Lion’s Head accelerează în negocieri exclusive cu Fondul Suveran din Singapore pentru a prelua P3 România, într-o tranzacţie de peste 250 mil. euro
Business Magazin, 26 februarie 2026 10:40
O imagine difuzată de presa internaţională după publicarea noilor documente Epstein îl înfăţişează pe Hawking alături de două femei, pe o plajă. Reprezentanţii familiei au precizat că fotografia datează din 2006, fiind realizată în timpul unui simpozion găzduit de hotelul Ritz-Carlton din St. Thomas
Un mister geologic dezvăluit:Urmele unui impact de acum 6,3 milioane de ani, descoperite în Brazilia # Business Magazin
Oamenii de ştiinţă au confirmat un impact produs în Brazilia în urmă cu aproximativ 6,3 milioane de ani, după descoperirea unui vast câmp de tectite care se întinde pe peste 900 de kilometri.
Universitatea Harvard, afectată de scandalul Epstein: Lawrence Summers demisionează # Business Magazin
Lawrence Summers va demisiona de la Harvard după ce noi documente au scos la iveală legături mai strânse cu Jeffrey Epstein decât se ştia anterior.
Concluzia unui bărbat care a plătit aproape 14.000 dolari pentru un zbor de şase ore la clasa întâi # Business Magazin
Un bărbat care a plătit aproape 14.000 de dolari pentru un zbor de şase ore la clasa întâi a ajuns la concluzia că a meritat cheltuiala. Recomand cu căldură, a transmis bărbatul care a relatat experienţa pe contul său de You Tube.
Raport OpenAI: un oficial chinez ar fi folosit ChatGPT pentru a documenta o campanie de intimidare # Business Magazin
Potrivit documentului OpenAI, persoana implicată - având presupuse legături cu poliţia chineză - a folosit aplicaţia ChatGPT pentru a structura şi detalia o campanie internaţională de intimidare, scrie CNN.
Focar de gripă aviară într-o comună din judeţul Cluj. Ce măsuri trebuie să respecte populaţia # Business Magazin
Autorităţile sanitar-veterinare din judeţul Cluj au instituit măsuri stricte de prevenire şi control, după confirmarea unui focar de gripă aviară în comuna Gilău. Virusul a fost depistat la două exemplare de lebădă de vară (Cygnus olor), găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău–Someşu Rece.
UNJR cere preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraţilor # Business Magazin
După cererea celor 16 preşedinţi ai Curţilor de Apel din România, şi UNJR îi cere preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament, spre reexaminare, legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraţilor, declarată constituţională de CCR.
Care sunt destinaţiile de studii preferate de tinerii români, când aleg universităţi de peste hotare # Business Magazin
Mobilitatea educaţională internaţională înregistrează schimbări semnificative la nivel academic. O analiză IntegralEdu, cea mai mare companie de consultanţă educaţională din Europa de Sud-Est, evidenţiează evoluţiile şi preferinţele tinerilor în ceea ce priveşte studiile internaţionale în perioada 2021–2026. Datele acoperă atât România, cât şi alte 5 ţări din regiune, unde este prezent grupul IntegralEdu, oferind o imagine clară a tendinţelor educaţionale prezente şi a oportunităţilor pentru viitor.
Discurs-maraton de 2 ore despre starea naţiunii: În cel mai lung discurs din istoria modernă a SUA, preşedintele Trump a criticat dur ambiţiile nucleare „sinistre” ale Teheranului şi a prezentat justificarea Washingtonului pentru o posibilă acţiune militară americană împotriva republicii islamice # Business Magazin
Trump a ţinut un discurs record de aproape două ore despre starea naţiunii. Tema favorită: imigraţia # Business Magazin
Preşedintele Donald Trump a ţinut marţi seară, la Capitoliul SUA, primul său discurs despre starea naţiunii din cel de-al doilea mandat. Discursul a durat aproximativ o oră şi 47 de minute, depăşind recordul de lungime stabilit de discursul său din Congres, anul trecut.
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii # Business Magazin
Un expert britanic avertizează că unele dintre cele mai puternice arme ale preşedintelui rus Vladimir Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii. El se referă la vasele care transportă petrol rusesc şi finanţează efortul de război. Expertul vorbeşte despre o posibilă confruntare militară pe mare.
Băluţă, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură şi apă caldă, nu calorifere amorţite # Business Magazin
„Plătim căldură şi apă caldă ca să avem căldură şi apă caldă, nu apă amorţită şi calorifere amorţite”, declară primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, care acuză Primăria Capitalei şi cere fuziunea dintre Elcen şi Termoenergetica.
Protocol încălcat la Casa Albă: Melania şi Donald Trump aduc invitaţi separaţi la Starea Naţiunii # Business Magazin
Melania Trump va veni la discursul despre Starea Naţiunii însoţită de invitaţi care îi reprezintă platformele dedicate sistemului de plasament şi inteligenţei artificiale responsabile, în timp ce Donald Trump şi-a invitat propriul grup de oaspeţi care să îi reflecte priorităţile.
Nicuşor Dan, discuţie cu Bolojan despre PNRR: România are nevoie de aceste resurse # Business Magazin
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat marţi cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei acestuia la Bruxelles. Cei doi au discutat despre mecanismul EastInvest şi despre implementarea PNRR.
Consilierul onorific al premierului, Vlad Gheorghe, propune organizarea unui referendum în judeţul Ilfov privind asimilarea acestuia într-un Bucureşti metropolitan, cu administraţie unică pentru întreg arealul urban.
