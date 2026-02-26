MApN despre noul atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre: O dronă a intrat în spaţiul naţional
G4Media, 26 februarie 2026 19:50
Patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol, joi, după ce radarele Ministerului Apărării Naţionale au semnalat prezenţa a două drone în apropierea graniţei cu Ucraina, una dintre ele pătrunzând pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, transmite Agerpres. „Radarele MApN au semnalat, joi, prezenţa unei drone în proximitatea frontierei de stat cu […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
20:00
USR anunţă iniţierea procedurilor legale privind interzicerea păcănelelor în Piatra-Neamţ şi Roman # G4Media
Preşedintele filialei USR Neamţ, consilierul local Manuel Iacob, a anunţat, joi, că va iniţia demersurile în Consiliul Local Piatra-Neamţ pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc în municipiu. Totodată, acesta a precizat că la Roman, consilierii USR vor propune extinderea interdicţiei în tot oraşul, după ce primarul a declarat că va propune un proiect de […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
19:50
Acum 30 minute
19:40
Aparent pe cer senin, liderul PSD a declanșat o mică furtună în coaliție. Într-un interviu pentru G4Media.ro, Sorin Grindeanu a anunțat că va extinde consultarea internă din PSD cu două întrebări. Prima se referă la continuarea guvernării cu Ilie Bolojan premier, a doua la prezența USR la putere. Pesediștii au început consultarea internă referitoare la […] © G4Media.ro.
19:40
Producătorul român de medicamente Antibiotice Iaşi a înregistrat o scădere de 42% a profitului brut, în 2025 # G4Media
Producătorul român de medicamente Antibiotice Iaşi a consemnat o scădere de 42% a profitului brut în 2025, într-un context economic marcat de incertitudine, presiuni asupra costurilor şi competiţie intensă, potrivit rezultatelor financiare preliminate transmise Bursei de la Bucureşti. „Anul 2025 a reprezentat o etapă de consolidare strategică, în care Antibiotice S.A. a menţinut stabilitatea operaţională, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:00
Secretarul general al PNL, Dan Motreanu: PSD trebuie să clarifice fără echivoc dacă își asumă responsabilitatea guvernării sau nu. Dacă nu mai poate susține direcția actuală, atunci trebuie să spună acest lucru deschis și să își asume consecințele politice # G4Media
Parte din echipa lui Ilie Bolojan, secretarul general al PNL Dan Motreanu le cere social democraților să spună clar dacă mai vor să facă parte, sau nu, din actuala coaliție de guvernare. Dacă nu mai vor, spune Motreanu, PSD trebuie să-și asum consecințele politice. Știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
18:50
Preşedintele israelian şi-a exprimat „solidaritatea” cu Ucraina într-o convorbire telefonică cu Zelenski # G4Media
Preşedintele israelian Isaac Herzog şi-a exprimat joi „solidaritatea” cu Ucraina, într-o convorbire telefonică cu omologul său de la Kiev, Volodimir Zelenski, la patru ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina, a anunţat biroul său, relatează Agerpres. Sute de mii de persoane au fost ucise de la invazia Rusiei în Ucraina pe 24 februarie 2022, […] © G4Media.ro.
18:40
Parlamentul European a reluat demersul provind definirea delictului de viol pe baza lipsei consimţământului din partea victimei # G4Media
Două comisii ale Parlamentului European au reluat miercuri încercarea de a impune în întreaga Uniune Europeană definirea delictului de viol pe baza lipsei consimţământului din partea victimei şi nu pe baza folosirii forţei sau a ameninţării, demers care a eşuat anii trecuţi după ce nu a obţinut suficient sprijin în Consiliul UE din partea statelor […] © G4Media.ro.
18:40
Un tribunal din Koln a decis că serviciul de informaţii interne al Germaniei nu trebuie să se refere la AfD ca la un partid de dreapta extremist # G4Media
Serviciul de informaţii interne al Germaniei (BfV) nu trebuie să se refere deocamdată la Alternativa pentru Germania (AfD) ca la un partid de dreapta extremist, a decis joi tribunalul administrativ din Koln, oferind un impuls acestei formaţiuni politice înaintea organizării de alegeri în cinci landuri anul acesta, informează Reuters preluată de Agerpres. Tribunalul a emis […] © G4Media.ro.
