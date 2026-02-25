Republica Dominicană: Femeie arestată pentru că a interpretat imnul național la karaoke într-o manieră personală
Aktual24, 25 februarie 2026 20:50
O femeie în vârstă de 64 de ani din Republica Dominicană, care a devenit virală pe rețelele de socializare după ce a cântat imnul național pe ritmul local rapid numit dembow în timpul unei sesiuni de karaoke la un restaurant, a fost arestată. Femeia este acuzată că a profanat imnul national, interpretându-l într-un stil urban […]
Presshub: Fără recuzare la instanța supremă. Judecătorul care judecă litigiul cu CSM rămâne în dosar, deși soția sa lucrează la Consiliu # Aktual24
Instanța supremă a respins cererea de recuzare din dosarul în care judecătoarea Ana Maria Puiu a atacat delegarea unui judecător de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ca șef al Tribunalului București. Soția celui care judecă litigiul este angajată a CSM. Marți, la ultimul termen, instanța supremă a respins declaraţia de abţinere formulată de judecătorul […]
Terheș, singurul membru cotizant al partidului pe care îl conduce. El a ajuns europarlamentar pe lista AUR # Aktual24
Partidul Național Conservator Român (PNCR) a avut un singur membru cotizant în anul 2024, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 24 februarie 2026. Formațiunea este condusă de europarlamentarul Cristian-Vasile Terheș, care este și principalul, practic unicul susținător financiar al partidului. Situația oficială indică […]
21:10
Analiză Reuters: În discursul său lung, Donald Trump nu a menționat nimic despre China, Groenlanda sau dosarele legate de Jeffrey Epstein # Aktual24
În pofida duratei-record a discursului său despre Starea Uniunii, președintele SUA, Donald Trump, a evitat cu desăvârșire unele subiecte sensibile și de mare interes internațional. Președintele SUA nu a făcut nicio referire la China și la relația tot mai tensionată cu Beijingul, nu a menționat nimic despre Groenlanda sau strategia americană în Arctica și a […]
Canada a anunțat, miercuri, că trimite ajutoare alimentare în valoare de 8 milioane de dolari canadieni în Cuba, în contextul în care insula se confruntă cu o criză tot mai mare a combustibilului, transporturile de petrol încetinind în urma amenințărilor americane cu tarife vamale. Ministrul Afacerilor Externe, Anita Anand, a declarat că nu va discuta […]
Republica Dominicană: Femeie arestată pentru că a interpretat imnul național la karaoke într-o manieră personală # Aktual24
Cum ar putea fi eliminat Prințul Andrew din linia de succesiune la tron? Un expert avertizează că monarhia britanică ar putea fi grav afectată # Aktual24
Poziția lui Prințul Andrew, fost prinț și frate al regelui, în linia de succesiune la tronul britanic pare să fie pusă sub semnul întrebării în Regatului Unit. În prezent, Andrew Mountbatten-Windsor ocupă locul al optulea în ordinea de succesiune la tronurile Regatului Unit și Australiei, după familiile prinților William și Harry. Această poziție face puțin […]
Luvru are un nou director care ar urma să scoată muzeul din criza provocată de furtul bijuteriilor coroanei # Aktual24
Istoricul francez de artă Christophe Leribault, director de muzeu cu experiență, va prelua conducerea Muzeului Luvru, asumându-și provocarea de a scoate cel mai mare muzeu din lume din criză, după jaful din octombrie, când au fost furate bijuteriile coroanei franceze. Purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon, a anunțat miercuri că Leribault o va […]
Iranul l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că răspândește „minciuni mari” chiar înaintea unei noi runde de negocieri nucleare la Geneva # Aktual24
