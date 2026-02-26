Bărbat acuzat că şi-a violat nepoata în vârstă de opt ani şi ar fi obligat-o să se uite la clipuri cu conţinut sexual/ Percheziţii la locuinţa bărbatului, care a fost reţinut/ Dosarul vizează infracţiuni de viol şi corupere sexuală a minorilor - VIDEO
News.ro, 26 februarie 2026 16:50
Un bărbat de 58 de ani, din Bucureşti, este acuzat că şi-a violat nepoata în vârstă de opt ani şi ar fi obligat-o să se uite la clipuri care conţineau acte sexuale. Poliţiştii au făcut, joi, percheziţii la locuinţa bărbatului, care a fost dus la audieri şi apoi reţinut. Dosarul vizează infracţiuni de viol săvârşit asupra unui minor şi corupere sexuală a minorilor.
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
17:20
Marcel Ciolacu şi Constantin Toma, discuţie la Primăria Buzău/ Ciolacu: E pace la Buzău/ Toma: Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Constantin Toma, au avut, joi, o întâlnire la sediul Primăriei Buzău, la care a participat şi liderul filialei PSD, Romeo Lungu. ”Este pace la Buzău”, a declarat ulterior Marcel Ciolacu. ”Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”, a afirmat şi Constantin Toma, adăugând: ”Nimeni nu e perfect. Fiecare cu adevărul lui. Şi eu cu al meu şi el cu al lui”.
Acum 15 minute
17:10
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania nu poate să fie clasat ”pentru moment” drept un partid ”extremist”, aşa cum au stabilit serviciile secrete germane în 2025, tranşează justiţia germană # News.ro
Serviciile germane de informaţii nu pot clasa ”pentru moment” Partidul Alternativa pentru Germania (AfD,. extremă dreapta) drept o formaţiune ”extremistă dovedită”, a decis un tribunal administrativ de la Koln, care dă astfel dreptate partidului antimigraţie într-o hotărâre comunicată joi, relatează AFP.
17:10
Specialişti - România pierde valul creşterii pe baza tehnologiei. IMM-urile din România sunt de până la trei ori mai puţin productive şi riscă să intre pe modul de supravieţuire fără automatizarea proceselor de bază # News.ro
România pierde valul creşterii pe baza tehnologiei, din cauză că ritmul de implementare a digitalizării şi inteligenţei artificiale este printre cel mai scăzut în companii în comparaţie cu alte state UE, spun experţii în digitalizare si inteligenţă artificială, prezenţi la EnterTech 2026. Cele mai afectate sunt IMM-urile, care în acest moment au în medie o productivitate de 2-3 ori mai mică decât potenţialul real.
17:10
Nicoleta Pauliuc (PNL): Susţin ferm cererea preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, ca 5% din impozitul pe venit încasat în Bucureşti să se întoarcă în Ilfov / Ilfovul nu cere pomană, cere echitate # News.ro
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc transmite, joi, că Ilfovul trebuie să primească înapoi o cotă corectă din impozitele pe care locuitorii săi le plătesc în Bucureşti, ea anunţând că susţine ferm cererea preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, ca 5% din impozitul pe venit încasat în Bucureşti să se întoarcă în Ilfov.
Acum 30 minute
17:00
Rapperul Wiz Khalifa rămâne cu condamnarea de nouă luni de închisoare cu executare, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia în anulare / Decizia este definitivă # News.ro
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!”, din Costineşti, rămâne cu această pedeapsă, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia în anulare. Decizia magistraţilor este defnitivă.
17:00
Acum o oră
16:50
Teleorman: Poliţiştii care au oprit în trafic un bărbat, în timpul unui control de rutină, au constatat că acesta tocmai îşi bătuse soţia, încălcând ordinul de protecţie care îi interzicea să se apropie de ea # News.ro
Poliţiştii din judeţul Teleorman care au oprit în trafic un autoturism, în timpul unui control de rutină, au constatat că bărbatul aflat la volan tocmai îşi bătuse soţia, încălcând ordinul de protecţie care îi interzicea să se apropie de femeie. În plus, el conducea fără permis şi era sub influenţa alcoolului, fiind ulterior arestat preventiv.
