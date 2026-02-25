Tot ce trebuie să știi despre optimile UEFA Champions League. Când are loc tragerea la sorți și care pot fi șocurile din sferturi și semifinale
Fanatik, 26 februarie 2026 00:50
Vineri, 27 februarie, vor fi stabilite meciurile din optimile de finală ale UEFA Champions League. Tragerea la sorți va începe la ora 13:00, la sediul UEFA, din Elveția, de la Nyon
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
00:50
Tot ce trebuie să știi despre optimile UEFA Champions League. Când are loc tragerea la sorți și care pot fi șocurile din sferturi și semifinale # Fanatik
Vineri, 27 februarie, vor fi stabilite meciurile din optimile de finală ale UEFA Champions League. Tragerea la sorți va începe la ora 13:00, la sediul UEFA, din Elveția, de la Nyon
Acum 2 ore
00:20
Istvan Kovacs, faza serii în UEFA Champions League. Un jucător l-a doborât în PSG – Monaco. Video # Fanatik
Trimis să arbitreze duelul din play-off-ul Champions League, dintre PSG și AS Monaco, Istvan Kovacs a fost protagonistul unei faze ce s-a întâmplat și în ultima etapă din SuperLiga.
00:00
FCSB e gata de cel mai rău scenariu. Campioana en-titre are șanse mari să evolueze în play-out în acest sezon. Mihai Stoica a anunțat stadionul pe care juca echipa lui Elias Charalambous
00:00
Ca Rădoi și Raț la Euro 2008! Ciocnire violenta între coechipieri la Real Madrid – Benfica. Video # Fanatik
Fanii de pe Santiago Bernabeu, prezenți la meciul dintre Real Madrid și Benfica, au tras o sperietură groaznică. Doi coechipieri s-au ciocnit precum Mirel Rădoi și Răzvan Raț în România - Italia, de la Euro 2008
25 februarie 2026
23:40
Jan Pavel iese la atac după ce ultrașii de la Steaua și Dinamo și-au declarat război: „E degradant ce au făcut!”. Anunț uriaș despre promovarea în SuperLiga. Exclusiv # Fanatik
Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, a lansat un atac la adresa ultrașilor din Peluza Sud Dinamo după evenimentele din ultimele luni. Acesta nu i-a uitat nici pe cei din Peluza Nord FCSB.
23:40
Istvan Kovacs, decizie controversată în PSG – Monaco! Cum au reacționat francezii: „Ușor”. Video # Fanatik
Istvan Kovacs i-a acordat două cartonașe galbene unui jucător de la AS Monaco în partida cu PSG, iar eliminarea a schimbat soarta meciului. Cum au reacționat jurnaliștii din Franța.
Acum 4 ore
23:30
Ofsaid milimetric în Real Madrid – Benfica! Reacții dure au venit imediat: „Distrugeți fotbalul” # Fanatik
Prima repriză a meciului dintre Real Madrid și Benfica a adus o fază controversată la poarta oaspeților, care s-a lăsat cu un gol anulat semnat de Arda Guler.
23:20
Pontul zilei de joi, 26 februarie, din SuperLiga. Cotă de 5,70 la Superbet cu pronosticuri pentru etapa 29 din SuperLiga # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 26 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe meciurile din etapa cu numărul 29 din SuperLiga României
23:20
În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea # Fanatik
Efectul pe care l-a avut, de fapt, Alexandru Țiriac în parcursul sportiv al tenismenei Sorana Cîrstea. O mărturie sinceră legat de relația amoroasă va impresiona oamenii.
22:50
Fostul adversar al FCSB-ului din Europa League, urmărit de Arsenal! Noul star al fotbalului din Serbia are doar 17 ani # Fanatik
Fostul adversar al celor de la FCSB, din Europa League, ar putea să prindă un transfer de senzație la finalul sezonului, fiind urmărit de unul dintre granzii din Premier League.
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 26 februarie 2026. Câștig de 247 de lei cu două meciuri din Europa League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 26 februarie 2026, poate aduce un câștig de 247 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Europa League.
22:40
Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii după un nou gol în Arabia Saudită! A prezentat noul mod de a-și celebra reușitele. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo a deschis scorul în partida dintre Al Najma și Al Nassr, iar lusitanul a sărbătorit într-un mod inedit. Cum l-a ajutat reușita portughezului pe Marius Șumudică.
