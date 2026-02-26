Lion’s Head accelerează în negocieri exclusive cu Fondul Suveran din Singapore pentru a prelua P3 România, într-o tranzacţie de peste 250 mil. euro

Business Magazin, 26 februarie 2026 10:40

Acum 15 minute
10:40
Lion’s Head accelerează în negocieri exclusive cu Fondul Suveran din Singapore pentru a prelua P3 România, într-o tranzacţie de peste 250 mil. euro Business Magazin
Acum 30 minute
10:30
Dezvoltatorul imobiliar Redport şi-a constituit un advisory board din care fac parte Florin Cîţu, fost premier, şi un executiv care a atras finanţări de peste 20 mld. euro la Aroundtown, principalul acţionar al Globalworth Business Magazin
Acum o oră
10:00
Tranzacţie majoră în energie: Gigantul francez ENGIE va cumpăra UK Power Networks pentru 14,2 miliarde de dolari Business Magazin
Acum 2 ore
09:50
Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie din noile dosare Epstein Business Magazin
O imagine difuzată de presa internaţională după publicarea noilor documente Epstein îl înfăţişează pe Hawking alături de două femei, pe o plajă. Reprezentanţii familiei au precizat că fotografia datează din 2006, fiind realizată în timpul unui simpozion găzduit de hotelul Ritz-Carlton din St. Thomas
09:50
Indicatorul de Încredere Macroeconomică a crescut în ianuarie, pe fondul îmbunătăţirii anticipaţiilor privind economia; economiştii văd inflaţia la 5,85% în 12 luni şi un curs de 5,1982 lei/euro Business Magazin
09:20
Fabrica globală de inteligenţă artificială funcţionează la capacitate maximă: Nvidia raportează venituri anuale record de peste 215 mld. dolari, peste estimările analiştilor, în pofida scepticismului investitorilor Business Magazin
09:00
Un mister geologic dezvăluit:Urmele unui impact de acum 6,3 milioane de ani, descoperite în Brazilia Business Magazin
Oamenii de ştiinţă au confirmat un impact produs în Brazilia în urmă cu aproximativ 6,3 milioane de ani, după descoperirea unui vast câmp de tectite care se întinde pe peste 900 de kilometri.
09:00
Universitatea Harvard, afectată de scandalul Epstein: Lawrence Summers demisionează Business Magazin
Lawrence Summers va demisiona de la Harvard după ce noi documente au scos la iveală legături mai strânse cu Jeffrey Epstein decât se ştia anterior.
Acum 24 ore
20:10
Scandal EXPLOZIV pe Wall Street: Concediat pentru că a vrut să doarmă! Procesul care poate zgudui industria financiară din SUA Business Magazin
20:00
Când lăcomia revine, criza nu întârzie: semnal roşu pe Wall Street Business Magazin
19:20
Războaiele mută banii mai repede decât dobânzile. Noua regulă a pieţelor: spune-mi ce conflict ai, ca să-ţi spun ce randament vei avea Business Magazin
19:20
Se mişcă Bucureştiul: Planul pentru dezvoltarea Transportului până în 2030: Metroul ar putea ajunge până în Militari, prin extensia M3 Business Magazin
16:40
Lukoil, primele declaraţii după ce statul a instituit supravegherea extinsă Business Magazin
16:30
Concluzia unui bărbat care a plătit aproape 14.000 dolari pentru un zbor de şase ore la clasa întâi Business Magazin
Un bărbat care a plătit aproape 14.000 de dolari pentru un zbor de şase ore la clasa întâi a ajuns la concluzia că a meritat cheltuiala. Recomand cu căldură, a transmis bărbatul care a relatat experienţa pe contul său de You Tube.
16:30
Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Daron Acemoglu, vine la Bucureşti pe 30 martie Business Magazin
16:00
Raport OpenAI: un oficial chinez ar fi folosit ChatGPT pentru a documenta o campanie de intimidare Business Magazin
Potrivit documentului OpenAI, persoana implicată - având presupuse legături cu poliţia chineză - a folosit aplicaţia ChatGPT pentru a structura şi detalia o campanie internaţională de intimidare, scrie CNN.
16:00
Focar de gripă aviară într-o comună din judeţul Cluj. Ce măsuri trebuie să respecte populaţia Business Magazin
Autorităţile sanitar-veterinare din judeţul Cluj au instituit măsuri stricte de prevenire şi control, după confirmarea unui focar de gripă aviară în comuna Gilău. Virusul a fost depistat la două exemplare de lebădă de vară (Cygnus olor), găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău–Someşu Rece.