16:50
Ministerul Finanţelor implementează un proiect ce permite crearea unui registru digital nemodificabil, în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat, fără posibilitatea modificării ulterioare. Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane lei # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă că implementează un sistem digital modern bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale, o iniţiativă strategică de modernizare a modului în care sunt administrate, stocate şi verificate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale. Utilizarea tehnologiei blockchain permite crearea unui registru digital sigur şi nemodificabil, în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat, fără posibilitatea modificării ulterioare. Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane lei, din care 32,2 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile.
16:50
Premierul Bolojan, la Conferinţa la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene: Rezilienţa frontierelor noastre înseamnă atât securitate, cât şi regiuni puternice şi atractive din punct de vedere economic # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Bruxelles, la Conferinţa la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene, că rezilienţa frontierelor noastre înseamnă atât securitate, cât şi regiuni puternice şi atractive din punct de vedere economic şi a precizat că războiul Rusiei la graniţa noastră precum şi acţiunile hibride cu care ne confruntăm ne-au arătat riscurile şi vulnerabilităţile existente nu doar în domeniul securităţii, ci şi în cel al dezvoltării economice.
16:50
16:50
Reţeaua austriacă de drogherii BIPA deschide cel de-al doilea magazin din România, în Chiajna. Compania vizează deschiderea a 20-25 de magazine anual # News.ro
BIPA, brandul austriac de drogherii al grupului german REWE, deschide cel de-al doilea magazin din reţea, în Chiajna, la Chiajna Shopping Center. Compania vizează deschiderea a 20-25 de magazine anual, România devenind a treia piaţă din strategia de extindere internaţională a brandului, după Austria şi Croaţia.
16:50
Prahova: Doi bărbaţi, arestaţi preventiv în dosarul care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive pentru Liga a III-a de fotbal # News.ro
Judecătoria Ploieşti a emis, joi, mandate de arestare preventivă pe numele a doi bărbaţi puşi sub acuzare pentru înşelăciune în dosarul care vizează falsificarea rezultatelor pentru obţinerea de venituri injuste în domeniul pariurilor sportive pentru Liga a III-a de fotbal, speţă în care sunt implicaţi reprezentanţi ai unui club de fotbal din judeţul Prahova, inclusiv jucători.
16:40
Adolescentă de 15 ani, bătută şi înţepată cu un briceag, într-un parc din Ploieşti. Atacatorii sunt doi adolescenţi, colegi de liceu cu victima, fiind vorba despre fostul prieten al fetei şi fosta iubită a acestuia/ Cei doi, reţinuţi # News.ro
O adolescentă în vârstă de 15 ani din Ploieşti a ajuns la spital, după ce a fost agresată de o fată de vârsta ei, care a lovit-o şi a înţepat-o cu un briceag. Incindentul s-a produs într-un parc din municipiu şi, potrivit primelor date din ancheta Poliţiei, a fost premeditat, în condiţiile în care fata a fost atacată de fostul ei prieten şi de fosta iubită a băiatului. Ambii agresori au fost reţinuţi. Cei trei sunt colegi la un liceu din Ploieşti.
16:30
REGINA MARIA şi NEUROAXIS - parteneriatul care pune neurologia pe harta strategică a reţelei de sănătate # News.ro
Reţeaua de sănătate REGINA MARIA, compania lider în calitatea serviciilor medicale din România, anunţă un nou parteneriat strategic prin integrarea în reţea a Neuroaxis - prima clinică de neurologie şi neuroimagistică din România.
16:30
UFC va cheltui aproximativ 60 de milioane de dolari pentru evenimentul său unic de la Casa Albă, potrivit şefului TKO Group Holdings, Mark Shapiro, relatează BBC.
16:30
Influencerul Dorian Popa, condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influenţa drogurilor/ Vloggerul, obligat să facă muncă în folosul comunităţii şi să urmeze un program de reintegrare socială # News.ro
Influencerul Dorian Popa, prins în urmă cu trei ani conducând sub influenţa drogurilor, a fost condamnat definitiv, joi, la opt luni de închisoare cu suspendare şi cu un termen de supraveghere de doi ani, pentru conducere sub influenţa substanţelor interzise. Potrivit deciziei Curţii de Apel Bucureşti, vloggerul este obligat, printre altele, să presteze 60 de zile muncă în folosul comunităţii la Primăria comunei ilfovene Domneşti sau la şcoala din localitate şi să urmeze un program de reintegrare socială. La scurt timp după ce a fost depistat de poliţişti în trafic, Popa a recunoscut că a consumat canabis, spunând că a greşit „indiscutabil” şi că îşi asumă „pe deplin” consecinţele actiunilor sale.
