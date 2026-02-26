Acuzaţii din Comisia de anchetă pentru dosarul Epstein: "Să vină preşedintele Trump să răspundă la întrebări!"
ObservatorNews, 26 februarie 2026 21:20
Un ales democrat, Robert Garcia, membru al Comisiei de anchetă a Camerei Reprezentanţilor însărcinată cu scandalul Epstein, acuză joi Casa Albă de faptul că ascunde în continuare acuzaţii împotriva preşedintelui american Donald Trump şi cere audierea şefului statului, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
21:30
Cabană contruită ilegal într-o unitate militară. Radu Miruţă: "A umplut Internetul cu anunţuri de închiriere" # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că a primit o parte dintre rapoartele realizate în urma unor verificări dispuse anterior şi a cerut sesizarea Parchetului Militar sau a DNA în mai multe situaţii. Este vorba despre mii de achiziţii directe de la aceeaşi firmă, o cabană construită ilegal şi închiriată pe site-uri de turism sau contracte de muncă suspecte pentru medici, chiar şi la Spitalul Militar Central.
Acum 30 minute
21:20
Acuzaţii din Comisia de anchetă pentru dosarul Epstein: "Să vină preşedintele Trump să răspundă la întrebări!" # ObservatorNews
Un ales democrat, Robert Garcia, membru al Comisiei de anchetă a Camerei Reprezentanţilor însărcinată cu scandalul Epstein, acuză joi Casa Albă de faptul că ascunde în continuare acuzaţii împotriva preşedintelui american Donald Trump şi cere audierea şefului statului, relatează AFP.
21:20
Audiată în Congres în cazul Epstein, Hillary Clinton cere ca Trump să depună mărturie "sub jurământ" # ObservatorNews
Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a cerut joi, în faţa unei comisii din Congres care investighează cazul Jeffrey Epstein, ca preşedintele republican Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ despre legăturile sale anterioare cu infractorul sexual condamnat, relatează AFP, citată de Agerpres.
21:10
Statul încearcă să salveze cel mai vechi tren din ţară. Cine preia vagoanele regale # ObservatorNews
Statul încearcă în al 12-lea ceas să salveze cel mai vechi tren din ţară şi vagoanele regale, abandonate în depouri prăfuite şi ignorate de autorităţi. Trenurile legendare vor fi preluate de Ministerul Transporturilor și reintroduse în circuitul turistic.
21:10
MApN: O dronă rusească a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național. A fost emis mesaj RO-Alert # ObservatorNews
Aeronava aeronavă fără pilot a pătruns joi seara pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, după un nou atac aerian lansat de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Acum o oră
21:00
Cine îi ia locul lui El Mencho și devine cel mai puternic traficant de droguri din lume. Există o singură poză # ObservatorNews
Cel mai fioros cartel mexican al ultimilor ani renaşte cu un american la cârmă. Fiul vitreg al traficantului El Mencho, care are şi cetăţenia Statelor Unite, este favorit să preia conducerea imperiului de 20 de miliarde de dolari. În acest timp, nordul ţării a fost cuprins de violenţe fără precedent după dispariţia lui El Chapo, liderul cartelului Sinaloa.
21:00
Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua de socializare joi într-un comunicat, conform AFP.
21:00
O companie din China a oferit angajaților 70 la sută din profitul anual.
20:50
Un cutremur cu magnitudinea 4.4 s-a produs miercuri seară, 26 februarie, la ora 19:21, în zona seismică Vrancea.
Acum 2 ore
20:30
Primarul Ciucu vrea să adopte modelul New York la ninsori. "Să nu se mai isterizeze lumea" # ObservatorNews
Primarii din Bucureşti au început războiul gropilor în loc să le astupe. Ciprian Ciucu acuză primăriile de sector că au distrus străzile când au aruncat tone de sare pentru deszăpezire. Mai mulţi primari spun, însă, că au făcut asta la cererea comandamentului de iarnă coordonat chiar de Primăria Capitalei.