18:20
Principalele argumente pentru care legea pensiilor magistraților este constituțională (Motivarea Curții Constituționale) # G4Media
Curtea Constituțională a motivat decizia prin care a respins sesizarea Înalte Curți cu privire la legea privind pesniile magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Instanța de contencios constituțional a respins, pe rând, toate criticile formulate la lege de către Înalta Curte de Casație și Justiție, atât cele extrinseci (care priveau modalitatea de legiferare), […] © G4Media.ro.
18:20
Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a accesat un proiect de 13 milioane de euro prin PNRR, pentru combaterea infecțiilor nosocomiale # G4Media
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași a accesat un proiect european, finanțat prin PNRR, în valoare de 13 milioane de euro, pe linia de finanțare „IS-CONTROL – Infecții spitalicești gestionate și controlate prin protocoale medicale și formare”, după ce a surclasat centre din București și Brașov, informează ziaruldeiași.ro Potrivit managerului unității, dr. Florin […] © G4Media.ro.
18:10
Circa 90.000 de ucraineni, majoritatea militari, sunt daţi dispăruţi de la declanșarea invaziei ruse în urmă cu patru ani # G4Media
Circa 90.000 de ucraineni au fost daţi dispăruţi de la începutul războiului declanşat în urmă cu patru ani de invazia rusă, a declarat joi comisarul de stat ucrainean pentru persoane dispărute în circumstanţe speciale, citat de agenţia de știri EFE. Majoritatea celor aflaţi pe lista cu persoane date dispărute sunt militari ucraineni, a mai precizat […] © G4Media.ro.
18:10
UE schimbă regulile pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice / Noi standarde privind măsurarea, afișarea și facturarea energiei # G4Media
Stațiile de încărcare pentru mașini electrice vor trebui să respecte reguli mult mai clare privind modul în care măsoară și afișează energia livrată. Uniunea Europeană a adoptat o modificare a Directivei 2014/32/UE care introduce, pentru prima dată, un cadru armonizat la nivel european pentru sistemele de măsurare din stațiile de încărcare (EVSE – MI-011). Pe […] © G4Media.ro.
18:10
Pasajul Basarab intră în reparații. Lucrările ar putea începe în iunie și vor dura jumătate de an # G4Media
Primăria Municipiului București a anunțat calendarul intervențiilor pentru reabilitarea Pasajului Basarab, una dintre cele mai importante artere rutiere ale Capitalei. Primarul general Ciprian Ciucu s-a întâlnit joi cu reprezentanții constructorului, iar lucrările ar putea începe în luna iunie. Termenul estimat pentru finalizare este decembrie 2026, transmite MEDIAFAX. Potrivit municipalității, pasajul se află „de aproape 15 […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:00
Statele Unite au prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil până la 1 aprilie # G4Media
Statele Unite au încetinit procedurile pentru vânzarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, cu scopul de a le folosi drept monedă de schimb în negocierile de pace din Ucraina, au declarat pentru agenția de știri Reuters patru surse din apropierea discuţiilor, transmite Agerpres. Compania Lukoil a fost inclusă pe lista entităţilor sancţionate de SUA […] © G4Media.ro.
17:50
Duma de Stat a adoptat legea ce privește refuzul extrădării străinilor care au luptat în armata rusă # G4Media
Duma de Stat a aprobat, în a doua şi în a treia lectură, un proiect de lege care interzice extrădarea străinilor care au servit sub contract în cadrul forţelor armate ale Rusiei către alte ţări pentru urmărire penală, informează joi agenţia rusă de presă TASS. Proiectul de lege, introdus de guvernul rus în noiembrie 2025 […] © G4Media.ro.
17:50
Bitdefender: Imaginea lui Mugur Isărescu și Florin Talpeș, folosită într-o înșelătorie online cu investiții / Campania este în plină desfășurare, hackerii promit randamente record # G4Media
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender au depistat o nouă înșelătorie online menită să convingă utilizatorii din România să depună bani în diverse proiecte investiționale. Pentru a convinge victimele, atacatorii se folosesc de imaginea lui Mugur Isărescu, guvernator al Băncii Naționale a României, a lui Florin Talpeș, CEO și cofondator al Bitdefender, dar și […] © G4Media.ro.
17:50
Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: N-am avut telefonul la mine, deci nu am verificat declarațiile. Lucruri importante n-au fost în acest ore, altfel m-ar fi informat colegii mei / Respect pentru cetățeni înseamnă să respecți programul de guvernare și partenerii # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă la Bruxelles, fiind întrebat despre atacurile liderului PSD Sorin Grindeanu, că în timpul vizitei nu a avut telefonul la el, pentru că a fost continuu în întâlniri, dar dacă s-ar fi întâmplat lucruri importante, l-ar fi informat colegii săi. „De azi dimineață n-am avut telefonul […] © G4Media.ro.