Iranul a respins, miercuri, tacticile de presiune ale președintelui american Donald Trump înaintea discuțiilor critice de la Geneva privind programul nuclear al Teheranului, alternând între a-i numi remarcile „minciuni mari” și a afirma că negocierile ar putea duce la un acord prin „diplomație onorabilă”. Potrivit Associated Press, remarcile făcute de doi oficiali iranieni înaintea discuțiilor […]
Pentagonul a emis un ultimatum la adresa companiei de inteligență artificială Anthropic. Aceasta este obligată să susțină proiectele militare ale SUA # Aktual24
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, ar fi dat companiei de inteligență artificială Anthropic un termen limită de vineri pentru a relaxa restricțiile de securitate privind utilizarea sa în scopuri militare, potrivit unor relatări din presă și surse din interior. Dacă compania nu se conformează, se confruntă cu sancțiuni severe, au relatat portalul de știri […]
Grindeanu anunță că extinde referendumul din PSD, dacă mai vor cu Bolojan și USR: ”USR-ul și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD-ului” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că a propus o extindere a referendumului din PSD privind rămânarea la guvernare cu o întrebare legată de USR. Grindeanu îi întreabă pe pesediști dacă sunt de acord ca USR să mai fie la guvernare, suținând că ”USR-ul și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD-ului”. ”M-am gândit și o […]
Regele Norvegiei este spitalizat în Spania, unde primește îngrijiri pentru anumite afecțiuni # Aktual24
Spitalizarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei la un spital din Tenerife a survenit în urma unei infecţii şi a deshidratării, starea sa fiind stabilă, a anunţat Palatul Regal într-un comunicat citat de Reuters. Informaţii oficiale despre starea monarhului Regele se afla în vacanţă alături de regina Sonja atunci când a fost internat. Palatul Regal […]
Motivul pentru care vizita lui Regelui Charles în Statele Unite, cu ocazia aniversării a 250 de ani, va fi mai scurtă decât vizita pe care a făcut-o mama sa, Elizabeth II, în 1976 # Aktual24
Vizita planificată a monarhului britanic în Statele Unite ale Americii stârnește discuții și comparații cu turneul istoric al reginei Elisabeta a II-a din 1976, iar scurtarea programului ridică întrebări despre semnificația simbolică a evenimentului și despre modul în care relațiile dintre cele două națiuni vor fi puse în scenă. Vizita redusă a lui Charles și […]
Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump au readus în prim-plan tensiunile cu Iran și dezbaterea privind programul nuclear al Teheran. Liderul de la Casa Albă a reiterat că Statele Unite nu vor permite dezvoltarea armelor nucleare, avertizând asupra riscurilor de securitate și subliniind disponibilitatea pentru dialog, dar fără compromisuri pe tema proliferării, relatează France24. […]
Alarmă în SUA: Iranul vrea să cumpere rachete supersonice din China. Ce pot să facă rachetele CM-302 # Aktual24
Iranul și negocierile pentru rachete supersonice reprezintă o evoluție majoră în echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor relatate de Reuters, Teheranul discută cu Beijingul despre achiziția de rachete antinavă CM-302, un sistem capabil să amenințe forțele maritime ale oricărei puteri prezente în regiune. Context geopolitic: o regiune în schimbare Negocierile dintre Iran și […]
Camera Reprezentanților din Mexic a aprobat reducerea săptămânii de lucru de la 48 de ore la 40 de ore, până în 2030 # Aktual24
Congresul din Mexic a aprobat un proiect de lege pentru reducerea treptată a săptămânii de lucru de la 48 la 40 de ore, în ciuda opoziției semnificative din partea sindicatelor, care s-au plâns că reforma nu face suficient pentru lucrători. Camera Deputaților a aprobat marți seara schița generală a proiectului de lege, cu sprijinul a […]
Seria record de 40 de zile consecutive de ploi din Franța s-a încheiat oficial luni, a anunțat marți serviciul meteorologic Météo-France. Zonele afectate de vremea severă din ultimele săptămâni se confruntă în continuare cu inundații puternice, în special în sud-vestul Franței. Seria de precipitații a durat între 14 ianuarie și 22 februarie, depășind un record […]
