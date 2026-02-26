Cele mai frumoase dive care au fost considerate cândva prea urâte pentru Hollywood: „Nu mă văd niciodată aşa cum mă văd ceilalţi”
Click.ro, 26 februarie 2026 22:50
Cele mai frumoase dive care au fost considerate cândva prea urâte pentru Hollywood: „Nu mă văd niciodată aşa cum mă văd ceilalţi”.
Acum 5 minute
23:10
Pasionați de călătorie până la capăt! Câte țări au vizitat doi soți alături alături de copilul lor de 6 ani: „Cu cât începi mai devreme, cu atât va fi mai uşor“ # Click.ro
Pasionați de călătorie până la capăt! Câte țări au vizitat doi soți alături alături de copilul lor de 6 ani: „Cu cât începi mai devreme, cu atât va fi mai uşor“.
Acum 10 minute
23:00
Maria Popovici, părere fermă despre obiceiul de a oferi cadouri de 8 Martie. Ce le transmite comedianta bărbaților: „Atenție mare, dragi domni!” # Click.ro
Maria Popovici, celebra actriță de comedie în vârstă de 35 de ani, și-a spus părerea despre obiceiul bărbaților a oferi cadouri de 1 și 8 martie. Vedeta a ținut să clarifice ce este cu adevărat important pentru o femeie!
Acum 30 minute
22:50
Cele mai frumoase dive care au fost considerate cândva prea urâte pentru Hollywood: „Nu mă văd niciodată aşa cum mă văd ceilalţi” # Click.ro
Cele mai frumoase dive care au fost considerate cândva prea urâte pentru Hollywood: „Nu mă văd niciodată aşa cum mă văd ceilalţi”.
22:40
Cum arată Nadine la 49 de ani. Departe de România, fosta vedetă de televiziune trăiește o viață liniștită și este neschimbată. FOTO # Click.ro
Îți amintești de fosta vedetă de televiziune Nadine Voindrouh? Pe 24 februarie, ea a împlinit 49 de ani și a publicat o imagine din această zi specială. Iată cum arată vedeta!
Acum 4 ore
21:10
Locul de muncă pentru care poți obține un salariu de 37.000 de euro. Care este profilul angajatului ideal: „Abilități bune de comunicare și organizare” # Click.ro
Oportunitate pentru cei care își doresc să lucreze pe o insulă pitorească, unde să admire peisajele spectaculoase și să exploreze ecosistemele unice! Mai mult, salariul este de 37.000 de euro, iar cazarea este inclusă în ofertă. Află detalii!
20:30
„Desertul” modest pe care îl consumă Ramona Bădescu în momentele când are poftă de dulce: „În 7 minute este gata”. VIDEO # Click.ro
Ramona Bădescu a dezvăluit cum își răsfață papilele gustative când simte nevoia de ceva dulce. Vedeta nu apelează la deserturi sofisticate, ci preferă un aliment simplu și bogat în nutrienți.
20:10
Mariana Moculescu le bate obrazul guvernanților. Cu câți bani poți trăi decent, în 2026: „Românii ar trebui să câștige lunar...” Revolta pensionarilor: „Vai, mama noastră!” # Click.ro
Mariana Moculescu le bate obrazul guvernanților, după majorări. Cu câți bani poți trăi decent, în 2026: „Românii ar trebui să câștige lunar...”
20:10
Un român care a fost închis în mai multe închisori din Europa râde de pedepsele din Italia: „Stau ca la hotel” # Click.ro
Un român care a executat pedepse privative de libertate în mai multe state europene vorbește deschis despre experiențele sale din spatele gratiilor și susține că diferențele dintre sistemele penitenciare sunt uriașe.
19:40
Astrele fac minuni pentru 5 zodii în martie 2026. Cine sunt marii favoriți ai primei luni de primăvară # Click.ro
Luna martie 2026 vine ca un adevărat carusel astrologic, iar cinci zodii sunt favoritele universului! După lecțiile intense din februarie, astrele aduc eclipse, reveniri spectaculoase și momente de cotitură în dragoste și carieră.
19:30
O comună din Transilvania rămâne fără iluminat public. Inclusiv școlile și căminele culturale sunt vizate # Click.ro
Situație fără precedent în Transilvania! Primarul unei comune a cerut oprirea iluminatului public din lipsă de fonduri.
Acum 6 ore
19:10
Se construiește un nou parc în București. Pe ce stradă se amenajează și ce suprafață are terenul # Click.ro
Un nou parc va fi amenajat în Sectorul 1 al Capitalei, după ce Consiliul Local a aprobat, în ședința de joi, demararea proiectului care vizează extinderea și modernizarea infrastructurii verzi din zonă.