Acum 2 ore
16:20
CNSAS anunţă că nu a identificat documente privind calitatea de colaborator/lucrător al fostei Securităţi în cazul candidaţilor la conducerile Parchetului ICCJ, DNA, DIICOT # News.ro
Consiliul Naţional pentru Studiere a Arhivelor Securităţii (CNSAS) anunţă că nu a identificat documente/ înscrisuri privind calitatea de colaborator/lucrător al fostei Securităţi în cazul celor 19 candidaţi la conducerile Parchetului ICCJ, DNA, DIICOT.
16:20
Premierul Ilie Bolojan, după întrevederea cu Ursula von der Leyen: Întâlnire foarte bună, pentru a discuta progresele înregistrate de Guvern în ceea ce priveşte bugetul, reformele şi investiţiile / Ne angajăm să utilizăm în mod eficient fondurile UE # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, după întrevederea cu Ursula von der Leyen, că întâlnire a fost foarte bună, pentru a discuta progresele înregistrate de Guvern în ceea ce priveşte bugetul, reformele şi investiţiile. Şeful Executivului a transmis că Guvernul se angajează să utilizeze în mod eficient fondurile UE.
16:20
Gill-Julien Grigore-Iacobicі, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la DIICOT: Ne putem folosi în anumite limite de inteligenţa artificială / Cu ajutorul acesteia se pot evidenţia cauzele pe diferite tipologii de infracţiuni, după anumite criter # News.ro
Gill-Julien Grigore-Iacobicі, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la DIICOT, a afirmat că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se vor putea folosi în activitatea lor, în anumite limite, de inteligenţa artificială. El a explicat că astfel vor putea fi evidenţiate şi monitorizate cauzele pe diferite tipologii de infracţiuni, după anumite criterii. Gill-Julien Grigore-Iacobicі consideră că nu trebuie lăsată inteligenţa artificială gândească soluţiile în dosare.
16:10
Festivalului Filmului Francez, ediţia 30, se va desfăşura între 19 şi 29 martie, la Bucureşti şi în alte 15 oraşe: Arad, Baia Mare, Braşov, Brăila, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.
16:00
INSP: Numărul cazurilor de infecţii respiratorii şi al celor de gripă a continuat să scadă, în săptămâna 16-22 februarie, faţă de cea anterioară/ Au fost raportate cinci decese provocate de gripă, bilanţul total ajungând la 83 # News.ro
Numărul cazurilor de infecţii respiratorii şi al celor de gripă a continuat să scadă, în săptămâna 16-22 februarie, faţă de cea anterioară, fiind raportate aproape 88.000 de cazuri de infecţii respiratorii, circa 2.500 de cazuri de gripă clinică şi 117 cazuri de gripă confirmate de laborator, potrivit datelor Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Totodată, au fost înregistrate cinci decese provocate de gripă, bilanţul total ajungând la 83.
15:40
Rusia se întreabă cum va colabora Consiliul pentru Pace al lui Trump cu Consiliul de Securitate al ONU # News.ro
Rusia a pus joi sub semnul întrebării modul în care Consiliul pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump va colabora cu Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, care a servit drept punct de sprijin pentru procesul colectiv de instaurare a păcii internaţionale de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.
15:30
Daniel Băluţă propune ca primarii de sector să intervină „simultan şi integrat” pentru „refacerea rapidă” a asfaltului plin de gropi: Bucureştiul arată ca după război. Barierele administrative trebuie depăşite, în interesul oraşului # News.ro
Primarul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluţă, anunţă că va propune adoptarea unei hotărâri de Consiliu General care să permită tuturor primarilor de sector să intervină „simultan şi integrat” pentru „refacerea rapidă” a asfaltului, inclusiv pe străzile aflate acum în administrarea Primăriei Capitalei. „Din păcate, Bucureştiul arată ca după război, ca urmare a ultimelor episoade severe de vreme rea. Barierele administrative trebuie depăşite în interesul oraşului”, afirmă Băluţă.
Acum 4 ore
15:20
Prezenţa sportivilor ruşi şi belaruşi la Jocurile Paralimpice: Franţa nu va boicota ceremonia de deschidere # News.ro
Franţa va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano Cortina (6-15 martie), pe care unele ţări au decis să o boicoteze pentru a protesta faţă de prezenţa sub steagul lor a sportivilor ruşi şi belaruşi, a asigurat, joi, Comitetul Paralimpic şi Sportiv Francez (CPSF).
