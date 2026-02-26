Veste proastă, de la BERD! Economia României frânează în 2026. Nu mai crește cu 1,6%, ci cu 1,2%
Newsweek.ro, 26 februarie 2026 11:50
BERD trage un semnal de alarmă, revizuindu-și prognoza cu privire la economia României în 2026. Nu mai crește cu 1,6%, ci frânează până la 1,2%, încrederea companiilor rămânând sumbră pe fondul turbulențelor politice și a încercărilor de reformă.
• • •
Barometrul Bunăstării: România, nota 6 la Educație. Sub Polonia - nota 8, Ungaria și Cehia - nota 7 # Newsweek.ro
România este evaluată cu nota 6 la Educație, în Barometrul Bunăstării, realizat de UNSAR, sub Polonia - nota 8, Ungaria și Cehia - nota 7. Iar proporția românilor cu un nivel scăzut de educație este dublă față de Polonia sau Slovacia, respectiv 22%.
Celebrul atacant portughez Cristiano Ronaldo a achiziţionat 25% din acţiunile clubului UD Almeria, aflat în prezent pe locul al treilea în liga scundă a campionatului de fotbal al Spaniei.
Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap. După cât timp se încarcă de la depunerea cererii? # Newsweek.ro
Începând cu 2026, au fost eliminate bonurile de carburant pe suport hârtie și decontarea cheltuielilor de transport. Persoanele cu handicap beneficiază în prezent de un card pe care sunt virate sumele acordate de stat, valorile sprijinului rămânând neschimbate.
Horoscop martie: Explozie financiară și bunăstare pentru 6 zodii. Taur și Capricon deschid șampania # Newsweek.ro
Horoscop martie 2026 aduce o schimbare financiară pentru 6 zodii, cu oportunități neașteptate, un aflux de bani și sfârșitul unei lungi perioade de lipsă de lichidități. Explozie financiară și bunăstare pentru 6 zodii. Taur și Capricon deschid șampania
VIDEO Cum se va „zbura” pe autostradă de la Craiova la Filiași? Costă 27.000.000 € un kilometru # Newsweek.ro
Autostrada Craiova - Târgu Jiu, care va da un nou suflu economic Olteniei, începe să prindă contur. O simulare 3D arată cum se va „zbura” de la Craiova la Filiași pe lotul 2, care va avea 14,4 km și un cost estimat la 27.000.000 € per kilometru.
Cei 6 șefi de la Camera Deputaților au încasat 200.000 lei în trei ani pentru că au titlul de doctor # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a redus la jumătate sporul de doctorat și a stârnit reacția dură a mediului universitar. La camera Deputaților, 6 din cei 7 șefi primesc acest spor de doctorat, deși nu există nicio dovadă că acest titlu îmbunătățește activitatea camerei Deputaților.
Alertă de rabie și pestă porcină la granița României. Focare descoperite în mai multe raionare din Moldova # Newsweek.ro
Focare de rabie au fost confirmate recent pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea au fost înregistrate în Cărpineni, Hâncești, și în raionul Dondușeni, informează autoritățile.
SUA au ambasador în România. Darryl Nirenberg a depus jurământul. Când își prea oficial funcția ? # Newsweek.ro
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, a transmis Ambasada SUA la București.
Ședința Consiliului General al Capitalei nu s-a mai ținut din lipsă de cvorum. Grupul PSD e în grevă # Newsweek.ro
Ședința Consiliului General al Municipiului București s-a suspendat, joi, din lipsă de cvorum. Consilierii PSD au anunțat că sunt în grevă.
Vin vești bune despre vreme. Temperaturile vor urca în unele zone la 14 grade Celsius. Se va ântâmpla începând din prima săptămână a lunii martie.
Ce mănâncă de fapt la micul dejun experții în diete. Iată de ce nu le mai este foame în timpul zilei # Newsweek.ro
Există două tipuri de oameni în lume: cei care văd micul dejun ca fiind cea mai importantă masă a zilei și cei care nu-l pot suporta. Experții în diete mănâncă la micul dejun iar alegerile lor sunt surprinzătoare.
