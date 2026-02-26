De la Survivor, direct la FRF! Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești”: „Eram conștient că o să și pierdem”
Fanatik, 26 februarie 2026 16:50
Adrian Petre, fost concurent la Survivor, a fost chemat la sediul FRF pentru a fi audiat după scandalul ce privește trucarea meciurilor din Liga a III-a a României. Ce a declarat fotbalistul
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
17:20
Și-a cerut iubita în căsătorie în public, dar ce a urmat peste trei zile i-a șocat pe mulți # Fanatik
Fotbalistul care s-a logodit în văzul lumii, pe stadion, a uimit. Ce s-a întâmplat la scurtă vreme după ce i-a pus inelul pe deget partenerei sale de viață.
Acum 15 minute
17:10
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine # Fanatik
Logo-ul unei bănci din România va apărea din nou pe monoposturile din Formula 1, în două Mari Premii importante. Despre ce curse este vorba. Toate detaliile.
Acum o oră
16:50
De la Survivor, direct la FRF! Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești”: „Eram conștient că o să și pierdem” # Fanatik
Adrian Petre, fost concurent la Survivor, a fost chemat la sediul FRF pentru a fi audiat după scandalul ce privește trucarea meciurilor din Liga a III-a a României. Ce a declarat fotbalistul
16:50
Cele 30 de zile care pot opri planeta. Apocalipsa digitală vine din Taiwan, raiul microcipurilor: cu cât s-ar vinde un iPhone dacă țara ar pica în mâinile Chinei # Fanatik
Îngrijorări tot mai mari la nivel planetar în contextul noilor amenințări chineze de invadare a Taiwanului: omenirea ar putea trăi o apocalipsă digitală, în premieră, iar bursele ar pica
Acum 2 ore
16:10
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar trebui să îţi baţi joc de adversari” # Fanatik
FCSB este într-o situaţie dificilă, în mare pericol să rateze play-off-ul. Rivalii le reamintesc roş-albaştrilor bannerul "sfidător" de la petrecerea de titlu, când celelalte echipe erau în genunchi în faţa campionilor.
16:10
PCH, mesaj categoric înaintea meciului cu FC Argeș! Fanii lui Dinamo nu au lăsat loc de îndoieli: „Asta ne dorim” # Fanatik
FCSB stă la mâna lui Dinamo, iar răspunsul a venit. „Nu ne interesează de ceilalți. Duminică vrem victorie!”. Se joacă soarta play-off-ului! De ce rezultat au nevoie roș-albaștrii.
15:50
Liberalul care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan, trecut penal. Cum a scăpat Mircea Roșca, în 2024, alături de vărul său, de condamnare și de ce a fost anchetat # Fanatik
Liberalul cu care și-a petrecut ziua de naștere Ilie Bolojan, Mircea Roșca, a scăpat de o condamnare într-un dosar penal, căci faptele anchetate s-au prescris, în 2024
15:40
Fotbalistul lui FCSB a atras atenția în Belgia! Care este echipa ce este interesată de transferul unuia dintre jucătorii cheie din sezoanele precedente ale campioanei României
Acum 4 ore
15:20
Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi Becali și a comentat declarațiile șefului LPF: „E dramatic!” # Fanatik
Alex Chipciu a abordat la conferința de presă cele mai „fierbinți” subiecte ale momentului din fotbalul românesc. Cum a comentat imaginile cu Gabi Matei și declarațiile lui Gigi Becali și Gino Iorgulescu.
15:10
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!” # Fanatik
Scandalul trucării de meciuri și a pariurilor sportive nu se oprește doar la CS Păulești. Ce spune Emilian Hulubei, președintele AFAN, despre posibilitatea ca mai multe echipe să fie implicate
14:50
UTA nu o vrea pe FCSB în play-off! Adrian Mihalcea, sinceritate totală: „Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus” # Fanatik
UTA nu a predat armele și încă speră la o poziție de play-off, însă pentru asta trebuie să treacă mai întâi de FCSB. Ce a declarat Adrian Mihalcea cu câteva zile înainte de meciul de la Arad
14:40
Vreme neașteptat de caldă de 1 Martie în România. Câte grade anunță ANM pentru primele zile de primăvară # Fanatik
ANM anunță că România va avea un început de primăvară blând chiar de 1 Martie, cu temperaturi care pot ajunge peste media normală. Vezi prognoza completă pe regiuni.