Surse: CCR va transmite joi motivarea privind pensiile magistraţilor, există și o opinie separată. Legea va putea fi promulgată de președintele Dan # Aktual24
Curtea Constituţională a României (CCR) urmează să transmită miercuri, în jurul prânzului, motivarea deciziei referitoare la legea privind pensiile magistraţilor către preşedintele României şi către Monitorul Oficial, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Conform aceloraşi surse, documentul va include şi o opinie separată formulată de unul dintre judecătorii constituţionali. Legea ar putea fi promulgată în […]
Emisarul SUA a anunțat o nouă rundă de discuții trilaterale „în termen de 10 zile” cu Rusia și Ucraina # Aktual24
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a anunțat posibilitatea unor discuții trilaterale între Statele Unite, Ucraina și Rusia în următoarele 10 zile. Witkoff a declarat acest lucru la întâlnirea Yalta European Strategy organizată de Fundația Victor Pinchuk, relatează Interfax-Ucraina. Înainte de aceasta, trimisul special al președintelui SUA a anunțat o întâlnire cu […]
Mercenarii Wagner au fost trimiși să asigure paza pe navele din flota neoficială folosită de Rusia # Aktual24
Prezența unui fost membru Wagner pe o navă suspectată că face parte din „flota fantomă” a Rusiei a fost dezvăluită într-un proces din Franța, unde căpitanul a afirmat că rușii de la bord aveau rol de „agenți de securitate”, potrivit Politico. Un caz care dezvăluie mecanismele invizibile ale comerțului maritim Procesul desfășurat la Brest pune […]
„Jaf sistematic inacceptabil”. Mii de actori din Franța critică folosirea excesivă a inteligenței artificiale în cinema, spunând că aceasta schimbă profund meseria lor # Aktual24
Aproximativ 4.000 de actori francezi avertizează asupra pericolelor utilizării abuzive a inteligenței artificiale în cinematografie, acuzând că vocile și imaginea le sunt clonate fără acord. Artiștii denunță un „jaf sistematic inacceptabil” și cer reglementări clare care să le protejeze drepturile, potrivit publicației Le Parisien. Mesaj public al artiștilor Cei 4.000 de semnatari au transmis un […]
Turiștii care aleg Barcelona vor plăti curând taxe record pentru a vizita orașul, după ce parlamentul regional din Catalonia a aprobat dublarea tarifelor de cazare începând cu luna aprilie. Taxa va ajunge la pragul de cincisprezece euro pe noapte pentru hotelurile de lux, ceea ce transformă metropola spaniolă într-una dintre cele mai scumpe destinații europene. […]
„Nu atacați interesele americane!”. SUA l-au avertizat pe ambasadorul Ucrainei cu privire la atacurile asupra unei instalații petroliere ruse din Marea Neagră # Aktual24
Administrația Trump a luat măsura neobișnuită de a avertiza guvernul ucrainean că atacurile sale asupra unei instalații petroliere rusești de la Marea Neagră de la sfârșitul anului trecut au afectat investițiile americane în Kazahstan, a dezvăluit marți ambasadorul Ucrainei în SUA. „Am auzit că atacurile ucrainene asupra Novorossiiskului au afectat unele dintre investițiile americane care […]
„Ramstein energetic”. Zelenski anunță unul dintre cele mai importante rezultate ale întâlnirii cu liderii UE de la Kiev # Aktual24
Volodimir Zelenski a spus despre angajamentul Comisiei Europene de a ajuta la refacerea infrastructurii energetice a Ucrainei că este unul dintre cele mai importante rezultate ale reuniunilor. Comisia Europeană va sprijini repararea și consolidarea protecției rețelei energetice înainte de iarna viitoare. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit angajamentul Comisiei Europene de a ajuta la refacerea […]
Bill Gates și-a cerut scuze pentru legăturile sale cu Epstein. El a recunoscut că a avut două aventuri cu „femei ruse” # Aktual24
