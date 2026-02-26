Mircea Geoană, despre un referendum pentru unirea României cu Rep. Moldova: Cred că paşii corecţi în clipa de faţă sunt o apropiere de Europa şi când condiţiile vor fi create, dacă vor fi create, nu cred că e o ipoteză de neluat în seamă
News.ro, 26 februarie 2026 19:50
Fostul secretar general adjunct an NATO, Mircea Geoană, a declarat joi, despre un referendum pentru unirea României cu Rep. Moldova că paşii corecţi în clipa de faţă sunt o apropiere de Europa şi când condiţiile vor fi create, dacă vor fi create, nu crede că e o ipoteză de neluat în seamă, dar a începe cu ea, astăzi, este efectiv o dinamică care nu ajută pe nimeni.
• • •
Acum 5 minute
20:00
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs, joi, în zona Vrancea.
20:00
Controale în Ministerul Apărării - Sesizări la Parchetul Militar şi DNA pentru mii de achiziţii directe de la aceeaşi firmă, cabană construită ilegal şi închiriată pe site-uri de turism sau contracte de muncă suspecte / Ce spune Radu Miruţă # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că a primit o parte dintre rapoartele realizate în urma unor verificări dispuse anterior şi a dispus sesizarea Parchetului Militar sau a DNA în mai multe situaţii. Este vorba despre mii de achiziţii directe de la aceeaşi firmă, o cabană construită ilegal şi închiriată pe site-uri de turism sau contracte de muncă suspecte pentru medici, chiar şi la Spitalul Militar Central. ”Într-un minister care gestionează bugete consistente şi responsabilităţi esenţiale pentru siguranţa naţională, regulile nu sunt opţionale”, a transmis Miruţă.
Acum 15 minute
19:50
19:50
Formaţia CSA Steaua a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa CSM Slatina, într-un meci din etapa a 19-a a Ligii 2 Casa Pariurilor.
Acum 30 minute
19:40
Primul zbor cargo pe Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav - Un Boeing 767 a transportat aproximativ 47 de tone de marfă / Adrian Veştea: Un semnal că infrastructura construită începe să genereze oportunităţi reale pentru economie # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, anunţă, joi, o premieră la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, respectiv aterizarea primului zbor cargo.
19:40
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs, joi, în judeţul Vrancea.
19:40
O dronă necunoscută, bruiată în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle, în escală la Malmö, în Suedia. Paza de Coastă suedeză anunţă o scurgere de carburant lână portavion şi lansează o anchetă # News.ro
O dronă necunoscută a fost bruiată în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle, miercuri, în timpul unei escale în Suedia, anunţă joi Statul Major francez, relatează AFP.
19:40
Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru / Eu cred că NATO va rezista # News.ro
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA, el arătând că va fi un dezastru, inclusiv pentru americani. El şi-a exprimat credinţa că NATO va rezista.
Acum o oră
19:30
Mihai-Răzvan Negulescu, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct DIICOT: Esenţa liniei de combatere a traficului de droguri este reducerea fenomenului în incinta şi în apropierea instituţiilor de învăţământ - FOTO, VIDEO # News.ro
Mihai-Răzvan Negulescu, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a afirmat că esenţa liniei de combatere a traficului de droguri este reducerea acestui fenomen în incinta şi în apropierea instituţiilor de învăţământ. El consideră că reponsabilii din şcoli nu sesisează DIICOT când apar astfel de cazuri deoarece se tem că unităţile de învăţământ pe care le reprezintă vor avea reputaţia afectată.
19:30
Mircea Geoană: Noi trebuie, din răsputeri, să putem să ţinem Europa şi America împreună / Ideea că trebuie să alegem între principalul nostru garant de securitate şi principalul furnizor de securitate economică este în sine o greşeală # News.ro
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat joi că noi trebuie, din răsputeri, să putem să ţinem Europa şi America împreună, el precizând că ideea că trebuie să alegem între principalul nostru garant de securitate şi principalul furnizor de securitate economică este în sine o greşeală.
19:30
Ungaria acuză Ucraina de ”blocadă petrolieră” şi trimite militari la infrastructura energetică # News.ro
Ungaria a acuzat Ucraina că blochează reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba şi a mobilizat militari la instalaţiile energetice critice ale ţării, premierul Viktor Orban intensificând discursul pe teme de securitate energetică înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, transmite CNBC.