20:30
Verdeaţa care a ajuns să coste cât carnea: "Nu prea se cumpără, oamenii zic că nu au bani" # ObservatorNews
Primele urzici din an se vând la grămădă. Clienţii nu prea se înghesuie şi cumpără cât să-şi facă pofta.
20:20
Şedinţă de spiritism transmisă live pe TikTok: "Iulia, dacă eşti aici, te rog! Suntem doar noi doi" # ObservatorNews
O aşa-zisă şedinţă de spiritism transmisă live pe Tik Tok a stârnit un scandal uriaş. Doi tineri au invocat-o pe Iulia Haşdeu chiar în castelul ridicat de tatăl ei, scriitorul Bogdan Petriceicu Haşdeu, la Câmpina.
20:20
Alertă în Cluj după ce au fost găsite două lebede moarte. Autorităţile se tem că ar putea fi gripă aviară # ObservatorNews
Alertă în judeţul Cluj. Autorităţile au impus restricţii pe o rază de 10 kilometri după ce au găsit două lebede moarte. Veterinarii spun că este vorba despre periculoasa gripă aviară care poate să se extindă rapid şi să afecteze zeci de mii de păsări din ferme şi curţile localnicilor.
20:10
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare # ObservatorNews
Tot mai mulţi români îşi montează panouri fotovoltaice şi baterii de stocare. Vor să scape de facturi şi să devină independenţi energetic. În doar câţiva ani, investiţia se poate recupera iar producţia de energie ajunge să acopere aproape tot consumul unei gospodării.
20:10
Patru minore din Buzău au comis jafuri în serie la supermarketuri. Una dintre ele a scos cuțitul la angajați # ObservatorNews
O bandă de fete a băgat spaima în magazinele din Buzău. Copilele, cu vârste între 10 și 16 ani, au furat produse și au vandalizat magazinele drept răzbunare. Patroni au depus plângere la poliţie, iar autorităţile au deschis o anchetă.
20:00
50.000 de oameni din Curtea de Argeş nu au apă potabilă din noiembrie 2025. Autorităţile caută vinovaţi # ObservatorNews
Criza apei din Curtea de Argeş continuă. Autorităţile caută să afle cine e vinovat pentru faptul că 50.000 de oameni stau cu robinetele închise de patru luni. În timp ce autorităţile locale dau vina pe golirea barajului Vidraru, inspectorii de la garda de Mediu spun că mai multe pensiuni de pe Transfăgărăşan fac deversări ilegale şi aşa s-a contaminat apa cu bacterii periculoase.
19:50
Unele fete forțate să se prostitueze la The Buddhist, infectate cu HIV. Cum funcționa rețeaua de proxenetism # ObservatorNews
Cel mai cunoscut club de noapte din Capitală, supranumit "Raiul striptease", a fost închis de anchetatori, după un flagrant. Procurorii au descoperit că tinerele angajate ca dansatoare pe contracte de...drepturi de autor...erau drogate şi obligate să se prostitueze. Administratorii localului ar fi obţinut ilegal 4 milioane de euro, pe care i-au spălat printr-o fundaţie. La percheziţii s-a găsit un kilogram de cocaină. Unul dintre patronii localului este un actor, care era la masă cu Adi Minune când a fost ridicat de poliţişti.
19:50
ANIMAȚIE. Mamă, strivită de copilul său de 11 ani cu mașina. Băiatul este în stare de șoc # ObservatorNews
Accident cu traume duble la Şelimbăr, lângă Sibiu! O mamă a ajuns la spital în stare gravă, zdrobită cu maşina de copilul ei în vârstă de 11 ani. Femeia a coborât de la volan, dar a lăsat cheile în contact, iar băiatul a pornit motorul şi a dat peste ea. Fiul victimei a intrat în stare de şoc când a văzut ce a făcut.