22:20
Prestianni, mesaj dur după ce UEFA i-a menținut suspendarea pentru Real Madrid – Benfica. Ce a scris în postarea pe care a șters-o după câteva minute # Fanatik
Gianluca Prestianni, cel care a fost implicat într-un scandal uriaș la meciul dintre Benfica și Real Madrid, a reacționat dur după ce a fost suspendat pentru meciul retur.
22:10
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă # Fanatik
Julia Sauter, învinovățită că nu cunoaște limba română, deși a purtat portdrapelul României, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Ce spune o persoană apropiată.
22:10
Farul Constanța a primit o veste tragică în săptămâna premergătoare meciului cu CFR Cluj. Una dintre legendele clubului la care a jucat și Gică Hagia murit miercuri, 25 februarie
21:50
Florin Prunea a divorțat de soția sa, Lidia? Care este, de fapt, adevărul din spatele relației cu actuala iubită # Fanatik
Florin Prunea a confirmat că a pus punct mariajului cu partenera sa, Lidia. Femeia a reacționat extrem de dur și a dat cărțile pe față despre legătura fostului sportiv cu Lăcrămioara Ursu.
21:40
Cum explică preşedintele DDB clipul care a creat un scandal în Rapid – Dinamo: “Vi se pare că e o pană de cioară?!” # Fanatik
Eduard Galan a reacționat în urma controverselor din jurul clipului postat de Dinamo înainte de meciul cu Rapid. Cum a explicat președintele DDB întreaga situație.
Acum 6 ore
21:20
Sold out! Biletele pentru UTA – FCSB, meciul care poate trimite campioana în play-out, s-au epuizat în câteva ore! # Fanatik
Duelul dintre UTA și FCSB, din runda cu numărul 29 a SuperLigii, este unul extrem de important pentru ambele formații, care se luptă pentru play-off, și asta a atras un interes uriaș.
21:10
El este Gabriel, bărbatul care a decedat în timp ce ambulanța se zbătea să iasă din noroi. Ce funcție a avut în comuna ieșeană # Fanatik
Când fiecare minut contează, un drum impracticabil poate face diferența între viață și moarte. FANATIK a descoperit cine era Gabriel, bărbatul de 53 de ani care a murit în timp ce ambulanța era blocată în noroi.
21:00
Cum a ajuns “perla” Biliboc la CFR Cluj: “Ne-am chinuit de un an să îl aducem! Este jucător under încă 4 ani” # Fanatik
Lorenzo Biliboc este, fără îndoială, revelația lui CFR Cluj în acest sezon. La doar 19 ani, jucătorul lui Daniel Pancu s-a dovedit decisiv în numeroase partide. Cum a ajuns acesta în Gruia.
20:40
Adrian Mutu surprinde din nou și va apărea în celebrul serial Las Fierbinți. Pro TV a făcut anunțul oficial. Ce rol va juca fostul mare fotbalist român.
20:20
Lovitură grea pentru FC Argeș în plină luptă pentru play-off cu FCSB! Suspendare de ultimă oră! # Fanatik
Bogdan Andone a fost eliminat în partida FC Argeș - Farul 1-0, iar Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat câte etape de suspendare a primit tehnicianul piteștenilor.
20:10
Marele secret al lui Bodo/Glimt, dezvăluit după meciul cu Inter. Cum a reușit un soldat să-i transforme pe norvegieni # Fanatik
Bodo/Glimt a produs surpriza și a eliminat-o pe Inter din play-off-ul Champions League, după o dublă victorie, 3-1 acasă și 2-1 în deplasare, iar acum secretul trupei nordice a fost dezvăluit.
19:50
FCSB și FC Argeș, război total pentru play-off! Mihai Stoica i-a dat replica lui Dani Coman: „Bate câmpii rău” # Fanatik
FCSB și FC Argeș, două dintre echipele care încă luptă pentru un loc de play-off, se războiesc și în declarații. Mihai Stoica i-a dat o replică acidă lui Dani Coman, care a acuzat LPF că îi vrea în top 6 pe roș-albaștri
19:40
Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut treaba!” Ce îi reproșează președintelui CCA. Exclusiv # Fanatik
Un nume important din arbitrajul românesc sare în apărarea lui Kyros Vassaras, cel care se află în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor. Care este singurul reproș pentru grec.
Acum 8 ore
19:20
A filmat jucătoarele în vestiar și acum a primit pedeapsa. Scandal uriaș declanșat la clubul de fotbal # Fanatik
Scandal uriaș în Austria, asta după ce un bărbat a filmat mai mult timp vestiarul în care se schimbau jucătoarele de la echipa feminină unde activa și el.