O femeie locuiește într-un hotel de 5 stele. Plătește lunar cât chiria pe o garsonieră în București. Unde e? # Newsweek.ro
O fostă vedetă britanică de reality show locuiește într-un hotel de 5 stele din Asia de Sud-Est și se bucură de tot luxul. Chiria pentru acesta este echivalentul a doar 517 euro pe lună. Adică aproximativ suma pe care ar plăti-o pe chiria unei garsoniere în București.
Agenții FBi implicați în ancheta dosarelor secrete găsite la Mar-a-Lago, concediați. Șeful FBI, fan Trump # Newsweek.ro
Mai mulți agenți FBI care au investigat cazul documentelor clasificate găsite la Mar-a-Lago au fost concediați, potrivit presei americane. Decizia ar fi fost luată de directorul FBI, Kash Patel, un susținător al președintelui Donald Trump.
Al doilea cel mai mare rechin al lumii, lângă o destinație turistică unde merg românii. Cât de periculos e # Newsweek.ro
În largul coastei insulei Cres, situată în nordul Mării Adriatice, în vestul Croației, a fost văzut un rechin de mari dimensiuni, surprins într-o filmare trimisă Institutului Blue World.
Fiica unui cunoscut s-a împușcat în cap. Mama sa fuseseră răpusă de cancer. O dramă peste care nu a trecut # Newsweek.ro
Katherine Short, fiica în vârstă de 42 de ani a actorului Martin Short, a fost găsită moartă în casa ei din Los Angeles. Vestea a fost confirmată de familie.
Negocierile de pace în Ucraina blocate din nou de Rusia. Kremlinul exclude un summit Putin-Zelenski # Newsweek.ro
Kremlinul afirmă că o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski nu este oportună în prezent, invocând poziția Kievului privind războiul. Moscova recunoaște că problema teritorială rămâne cel mai dificil obstacol în negocierile de pace.
Zelenski respinge acuzațiile Kremlinului despre înarmarea nucleară și acuză Moscova de diversiune # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei respinge acuzațiile Kremlinului privind presupuse planuri nucleare și afirmă că Moscova încearcă să distragă atenția de la eșecurile de pe front. Afirmațiile Rusiei au fost negate de Ucraina, Marea Britanie și Franța.
Alertă la granița României, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național. RO-Alert în Tulcea și Brăila # Newsweek.ro
Două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza Aeriană Fetești după ce o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României, în contextul unor atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Autoritățile au emis mesaje RO-ALERT.
Ungurii anunță creșterea prețului motorinei și benzinei în regiune. România închide una din marile rafinării # Newsweek.ro
Închiderea temporară a unei mari rafinări de petrol din România poate reduce temporar aprovizionarea cu combustibil. Potrivit participanților la piață, acest lucru ar putea provoca chiar creșteri de prețuri în regiune, scrie presa maghiară.
Care persoane cu handicap au dreptul la asistent personal? Ce să faci dacă primăria îți refuză cererea # Newsweek.ro
Persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal au dreptul legal la angajarea unui asistent, iar dacă autoritățile refuză sau nu răspund în termenul prevăzut de lege, acestea pot fi acționate în instanță pentru obligarea la respectarea dreptului.
Guvernul elvețian a anunțat miercuri viitoarea interdicție totală a achiziționării și importului de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se astfel la cel mai recent pachet de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, transmite AFP.
Ilie Bolojan, vizită la Bruxelles: discuții cu Ursula von der Leyen despre banii din PNRR și pensiile speciale # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta astăzi cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pe agenda discuțiilor se va afla situația banilor din PNRR pentru reforma pensiilor speciale.