19:30
Mihai-Răzvan Negulescu, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct DIICOT: Comunicarea publică desfăşurată de DIICOT are de suferit, fiind aproape de a nu exista / Comunicatele apar pe o pagină de internet pe care nu se uită nimeni # News.ro
Mihai-Răzvan Negulescu, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, afirmă, referitor la comunicarea publică a DIICOT, că aceasta are de suferit şi că aproape că nu există. El a precizat că pe pagina de internet a instituţiei apar comunicate cu acţiunile procurorilor, dar că acolo cel mai adesea nu se uită nimeni.
19:20
Bolojan, despre tronsoanele de autostradă finanţate prin Programul SAFE: Cel mai târziu, în toamna acestui an, ar trebui să începem toate lucrările # News.ro
Premierul anunţă că, până la finalul lunii mai, România ar trebui să aibă o viziune „exactă” cu privire la achiziţiile pe care le va face prin Programul SAFE, destinat întăririi capacităţii militare a statelor Uniunii Europene. În ceea ce priveşte realizarea tronsoanelor de autostradă care vor fi finanţate prin SAFE, Ilie Bolojan spune că, cel târziu în toamna acestui an, toate lucrările ar trebuie să demareze, pentru ca România aă aibă siguranţa că ele vor fi terminate odată cu programul de finanţare.
19:20
Geoană: Obiectivele maximaliste ale Rusiei, care consideră că Ucraina face parte din sfera sa naturală de influenţă, istoric vorbind, nu dispar, chiar şi cu ceva sacrificiu teritorial din partea Ucrainei / Chiar şi pacea va fi fragilă # News.ro
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat joi că obiectivele maximaliste ale Rusiei, care consideră că Ucraina face parte din sfera sa naturală de influenţă, istoric vorbind, nu dispar, chiar şi cu ceva sacrificiu teritorial din partea Ucrainei şi chiar şi pacea va fi fragilă.
19:10
Negociatorii din Iran şi SUA au luat o pauză după trei ore de negocieri indirecte, mediate de Oman. Directorul AIEA Rafael Grossi participă la negocieri # News.ro
Iranul şi Statele Unite, reunite joi în Elveţia cu scopul de a încerca să ajungă la un acord şi a evita o confruntare militară, au făcut o pauză după trei ore de negocieri indirecte, Relatează AFP.
19:10
Bolojan se arată încrezător în capacitatea companiilor româneşti de a accesa finanţări în cadrul programului EastInvest: ”Cu siguranţă România va depune proiecte care sunt fezabile # News.ro
Premierul Ilie Bolojan se arată încrezător în capacitatea companiilor româneşti de a accesa finanţări în cadrul programului EastInvest, platforma dedicată statelor Uniunii Europene care au graniţă cu Rusia, Belarus şi Ucraina.
Acum 2 ore
19:00
Ilie Bolojan: Am încercat să fiu un premier responsabil / Fiind de 30 de ani membru PNL, în timp ce alţii rătăceau prin zona politică, înseamnă că am nişte principii, sunt un conservator liberal şi asta voi rămâne întotdeauna # News.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns, joi, celor care îl acuză de populism sau de faptul că are afinităţi mai degrabă cu USR decât cu propriul partid, afirmând că este membru PNL de 30 de ani, ”în timp ce alţii rătăceau prin zona politică”. Preşedintele PNL se descrie drept ”un conservator liberal”, subliniind că ”asta va rămâne întotdeauna” şi mărturiseşte că a încercat să fie un prim-ministru ”responsabil” şi să pună comunitatea înainte de orice.
19:00
FC Barcelona: Frenkie de Jong va fi indisponibil mai mult de o lună din cauza unei accidentări # News.ro
Mijlocaşul olandez al FC Barcelona, Frenkie de Jong, suferă de o accidentare musculară la coapsa dreaptă şi va fi indisponibil între cinci şi şase săptămâni, a anunţat, joi, clubul catalan.