17:40
Bolojan, după discuția cu Ursula von der Leyen: Legea privind pensiile magistraților urmează să fie promulgată în următoarele zile, după care vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea jalonului / Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte a banilor # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă la Bruxelles, după întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că Legea privind pensiile magistraților urmează să fie promulgată în următoarele zile și apoi publicată în Monitorul Oficial, după care Guvernul va comunica Comisiei Europene îndeplinirea jalonului. Premierul a precizat că speranța sa […] © G4Media.ro.
17:40
Autoritățile au început neutralizarea celor peste două sute de cadavre de animale de la ferma de bizoni din Recea Cristur, județul Cluj # G4Media
A început neutralizarea celor peste două sute de cadavre de animale de la ferma de bizoni din Recea Cristur, scrie ActualdeCluj. La exploatația de animale din comuna clujeană s-au desfășurat activitățile specifice de neutralizare a cadavrelor de animale, după marcarea pe teren a amplasamentelor identificate, potrivit Instituției Prefectului. La activități au participat reprezentanți ai Instituției […] © G4Media.ro.
17:30
Oana Țoiu: România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare, ceea ce înseamnă că mai avem doar patru pași pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică-“clubul țărilor dezvoltate” # G4Media
Ministrul de Externe Oana Țoiu spune că ultimul aviz favorabil obținut joi, 26 februarie, pentru piețe financiare, a fost printre cele mai grele pentru că reprezintă o „ștampilă” de încredere pentru marii investitori globali. „România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare, de la comitetul pentru piețe financiare, ceea ce înseamnă […] © G4Media.ro.
17:30
De ce a respins CCR cererea Liei Savonea de a sesiza Curtea de Justiție a UE pe pensiile magistraților # G4Media
Curtea Constituțională a motivat decizia prin care a respins sesizarea înalte curți cu privire șla legea privind pesniile amgitraților, epntru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Unul dintre cele mai controversate aspecte legate de parcursul acestei legi a fost solicitatrea șefei înaltei Curți, Lia Savonea, de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu […] © G4Media.ro.
17:30
Producţia excedentară de electricitate din Franţa a dus preţurile la cel mai scăzut nivel de după 2020 # G4Media
Preţurile energiei electrice în Franţa au scăzut la cel mai redus nivel din ultimii şase ani, deoarece producţia excedentară creează probleme Franţei în a exporta excesul de energie în lunile următoare, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Contractele cu livrare în următorul trimestru au scăzut până la 21,10 euro pentru un megawatt-oră la […] © G4Media.ro.
17:20
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un nou studiu # G4Media
Sentimentul de anxietate legat de înaintarea în vârstă, în special îngrijorarea privind deteriorarea stării de sănătate, poate face mai mult decât să apese asupra psihicului. Noi cercetări realizate sugerează că aceste temeri ar putea fi asociate cu o îmbătrânire mai rapidă la nivel celular în rândul femeilor. „Cercetarea noastră sugerează că experiențele subiective pot influența […] © G4Media.ro.
17:20
Sorin Grindeanu amenință că PSD nu votează bugetul dacă Roxana Rizoiu este păstrată pentru Avocatul Poporului: Să renunțe la pensia specială și nu mai avem nimic împotrivă # G4Media
Aflat la Constanța, președintele PSD Sorin Grindeanu amenință din nou partenerii din coaliție cu respingerea la vot a proiectului de buget și chiar cu ieșirea de la guvernare, „dacă nu se ține cont de propunerile noastre”. Grindeanu i-a acuzat de ipocrizie pe reprezentanții USR care au propus-o pentru Avocatul Poporului pe Roxana Rizoiu, beneficiară de […] © G4Media.ro.
17:10
ANSVSA va intensifica controalele la adăposturile pentru câinii fără stăpân şi cere un program naţional de sterilizare în masă # G4Media
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) va intensifica controalele la adăposturile publice şi private pentru câinii fără stăpân şi va colabora cu Colegiul Medicilor Veterinari pentru implementarea unui program naţional de sterilizare în masă. “ANSVSA va intensifica misiunile de control în adăposturile publice şi private pentru a asigura respectarea standardelor de cazare […] © G4Media.ro.