15:10
Mărţişorul este sărbătorit la Lisabona şi în acest an, în cadrul unui eveniment dedicat, care va avea loc sâmbătă, începând cu ora 14:30 la Centrul Cultural Casapiano (Rua dos Jerónimos, 7A, Lisboa).
15:10
Premierul Ilie Bolojan, discuţii Roxana Mînzatu, la Bruxelles: Absorbţia fondurilor din PNRR reprezintă o prioritate pentru Guvern. Principalele provocări, îndeplinirea jaloanelor asumate şi accelerarea ritmului de implementare a proiectelor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, joi, discuţii cu vicepreşedinta Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, la Bruxelles, el firmând că absorbţia fondurilor din PNRR reprezintă o prioritate pentru Guvern iar principalele provocări sunt îndeplinirea jaloanelor asumate şi accelerarea ritmului de implementare a proiectelor. Şeful Executivului a precizat că, săptămâna viitoare, Executivul îşi propune finalizarea discuţiilor privind bugetul naţional.
15:00
Lupta cu kilogramele poate ajunge la endocrinolog. Dr. Ioana Constantin, MedLife: „Obezitatea este o boală complexă” # News.ro
În România, cifrele vorbesc de la sine: peste jumătate dintre bărbaţi şi femei se confruntă cu excesul ponderal. Dincolo de oglindă şi de standardele estetice, se ascunde o realitate medicală adesea ignorată.
15:00
Cluj: Bărbat arestat preventiv pentru înşelăciune, după ce a încasat peste 20.000 de lei de la persoane cărora le promitea că le repară centralele termice. Primea banii personal sau în cont, după care nu se prezenta la lucrare # News.ro
Un bărbat dintr-o comună clujeană a fost arestat preventiv pentru înşelăciune în formă continuată, după ce a încasat peste 20.000 de lei de la persoane cărora le promitea că le repară centralele termice. El le cerea oamenilor banii în avans, încasând sumele personal sau într-un cont bancar, după care nu se prezenta la lucrare.
15:00
România participă a patra oară cu stand propriu la prestigiosul târg jazzahead! de la Bremen # News.ro
România participă a patra oară cu stand propriu la prestigiosul târg jazzahead! de la Bremen, Germania, în perioada 22-25 aprilie. Acest eveniment este unul dintre cele mai importante târguri internaţionale dedicate profesioniştilor şi artiştilor din lumea jazz-ului, având o tradiţie de peste două decenii în facilitarea colaborărilor şi legăturilor între instituţii, organizaţii şi actori individuali din industrie.
15:00
Preşedintele Forumului Economic Mondial demisionează după finalizarea anchetei independente referitoare la legăturile sale cu Epstein # News.ro
Preşedintele şi directorul executiv al Forumului Economic Mondial (WEF), norvegianul Borge Brende, a anunţat joi că demisionează, la câteva săptămâni după ce forumul a lansat o anchetă independentă privind relaţia sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează Reuters.
15:00
Gill-Julien Grigore-Iacobicі, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la DIICOT, despre recrutarea procurorilor: Volumul de activitate e deosebit şi implică o organizare riguroasă a muncii / Să li se explice ce îi aşteaptă - FOTO, VIDEO # News.ro
Gill-Julien Grigore-Iacobicі, candidat pentru ocuparea uneia dintre cele două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a afirmat că volumul de activitate în această structură este unul deosebit şi implică o organizare riguroasă a muncii. El a menţionat că trebuie să li se explice noilor procurori ce îi aşteaptă la DIICOT, dar şi onoarea de a lucra în Direcţie.
14:50
Cluj: Anchetă penală care vizează nereguli legate de circuitul unor documente privind decesele unor persoane. Ar fi vorba despre înhumări făcute fără ca decesul să fi fost constatat, în mod legal, de către medici # News.ro
Poliţiştii din judeţul Cluj fac, joi, percheziţii la mai multe firme şi la persoane fizice, într-un dosar de fals care vizează nereguli legate de circuitul unor documente privind decesele unor persoane. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre înhumări făcute fără ca decesul să fi fost constatat, în mod legal, de către medici.
14:40
Angelina Rivera-Rocabado, vicepreşedinte al Comunităţii pentru Excelenţă în Management Şcolar: „Şcolile se schimbă prin leadership” # News.ro
Şcolile se schimbă prin leadership, iar directorii sunt cei care fac diferenţa a subliniat Angelina Rivera-Rocabado, vicepreşedinte al Comunităţii pentru Excelenţă în Management Şcolar (CEMS) şi director adjunct al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Vernescu” din Râmnicu Sărat, în cadrul emisiunii Viitor pentru România, de la Prima News.