14:40
Înaintea meciului decisiv pentru play-off, antrenorul din SuperLiga a răbufnit: „Discuții bolnave. Nu putem să ignorăm matematica” # Fanatik
Final incendiar în sezonul regular din Superligă. Cum comentează un antrenor bătălia pentru locurile care duc în play-off. „Noi jucăm doar pentru noi”.
14:20
Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona # Fanatik
Ce a făcut, de fapt, Marius Urzică, când Antena 1 difuza finala de la Power Couple. Campionul olimpic a avut-o alături pe Simona, partenera sa de viață.
14:10
„Adevărata îngrijorare a președintelui Ligii”. Editorial Bogdan Baratky, după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Cine pierde, de fapt?!” # Fanatik
Bogdan Baratky a venit cu un amplu editorial ca răspuns al declarațiilor lui Gino Iorgulescu. Președintele LPF (Liga Profesionistă de Fotbal) a mărturisit că ar fi o pierdere pentru toată lumea ca FCSB să nu prindă playoff-ul.
13:50
Moarte misterioasă la o bază sportivă! Ce s-a descoperit despre bărbatul găsit fără viață în saună # Fanatik
Un bărbat a fost găsit fără viață într-o saună din incinta unei baze sportive. Noi informații ies la iveală despre circumstanțele în care s-a produs tragedia.
13:40
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv” # Fanatik
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a reacționat după ce fanii ”câinilor” le-au cerut jucătorilor să se dea la o parte cu FC Argeș pentru ca FCSB să rateze play-off-ul. Croatul este extrem de ferm în această speță.
Acum 6 ore
13:20
Liga 2, live video etapa 19. Steaua – CSM Slatina, primul meci al rundei! Programul complet și televizările # Fanatik
Liga 2 continuă cu etapa 19, care începe joi, 26 februarie. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
13:10
Pavlo Isenko, nemulţumit că a ajuns rezervă la Universitatea Craiova?! “Am vrut concurenţă pe toate posturile! Dacă Popescu ţine poarta ferecată…” # Fanatik
Cum s-a ajuns ca Pavlo Isenko să iasă din poarta celor de la Universitatea Craiova. Sorin Cârțu a oferit toate detaliile
13:10
Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Fostele adversare ale echipelor românești se luptă pentru calificare # Fanatik
Play-off-ul UEFA Conference League propune meciuri interesante. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre manșa retur, de la meciuri, la scoruri, marcatori până la reacțiile de după.
12:50
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!” # Fanatik
CFR Cluj adoră meciurile cu FCSB, motiv pentru care ardelenii ar dori să întâlnească campioana și în a doua parte a sezonului. Clubul lui Neluțu Varga face bani frumoși la partidele cu roș-albaștrii
12:40
Gigi Becali, discuţie cu Ştefan Târnovanu: “De ce vorbeşti acum? E perioadă de transferuri?”. Ce clauză de reziliere are portarul FCSB # Fanatik
Gigi Becali a spus totul despre discuția personală avută cu portarul Ștefan Târnovanu. Ce i-a transmis patronul FCSB-ului internaționalului român după ce și-a pierdut postul de titular.
12:30
Sora lui Mario Berinde, tânărul ucis de alți doi minori în Cenei, victima unui fake news uriaș. Detalii de ultimă oră: ce arată raportul INML # Fanatik
Informații exclusive de ultimă oră în cazul lui Mario Berinde! Ambii minori implicați au discernământ complet și vor răspunde penal. Află adevărul despre consumul de substanțe interzise.
12:20
Imagini devastatoare pentru fostul jucător FCSB. Adus în cătușe la Parchet în dosarul blaturilor pentru pariuri # Fanatik
Fostul jucător de la FCSB, Gabi Matei, a fost adus în cătușe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, după ce a fost reținut în dosarul de trucare de meciuri din Liga a III-a.