Fondatorul Microsoft, Bill Gates, și-a cerut scuze personalului Fundației Gates pentru legăturile sale cu finanțatorul Jeffrey Epstein, potrivit The Wall Street Journal, care a obținut o înregistrare a întâlnirii lui Gates cu personalul fundației. În timpul conversației, el a recunoscut că a avut aventuri extraconjugale — două aventuri cu „femei ruse”, despre care Epstein a […]
Dani Coman a lansat un atac dur la adresa lui Gino Iorgulescu, revoltat după declarațiile recente ale șefului Ligii Profesioniste de Fotbal. Gino Iorgulescu a afirmat că absența FCSB din play-off ar fi o mare pierdere financiară, iar fostul goalkeeper consideră aceste cuvinte drept un lobby inacceptabil pentru echipa patronată de Gigi Becali. Ironii tăioase […]
Semnal pentru China. Japonia va amplasa rachete pe o insulă din apropierea Taiwanului până în 2031 # Aktual24
Ministrul apărării din Japonia intenționează să desfășoare rachete sol-aer pe insula sa vestică îndepărtată, din apropierea Taiwanului, până în martie 2031, pe fondul unor tensiuni regionale. Este prima dată când Japonia a specificat un calendar pentru desfășurarea rachetelor pe insula Yonaguni de când a fost anunțat în 2022, relatează BBC. China revendică Taiwanul autoguvernat ca […]
România a devenit un furnizor important pentru piața europeană de fine dining. În timp ce noi consumăm porc, străinii savurează melcii noștri, iar anul trecut s-a înregistrat un nivel record al producției interne. Încasările din domeniu ating deja pragul zecilor de milioane de euro, iar majoritatea melcilor sunt colectați direct din natura sălbatică a României, […]
Mai mulți studenți s-au adunat miercuri în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, revoltați de decizia majorării taxelor toamna acestui an. Senatul UBB a adoptat măsura controversată pe data de 17 februarie. Protestul a fost organizat de OSUBB împreună cu alte asociații studențești din universitate. „Diplomă pe datorie” și mesaje dure pe pancartele tinerilor din […]
Război împotriva păcănelelor. Miercurea-Ciuc și Slatina vor să curețe orașele de jocuri de noroc # Aktual24
Autoritățile locale primesc acum o putere uriașă în lupta împotriva jocurilor de noroc, după ce Guvernul a modificat regulile prin intermediul unei ordonanțe de urgență importante. Edilii pot decide dacă mai permit funcționarea sălilor de jocuri pe teritoriul lor. Miercurea-Ciuc pregătește excluderea jocurilor din cartierele rezidențiale Primarul din Miercurea-Ciuc vrea să elimine rapid aceste activități […]
Antonescu revine la Realitatea TV și cere ”manifestații de stradă” pentru alungarea lui Bolojan: ”Trebuie făcut ceva” # Aktual24
Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a declarat miercuri că sunt necesare manifestaţii de stradă „civilizate şi democratice” şi o presiune publică asupra partidelor din coaliţia de guvernare pentru ca Ilie Bolojan să fie debarcat. „Trebuie făcut ceva, de la manifestaţii civilizate, ordonate, democratice de stradă, până la o presiune la fel de democratică asupra […]
”Internet pe tot Pământul”. Microsoft a anunțat o colaborare cu Starlink pentru a conecta la internet sute de milioane de oameni # Aktual24
Corporația americană Microsoft a anunțat o colaborare cu serviciul de internet prin satelit Starlink al companiei SpaceX a lui Elon Musk pentru a extinde conectivitatea în întreaga lume. Microsoft Corporation a anunțat un parteneriat strategic cu Starlink, serviciul de comunicații prin satelit al SpaceX al lui Elon Musk. Scopul parteneriatului este de a oferi internet […]
Statul român a obținut o victorie în instanță după un proces care a durat opt ani. Peste două mii cinci sute de hectare de pădure din județul Covasna revin în proprietate publică, demersul juridic fiind inițiat de Ministerul Finanțelor și susținut activ de reprezentanții Romsilva. Dovezile din arhivă au răsturnat deciziile de retrocedare Dreptul de […]