16:00
UNJR cere preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraţilor Business Magazin
După cererea celor 16 preşedinţi ai Curţilor de Apel din România, şi UNJR îi cere preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament, spre reexaminare, legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraţilor, declarată constituţională de CCR.
16:00
Ionuţ-Sorin Banciu, ANRMPSG: România are o strategie industrială incompletă, fără plan de clar şi fără selecţia tehnologiilor pentru decarbonizare. Obiectivele climatice europene impun ajustări pentru următorii 10–30 de ani Business Magazin
15:50
Rompetrol ar putea închide trei benzinării din Constanţa după ce primăria oraşului nu a prelungit contractele de asociere Business Magazin
14:20
Paul Dieter Cîrlănaru, CEO, CITR: Este clar că Liberty Galaţi nu a avut capital de lucru, nu a avut capacitatea şi susţinerea financiară necesară pentru a trece prin momentele dificile şi a-şi menţine activitatea Business Magazin
13:40
Lucian Enaru, Country General Manager, Schneider Electric Romania: Tehnologia pentru data centere este disponibilă în România, dar nimeni nu stă după noi să facem investiţiile. Aceste proiecte se planifică cu ani înainte Business Magazin
13:30
Într-un an în care se prudenţa pare să fie cuvântul de ordine, românii nu renunţă la concedii. Care sunt destinaţiile pentru care aceşti alocă mii de euro? Business Magazin
13:30
Cine este tânărul care a sacrificat o carieră bancară de elită pentru un vis considerat nebunesc şi ce a ajuns el să facă acum Business Magazin
13:20
Cine este românul care vrea să transforme criza spaţiilor de birouri într-o oportunitate de milioane de euro Business Magazin
12:30
Ce impact au restaurantele McDonald’s în economia României: contribuţie totală de 1,79 miliarde lei la PIB şi taxe de 481 milioane de lei Business Magazin
12:30
De la o simplă platformă de entertainment şi socializare, la un job real. Cum se transformă tinerii în creatori de conţinut şi câţi bani fac din TikTok? „Un video se plăteşte cu până la 600 de euro şi am undeva la 3-4 campanii plătite pe lună” Business Magazin
12:10
BREAKING România iese pe pieţele internaţionale cu obligaţiuni în euro la 7 ani, tap pe euro septembrie 2044 şi o emisiune în dolari pe termen lung, 10 ani Business Magazin
12:00
Plata facturilor nu a fost nicicând mai plăcută, ce ai zice să vă adunaţi în sufrageria unui prieten şi să plătiţi facturile simultan? „Admin night” este un nou trend care te stimulează să nu mai amâni sarcinile importante şi să le faci cu prietenii Business Magazin
11:40
Care sunt destinaţiile de studii preferate de tinerii români, când aleg universităţi de peste hotare Business Magazin
Mobilitatea educaţională internaţională înregistrează schimbări semnificative la nivel academic. O analiză IntegralEdu, cea mai mare companie de consultanţă educaţională din Europa de Sud-Est, evidenţiează evoluţiile şi preferinţele tinerilor în ceea ce priveşte studiile internaţionale în perioada 2021–2026. Datele acoperă atât România, cât şi alte 5 ţări din regiune, unde este prezent grupul IntegralEdu, oferind o imagine clară a tendinţelor educaţionale prezente şi a oportunităţilor pentru viitor.