19:40
O elevă din Capitală s-a filmat cum își amenință cu moartea colega. "Bag cuțitul în ea" # ObservatorNews
Violenţă extremă la vârste tot mai mici. O fată de 15 ani a fost înjunghiată de doi colegi de liceu într-un parc din Ploieşti. Iar în Capitală, poliţiştii au deschis o anchetă, după ce o elevă de clasa a noua de la o şcoală de top s-a filmat ameninţând cu moartea o colegă de clasă.
19:40
Alimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe an # ObservatorNews
Mâncăm tot mai mult unt din import. Fabricile noastre produc doar o treime din necesar, importurile ajung la 137 de milioane de euro pe an, iar cea mai mare cantitate vine din Polonia. Străinii înving companiile autohtone prin preţuri mici şi calitate pe măsură în multe cazuri. În plus, procesatorii se plâng că laptele vacilor româneşti nu este suficient de gras pentru unt de calitate superioară.
19:40
Românii care au speriat Vestul. Patru bărbaţi au torturat şi jefuit mai mulţi milionari din Germania # ObservatorNews
Patru bărbaţi din Vaslui, acuzaţi de jafuri sângeroase asupra unor milionari din Germania, au fost arestaţi într-o operaţiune comună a poliţiştilor români şi nemţi. Anchetatorii spun că au furat bani şi obiecte de valoare de peste două milioane şi jumătate de la cupluri bogate. Spărgeau vilele, legau proprietarii ca să nu poată suna la Poliţie şi îi torturau. Printre victimele lor este şi un manager din Formula 1.
Acum 4 ore
19:20
PSD vrea să dea pe ajutoare banii economisiți prin măsurile de austeritate. Liberalii acuză un șantaj # ObservatorNews
Liberalii răspund tăios încă unei ameninţări că PSD iese de la guvernare. Să se hotărască! Preşedintele social-democraţilor a anunţat că face sondaj în partid ca să vadă dacă mai rămân în coaliţie cu toate partidele. Liberalii vorbesc despre şantaj politic şi îl acuză pe Sorin Grindeanu că provoacă instabilitate şi afectează credibilitatea ţării.
18:50
O nouă demisie la nivel înalt, din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein. Lista completă # ObservatorNews
Președintele și directorul general al Forumului Economic Mondial a demisionat joi din cauza legăturilor sale cu defunctul pedofil Jeffrey Epstein.
18:40
În Postul Mare, Papa Leon face un apel la.... detoxifiere tehnologică şi ne îndeamnă să închidem telefoanele pentru a face loc meditaţiei.
18:40
Cel mai mare portavion al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, a plecat joi dimineaţă de la baza navală NATO din Golful Souda, pe insula Creta, şi se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. Acţiunea este parte a consolidării militare americane menite să pună presiune asupra Iranului, a anunţat cotidianul grec Kathimerini, informează joi AFP, citată de Agerpres.
18:40
Instruirea poliţiştilor pentru conducere defensivă şi în regim prioritar, suspendată. Reacţia sindicaliştilor # ObservatorNews
Sindicaliştii Europol reclamă că, din ordinul secretarului de stat din MAI Bogdan Despescu, s-a dispus suspendarea tuturor activităţilor de pregătire profesională pe linia conducerii în regim prioritar şi a conducerii defensive şi există chiar informaţii că aceste sesiuni vor fi anulate. În timp, o astfel de decizie "va duce la deprofesionalizarea efectivă a poliţiştilor şi la pierderea de facto a abilităţilor dobândite până în prezent, din perspectiva conducerii în regim prioritar şi a conducerii defensive". În replică, reprezentanţii Poliţiei Române au transmis că activităţile de instruire sunt "un domeniu de maxim interes" şi se urmăreşte eficientizarea şi uniformizarea practicilor, urmând a fi comunicate detalii în acest sens.