17:00
REGINA MARIA și NEUROAXIS – parteneriatul care pune neurologia pe harta strategică a rețelei de sănătate # G4Media
Rețeaua de sănătate REGINA MARIA, compania lider în calitatea serviciilor medicale din România, anunță un nou parteneriat strategic prin integrarea în rețea a Neuroaxis – prima clinică de neurologie și neuroimagistică din România. Această decizie marchează un nou pas în dezvoltarea rețelei și contribuie la consolidarea segmentului dedicat pacientului neurologic, segment deja susținut de o […] © G4Media.ro.
17:00
BREAKING Grindeanu amenință cu blocarea bugetului în Parlament și lansează un nou atac la premier: România nu poate fi guvernată doar prin aroganță. Domnul Bolojan nu e premierul doar al USR, ci și al PSD, al UDMR, chiar și al PNL # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, într-o conferință de presă la Constanța, că „România nu poate fi guvernată doar prin aroganță”, iar „domnul Bolojan nu e premierul doar al USR, ci și al PSD, al UDMR, chiar și al PNL”. Sorin Grindeanu a amenințat că „va exista buget votat în Parlament ori cu propunerile […] © G4Media.ro.
17:00
EXCLUSIV Pensionarul special Caragea, numit administrator cu susținere USR la fabrica de armament Sadu, personaj conflictual: pus să achite daune de 10.000 de lei prim-procuroarei de la Târgu Jiu și de 1.000 de euro unui primar (sentințe definitive) # G4Media
Fostul polițist Viorel Salvador Caragea, numit manager special de ministrul economiei (USR) la uzina de armament Sadu, a fost condamnat definitiv în două procese diferite, fiind obligat să achite daune morale de 10.000 de lei și 1.000 de euro și să șteargă postări de pe contul său de Facebook. Reclamanți au fost prim-procuroarea Parchetului de […] © G4Media.ro.
16:50
A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol # G4Media
În Monitorul Oficial a fost publicată joi decizia din 6 noiembrie anul trecut a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care devine obligatorie efectuarea de expertize în dosarele penale de evaziune fiscală. Asta înseamnă că toate dosarele de evaziune fiscală aflate pe rolul instanțelor și în care procurorul nu a dispus efectuarea de expertize se întorc […] © G4Media.ro.
16:50
Premierul danez Mette Frederiksen anunţă organizarea de alegeri legislative pe 24 martie, după încercările preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda # G4Media
Şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anunţat joi, în parlament, că va convoca alegeri legislative pentru 24 martie, informează agențiile de știri AFP şi Reuters. Frederiksen şi-a petrecut ultimele luni încercând să mobilizeze liderii europeni împotriva dorinţei preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, un efort în urma […] © G4Media.ro.
16:40
Portavionul USS Gerald R. Ford a plecat din Grecia şi se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, ca parte a unei consolidări militare americane menite să pună presiune asupra Iranului # G4Media
Cel mai mare portavion al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, a plecat joi dimineaţă de la baza navală NATO din Golful Souda, pe insula grecească Creta, şi se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, ca parte a unei consolidări militare americane menite să pună presiune asupra Iranului, a anunţat cotidianul grec Kathimerini, informează joi agențiile de […] © G4Media.ro.
16:40
PSD: Susținerea pentru actuala formulă de guvernare nu poate fi acordată în orice condiții și indiferent de câte ori se încalcă Acordul Politic de către celelalte partide / E dreptul suveran de a analiza în forurile interne ale partidului dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala coaliție de guvernare # G4Media
PSD a precizat, joi, într-un comunicat de presă, că susținerea pentru actuala formulă de guvernare nu poate fi acordată „în orice condiții și indiferent de câte ori se încalcă Acordul Politic de către celelalte partide”. PSD mai precizează că este dreptul suveran al conducerii partidului de a analiza în forurile interne ale formațiunii dacă și […] © G4Media.ro.
16:30
Comisia Europeană a publicat textul tratatului care defineşte statutul Gibraltarului după Brexit / Prima consecință va fi dărâmarea gardului care delimitează de peste un secol enclava britanică # G4Media
Comisia Europeană (CE) a publicat joi textul juridic care dezvoltă acordul politic încheiat în iunie 2025 între Bruxelles, Spania şi Regatul Unit privind Gibraltarul şi care prevede dărâmarea gardului care delimitează enclava britanică şi facilitează accesul acesteia la spaţiul Schengen şi la piaţa unică, informează EFE preluată de Agerpres. Acest tratat între UE şi Regatul […] © G4Media.ro.
