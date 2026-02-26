Încă un primar vrea să scoată păcănelele din oraș

22:20

Dobânzile la titlurile de stat pe 10 ani au ajuns la nivelul de 6,34%, sub rata de politică monetară de 6,5%. Scăderea accentuată a ROBOR, generată de surplusul de lichiditate, a antrenat automat și scăderea dobânzilor la creditele cu dobândă legată de acest indicator, dar nu suficient. Cu toate acestea, după cum subliniază Adrian Codîrlașu, președinte CFA România, dobânzile fixe la creditele ipotecare sunt mai mici decât cele la titlurile de stat, lucru rar întâlnit într-o economie normală.