14:40
Danemarca anunţă alegeri parlamentare anticipate, premierul Mette Frederiksen mizând pe avântul politic dat de criza legată de Groenlanda # News.ro
Danemarca va organiza alegeri parlamentare la 24 martie, a anunţat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, care încearcă astfel să profite de creşterea popularităţii datorită poziţiei sale de sfidare a presiunilor SUA de a prelua Groenlanda, relatează Reuters.
14:30
Paul Daniel, Lucas Debargue şi Joshua Hopkins, în premieră pe scena Filarmonicii „George Enescu” # News.ro
Dirijorul Paul Daniel, pianistul Lucas Debargue şi baritonul Joshua Hopkins vor fi protagoniştii concertelor vocal-simfonice din 26 şi 27 februarie, ambele sold-out la Filarmonica „George Enescu”. Baritonul canadian Joshua Hopkins, nominalizat la Premiile Grammy, va fi solistul cantatei Ospăţul lui Belşaţar de William Walton, o lucrare spectaculoasă, de mari dimensiuni sonore, rareori prezentă în programele de concert.
14:30
Florin Barbu: Nu putem aduce carne din Spania, congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă. Lucrul acesta nu se va mai întâmpla # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că nu putem aduce carne din Spania, congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă, el adăugând că lucrul acesta nu se va mai întâmpla.
14:30
Primarul Capitalei anunţă că va dispune un control „mai amănunţit” în legătură cu locuinţele „convenabile” închiriate prin Administraţia Fondului Imobiliar: Indexarea chiriilor ar aduce anual 500 de milioane de lei la bugetul primăriei # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, după ce şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti nu s-a putut ţine din lipsă de cvorum, că va dispune un control „mai amănunţit” în legătură cu locuinţele „convenabile” închiriate prin Administraţia Fondului Imobiliar (AFI), în condiţiile în care Bucureştiul este „într-o situaţie financiară extrem de proastă”, care „se adânceşte” pentru că legea bugetului „întârzie să apară”. Proiectul privind indexarea acestor chirii se afla pe ordinea de zi a şedinţei CGMB, însă lipsa consilierilor PSD, AUR şi PUSL a făcut imposibilă dezbaterea acestuia. Edilul spune că aceste chirii nu au mai fost indexate „de 20 de ani”, iar dacă proiectul ar fi aprobat, ar putea aduce într-un an aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul primăriei.
14:30
Guvern: Premierul Ilie Bolojan, vizită neanunţată la Consulatul României la Bruxelles, pentru a verifica serviciile consulare oferite de statul român cetăţenilor din Belgia şi modul în care sunt trataţi oamenii de către funcţionarii consulari # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a efectuat joi o vizită neanunţată la Consulatul României la Bruxelles, pentru a verifica serviciile consulare oferite de statul român cetăţenilor din Belgia şi modul în care sunt trataţi oamenii de către funcţionarii consulari, anunţă Guvernul.
14:20
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a achiziţionat 25% din clubul Almeria, care ocupă în prezent locul al treilea în Divizia a II-a spaniolă.
14:20
PSD cere USR să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu / PSD anunţă că va vota ”împotriva pensionarei speciale propusă de Uniunea Salvador România pentru funcţia de Avocat al Poporului” # News.ro
PSD cere joi USR să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, despre care spune că singura sa „competenţă” este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruţă şi anunţă că va vota împotriva pensionarei speciale propusă de Uniunea Salvador România pentru funcţia de Avocat al Poporului.
14:20
O primărie din judeţul Alba cere furnizorului de electricitate să întrerupă iluminatul public pentru că nu are cu ce plăti facturile # News.ro
Primăria comunei Almaşu Mare din judeţul Alba cere furnizorului de electricitate să întrerupă iluminatul public în toate satele comunei, pe motiv că administraţia locală nu are cu ce plăti facturile, în condiţiile în care consilierii locali, întruniţi de şapte ori în şedinţă, nu au reuşit să cadă de acord asupra cuantumului taxelor şi impozitelor locale şi, prin urmare, acestea nu se încasează. Concret, cinci dintre cei nouă consilieri locali nu sunt de acord să voteze cuantumul taxelor locale, deşi nivelul propus de edilul PNL este cel minim prevăzut de lege.
