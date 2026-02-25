Radu Miruță explică de ce USR l-a numit pe Viorel Salvador Caragea administrator special la uzina de armament de la Sadu

15:50

Turiştii care vizitează Barcelona ar putea fi taxaţi cu până la 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa turistică până la una dintre cele mai ridicate valori din Europa, în cadrul eforturilor de a reduce supraturismul şi a ajuta la finanţarea construcţiei de locuinţe accesibile, transmite agenția de știri Reuters, citată de […] © G4Media.ro.