16:30
Deputata POT Codruța-Maria Corcheș a inițiat o petiție pentru interzicerea concertului „Regeneza” a formației Trooper de la Palatul Național al Copiilor / Solistul Trooper îi dă replica: „Îmi aduce aminte de 1989” # G4Media
Deputata Codruța Maria Corcheș, aleasă în Parlament pe lista Partidul Oamenilor Tineri, a inițiat o petiție prin care solicită „interzicerea imediată” a concertelor „Regeneza” ale trupei Trooper, programate pentru 28 februarie și 1 martie la Palatul Copiilor București. „Solicităm autorităților competente interzicerea imediată a desfășurării evenimentului programat pentru data de 28 Februarie / 1 Martie. […] © G4Media.ro.
16:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen și au discutat despre reforme și bugetul României # G4Media
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unei postări pe rețelele sociale. Cei doi oficiali au discutat despre reforme, bugetul României și investiții. ”Suntem deciși să folosim eficient fondurile UE pentru a relansa creșterea economică”, a declarat premierul Bolojan. © G4Media.ro.
16:10
Groenlanda restricționează investițiile străine pe fondul interesului american pentru proprietăți # G4Media
Un val neașteptat de interes pentru proprietăți imobiliare din partea investitorilor americani, apărut la începutul anului 2025 în Nuuk, capitala Groenlandei, a determinat autoritățile locale să accelereze adoptarea unor restricții privind achizițiile imobiliare realizate de cetățeni străini, scrie Mediafax. Potrivit mai multor surse citate de Reuters, fenomenul a coincis cu reluarea declarațiilor președintelui american Donald […] © G4Media.ro.
16:10
Lista pensionarilor speciali cu funcții publice din PSD/ Trei judecători propuși de PSD la CCR au pensie specială / Grindeanu a cerut ca un membru USR să renunțe la pensie specială pentru a fi votat Avocat al Poporului # G4Media
G4Media.ro a întocmit o primă listă cu o mulțime de pensionari speciali promovați de PSD în funcții publice importante, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul său nu o va vota pe Roxana Rizoiu, propusă de USR la Avocatul Poporului, pe motiv că aceasta ar avea pensie specială. ”Da, o să pun […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:50
Casa de moda Fendi devine mai „basic”? Prima colecție semnată Maria Grazia Chiuri ridică întrebări # G4Media
Primul show Fendi semnat de Maria Grazia Chiuri a fost, înainte de toate, un exercițiu de control. Nicio ruptură brutală, nicio declarație radicală, nicio rescriere agresivă a codurilor casei. În schimb, o colecție coerentă, purtabilă, bine construită, dar care ridică inevitabil o întrebare: cât din acest nou Fendi este, de fapt, vechiul Chiuri? Pe podium, […] © G4Media.ro.
15:50
O substanţă toxică din categoria „poluanţilor eterni” ameninţă albinele, arată un nou studiu # G4Media
Un studiu australian a descoperit că sulfonatul de perfluoroctan (PFOS), din categoria substanţelor denumite „poluanţi eterni”, se poate acumula în coloniile de albine şi poate contamina mierea, ameninţând polenizatorii, securitatea alimentară şi, posibil, sănătatea umană, transmite joi agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. O echipă de cercetători de la Universitatea din New England (UNE) […] © G4Media.ro.
15:40
Poliția din Ucraina a pus sub acuzare 4.600 de militari ruşi suspectați că ar fi comis crime de război # G4Media
Poliţia Naţională a Ucrainei a pus sub acuzare peste 4.600 de militari ruşi faţă de care există dovezi că ar fi săvârşit crime de război, a declarat, pentru Agerpres, şeful Departamentului de Investigare a Crimelor de Război al Departamentului de Investigaţii al Poliţiei Naţionale a Ucrainei, Dmitro Valeriovici Şevciuk, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, cei acuzaţi […] © G4Media.ro.
15:40
Ministrul italian al Industriei, Adolfo Urso, a solicitat joi suspendarea sistemului UE de comercializare a certificatelor de poluare (ETS), până la revizuirea şi reformarea acestuia, ceea ce pune şi mai multă presiune asupra principalului instrument de reducere a emisiilor de CO2 de care dispune blocul comunitar, transmite Bloomberg preluată de Agerpres. Sistemul UE de comercializare […] © G4Media.ro.