18:20
Trump joacă dur cu Iranul. Cere distrugerea siturilor nucleare iraniene și predarea uraniului îmbogățit # ObservatorNews
Statele Unite au prezentat Iranului, la negocierile de la Geneva, un set de cerințe dure privind programul nuclear, potrivit Wall Street Journal. Washingtonul cere distrugerea completă a celor trei principale situri nucleare iraniene, Fordow, Natanz și Isfahan, precum și predarea către SUA a întregii cantități de uraniu îmbogățit rămasă în posesia Teheranului. În privința sancțiunilor, oferta americană prevede iniţial doar o relaxare minimă, urmând ca o eventuală ridicare să fie decisă, în funcție de respectarea strictă a angajamentelor de către Iran.
18:10
Avalanşă de mari dimensiuni la Bâlea Lac, în Făgăraş. Imaginile surprinse de un turist la peste 1.800 metri # ObservatorNews
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs joi, în jurul prânzului, în zona Bâlea Lac - în Munții Făgăraș - din cauza încălzirii vremii.
18:10
Mărţişoare de austeritate. Ce se caută şi cât suntem dispuşi să cheltuim de 1 Martie # ObservatorNews
Se apropie 1 martie, ziua Mărțișorului, însă anul acesta tradiția vine cu un gust amar pentru mulți dintre noi. După valul de scumpiri, bugetul este tot mai strâns, iar unii se văd nevoiţi fie să renunțe la orice cheltuială care nu este o necesitate, inclusiv la micile simboluri ale primăverii fie să-şi îndrepte atenţia spre cele mai ieftine dintre ele, de până în 5 lei. Sociologii spun că micile cheltuieli sezoniere sunt un indicator clar al stării financiare a populației: când scad vânzările la produse simbolice și accesibile, înseamnă că oamenii își prioritizează strict cheltuielile esențiale.
18:00
Preţul copilăriei în România: "Încerci să compensezi lipsa de timp cu activităţi în calendarul copilului" # ObservatorNews
Să creşti un copil e extraordinar de frumos, dar şi extrem de greu. E răspunsul oricărui părinte care se chinuie, zi de zi, să construiască un viitor pentru cei mici. E drept, un copil ne schimbă viaţa, ne împlineşte, dar ne şi responsabilizează. Iar când vine vorba de bani.... în România, majoritatea părinţilor se simt neputincioşi.
17:40
Curtea Constituţională a publicat joi, 26 februarie, motivarea deciziei prin care a stabilit că reforma pensiilor magistraţilor este constituţională.
17:40
Prețurile locuințelor rămân ridicate, aşa că fiecare decizie de cumpărare pare mai grea ca oricând. Nu ne permitem să pierdem bani şi nici să ajungem într-o casă ce necesită permanent reparaţii. Iar într-o piaţă în schimbare, unde fiecare ofertă contează, mulți cumpărători ajung să repete aceleași greșeli - unele mici la prima vedere, dar cu urmări serioase: costuri ascunse, negocieri pierdute sau chiar riscul de a pierde avansul plătit.Specialiștii din domeniul imobiliar atrag atenția că graba sau lipsa de informare.... pot cântări scump. Iată la ce trebuie să fii atent atunci când iei decizia de a-ţi cumpăra o locuinţă.
Acum 6 ore
17:30
"Vânătoare de fantome" în Castelul Iulia Haşdeu, live pe TikTok. Autoritățile nu știu cine a permis accesul # ObservatorNews
O clădire de patrimoniu din Câmpina a ajuns scena unei aşa-zise vânători de fantome. Situaţia revoltătoare a avut loc în Muzeul Memorial "Bogdan Petriceicu Hasdeu", castel de altfel cunoscut pentru aerul ezoteric care îl înconjoară. În căutare de faimă şi vizualizări, doi tiktok-eri au pătruns în clădire la miezul nopţii şi au început să transmită live aşa zisa investigaţie paranormală. Întrebate cum au permis accesul în clădire, autorităţile ridică din umeri.
17:30
UFC va cheltui aproximativ 60 de milioane de dolari pentru evenimentul său unic de la Casa Albă, potrivit şefului TKO Group Holdings, Mark Shapiro, relatează BBC. Promotorul va organiza un spectacol fără precedent la Casa Albă în data de 14 iunie, pentru a marca 250 de ani de independenţă americană.