Polițist de frontieră arestat pentru trafic de minori. Metoda „Loverboy” folosită pentru exploatare în străinătate # Aktual24
Procurorii DIICOT au reținut doi tineri acuzați de trafic de persoane și proxenetism, unul dintre ei chiar agent al poliției de frontieră, de 24 de ani, care activa în structurile MAI. Alături de el a fost reținut un alt tânăr de 23 de ani, spun cei de la DIICOT. Minore păcălite cu promisiuni de căsătorie […]
Autoritățile din Cluj sunt în alertă maximă după confirmarea unui focar de gripă aviară. Virusul a fost identificat în comuna Gilău, la două lebede de vară găsite moarte, descoperite recent în zona lacului de acumulare Gilău–Someșu Rece. Confirmarea oficială a venit de la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală din București. Zone de restricție și […]
„Cartonaș roșu” pentru mafia pariurilor. Percheziții MAI, se confirmă dezvăluirile aktual24.ro despre blaturile din Liga 3 # Aktual24
Poliția a descins în forță în „bucătăria” fotbalului mic pentru a opri o rețea de blaturi: 21 de persoane au fost ridicate pentru audieri într-un dosar de fraudă sportivă. Operațiunea de amploare a vizat județe precum Prahova, Vâlcea, Cluj sau București. Printre cei vizați se numără jucători și sfătuitori care aranjau scorurile pe sub masă. […]
Înarmarea Germaniei: Bundestagul votează pentru un acord major privind achiziția a mii drone ”kamikaze” # Aktual24
Parlamentul german, Bundestag, va vota miercuri achiziționarea așa-numitelor „drone kamikaze”. În discuție se află achiziționarea a mii de drone dotate cu explozibili, produse de startup-uri germane și care vor fi utilizate de soldații Bundeswehr staționați în Lituania, pe flancul estic al NATO, ca măsură defensivă împotriva unei eventuale agresiuni rusești. Armata Germaniei dorește să achiziționeze […]
Stadioanele Europei se pregătesc pentru o nouă rundă de spectacol total la cel mai înalt nivel, unde patru meciuri decisive vor stabili diseară noile echipe calificate în optimile competiției. Tensiunea atinge cote maxime în rândul suporterilor din Italia, Franța și Spania diseară. Atalanta caută revanșa în fața zidului galben din Dortmund Programul serii debutează la […]
Warner Bros. Discovery a anunțat că Paramount a majorat prețul ofertei sale de preluare la 31 de dolari pe acțiune, ceea ce ar putea pregăti scena pentru un nou război al ofertelor cu Netflix pentru viitorul gigantului de la Hollywood. Oferta Paramount se situase anterior la 30 de dolari pe acțiune încă din decembrie – […]
UE dorește să modifice regulile de aderare special pentru Ucraina. Regulile sunt în vigoare de 40 de ani # Aktual24
UE intenționează să modifice regulile de aderare în vigoare de peste 40 de ani în favoarea Ucrainei, deși acest lucru necesită acordul tuturor statelor membre, potrivit comisarului european pentru vecinătate și extindere, Marta Kos, în timpul discursului său la conferința YES Meeting organizată de Fundația Victor Pinciuk. „Ucraina nu este blocată. Suntem inovatori și gândim […]
„Cartonaș roșu” pentru mafia pariurilor! MAI confirmă dezvăluirile aktual24.ro despre blaturile din Liga 3 # Aktual24
Putin se teme? Autoritățile rusești au dezvoltat drone de poliție echipate cu spray cu ardei iute pentru împrăștierea demonstrațiilor de protest # Aktual24
Autoritățile din Rusia au dezvoltat un nou tip de dronă destinată forțelor de ordine, echipată cu cartușe cu spray iritant pe bază de extract de ardei iute. Potrivit informațiilor publicate de agenția de presă de stat TASS, dispozitivul ar urma să fie utilizat pentru controlul mulțimilor în cadrul evenimentelor publice de amploare, inclusiv proteste, manifestații […]
Rusia trimite valuri de imiganți în Europa prin tuneluri secrete, săpate pe sub granița dintre Belarus și Polonia # Aktual24