19:00
Şeful diplomaţiei poloneze Radoslaw Sikorski apără UE, în Parlament, împotriva unei tentaţii tot mai mari a unui Polexit. Un sfert dintre polonezi vor să iasă din UE după modelul Brexitului, o perspectivă susţinută de aproape jumătate dintre alegătorii Pi # News.ro
Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski a susţinut joi, în Parlament, o pledoarie europeană puternică împotriva unei ascensiuni a opiniilor suveraniste în această ţară, în care tentaţia unei ieşiri din Uniunea Europeană (UE) - Polexist - nu mai este un tabu, relatează AFP.
18:50
Ilie Bolojan, explicaţii cu privire la participarea la o reuniune a PNL Prahova, după ce a refuzat să răspundă unor întrebări ale presei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a dat explicaţii cu privire la faptul că nu a răspuns la toate întrebările jurnaliştilor, la finalul unei şedinţe de Guvern de săptămâna aceasta, preferând să plece la o întâlnire cu colegii PNL din judeţul Prahova, care l-au sărbătorit pe preşedintele organizaţiei, Mircea Roşca. Bolojan spune că „doar nişte oameni rău intenţionaţi” ar putea aprecia că a sărbătorit tăierile făcute de Guvern, subliniind că după întâlnirea din Prahova, care a durat o oră, până la miezul nopţii, a doua zi a fost „pe baricade”.
18:40
Primăria Capitalei anunţă că va pune în siguranţă Pasajul Basarab, „o problemă istorică a Bucureştiului”: Lucrările ar putea începe în iunie şi să fie gata în decembrie # News.ro
Primăria Capitalei anunţă, joi, că va pune în siguranţă Pasajul Basarab, „o problemă istorică a Bucureştiului” şi care a fost dat în folosinţă în 2011-2012, fără să i se fi făcut recepţia, motiv pentru care nu a putut fi întreţinut, iar în lipsa mentenanţei s-a degradat. Potrivit reprezentanţilor PMB, lucrările ar putea începe în iunie şi să fie terminate în luna decembrie.
18:30
ANAF, controale la firme de ride-sharing – S-au confiscat peste 55 de milioane de lei încasaţi numerar fără documente justificative / Activitatea a peste 4.900 de maşini, suspendată / Sesizări penale pentru evaziune fiscală # News.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a verificat operatori din domeniul transportului alternativ, după ce au apărut suspiciuni în urma analizei de risc. Au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de 78.289.550 lei şi s-a dispus confiscarea a peste 55 de milioane de lei, încasaţi în niumerar şi pentru care nu s-au emis documente justificative. În lunile ianuarie şi februarie 2026, DLAF a întocmit sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu în sumă totală de 126.418.722 lei.
18:30
Bolojan, despre consultarea internă din PSD cu privire la coaliţie: Respectându-i pe cetăţeni înseamnă să respecţi programul de guvernare, să respecţi partenerii şi să urmăreşti ca programul care a fost anunţat să fie pus în practică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, care este preşedintele PNL, evită să comenteze demersurile anunţate de preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, privind extinderea consultării interne din partid cu privire la rămânerea în coaliţia de guvernare. ”Respectându-i pe cetăţeni înseamnă să respecţi planul pe baza căruia s-a format acest guvern, adică programul de guvernare, să respecţi partenerii şi să urmăreşti ca programul care a fost anunţat să fie pus în practică”, afirmă Bolojan.
18:30
18:30
Marcel Ciolacu: Reforma administrativă la Buzău va însemna servicii comune, nu desfiinţări de UAT-uri # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, susţine că reorganizarea va viza eficientizarea serviciilor şi nu desfiinţarea unităţilor administrativ-teritoriale.
18:20
Aurel-Cristian Lazăr, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct DIICOT: Putem să folosim grefierii să primească atribuţii prin care să facă în numele procurorului anumite acte # News.ro
Aurel-Cristian Lazăr, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) susţine că în loc să fie suplimentate schemele de personal grefierii să primească prin regulamentul de ordine interioară atribuţii prin care să întocmească anumite acte în numele procurorului.
18:20
Bolojan, despre neîndeplinirea jalonului din PNRR privind decarbonizarea: Atunci când luăm decizii, să ne asigurăm că sistemul energetic naţional funcţionează în condiţii stabile, avem suficientă capacitate de producţie de energie şi la consumuri maxime # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că România va formula către Comisia Europeană noi propuneri legate de măsurile pe care autorităţile de la Bucureşti trebuie să le adopte cu privire la decarbonizare şi la reducerea producţiei de energie pe bază de cărbune, în condiţiile în care jalonul privind decarbonizarea, asumat prin PNRR, nu a fost îndeplinit. Premierul a arătat că aceste propuneri vor fi formulate în condiţiile în care autorităţile trebuie să se asigure că, luând deciziile legate de decarbonizare, nu este pusă în pericol asigurarea energiei electrice necesare pentru consumul intern.