19:10
Surpriză în lupta la titlu! Iuliu Mureşan anunţă “candidatura” CFR-ului la campionat: “Ne gândim! Nu e imposibil” # Fanatik
CFR Cluj se află într-o formă fantastică și se gândește după mult timp la titlu. Iuliu Mureșan a spus care este starea de spirit din Gruia și cum pot ardelenii să redevină campionii României.
18:50
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de ani. Un coleg rupe tăcerea, iar cazul arată ceva mult mai grav: „Ordinul e clasificat” # Fanatik
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul de doar 40 de ani a cărui moarte a fost înregistrată, căzând în picioare în timpul misiunii
18:40
Avertisment pentru FCSB dacă ratează calificarea în play-off: „Dacă nu îşi dau silinţa, pot să ajungă şi mai jos!”. Exclusiv # Fanatik
FCSB riscă să rateze play-off-ul. Laszlo Dioszegi trage un semnal de alarmă pentru campioana României, spunând că poate ajunge şi mai jos dacă nu ia în serios meciurile din play-out.
18:30
George Pușcaș a atras toate privirile la primul antrenament cu Dinamo: „Din nou pe gazon”. Foto # Fanatik
George Pușcaș a făcut senzație la primul antrenament în calitate de fotbalist al lui Dinamo. Atacantul transferat în această iarnă s-a bucurat enorm să revină pe gazon
18:10
Thierry Henry l-a luat la rost pe Cristi Chivu după Inter – Bodo/Glimt: „Să dea explicații!”. Comparație neașteptată cu echipa lui Inzaghi: „Era mult mai pregătită” # Fanatik
Thierry Henry nu a fost mulțumit de ceea ce a văzut în jocul lui Inter în acest sezon de Champions League și a făcut comparația cu echipa lui Inzaghi de sezonul trecut. Ce i-a reproșat lui Cristi Chivu
18:00
Profesorii, din nou victimele austerității. Bolojan a înjumătățit indemnizațiile de doctorat: „Să aibă minima decență să plece privirea” # Fanatik
Profesorii suferă, din nou, de pe urma măsurilor luate de Guvernul Bolojan. Sporul de doctorat a fost redus la jumătate printr-o ordonanță de urgență. Sindicaliștii și cadrele didactice au reacționat
17:50
Fostul patron din SuperLiga, dezvăluire incredibilă după Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Nu se gândesc la bani. Jucătorii lor aveau salarii ca la Sepsi!”. Exclusiv # Fanatik
Înainte să uimească Europa, Bodo/Glimt a jucat împotriva lui Sepsi în play-off-ul Conference League. Laszlo Dioszegi a dezvăluit pentru FANATIK ce l-a impresionat la echipa norvegiană, spunând că salariile jucătorilor erau comparabile.
Acum 12 ore
17:30
George Pușcaș, așa cum nu a fost cunoscut până acum! Sacrificiile făcute de noul atacant al lui Dinamo și șocul de care a avut parte când a ajuns la Inter. Video # Fanatik
George Pușcaș, dezvăluiri de senzație la scurt timp după ce a semnat cu Dinamo! Cum au fost începuturile sale în fotbal și experiența de la Inter Milano
17:20
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare # Fanatik
Care este, în realitate, decalajul de ani dintre Sandra Izbașa și partenerul său de viață, actorul Răzvan Bănică. Cei doi sunt căsătoriți din iulie 2021.
17:10
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB # Fanatik
Adrian Petre, vizat într-un dosar de trucare a meciurilor din Liga a III-a. Carieră incredibilă. De la transferul în Danemarca și experiența la FCSB, până la momentul în care a fost la un pas să renunțe la fotbal.
17:00
Hansi Flick conduce Barcelona cu mâna de fier! Doi jucători ai catalanilor s-au amuzat pe seama amenzilor uriaşe: „Dacă întârzii, mai bine nu mai vii” # Fanatik
Hansi Flick a adus cu el disciplina în vestiarul Barcelonei. Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre regulile draconice ale antrenorului, dar şi despre amenzile uriaşe.
