Mircea Geoană, despre un referendum pentru unirea României cu Rep. Moldova: Cred că paşii corecţi în clipa de faţă sunt o apropiere de Europa şi când condiţiile vor fi create, dacă vor fi create, nu cred că e o ipoteză de neluat în seamă

17:50

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, atunci când ai o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor răspunzi în faţa tuturor şi ei nu l-au simţit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliţii ci a fost premierul mai degrabă a unei formaţiuni, şi acela nu e PNL-ul ci e USR-ul. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă şi prin a da impresia că un premier al unei coaliţii aparţine unui singur partid sau răspunde doar în faţa unui singur partid, a mai spus Grindeanu.