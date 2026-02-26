Editorial Vlad Măcicăşan | Gino Iorgulescu şi elefantul din cameră
Acum 10 minute
15:20
Acum 30 minute
15:10
15:00
Gigi Becali s-a săturat! Finanţatorul FCSB-ului l-a pus la punct pe Ştefan Târnovanu: „Acum nu mai e vorba de tine. Acum e vorba că interesul echipei este ăsta”
Acum o oră
14:50
Un nou discurs memorabil al lui Chipciu: ”În România, anormalitatea a devenit normalitate şi trist e că ne-am şi obişnuit cu asta”
14:30
Fostul patron din Superligă şi-a ales favoritele la titlu: "Din fericire pentru ei şi din păcate pentru alţii"
Acum 2 ore
13:50
Veste bună pentru FCSB! Florin Tănase este apt pentru meciul cu UTA
Acum 4 ore
13:10
Tot mai aproape de echipa naţională! Gică Popescu a dezvăluit planul pe care îl are Gică Hagi pentru a putea antrena România
13:10
Radu Drăguşin, în capul listei unui gigant din Serie A! Cine este în cursa pentru semnătura românului
12:10
„Sunt favoriţii la titlu acum!” Zeljko Kopic recunoaşte superioritatea Universităţii Craiova înainte de play-off
12:00
Denis Alibec, replică tăioasă pentru Gigi Becali după declaraţiile patronului de la FCSB!
11:50
Victor Angelescu, şocat de declaraţia lui Gino Iorgulescu: „Nu are voie să-şi exprime opinia despre cine ar trebui să intre în play-off”
11:30
Tchouameni, după ce Real Madrid a învins Benfica în Liga Campionilor: Este o „victorie împotriva rasismului”
11:30
Bronz pentru perechea formată din Adina Diaconu şi Maria Xiao la Singapore Smash 2026
Acum 6 ore
11:10
Victor Anglescu, şocat de declaraţia lui Gino Iorgulescu: „Nu are voie să şi exprime opinia despre cine ar trebui să intre în play-off”
10:40
Boateng pleacă de la Dinamo şi va avea un salariu fabulos la noua echipă! Despre ce sumă este vorba
10:20
Nemulţumiri la adresa lui Istvan Kovacs după PSG-AS Monaco! Antrenorul monegascilor îl acuză pe arbitrul român de dublu standard
10:00
Porumboiu propune o regulă nouă legată de arbitraj în fotbalul românesc!
09:50
VIDEO | Echipele ce completează optimile din Europa League se stabilesc ASTĂZI! Ionuţ Radu luptă încă o dată împotriva lui Răzvan Lucescu în Celta Vigo-PAOK
Acum 8 ore
09:10
VIDEO | Steaua - CSM Slatina, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa din Ghencea, fără victorie de 3 etape
08:10
Drum, stadion, aglomeraţie: cum eviţi „nu pot suna acum”
Acum 24 ore
00:50
VIDEO | Play-off-ul Champions League s-a terminat! Vezi echipele calificate mai departe, după ce Juventus a dus meciul cu Galatasaray în prelungiri
00:10
Cutremur la Real Madrid! Cel mai bun jucător al spaniolilor ar putea fi operat
00:10
VIDEO | Real Madrid - Benfica 2-1. ”Galacticii” şi-au luat revanşa
00:00
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Cu om în minus, Juventus a făcut remontada şi a trimis meciul în prelungiri! Echipele calificate mai departe
25 februarie 2026
22:50
Corona Braşov, Arcada Galaţi şi Dinamo Bucureşti, calificate în semifinalele Cupei României la volei masculin
22:30
Farul Constanţa este în doliu! A murit un fost jucător care a avut un rol important în istoria clubului
22:20
Infantino are încredere deplină” în Mexic în ceea ce priveşte organizarea meciurilor de la Cupa Mondială, în ciuda violenţelor legate de cartelurile de droguri
22:20
CFR Cluj, reclamată de un fost antrenor! Acesta solicită plata unor restanţe financiare
22:20
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Trei partide se joacă ACUM: Real Madrid, PSG şi Galatasaray vor calificarea
22:10
Comitetul Paralimpic Român şi-a premiat sportivii
22:00
VIDEO | Atalanta - Borussia Dortmund 4-1. Bergamascii au reuşit una din marile reveniri din istoria Ligii Campionilor
22:00
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Trei partide se joacă ACUM
21:50
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Atalanta reuşeşte una din marile reveniri ale competiţiei
21:20
VIDEO | Veszprem - Dinamo 35-28. Maghiarii nu au avut emoţii
21:10
CSM Oradea, victorie cu CN Terrasa în turul optimilor LEN Euro Cup la polo
21:10
CSO Voluntari, calificare în semifinalele CEV Cup, cu dublă victorie în faţa celor de la Volei Alba Blaj
21:10
Revenire spectaculoasă la FCSB! Anunţul a fost făcut în direct: ”Simte muşchiul!” | VIDEO EXCLUSIV
20:40
S-au emis 4 mandate de reţinere în prima acţiune majoră care vizează blaturile din fotbalul românesc
20:10
Bogdan Andone şi-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat la meciul cu Farul
20:10
Sorin Cârţu a auzit de ”blaturile” din România şi nu s-a abţinut: ”La prima ligă!” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
MM Stoica a făcut anunţul: ”Dani Coman ar trebui să tacă din gură!” | VIDEO EXCLUSIV
19:30
”Când eşti tânăr nu-ţi dai seama”. Lionel Messi şi-a spus marele regret
19:20
Antrenorul lui Dinamo Kiev a luat o decizie radicală cu privire la Vladislav Blănuţă!
19:10
UEFA a respins apelul celor de la Benfica pentru anularea suspendării lui Prestianni
19:00
Nebunie la Arad. Biletele pentru meciul cu FCSB s-au vândut într-un timp record
18:00
George Puşcaş se pregăteşte deocamdată separat. Când ar putea debuta la Dinamo
17:50
Fostul antrenor de la Păuleşti face dezvăluiri incredibile despre acuzaţiile legate de trucare a unor meciuri. ”Ne gândim să lăsăm meciul astăzi”
17:20
Legendarul atacant al Barcelonei nu a mai avut milă de Cristi Chivu: ”Contează în faţa cui pierzi şi, mai ales, cum pierzi!”
17:10
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open pentru a se alătura federaţiei americane
17:10
Fostul antrenori de la Păuleşti face dezvăluiri incredibile despre acuzaţiile legate de trucare a unor meciuri. ”Ne gândim să lăsăm meciul astăzi”