16:50
UTA vrea să-i dea interzis lui FCSB în play-off! Adrian Mihalcea, mobilizare maximă înainte de meciul cu echipa patronată de Gigi Becali # Fanatik
Adrian Mihalcea a semnalat, în dialog cu FANATIK, importanța pe care o are meciul UTA - FCSB pentru jucătorii săi
16:50
Gaură de aproape 9 milioane de lei după Loteria Vaccinării. Ministerului Economiei nu ar fi achitat premiile nici până azi # Fanatik
Guvernul nu a plătit nici până azi premiile pentru vaccinații de COVID-19. Loteria Română cere banii de la Ministerul Economiei, organizatorul jocului de noroc creat pentru a convinge românii să se imunizeze în pandemie
16:40
Bănel Nicoliță continuă să fie într-o formă fizică de invidiat, chiar dacă a depășit 40 de ani. Fostul fotbalist al celor de la FCSB a acceptat o nouă provocare
16:20
Realizare uriașă pentru FRF: un elev din șase joacă fotbal! Cifre record pentru sportul școlar # Fanatik
Peste 362.000 de elevi participă în anul școlar 2025-2026 la competițiile organizate de FRF și Ministerul Educației, iar proiectul „Ora de Fotbal” aduce sportul direct în programul școlar.
16:10
Dinamo, alungată din Bucureşti pentru meciurile din cupele europene?! Închiderea Arenei Naţionale dă mari bătăi de cap echipelor din Bucureşti # Fanatik
Arena Naţională se închide de la începutul lunii mai şi va fi indisponibil pentru ultimele etape de play-off, dar şi pentru primele meciuri de cupe europene din luna iulie. Dinamo este cea mai afectată.
15:50
Dani Coman, exploziv după ce a auzit că Gino Iorgulescu o vrea pe FCSB în play-off: „Îi fac lobby la Gigi Becali pentru un tricou să-l bage și pe el la pauză!” # Fanatik
Dani Coman îl atacă dur pe Gino Iorgulescu după declarațiile despre FCSB și lupta la play-off. Președintele lui FC Argeș acuză lipsă de echidistanță și „lobby” în favoarea roș-albaștrilor.
15:50
Cartelurile dezlănțuite după moartea lui „El Mencho”! America ar putea interveni în orice moment. Declarații exclusive din mijlocul haosului: „Nu am ieșit de trei zile, pentru că este riscant” # Fanatik
Românul prins în mijlocul haosului din Mexic povestește în exclusivitate pentru FANATIK despre violențele cartelurilor după lichidarea lui „El Mencho”. Incendieri, atacuri armate și frica de a ieși afară sunt constante.
15:30
Cine este Gabi Matei, fostul jucător al FCSB anchetat în dosarul pariurilor. Trecut extrem de controversat al fotbalistului pe care Gigi Becali plătea 600.000 de euro # Fanatik
Gabi Matei era văzut ca o mare speranță a fotbalului românesc, însă viața extrasportivă i-a distrus cariera. Cine este, de fapt, fotbalistul anchetat în dosarul pariurilor din Liga a III-a
15:20
Ironia sorții! Statistica incredibilă care stârnește hohote de râs după Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Ne-a nenorocit!” # Fanatik
Ironie supremă în statistica meciului dintre Inter și Bodo/Glimt, după ce echipa lui Cristi Chivu a părăsit competiția. Ce amănunt comic au dezvăluit cifrele la finalul înfrângerii „nerazzurrilor” din Champions League
15:10
Profeţia lui Dumitru Dragomir despre calificarea FCSB-ului în play-off: “Dacă o să câştige acolo se califică” # Fanatik
FCSB luptă cu ultimele puteri pentru a ajunge în play-off. Dumitru Dragomir a făcut o nouă profeție despre campioana României. Unde pot obține bucureștenii calificarea.
15:00
Andrei Vochin a găsit detaliul care a făcut ca Interul lui Cristi Chivu să fie eliminat de Bodo/Glimt: „255 de kilometri și lecția pe care Nordul o predă Sudului” # Fanatik
Andrei Vochin a făcut o analiză amplă în FANTIK după „dubla” Inter Milano - Bodo/Glimt, din play-off-ul UEFA Champions League, în care Cristi Chivu a fost învins în ambele meciuri
15:00
Un raport despre inteligența artificială a zguduit bursa de pe Wall Street. Revoluția AI vine cu scăderi de salarii și amenință industrii întregi # Fanatik
Un raport privind impactul inteligenței artificiale asupra economiei globale a declanșat turbulențe pe Wall Street, alimentând temeri legate de șomaj și restructurări industriale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.