15:30
Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere / Decizia este definitivă / Vloggerul a fost prins conducând sub influența drogurilor # G4Media
Curtea de Apel București l-a condamnat joi, 26 februarie, pe vloggerul Dorian Popa la 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, în dosarul deschis în 2023 după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor. Decizia instanței este definitivă. Dorian Popa a fost prins, în seara de 27 octombrie 2023, sub influența drogurilor, în […] © G4Media.ro.
15:30
Polonia este un aliat loial al SUA, dar nu poate fi un „fraier”, spune ministrul polonez de externe # G4Media
Statele Unite rămâne cel mai important partener al Poloniei în cooperarea militară, iar Varşovia a fost şi va rămâne un aliat loial Washingtonului, dar nu poate fi un „fraier”, a afirmat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs în faţa parlamentului, relatează agenţiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres. „Privim schimbările […] © G4Media.ro.
15:10
Șeful sindicatului funcționarilor din guvern solicită Parlamentului să ceară urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și ministrului Cseke Attila pentru ordonanța de urgență de reformă în administrație # G4Media
Șeful sindicatului funcționarilor din guvern, Noni Iordache, a solicitat joi conducerii Parlamentului să ceară urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și ministrului Cseke Attila pentru ordonanța de urgență de reformă în administrație, potrivit cererii consultate de G4Media. Sindicalistul susține că Bolojan trebuie urmărit penal pentru că ”există indicii serioase că urgența constituțională a fost doar […] © G4Media.ro.
15:00
Există oameni care, prin simpla prezență, reușesc să îți liniștească gândurile cele mai zbuciumate. Există momente când, întâlnind astfel de oameni, brusc, zgomotul din jur și frica de ce e mai rău se stinge. Alina Ion este fondatoarea unui spital care obligă ce e mai rău să se transforme în bine. Are acest dar, de […] © G4Media.ro.
15:00
Primarul din Buzău, Constantin Toma, anunță că s-a împăcat cu colegul de partid Marcel Ciolacu: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile. Va fi armonie, va fi pace, va fi dragoste # G4Media
Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, a anunțat joi că s-a împăcat cu colegul de partid Marcel Ciolacu, pe care îl criticase extrem de dur cu câteva zile în urmă. ”Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile”, a spus Toma, potrivit publicației locale Campus. ”Mai puțină politică și mai multă administrație. Va fi armonie, va […] © G4Media.ro.
15:00
UDMR solicită sprijin financiar de 1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri mici / Kelemen Hunor: ”Statul trebuie să ofere respect și siguranță celor care au muncit 40-45 de ani” # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a susținut public necesitatea includerii în bugetul de stat a unei măsuri de sprijin direct pentru pensionarii cu venituri reduse. Acesta solicită acordarea unui ajutor anual de 1.000 de lei pentru persoanele a căror pensie lunară nu depășește pragul de 3.000 de lei. ”Statul trebuie să ofere respect și siguranță celor […] © G4Media.ro.
15:00
PDG-ul Forumului de la Davos demisionează după o anchetă privind legăturile sale cu Epstein # G4Media
Președintele-directorul general al Forumului Economic Mondial de la Davos, Borge Brende, și-a anunțat joi demisia, la câteva săptămâni după ce Forumul a lansat o anchetă independentă privind relațiile sale cu pedocriminalul american Jeffrey Epstein, transmite agenția Reuters. Borge Brende, care conduce Forumul de la Davos din 2017, și-a anunțat decizia într-un comunicat, în urma dezvăluirilor […] © G4Media.ro.
14:50
Schimbarea anvelopelor la timp nu este „opțională” — e o măsură de siguranță. Mulți conducători auto amână înlocuirea până când problema devine evidentă, dar în trafic diferența între a opri la timp și a derapa poate fi doar câţiva centimetri de cauciuc în minus. Acest ghid te ajută să recunoști semnele vizuale și să folosești […] © G4Media.ro.
14:30
Liderii PNL, susținere fără echivoc pentru premierul Bolojan / Ciprian Dobre, considerat un apropiat a lui Hubert Thuma, atac la PSD, în apărarea lui Bolojan # G4Media
Mai mulți lideri PNL au reacționat ferm, joi, după ce președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat într-un interviu pentru G4Media că organizează un referendum intern anti-Bolojan. Între liberalii care au ieșit public cu mesaj de susținere fără echivoc a premierului, se numără și Ciprian Dobre, liderul PNL Mureș considerat un apropiat a lui Hubert Thuma, contestatarul […] © G4Media.ro.