18:20
Sorin Grindeanu: Această variantă pentru PSD, de a sprijini un guvern minoritar, nu există / Eu n-am pus condiţii PNL, cum văd că îmi spun aşa anumiţi pseudo-liberali gen Ciucu sau Sighiartău sau unii care au venit de la PDL, gen Raluca Turcan # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că varianta ca PSD să sprijine un guvern minoritar nu există, el precizând că nu a pus condiţii PNL, cum vede că îi spun ”aşa anumiţi pseudo-liberali gen Ciucu sau Sighiartău sau unii care au venit de la PDL, gen Raluca Turcan”.
Acum 4 ore
18:00
Sorin Grindeanu: Va exista buget votat în Parlament, ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că va exista buget votat în Parlament, ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat
18:00
Europol: S-a dispus suspendarea activităţilor de pregătire profesională pe linia conducerii în regim prioritar şi a conducerii defensive/ Poliţia Română: Activitatea de instruire, un domeniu de maxim interes / Mecanismele urmează a fi îmbunătăţite # News.ro
Sindicaliştii Europol reclamă că, din ordinul secretarului de stat din MAI Bogdan Despescu, s-a dispus suspendarea tuturor activităţilor de pregătire profesională pe linia conducerii în regim prioritar şi a conducerii defensive şi există chiar informaţii că aceste sesiuni vor fi anulate. În timp, o astfel de decizie ”va duce la deprofesionalizarea efectivă a poliţiştilor şi la pierderea de facto a abilităţilor dobândite până în prezent, din perspectiva conducerii în regim prioritar şi a conducerii defensive”. În replică, reprezentanţii Poliţiei Române au transmis că activităţile de instruire sunt ”un domeniu de maxim interes” şi se urmăreşte eficientizarea şi uniformizarea practicilor, urmând a fi comunicate detalii în acest sens.
18:00
Bolojan anunţă drept priorităţi în cadrul PNRR centre sociale pentru comunităţi defavorizate şi programul privind recalificarea forţei de muncă # News.ro
Premierul Ilie Boljan anunţă, în urma vizitei făcute la Bruxelles, că două dintre priorităţile Guvernului în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) sunt legate de centre sociale pentru comunităţile defavorizate şi recalificarea forţei de muncă. Premierul afirmă că în prioada următoare vor fi finalizate documentaţiile aferente finanţării unor spitale, altele decât cele finanţate prin PNRR.
18:00
Grindeanu, despre votul PSD pentru Avocatul Poporului: Îi îndemn să-şi schimbe propunerea sau doamna Rizoiu să renunţe la pensie specială # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi despre votul PSD pentru Avocatul Poporului că dacă cei de la USR vor veni cu o altă propunere care nu are pensie specială, aşa cum are Roxana Rizoiu, sau dacă aceasta renunţă la pensia specială, nu au o problemă să voteze această nominalizare.
17:50
UPDATE - Curtea Constituţională a publicat motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor / Trei judecători CCR au avut o opinie concurentă iar doi judecători opinie separată / Anunţul făcut de Ilie Bolojan, la Bruxelles # News.ro
Curtea Constituţională a publicat, joi, motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, prin care a repins sesizarea ÎCCJ şi a admis că legea Guvernului este constituţională. După publicarea motivării CCR în Monitorul Oficial, preşedintele Nicuşor Dan are un termen de 10 zile pentru a promulga legea. Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Bruxelles, că în zilele următoare va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraţilor, iar atunci Guvernul va comunica Comisiei Europene „practic îndeplinirea sută la sută a jalonului”. „Speranţa mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă, sunt un optimist”, a spus Bolojan.