11:40
Primarii ca actori ai competitivităţii europene Business Magazin
11:30
România rămâne cea mai mare piaţă a grupului NEPI Rockcastle, cu proprietăţi imobiliare de aproape 3 mld. euro şi venituri operaţionale de 217,3 milioane de euro în 2025 Business Magazin
11:10
Cutremur la un gigant al luxului şi eleganţei în automotive: Aston Martin reduce cu 20% numărul de angajaţi. Este a doua rundă de concedieri prin care trece compania Business Magazin
11:10
Bill Gates îşi asumă responsabilitatea pentru relaţia cu Jeffrey Epstein în cadrul Gates Foundation Business Magazin
11:10
Antreprenorul Raul Ţărnaru preia 80% din compania de construcţii Novarion DMX Construction din Sibiu pe care intenţionează să o listeze la BVB în acest an Business Magazin
Ieri
10:40
Discurs-maraton de 2 ore despre starea naţiunii: În cel mai lung discurs din istoria modernă a SUA, preşedintele Trump a criticat dur ambiţiile nucleare „sinistre” ale Teheranului şi a prezentat justificarea Washingtonului pentru o posibilă acţiune militară americană împotriva republicii islamice Business Magazin
10:40
Trump a ţinut un discurs record de aproape două ore despre starea naţiunii. Tema favorită: imigraţia Business Magazin
Preşedintele Donald Trump a ţinut marţi seară, la Capitoliul SUA, primul său discurs despre starea naţiunii din cel de-al doilea mandat. Discursul a durat aproximativ o oră şi 47 de minute, depăşind recordul de lungime stabilit de discursul său din Congres, anul trecut.
10:40
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii Business Magazin
Un expert britanic avertizează că unele dintre cele mai puternice arme ale preşedintelui rus Vladimir Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii. El se referă la vasele care transportă petrol rusesc şi finanţează efortul de război. Expertul vorbeşte despre o posibilă confruntare militară pe mare.
10:30
Regatul Unit introduce de astăzi obligativitatea autorizaţiei electronice de călătorie. Cine are nevoie de „viza" ETA şi cum se obţine Business Magazin
10:30
Marius Cara, head of EIB Group Office Romania: EIB Group a acordat anul trecut finanţări de peste 1,1 miliarde euro în România, mai ales în proiecte de infrastructură, dar în 2026 sunt câteva dealuri promiţătoare în energie Business Magazin
10:30
Ipotecare.ro: Românii achită printre cele mai mici taxe şi costuri asociate din Europa atunci când cumpără o locuinţă prin credit, de 1,6% din preţ, faţă de 5,6% la Budapesta sau 11% la Viena Business Magazin
10:10
Casa îi uneşte, banii îi testează. Haine, vacanţe şi pariuri, plăcerile personale care rămân personale şi în viaţa de cuplu Business Magazin
24 februarie 2026
19:10
Zuckerberg pariază pe AMD: Meta semnează un acord de zeci de miliarde de dolari pentru cipuri AI şi poate ajunge la o participaţie de 10% din AMD. Acţiunile producătorului urcă cu 14% în pre-market Business Magazin
19:10
Băluţă, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură şi apă caldă, nu calorifere amorţite Business Magazin
„Plătim căldură şi apă caldă ca să avem căldură şi apă caldă, nu apă amorţită şi calorifere amorţite”, declară primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, care acuză Primăria Capitalei şi cere fuziunea dintre Elcen şi Termoenergetica.
19:10
Protocol încălcat la Casa Albă: Melania şi Donald Trump aduc invitaţi separaţi la Starea Naţiunii Business Magazin
Melania Trump va veni la discursul despre Starea Naţiunii însoţită de invitaţi care îi reprezintă platformele dedicate sistemului de plasament şi inteligenţei artificiale responsabile, în timp ce Donald Trump şi-a invitat propriul grup de oaspeţi care să îi reflecte priorităţile.
18:00
Elevii români cuceresc scena internaţională a dezbaterilor la turneul Cambridge Union Schools, organizat pentru prima dată în România. În marea finală de la Cambridge s-au calificat 4 elevi din Cluj-Napoca şi Constanţa Business Magazin
18:00
Nicuşor Dan, discuţie cu Bolojan despre PNRR: România are nevoie de aceste resurse Business Magazin
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat marţi cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei acestuia la Bruxelles. Cei doi au discutat despre mecanismul EastInvest şi despre implementarea PNRR.
18:00
Consilierul lui Bolojan propune referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureşti Business Magazin
Consilierul onorific al premierului, Vlad Gheorghe, propune organizarea unui referendum în judeţul Ilfov privind asimilarea acestuia într-un Bucureşti metropolitan, cu administraţie unică pentru întreg arealul urban.
18:00
Dalia Stoian, EFdeN: România consumă cea mai puţină electricitate pe cap de locuitor din Europa. Trecerea la soluţii electrice ar reduce energia totală utilizată şi ar creşte eficienţa Business Magazin
17:50
Opinie. Dragoş Dragoteanu, Euroest Invest: Este o diferenţă uriaşă între tinerii români plecaţi afară şi cei rămaşi acasă Business Magazin