Chiriile cresc în București: peste 4.000 de locuințe ale AFI, afectate de actualizarea tarifelor la 115 lei # Newsweek.ro
Pe ordinea de zi figurează desființarea Centrului Cultural Expo Arte și transferul activității și personalului către ARCUB, de la 1 mai. De asemenea, consilierii vor dezbate:
Veste excepțională pentru economia României, în Bloomberg. Se întâmplă pentru prima oară în 7 ani # Newsweek.ro
Prestigioasa publicație Bloomberg anunță o premieră pentru economia României în ultimii 7 ani. Luna ianuarie vine cu un excedent vbuget, fapt care nu s-a mai întâmplat din 2019.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că Phenianul s-ar putea „înţelege bine” cu Statele Unite, cu condiţia ca statutul său nuclear să fie recunoscut.
Italia trimite un avion-cisternă KC-767A în România pentru sprijinul patrulelor de luptă ale NATO # Newsweek.ro
Un Boeing KC-767A (indicativ IAM1412) al Forțelor Aeriene Italiene efectuează zboruri din Italia către România, unde operează în sprijinul Patrulelor Aeriene de Luptă NATO (CAP). Avionul italian extinde autonomia avioanelor de vânătoare care zboară deasupra României.
Diana Buzoianu avertizează: Aerul este mai bun în București, dar poluarea se vede în zăpada înnegrită # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, deși calitatea aerului în București s-a îmbunătățit, poluarea rămâne o problemă, iar particulele vizibile în zăpada înnegrită ajung mai întâi în plămânii oamenilor.
La Niña se intensifică: căldură extremă și furtuni tot mai violente în perioada următoare în anumite regiuni # Newsweek.ro
Căldură și fenomene meteorologice extreme: Din cauza încălzirii globale în continuă accelerare, cercetătorii trebuie să revizuiască definiția fenomenelor meteorologice El Niño și La Niña.
Casierii din supermarket te judecă în secret când cumperi unele produse. Ce gândesc de fapt când le scanează? # Newsweek.ro
Mergi în supermarket pentru că acolo poți practic să îți cumperi toate produsele de care ai nevoie. Sunt însă unele lucururi care îi face pe casieri să te judece în secret când le văd pe bandă.
VIDEO Cum a lovit majorarea impozitului pe dividende mediul de afaceri. Antreprenorii au rămas fără cash # Newsweek.ro
Majorarea impozitului pe dividende a afectat semnificativ mediul de afaceri din România, în special antreprenorii care depind de distribuirea profitului pentru finanțarea activității curente.
Horoscop 27 februarie. Luna în Rac aduce o zi haotică Capricornilor. Fecioarele sunt bântuite de trecut # Newsweek.ro
Horoscop 27 februarie. Luna în Rac aduce o zi haotică Capricornilor. Fecioarele sunt bântuite de trecut. Leii își rezolvă chestiuni financiare amânate. Gemenii pot relua colaborări profesionale din trecut. Berbecii au parte de revelații interioare și vise intense.
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei # Newsweek.ro
Dacă sistemul de pensii nu se va schimba, atunci pensia va reprezenta un procent tot mai mic din ultimul salariu. Pensionarii vor fi nevoiți să se angajeze pentru că pensia nu le va mai ajunge. Acest lucru se observă în Spania unde numărul pensionarilor angajați crește puternic.
348.000.000.000.000 $ este datoria publică globală-record la care au ajuns statele lumii # Newsweek.ro
348.000.000.000.000 $ este datoria publică globală-record la care au ajuns statele lumii, pe banii cheltuiţi de guverne.
JD Vance, în numele lui Trump, ce doreşte cu Iran calea diplomatică: Vom avea o nouă rundă de discuţii # Newsweek.ro
JD Vance a spus, în numele lui Donald Trump, care pare că doreşte cu Iranul calea diplomatică, că "vom avea o nouă rundă de discuţii".
Maia Sandu a semnat un decret, prin care 9 membri ai regimului separatist de la Tiraspol rămân fără cetăţenie # Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prezidenţial, prin care 9 membri ai regimului separatist de la Tiraspol rămân fără cetăţenia moldovenească.
VIDEO „Capcana de crabi”. Operațiunea care a distrus sediul Flotei Mării Negre cu rachete Storm Shadow # Newsweek.ro
Două rachete Storm Shadow au lovit sediul Flotei Mării Negre a Rusiei și a fost suficient pentru a o dezafecta complet. Acum, autoritățile au curățat locul.