17:50
Rusia nu are niciun ”termen limită” pentru a pune capăt Războiului din Ucraina, anunţă Lavrov înaintea unor întâlniri la Geneva ale ucrainenilor şi ruşilor cu americanii. Moscova a predat 1.000 de rămăşiţe ale unor militari ucraineni Kievului şi a primit # News.ro
Moscova nu are niciun ”termen limită” pentru ca să pună capăt Războiului din Ucraina, anunţă joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, înaintea unei unei reuniuni între emisari ucraineni şi americani, la Geneva, în vederea pregătirii unor noi negocieri trilaterale cu Rusia, relatează AFP,
17:50
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă / Când ai o coaliţie, răspunzi în faţa tuturor. Noi nu l-am simţit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliţii. A fost premierul mai degrabă a unei formaţiuni, şi nu e PNL-ul, e USR-ul # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, atunci când ai o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor răspunzi în faţa tuturor şi ei nu l-au simţit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliţii ci a fost premierul mai degrabă a unei formaţiuni, şi acela nu e PNL-ul ci e USR-ul. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă şi prin a da impresia că un premier al unei coaliţii aparţine unui singur partid sau răspunde doar în faţa unui singur partid, a mai spus Grindeanu.
17:40
Nou mesaj RO-Alert în judeţul Tulcea, populaţia fiind informată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în contextul atacurilor din Ucraina # News.ro
Un nou mesaj RO-Alert a fost emis, joi după-amiază, pentru nordul judeţului Tulcea, populaţia fiind informată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în contextul atacurilor din Ucraina.
17:40
Curtea Constituţională a publicat motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor / Trei judecători CCR au avut o opinie concurentă iar doi judecători opinie separată # News.ro
Curtea Constituţională a publicat, joi, motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, prin care a repins sesizarea ÎCCJ şi a admis că legea Guvernului este constituţională. După publicarea motivării CCR în Monitorul Oficial, preşedintele Nicuşor Dan are un termen de 10 zile pentru a promulga legea.
17:40
Bolojan: Am confirmat încă o dată cu comisarul pentru Economie că România va urmări anul acesta o ţintă de deficit care să se apropie de 6% şi că vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat pentru a corecta traiectoria de deficit # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că a „confirmat” cu reprezentanţii Comisiei Eurpene ţinta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România şi-a propus-o pentru acest an. Bolojan anunţă de asemenea „un buget de investiţii mare” pentru acest an.
17:40
Bolojan, la Bruxelles: În zilele următoare, va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraţilor, când vom comunica Comisiei Europene practic îndeplinirea sută la sută a jalonului. Sunt un optimist # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Bruxelles, că în zilele următoare va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraţilor, iar atunci Guvernul va comunica Comisiei Europene „practic îndeplinirea sută la sută a jalonului”. „Speranţa mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă, sunt un optimist”, a spus Bolojan.
17:40
Răsturnare de situaţie în cazul Ben Yedder: Trimiterea fotbalistului în judecată pentru viol, anulată în apel # News.ro
Răsturnare de situaţie în cazul Wissam Ben Yedder. Fotbalistul francez în vârstă de 35 de ani fusese trimis în judecată pentru viol la începutul lunii noiembrie, însă joi ordonanţa de punere sub acuzare a fost anulată de camera de instrucţie a Curţii de Apel din Aix-en-Provence, potrivit L'Equipe.
17:40
17:30
Reuters: Şeful FBI Kash Patel susţine că în timpul administraţiei Biden, Biroul Federal de Investigaţii a obţinut înregistrările apelurilor telefonice efectuate de el şi de Susie Wiles, actuala şefă de cabinet a lui Trump / 10 angajaţi FBI, concediaţi # News.ro
Directorul FBI, Kash Patel, susţine că în timpul administraţiei precedente a preşedintelui Joe Biden, FBI-ul a solicitat, în 2022 şi 2023, datele apelurilor telefonice efectuate de el (Kash Patel - n.r.) şi de Susie Wiles, cea care a condus campania preşedintelui Trump şi care acum este acum şefa de cabinet a Casei Albe, într-o perioadă în care cei doi erau cetăţeni privaţi, iar autorităţile federale desfăşurau o anchetă în legătură cu Donald Trump, relatează Reuters.
17:30
Oana Ţoiu: România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare / Ultimul aviz favorabil – pentru pieţe financiare - a fost printre cele mai grele pentru că reprezintă o ”ştampilă” de încredere pentru marii investitori globali # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare. Avizul favorabil primit joi - pentru pieţe financiare – a fost, potrivit ministrului de Externe, printre cele mai grele, pentru că reprezintă o ”ştampilă” de încredere pentru marii investitori globali.