12:10
RO-Alert la ISU. Număr tot mai mare de pensionări și demisii în ultimii ani. Pompierii abia mai fac față în unele județe. Date exclusive # Fanatik
RO-Alert la IGSU. După moartea unui jandarm - subiect care a deschis discuția despre deficitul personal din instituțiile MAI - FANATIK a aflat că și pompierii-salvatori funcționează, în unele județe, la limită
12:00
Eddy Gnahore și-a anunțat următoarea destinație! Unde semnează fotbalistul, dacă pleacă de la Dinamo: „Sentimentele nu sunt tot ce contează” # Fanatik
Eddy Gnahore, unul dintre jucătorii importanți de la Dinamo, a dezvăluit care va fi următoarea sa destinație. Cum a comentat o posibilă mutare la o altă echipă din SuperLiga României
11:40
Denis Alibec, replică devastatoare pentru Gigi Becali, înaintea meciurilor decisive pentru play-off: „Să cumpere toată Liga 1!”. Mesajul lui Ianis Zicu, criticat și el de patronul FCSB # Fanatik
Denis Alibec a reacționat dur la declarațiile lui Gigi Becali înainte de Farul – CFR Cluj. Atacantul a transmis un mesaj clar patronului de la FCSB. „Eu joc pentru mine”.
11:30
Live video UEFA Europa League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Reușește PAOK-ul lui Răzvan Lucescu să întoarcă soarta calificării la Celta Vigo acasă? # Fanatik
Returul play-off-ului UEFA Europa League este aici. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciuri, de la scoruri, la marcatori până la reacțiile de după.
Acum 8 ore
11:20
Atacantul cu 5 titluri câștigate a revenit în România: „Îl cunoșteam din perioada CFR Cluj, FCSB” # Fanatik
Transfer important realizat de o echipă din România. Clubul s-a înțeles cu un fotbalist cu cinci titluri câștigate în Superliga. „Mai are multe de spus în fotbal”.
11:00
Cristiano Ronaldo, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat un club important de fotbal din Spania # Fanatik
Lovitură de proporții dată de Cristiano Ronaldo! Portughezul a cumpărat un club de fotbal. Veste de senzație venită din Spania. Prima reacție a lui CR7.
11:00
Cu mai bine de zece etape de disputat din prima ligă italiană de fotbal, Inter Milano este noua campioană din Serie A! Deși matematic mai sunt destule puncte de cucerit și în același timp șanse […]
10:50
Fără precedent! Ce surpriză a pregătit UTA Arad la meciul care o poate trimite pe FCSB direct în play-out # Fanatik
UTA pregătește o surpriză în meciul cu FCSB, care îi poate decide soarta campioanei României! Ce anunț au făcut arădenii în urmă cu puțin timp pe paginile de social media
10:40
Dumitru Dragomir, propunere pentru Radu Miruţă după declaraţiile privind promovarea Stelei: “Îi dau o basculă de şampanie dacă reuşeşte asta” # Fanatik
Dumitru Dragomir a auzit declarațiile ministrului Radu Miruță despre posibilitatea promovării celor de la Steaua și i-a făcut o promisiune în direct dacă va reuși.
10:20
„Inter, o echipă pe cale de dispariție!”. Probleme mari pentru Chivu după eșecul din Champions League # Fanatik
Cristi Chivu se confruntă cu o problemă uriașă după eliminarea din Liga Campionilor. Situația de la club este una incertă, iar italienii au denumit-o pe Inter „echipă pe cale de dispariție”
10:10
Victor Angelescu reacționează dur după ultimele declarații din fotbalul românesc: „Am fost șocat!”. Exclusiv # Fanatik
Victor Angelescu reacționează dur după ultimele declarații date de șeful din fotbalul românesc. Președintele de la Rapid cere mai mult fair-play. „Să țină pentru el propriile păreri”.
09:50
Tensiuni în creștere la granițele României. Viktor Orban acuză Ucraina și ordonă mobilizarea de militari în punctele cheie # Fanatik
Viktor Orban acuză Ucraina că se pregătește pentru acțiuni de perturbare a sistemului energetic maghiar și anunță desfășurarea de trupe pentru a proteja instalațiile energetice de "atacurile" ucrainene.
09:40
Mihai Stoica a anunțat care este echipa din SuperLiga pe care o vede în acest moment ca fiind mare favorită să câștige titlul de campioană. E vorba de formația cea mai constantă din întrecerea internă.
09:40
„Dublu standard!”. Antrenorul a lansat acuzații grave la adresa lui Istvan Kovacs după PSG – AS Monaco 2-2. Verdictul specialistului # Fanatik
Istvan Kovacs, criticat după PSG – Monaco în Champions League. Eliminarea lui Coulibaly a stârnit controverse, iar antrenorul monegascilor acuză „dublă măsură” în deciziile arbitrului român.
