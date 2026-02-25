Istvan Kovacs, eliminare contestată în PSG - Monaco » Cartonaș roșu și gol imediat după

16:20

Superliga are un final incendiar de sezon regulat, iar trei poziții pentru a accede în play-off sunt încă în aer. Mai sunt două etape de disputat, iar ultimele jocuri din principala competiție internă se vor juca all-in.În acest moment, FCSB e din ce în ce mai aproape să evolueze în primul play-out din istorie. Elevii lui Elias Charalambous sunt pe locul 7, cu 43 de puncte după 28 de etape, la 3 de FC Argeș, ocupanta ultimei poziții care duce în play-off. ...