17:20
Să creşti un copil e extraordinar de frumos, dar şi extrem de greu. E răspunsul oricărui părinte care se chinuie, zi de zi, să construiască un viitor pentru cei mici. E drept, un copil ne schimbă viaţa, ne împlineşte, dar ne şi responsabilizează. Iar când vine vorba de bani.... în România, majoritatea părinţilor se simt neputincioşi. De la strictul necesar, până la afterschool şi meditaţii, bugetul creşte odată cu copilul. Până la 19 ani, cheltuie peste 200 de mii de euro pentru a-i asigura tot ce are nevoie. Cum se descurcă, numai ei ştiu... În timp ce la noi statul oferă o alocaţie şi... cam atât, în alte ţări din Europa lista facilităţilor e lungă şi corelată cu veniturile.
17:20
PMB, obligată să plătească 100.000 de euro unui bucureştean după un accident provocat de o groapă din asfalt # ObservatorNews
După 12 ani de procese şi tratamente medicale, un bărbat din Capitală a obţinut despăgubiri morale de 100.000 de euro de la Administraţia Străzilor Bucureşti. Victima şi-a pierdut splina în urma unui accident cu bicicleta - a căzut într-o groapă adâncă şi nesemnalizată, iar medicii au fost nevoiţi să-i extirpe organul. Accidentul a avut loc pe aceeaşi stradă pe care poliţistul Bogdan Gigină a murit un an mai târziu, în 2015, tot din cauza unei gropi.
17:10
După Groenlanda, administraţia americană şi-ar putea concentra atenţia spre un teritoriu francez # ObservatorNews
Modelul administrației Trump de a exercita presiuni asupra Europei pentru teritorii amplasate strategic - precum Groenlanda și Diego Garcia - îi face pe unii analiști să se întrebe dacă Noua Caledonie ar putea fi următoarea.
17:00
Pericolul alimentat de algoritmi: "Fiecare părinte va verifica telefonul copilului după aceste imagini" # ObservatorNews
Ian Russell este un părinte care vorbește într-un nou documentar despre cum algoritmii Big Tech au condus-o pe fiica sa, Molly, spre tragedie, în ciuda eforturilor sale de a o ține în siguranță acasă.
17:00
India caută relaţii mai strânse cu Israelul. Modi, la Ierusalim: Luptăm împreună împotriva terorismului # ObservatorNews
"India şi Israelul afirmă clar că nu există loc pentru terorism în lume, sub nicio formă. Terorismul nu va fi tolerat. Ne vom opune împreună. Ne vom opune întotdeauna în viitor", a declarat joi Narendra Modi, în timpul unei conferinţe de presă alături de omologul său israelian, Beniamin Netanyahu. În prima zi a vizitei sale, Modi a subliniat că ţara sa stă ferm alături de Israel şi a transmis condoleanţe pentru victimele atacului lansat împotriva teritoriului israelian de mişcarea islamistă palestiniană Hamas pe 7 octombrie 2023.
17:00
Schimbările climatice ar putea influența sexul copilului. Ce au descoperit cercetătorii de la Oxford # ObservatorNews
Un studiu Oxford care a analizat 5 milioane de nașteri arată că temperaturile de peste 20°C sunt asociate cu nașterea mai multor fete. Echipa de la Oxford a analizat peste cinci milioane de nașteri. Studiul a acoperit 33 de țări din Africa subsahariană și India
17:00
Telegram explodează în topul fraudelor. Escrocii se mută de pe Facebook în chat-uri criptate, greu de depistat # ObservatorNews
Escrocii se mută de pe Facebook în grupuri și canale de Telegram, unde traficul privat și criptarea oferă o acoperire perfectă pentru înșelăciunile de tip "plată push" (APP). E tipul de fraudă în care victima este manipulată să autorizeze voluntar un transfer bancar instant către contul escrocului. Potrivit ultimului Raport privind securitatea consumatorilor și criminalitatea financiară al Revolut, Telegram a fost, în 2025, sursa cu cea mai rapidă creștere a fraudelor de plăți autorizate, cu un plus de 233% față de 2024, la nivel global.