Acum 12 ore
09:20
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?! Dezvăluiri în interior: „Peste tot există discuţii cu acţionarii” # Fanatik
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova? Sorin Cârțu a venit cu dezvăluiri tari despre ruptura dintre conducere și fostul antrenor, care s-a produs în etapa a 16-a
09:10
Giovanni Becali exultă după ce Mircea Lucescu stă pe bancă în barajul Turcia – România: “Dacă ne califică la Mondial se vindecă! Pentru el fotbalul este medicament!” # Fanatik
Mircea Lucescu va sta pe bancă în cel mai important meci al tricolorilor din ultimii ani: barajul cu Turcia pentru Mondiale. Giovanni Becali este încântat de veste și spune că fotbalul e un medicament pentru ”Il Luce”.
08:40
Nikola Stevanovic, declarație de dragoste pentru Universitatea Craiova: „Cel mai mare club din România“. Ce planuri are în tricoul Științei și care este jucătorul pe care-l admiră # Fanatik
Nikola Stevanovic visează la titlu cu Universitatea Craiova și spune că trăiește cea mai bună perioadă a carierei. Ce a declarat despre eșecul dramatic de la Atena care este idolul său din copilărie.
08:20
Cum i-a dat Adrian Porumboiu primul cartonaș roșu din carieră lui Adrian Ilie: “Mi-a plăcut, dar dacă s-a urcat pe gard la galerie ce să-i fac?” # Fanatik
Primul cartonaș roșu pe care Adrian Ilie l-a primit în prestigioasa sa carieră se leagă de numele marelui Adrian Porumboiu. Ce s-a întâmplat pe vremea când ”Cobra” evolua la Craiova.
08:10
Fostul șef al FIFA, atac nemilos la adresa lui Gianni Infantino! „E complicele lui Donald Trump! Conduce ca Regele Soare” # Fanatik
Sepp Blatter (89 de ani), președinte al FIFA în perioada 1998-2015, l-a atacat dur pe succesorul său, Gianni Infantino, afirmând că acesta a instaurat o „dictatură” la forul mondial.
08:10
Ce vrea PSD să realizeze cu un program economic de 0,1% din PIB. „Au găsit niște mărunțiș și au scos promisiunile astea pentru public” # Fanatik
Guvernul revine la strategia PSD și pompează bani în economie. Ce impact ar putea avea programul de relansare economică al PSD. Social-democrații promit ieșirea economiei din recesiune
07:40
Zeljko Kopic anunţă favorita numărul 1 la titlu în SuperLiga: “Ei au prima şansă, dar noi nu ne dăm bătuţi” # Fanatik
Zeljko Kopic a văzut situația din clasamentul SuperLigii și a spus echipa favorită să câștige titlul. Ce a spus despre Dinamo în contextul campionatului, dar și al Cupei.
07:10
Prima veste bună pentru Cristi Chivu după dezastrul cu Bodo/Glimt! Ce s-a întâmplat la Inter înainte de meciul cu Genoa lui Dan Șucu # Fanatik
Inter vrea să treacă rapid peste eliminarea dureroasă din UEFA Champions League, iar echipa lui Cristi Chivu se concentrează acum pe meciul cu Genoa din Serie A. Antrenorul român a primit o veste bună înainte de acest joc.
05:50
Nicușor Dan, executat silit pentru neplata impozitului pe teren. Primăria Predeal a emis un titlu executoriu pe numele președintelui României. Documente # Fanatik
Nicușor Dan nu a achitat impozitul pe terenul din Predeal, iar autoritățile locale i-au transmis o somație și l-au notificat că a demarat procedura de executare silită
Acum 24 ore
00:50
Tot ce trebuie să știi despre optimile UEFA Champions League. Când are loc tragerea la sorți și care pot fi șocurile din sferturi și semifinale # Fanatik
Vineri, 27 februarie, vor fi stabilite meciurile din optimile de finală ale UEFA Champions League. Tragerea la sorți va începe la ora 13:00, la sediul UEFA, din Elveția, de la Nyon
00:20
Istvan Kovacs, faza serii în UEFA Champions League. Un jucător l-a doborât în PSG – Monaco. Video # Fanatik
Trimis să arbitreze duelul din play-off-ul Champions League, dintre PSG și AS Monaco, Istvan Kovacs a fost protagonistul unei faze ce s-a întâmplat și în ultima etapă din SuperLiga.
00:00
FCSB e gata de cel mai rău scenariu. Campioana en-titre are șanse mari să evolueze în play-out în acest sezon. Mihai Stoica a anunțat stadionul pe care juca echipa lui Elias Charalambous
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.