17:30
Autoritatea de Reglementare în Comunicaţii anunţă planul de acţiuni pentru 2026: Vor fi revizuite unele tarife de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, iar obligaţiile Poştei Române vor fi monitorizate # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a adoptat, în urma unui proces de consultare publică, planul său de acţiuni pentru anul 2026. În domeniul serviciilor poştale, ANCOM se va concentra pe monitorizarea respectării obligaţiilor stabilite în sarcina companiei Poşta Română, furnizorul de serviciu universal desemnat. În ceea ce priveşte administrarea şi gestionarea spectrului de frecvenţe radio şi a resurselor de numerotaţie, planul de acţiuni pentru 2026 include revizuirea unor tarife de utilizare a spectrului. Un alt proiect al autorităţii se referă la actualizarea Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe Radio.
17:30
Grupul Teraplast înregistrează o cifră de afaceri consolidată de peste 1 miliard de lei în 2025, mai mare cu 21%, şi revine pe profit # News.ro
Cifra de afaceri consolidată a Grupului Teraplast a crescut cu 21%, de la 897,9 milioane de lei în 2024 la peste 1 miliard de lei în 2025. Pentru anul 2026, Grupul TeraPlast a bugetat o cifră de afaceri de 1,26 miliarde de lei, în creştere cu 16% faţă de 2025. După o pierdere netă de 19,5 milioane de lei în 2024, grupul înregistrează un rezultat net pozitiv de 1,2 milioane de lei în 2025.
17:20
Marcel Ciolacu şi Constantin Toma, discuţie la Primăria Buzău/ Ciolacu: E pace la Buzău/ Toma: Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Constantin Toma, au avut, joi, o întâlnire la sediul Primăriei Buzău, la care a participat şi liderul filialei PSD, Romeo Lungu. ”Este pace la Buzău”, a declarat ulterior Marcel Ciolacu. ”Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”, a afirmat şi Constantin Toma, adăugând: ”Nimeni nu e perfect. Fiecare cu adevărul lui. Şi eu cu al meu şi el cu al lui”.
17:10
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania nu poate să fie clasat ”pentru moment” drept un partid ”extremist”, aşa cum au stabilit serviciile secrete germane în 2025, tranşează justiţia germană # News.ro
Serviciile germane de informaţii nu pot clasa ”pentru moment” Partidul Alternativa pentru Germania (AfD,. extremă dreapta) drept o formaţiune ”extremistă dovedită”, a decis un tribunal administrativ de la Koln, care dă astfel dreptate partidului antimigraţie într-o hotărâre comunicată joi, relatează AFP.
17:10
Specialişti - România pierde valul creşterii pe baza tehnologiei. IMM-urile din România sunt de până la trei ori mai puţin productive şi riscă să intre pe modul de supravieţuire fără automatizarea proceselor de bază # News.ro
România pierde valul creşterii pe baza tehnologiei, din cauză că ritmul de implementare a digitalizării şi inteligenţei artificiale este printre cel mai scăzut în companii în comparaţie cu alte state UE, spun experţii în digitalizare si inteligenţă artificială, prezenţi la EnterTech 2026. Cele mai afectate sunt IMM-urile, care în acest moment au în medie o productivitate de 2-3 ori mai mică decât potenţialul real.
17:10
Nicoleta Pauliuc (PNL): Susţin ferm cererea preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, ca 5% din impozitul pe venit încasat în Bucureşti să se întoarcă în Ilfov / Ilfovul nu cere pomană, cere echitate # News.ro
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc transmite, joi, că Ilfovul trebuie să primească înapoi o cotă corectă din impozitele pe care locuitorii săi le plătesc în Bucureşti, ea anunţând că susţine ferm cererea preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, ca 5% din impozitul pe venit încasat în Bucureşti să se întoarcă în Ilfov.
17:00
Rapperul Wiz Khalifa rămâne cu condamnarea de nouă luni de închisoare cu executare, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia în anulare / Decizia este definitivă # News.ro
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!”, din Costineşti, rămâne cu această pedeapsă, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia în anulare. Decizia magistraţilor este defnitivă.