16:50
Fată de 15 ani din Ploiești, înjunghiată de o adolescentă de aceeași vârstă. Un băiat de 16 ani, complice # ObservatorNews
O fată în vârstă de 15 ani, din Ploiești, județul Prahova, a fost înjunghiată de o adolescentă de aceeași vârstă după o ceartă. La conflict a participat și un băiat de 16 ani ani, care i-a înmânat agresoarei briceagul și apoi a asistat la tragedie.
16:50
Operaţie rară realizată în România de medicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Ce este implantul PASCAL # ObservatorNews
Operaţie rară şi extrem de dificilă reuşită d emedicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală împreună cu o echipă sosită din Polonia. Aceştia au salvat viaţa unei paciente de 71 de ani despre care spun acum că are o evoluţie favorabilă. Operaţia a presupus implantul unui clip PASCAL.
16:50
Mărturia uneia dintre fetele obligate să se prostitueze la The Buddhist: Nu aveam bani, m-am adaptat situaţiei # ObservatorNews
Zeci de tinere din Capitală au fost salvate dintr-o reţea de prostituţie care funcţiona chiar în centrul oraşului, încă din 2018. Unul dintre lideri este actorul Vlad Marinescu, cunoscut pentru rolurile din seriale şi nu numai. Fetelor li se spunea că sunt angajate drept dansatoare într-un club de noapte. În realitate, erau forţate să se prostitueze. Ca să le controleze, proxeneţii le drogau şi le ţineau chiar şi evidenţă: aveau normă de clienţi, iar în cazul în care nu făceau suficienţi bani, erau pedepsite. Toţi liderii grupării sunt acum la audieri.
16:40
Reacția lui Friedrich Merz la demonstrația de kung fu a roboților umanoizi din China # ObservatorNews
Aflat la finalul vizitei în China, cancelarul german Friedrich Merz a vizitat joi compania de roboți umanoizi Unitree Robotics, unde a asistat la demonstrații de box și arte marțiale realizate de roboți.
16:10
Spaima locatarilor. Clujean arestat după ce a păcălit 9 persoane promiţându-le că le repară centralele termice # ObservatorNews
Un bărbat de 40 de ani din Panticeu a fost arestat după ce a luat bani de la nouă persoane, cărora le-a promis că le repară centralele termice.
16:00
Program meciuri Europa League: PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, misiune infernală pe terenul echipei lui Ionuţ Radu # ObservatorNews
Joi seara se joacă meciurile din manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Europa League, iar întreaga atenţie a microbiştilor români va fi îndreptată către duelul dintre Celta Vigo şi PAOK Salonic.
16:00
Vremea de mâine 27 februarie. Se încălzește ușor în aproape toată țara. Maxime de 12 grade # ObservatorNews
Vremea va fi predominant frumoasă în toată țara, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat. Temperaturile vor fi în ușoară creștere față de ziua precedentă, însă va fi frig dimineața și noaptea.
15:50
Topul mașinilor din România cu kilometraj "dat înapoi". Cum îți dai seama dacă odometrul a fost manipulat # ObservatorNews
Audi, Toyota şi Renault conduc clasmanetul mărcile de automobile care au avut cel mai frecvent kilometrajul manipulat, potrivit unui studiu realizat de o companie de profil, care a analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziţionate de utilizatorii din România în 2025.
15:50
Polonia: "Privim schimbările din SUA cu îngrijorare. Rămânem un aliat loial, dar nu putem fi fraieri" # ObservatorNews
Statele Unite rămâne cel mai important partener al Poloniei în cooperarea militară, iar Varşovia a fost şi va rămâne un aliat loial Washingtonului, dar nu poate fi un "fraier", a afirmat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs în faţa parlamentului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.