18:40
Cătălin Scărlătescu, vacanță cu peripeții în Turcia. Ce i s-a întâmplat celebrului chef pe străzile din Istanbul: „Aveți grijă cu...” # Click.ro
Cătălin Scărlătescu (53 de ani) a adăugat o nouă destinație pe lista sa de călătorii. De curând, celebrul chef a ajuns în Istanbul, unde nu a scăpat de peripeții. Acesta le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat în cel mai mare oraș al Turciei!
18:20
Cum ar vrea Carmen Brumă să fie răsfățată de băieții ei de Ziua Femeii. Ce fel de codouri adoră partenera lui Mircea Badea: „Nu am pretenții exagerate” # Click.ro
Carmen Brumă (48 de ani) e o femeie puternică și responsabilă.
18:10
Românii care au speriat Germania, prinşi la Vaslui. Cum acționau infractorii care au omis mai multe jafuri violente # Click.ro
Românii care au speriat Germania, prinşi la Vaslui. Cum acționau infractorii care au omis mai multe jafuri violente.
18:00
De ce relaţiile sunt esenţiale în viaţa noastră: „Ne pot răni, dar tot ele ne pot repară” # Click.ro
De ce relaţiile sunt esenţiale în viaţa noastră: „Ne pot răni, dar tot ele ne pot repară”.
18:00
Maria Constantin nu este pretențioasă în privința cadourilor. Ce o bucură cel mai mult pe vedetă: „Abia aștept” # Click.ro
Maria Constantin (38 de ani), proaspăt întoarsă din vacanța în Jamaica, o destinație aleasă de soțul ei, Robert, se gândește deja unde ar mai vrea să plece.
17:50
Familia românului mort în incendiul de la Crans-Montana va primi bani de la guvernul elvețian. Ce sumă se oferă # Click.ro
Familia adolescentului român decedat în incendiul devastator din stațiunea Crans-Montana va primi bani de la guvernul elvețian.
17:20
Semnul rutier care a stârnit confuzie în trafic Ce indică, de fapt, cercul cu bordură roșie întâlnit pe drumurile din Marea Britanie # Click.ro
Șoferii din Marea Britanie sunt avertizați în privința semnului de circulație reprezentat printr-un cerc cu margini roșii și interior complet alb, care interzice accesul vehiculelor.
Acum 8 ore
17:00
Marius Urzică, criticat dur după finala Power Couple 2026: „M-a dezamăgit foarte tare!” Ce i-au reproșat fanii emisiunii # Click.ro
Cuplul format din Marius și Simona Urzică a impresionat în finala Power Couple 2026 prin rezistență și determinare. Au existat, totuși, și voci care l-au acuzat pe sportiv că a pus prea multă presiune pe soția lui.
16:30
Horoscop vineri, 27 februarie. Săgetătorii și Leii au o zi specială. Cele două zodii își schimbă destinul chiar la finalul lunii # Click.ro
Horoscop vineri, 27 februarie. Săgetătorii și Leii au o zi specială. Cele două zodii își schimbă destinul chiar la finalul lunii.
16:10
Primăvara înseamnă dorință de mișcare și nevoia de a petrece mai mult timp în aer liber. Temperaturile sunt schimbătoare, diminețile pot fi răcoroase, iar după-amiezile surprinzător de calde. Tocmai de aceea, alegerea hainelor potrivite nu ține doar de estetică, ci și de confort și funcționalitate.
16:10
Rolul educației la casino online: Campaniile de conștientizare și așteptările moderate reprezintă elemente cheie # Click.ro
Educația și disciplina au un rol important în modul în care oamenii percep jocurile de casino online. Campaniile de conștientizare derulate de cazinourile online și autorități contribuie la moderarea așteptărilor jucătorilor și la înțelegerea faptului că distracția este primordială în acest domeniu.
16:10
Theo Rose, despre cea mai importantă lecție pe care a învățat-o vreodată. Ce spune și despre copilăria micuțului Sasha # Click.ro
Cântăreața Theo Rose (28 de ani) și soțul ei, actorul Anghel Damian (34 de ani), pot spune că familia lor este pe deplin împlinită odată cu venirea pe lume a băiețelului lor, Sasha, care le face viața și mai frumoasă. Rolul de părinți i-a surprins în mod plăcut pe cei doi îndrăgostiți, iar cântăreaț
16:00
Imaginea care i-a împărțit pe români în 2 tabere. Ce și-a permis o bătrână să-și cumpere de la supermarket, înainte de pensie: „Vrăjeală ieftină de 2 lei”. Foto # Click.ro
O fotografie surprinsă pe banda unei case de marcat dintr-un magazin a devenit virală pe Facebook și a stârnit un val puternic de reacții. În imagine se văd doar câteva produse: o banană mică, o mandarină, un măr, un morcov, un ardei roșu și un cartof dulce.
