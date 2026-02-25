Republica Dominicană: Femeie arestată pentru că a interpretat imnul național la karaoke într-o manieră personală

14:30

Procurorii DIICOT au reținut doi tineri acuzați de trafic de persoane și proxenetism, unul dintre ei chiar agent al poliției de frontieră, de 24 de ani, care activa în structurile MAI. Alături de el a fost reținut un alt tânăr de 23 de ani, spun cei de la DIICOT. Minore păcălite cu promisiuni de căsătorie […]