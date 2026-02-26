Coman, în depresie fotbalistică: ce a trăit fostul star al FCSB-ului, în Qatar

17:30

Alex antrenează, practic, de dimineață până seara, pe două grupe de vârstă: până la ora 12 face antrenamente de individualizare cu echipa mare, după amiază cu lotul U20, în timp ce seara, după ora 20.00 până la 22.00 – pregătire cu juniorii U16 și U17! Iar în weekenduri e pe bancă la toate cele patru echipe!