul Bolojan pentru a evita concedieri / Câte posturi trebuie să dispară # HotNews.ro
Primăriile pot să înființeze societăți comerciale în subordinea Consiliilor Locale și atfel să mute oamenii aici în loc să-i dea afară precum cere legea de reformare a administrației publice, a declarat primarul PSD al Galațiului,…
Acum 8 ore
15:20
Noile reguli privind eșalonarea datoriilor sunt neclare. Camera Consultanților Fiscali a cerut Finanțelor să le explice # HotNews.ro
Noile reguli privind eșalonarea datoriilor la stat, introduse prin al doilea pachet fiscal și prin „Ordonanța trenuleț”, nu sunt suficient de clare. Din acest motiv, ele creează confuzii în practică la nivelul ANAF. Camera Consultanților…
15:20
Bucureștiul este aproape de un record de precipitații în luna februarie. Ce spun datele ANM pentru ultimii 125 de ani # HotNews.ro
Deși februarie este luna din an cea mai săracă în precipitații, anul 2026 a fost o mare excepție și a nins cu mult peste medie, în special în Muntenia. Datele ANM arată că precipitațiile la…
15:10
Iuliu Mureșan, anunț surprinzător cu două etape înainte de finalul sezonului regular: „Cel mai important este ca FCSB să intre în play-off” # HotNews.ro
Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a explicat de ce își dorește ca rivala FCSB să obțină calificarea în play-off-ul SuperLigii. După nouă victorii consecutive, CFR Cluj e aproape sigură de prezența în top 6…
15:10
15:10
Turcia, în alertă la granița cu Iranul: „Sunt evaluate toate scenariile negative” în cazul unui conflict cu SUA # HotNews.ro
Ankara analizează opțiunile de securitate la frontiera estică, în contextul în care Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, potrivit Reuters. Turcia evaluează toate aspectele măsurilor care ar putea fi luate în cazul…
14:50
Ciucu denunță „un fapt de o gravitate maximă”: „Primărie Generală riscă să piardă 220 de milioane de lei pentru că Băluță nu predă amplasamentele pentru lucrările de termoficare” # HotNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a acuzat miercuri că municipalitatea riscă să piardă „o sumă uriașă”, respectiv 220 de milioane de lei, din cauza faptului că edilul sectorului 4, Daniela Băluță, a refuzat predarea…
14:50
Cum ar arăta tranziția energetică dacă ar începe din interiorul comunităților și dacă energia produsă local ar rămâne, în mod real, în beneficiul locuitorilor? Aceasta este întrebarea de la care pornește o analiză InfoClima.ro care…
14:50
Bogdan Pîrlog își retrage candidatura pentru șefia DIICOT. El numește un contracandidat pe care îl califică „profesionist remarcabil” # HotNews.ro
Bogdan Pîrlog precizează însă că își menține candidatura pentru funcția de procuror-general al României, pentru care a dat luni interviu în fața comisiei de la Ministerul Justiției. Retragerea candidaturii pentru funcția de procuror-șef DIICOT a…
14:40
Ai cumpărat patul perfect. Arăta minunat în magazin, prețul părea corect, vânzătorul te-a asigurat că e exact ce ai nevoie. Apoi ajunge acasă și realizezi: e prea mare, prea jos, nu se potrivește cu restul…
14:40
Cea mai mare companie de aviație care activează în România întrerupe rezervările online # HotNews.ro
Wizz Air își reface site-ul din data de 25 februarie până în ziua de 26 februarie 2026. Astfel, accesul la platformele de rezervare și servicii digitale pentru clienți ale companiei va fi indisponibil din această…
14:40
VIDEO „Aici am greșit”. Care este vulnerabilitatea indicată de șefa DIICOT, Alina Albu, candidată pentru un nou mandat la conducerea instituției # HotNews.ro
Procurorul Alina Albu, actuala șefă a DIICOT, a spus miercuri, la interviul pentru un nou mandat la conducerea instituției, că principiul urmăririi banilor și a lipsirii infractorilor de resursa financiară „trebuie să devină un reflex…