Autoritățile din Polonia susțin că migranți din Orientul Mijlociu sunt trimiși în Europa prin tuneluri secrete săpate sub granița cu Belarusul. Oficialii polonezi consideră că această tactică face parte dintr-o strategie mai largă de presiune și „război hibrid” exercitat de statul rus și aliatul său, Belarus, scrie ziarul The Telegraph. Patru tuneluri, descoperite doar în […]
Georgescu se plânge că unii suveraniști îi iau numele în deșert: ”Încetați imediat, nu am iniţiat nicio petiţie” # Aktual24
Călin Georgescu a transmis miercuri un mesaj public în care precizează că nu a iniţiat şi nu susţine nicio petiţie, consultare publică sau alt demers similar, online sau offline, şi că utilizarea numelui său în astfel de iniţiative a fost făcută fără acordul său. „Nu am iniţiat nicio petiţie, consultare publică sau demers similar în […]
Sondaj de coșmar pentru Viktor Orban, opoziția are un avantaj de 11% în fața Fidesz. Mai e o lună până la alegeri # Aktual24
Cu doar o lună rămasă până la alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026, un sondaj recent realizat de institutul Median la comanda publicației independente HVG arată o schimbare dramatică în preferințele electoratului maghiar. Tinerii vor schimbarea, sătui de situația tot mai grea a țării Partidul de opoziție Tisza (Respect și Libertate), condus de Péter Magyar, […]
”Un milion de ilfoveni sunt atacați”. Reacție furioasă a șefului județului Ilfov la propunerea de desființare a județului # Aktual24
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat miercuri că propunerea consilierului onorific al premierului, Vlad Gheorghe, privind organizarea unui referendum pentru asimilarea judeţului Ilfov în Bucureşti este „inacceptabilă” şi a cerut o clarificare publică din partea prim-ministrului Ilie Bolojan. „Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului […]
Sindicatele din Educație protestează la Palatul Cotroceni și amenință cu greva generală: „Școală săracă – Țară needucată” # Aktual24
Sindicatele din Educație organizează un protest în fața Palatului Cotroceni, miercuri, între orele 12:00 și 13:30, nemulțumite de măsurile bugetare adoptate de autorități, considerate de reprezentanții angajaților din învățământ ca fiind dăunătoare salariilor și condițiilor de muncă din sistemul educațional. Deciziile politice „au afectat statutul și demnitatea profesiei didactice” Acțiunea a fost organizată de Federaţia […]
Opoziția din Ungaria are, potrivit celui mai recent sondaj, un avantaj de 11% în fața partidului lui Viktor Orban, dar se teme de fraude masive la vot # Aktual24
23 de deţinuţi au evadat dintr-o închisoare din Puerto Vallarta. Indivizi înarmaţi au lovit cu un autoturism una dintre porţile închisorii # Aktual24
Autorităţile mexicane caută mai mulţi deţinuţi care au evadat dintr-o închisoare din staţiunea Puerto Vallarta, în contextul unui val de atacuri lansate duminică de cartelul Jalisco New Generation (CJNG), după uciderea liderului organizaţiei, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”. Puerto Vallarta, staţiune turistică de pe coasta Pacificului, s-a numărat printre localităţile unde membrii cartelului […]
Un avion de vânătoare F-16 aparţinând Forţelor Aeriene ale Turciei s-a prăbuşit în provincia Balikesir, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale de la Ankara, potrivit Trend. Potrivit autorităţilor, aeronava decolase de la Baza Aeriană Principală 9 din Turcia, iar legătura radio cu pilotul a fost pierdută începând cu ora 00:56, ora locală. Pilotul a murit, epava […]
„35 de milioane de oameni ar fi murit în India și Pakistan dacă nu opream eu războiul nuclear”, susține Trump. Guvernul indian numește declarațiile „exagerate și inexacte” # Aktual24
În discursul său de marți privind Starea Uniunii, președintele SUA Donald Trump a reluat și amplificat afirmațiile privind implicarea sa în rezolvarea tensiunilor dintre India și Pakistan. El a declarat că a oprit opt conflicte globale în primele 10 luni ale mandatului său actual, printre care un presupus război nuclear iminent între cele două puteri […]