O dronă rusească a intrat în spaţiul aerian al României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza Feteşti # Newsweek.ro
O dronă rusească a intrat în spaţiul aerian al României, în contextul atacurilor Moscovei asupra porturilor ucrainiene de pe Dunăre. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de Forţele Aeriene Române, de la Baza Feteşti.
Deputaţii germani au dat undă verde achiziţionării de către Bundeswehr de drone de luptă kamikaze # Newsweek.ro
Deputaţii germani au dat undă verde pentru achiziţionarea de către Bundeswehr (Armata Germană) de drone de luptă kamikaze.
Alexandru Rogobete: Am aprobat certificarea a șapte noi centre de expertiză în boli rare # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a aprobat certificarea a șapte noi centre de expertiză în boli rare.
Ilie Bolojan: Am semnat cele două OUG, reforma administraţiei publice şi relansarea economică # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că a semnat cele două OUG, cea privind reforma administraţiei publice şi cea referitoare la relansarea economică.
Ceaiul de pe TikTok care creează obsesie. Conține “fructul nemuririi” pe care îl fierbi dimineața # Newsweek.ro
Un ceai viral pe TikTok a cucerit internetul: preparat dimineața cu “fructul nemuririi”, promite energie, prospețime și un gust unic. Mulți utilizatori îl numesc irezistibil, transformând ritualul matinal într-o adevărată obsesie.
Soluția de plată Wero a Europei atacă dominația SUA prin Visa și Mastercard. În România, Visa este Superbrand # Newsweek.ro
O soluție europeană de plată pe mobil susținută de importante bănci din UE se extinde în tranzacțiile cu amănuntul, contestând dominația giganților americani Visa și Mastercard.
VIDEO Misterul tunelului săpat în spatele unei comode, acum 200 de ani. „Îi proteja de vânătorii de sclavi” # Newsweek.ro
De ce a construit un om acest pasaj secret sub un sertar al comodei acum aproape 200 de ani? Istoricii cred că ascudnea ceva de vânătorii de sclavi...
De câte ori pe săptămână trebuie să-ți speli părul. Afectează numărul de spălări căderea părului sau albirea? # Newsweek.ro
Întrebarea „De câte ori pe săptămână trebuie să-ți speli părul?” stârnește multe discuții. Specialiștii spun că frecvența spălărilor depinde de tipul de păr și scalp. Numărul acestora nu cauzează albirea părului și nu influențează direct căderea.
Supermarketurile vor putea vinde doar 20% din produse marcă proprie. Grăbiți-vă! Stocuri terminate în 10 zile # Newsweek.ro
Ministrul agriculturii vine cu o propunere controversată. El vrea să limiteze vânzarea produselor proprii din supermarket, chiar dacă acestea au un preț mai mic.
"Biluțele tăvălite" de post care sunt gata in 15 minute. Nu trebuie puse la cuptor. Le faci cu biscuiți # Newsweek.ro
Desert rapid, fără coacere și perfect pentru zilele de post: „biluțele tăvălite” cu biscuiți se prepară în doar 15 minute. Ai nevoie de ingrediente simple, la îndemână, iar rezultatul este delicios și aromat.
Viktor Orban, război cu Ucraina. Trimite trupe să protejeze instalațiile energetice de „atacurile Kievului” # Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a susținut că există o „amenințare ucraineană” la adresa sistemului energetic al Ungariei și a anunțat desfășurarea de trupe pentru a proteja infrastructura energetică. Speră că așa va câștiga electorat în fața partidului de opoziție Tisza.
Horoscop februarie: 3 zodii care vor fi afectate de Mercur retrograd. Ies secrete la iveală # Newsweek.ro
Luna februarie aduce răsturnări de situație și tensiuni neașteptate, pe fondul influenței lui Mercur retrograd. Comunicarea devine dificilă, apar confuzii, iar adevăruri ascunse ies la suprafață. Pentru unii nativi, perioada vine cu provocări în plan personal și profesional.