14:20
„Agentul secret”, unul ditnre cele mai premiate filme ale anului, în care apare şi un poster cu Nadia Comăneci, intră în cinema din 27 februarie - VIDEO # News.ro
„Agentul secret”, unul dintre cele mai premiate filme internaţionale ale anului, intră în cinematografele din România, distribuit de Independenţa Film. Thrillerul politic regizat de Kleber Mendonça Filho îl are în rol principal pe Wagner Moura (Narcos), premiat la Cannes pentru această interpretare. Un detaliu-surpriză al filmului este apariţia unui poster cu Nadia Comăneci, care fixează subtil atmosfera anului 1977.
14:10
Andreea Paul, INACO: Educaţia este infrastructură strategică. Fără educaţie solidă, nu există economie competitivă # News.ro
Educaţia este infrastructură strategică, fără educaţie solidă, nu există economie competitivă, declară Andreea Paul, fondatoare şi preşedinta think-tank-ului INACO, adăugând că ”educaţia nu este o temă de opoziţie sau putere, este infrastructură naţională”. INACO propune nouă măsuri vizând educaţia, printre care crearea unei platforme naţionale publice cu date actualizate despre abandonul şcolar, progresul elevilor şi eficienţa intervenţiilor, modernizarea curriculumului, regândirea formării continue a profesorilor, parteneriate locale între şcoli, companii şi autorităţi, pentru corelarea educaţiei cu economia locală şi absorbţia accelerată a fondurilor europene.
14:10
POLITICO: Ambasadorii lui Trump din Europa se adresează unui singur public şi aduc un stil nou de diplomaţie, mai agresivă şi mai conflictuală # News.ro
Ambasadorii Americii în Europa vizează o singură persoană în ofensiva lor de farmec: preşedintele Donald Trump. Toţi ceilalţi - inclusiv aliaţii cheie ai SUA - se pot aştepta la mai puţin farmec şi la multă ofensă, scrie POLITICO pornind de la constatarea că prietenii preşedintelui american, colegii dezvoltatori imobiliari şi donatorii politici care au primit posturi de ambasadori în UE în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump provoacă nemulţumiri în capitalele gazdă.
14:10
Aeroportul Otopeni va avea şapte staţii de încărcare pentru maşini electrice. CNAB a lansat licitaţia # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), compania care adminitrează cele două aeroporturi ale Capitalei, anunţă lansarea licitaţiei pentru închirierea unui spaţiu destinat amplasării a şapte staţii de încărcare pentru autovehicule electrice. Staţiile vor fi construite în parcarea de lângă Terminalulu Plecări al Aeroportului Otopeni.
14:00
CEC Bank anunţă că a acordat o finanţare în valoare de 36 de milioane de euro companiei Veranda Obor SA, proprietarul centrului comercial Veranda Mall, pentru refinanţarea expunerii existente şi susţinerea planurilor de dezvoltare.
14:00
Florin Barbu: Toate şcolile din Marea Britanie folosesc puiul românesc. De ce îl folosesc? Pentru că avem pui cu eticheta cea mai curată. Producem pui crescut cu 90% porumb # News.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a declarat joi că toate şcolile din Marea Britanie folosesc puiul românesc, pentru că avem pui cu eticheta cea mai curată şi producem pui crescut cu 90% porumb.
13:50
Ministrul Agriculturii: În momentul de faţă, România a devenit grânarul Europei, aşa cum a fost. Planul este ca până în 2027 să se ajungă la 2,7 milioane de hectare irigate, nimeni nu ne mai poate bate, la nivelul UE # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că în momentul de faţă, România a devenit grânarul Europei, aşa cum a fost iar planul este ca până în 2027 să se ajungă la 2,7 milioane de hectare irigate, iar în acel moment, nimeni nu ne mai poate bate, la nivelul UE.
13:50
Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat încă 398 de beneficiari în cadrul programului ”Rabla Auto – persoane fizice” # News.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 398 de ecotichete în valoare de 5.140.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.
13:50
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Attestor Capital ICAV, Irlanda, preia producătorul de tubulatură metalică Padana Tubi e Profilati Acciaio S.p.A., Italia # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care Attestor Capital ICAV, Irlanda, intenţionează să preia Padana Tubi e Profilati Acciaio S.p.A., Italia, prin intermediul vehiculului investiţional Terra S.p.A., Italia.