16:00
Ilie Bolojan, control inopinat la Consulatul din Bruxelles. Ce a vorbit cu românii de la coadă # Click.ro
Premierul Ilie Bolojan a efectuat o vizită neanunţată la Consulatul României din Bruxelles, pentru a evalua direct serviciile oferite cetăţenilor români din Belgia. Şeful Executivului a verificat timpii de aşteptare, organizarea activităţii
15:40
Decizie definitivă în cazul lui Dorian Popa. Artistul, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare # Click.ro
Influencerul Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia Curții de Apel București este definitivă, iar vedeta se va afla sub supraveghere timp de doi ani.
15:40
Rețeta perfectă de post a lui Petrișor Tănase. Toată familia ta se va îndrăgosti de sarmalele fără carne # Click.ro
Postul Paștelui, început pe 23 februarie, aduce pentru multe familii nu doar o perioadă de reflecție, ci și o schimbare importantă în bucătărie.
15:30
În ultimii ani, tratamentul chirurgical al cancerului de sân a devenit mai precis și mai blând pentru pacientă. Una dintre tehnicile care au schimbat radical abordarea este biopsia ganglionului santinelă, o procedură care permite evaluarea răspândirii bolii fără a mai fi necesară îndepărtarea tuturo
15:20
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026 # Click.ro
Finalul lunii februarie aduce o perioadă încărcată de semnificații profunde, în care multe lucruri se clarifică aproape neașteptat.
Acum 12 ore
15:00
Celebru actor român care ar fi fost ridicat de procurorii DIICOT în cazul anchetei „The Buddhist” # Click.ro
Un cunoscut actor din mai multe producții TV ar fi fost ridicat de anchetatori din clubul The Buddhist din București, unde s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune. Intervenția ar fi avut loc în cadrul unei operațiuni desfășurate simultan în mai multe județe.
14:50
Ministerul Educației a aprobat calendarul oficial pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, anul școlar 2026–2027.
14:30
Rețetele gustoase, sănătoase și sățioase sunt la mare căutarea de către românii care țin Postul Paștelui, iar preparatele inspirate din bucătăria mănăstirească sunt apreciate de gospodine. Află cum poți prepara tocăniță ca la mănăstire din doar câteva ingrediente simple și sănătoase.
14:10
365 de ferestre pentru o iubire imposibilă. Legenda tristă a castelului Ugron din Transilvania # Click.ro
La marginea satului Zau de Câmpie, în liniștea câmpiei transilvănene, se ridică un castel care pare să aștepte. Localnicii îi spun „castelul-calendar”, dar povestea lui vorbește mai ales despre o iubire pierdută.
14:10
Trucul din februarie care face mușcatele să înflorească fără oprire. La vară, grădina ta va arăta ca un paradis # Click.ro
Februarie este luna decisivă pentru mușcate, chiar dacă temperaturile sunt încă scăzute. În această perioadă, plantele ies treptat din repausul vegetativ, iar intervențiile făcute acum le pot influența spectaculos evoluția din sezonul cald.
14:00
Se încheie o etapă dureroasă pentru 3 zodii astăzi, 26 februarie 2026. Nimeni și nimic nu le va mai sta în cale # Click.ro
Pe 26 februarie 2026, perioadele dificile vor începe să se sfârșească pentru trei semne zodiacale. Schimbări importante au loc chiar astăzi, deoarece ziua cere rebeliune, schimbare și multă energie. Zodiile pentru care azi iau sfârșit perioadele dificile sunt: Fecioară, Taur și Vărsător. Dacă te reg
14:00
Oana Ioniță e fericită! Fiul ei, Max, este la ea! Când își face loc în suflet pentru altcineva: „Nu vreau să fiu dezamăgită” # Click.ro
Oana Ioniță (44 de ani) e cea mai fericită atunci când petrece timp în compania celor doi copii ai săi, Max (aproape 12 ani) și Isabel (14 ani).
14:00
Oase, spaima concursurilor de supraviețuire. Cât a câștigat la „Power Couple” și la „Asia Express”. Blestemul banilor, ce a pățit acum 7 ani? # Click.ro
Oase, spaima concursurilor de supraviețuire! Câți bani a câștigat la „Power Couple” și la „Asia Express”. Blestemul banilor, ce ghinion a avut?
13:40
Doinița Oancea iubește din nou. Actrița este mai fericită ca oricând: „Sunt într-o relație, nu caut alta” # Click.ro
Doinița Oancea se bucură de succes și notorietate, însă viața personală mereu a ținut-o într-un con de umbră. Se cunoaște faptul că este implicată într-o relație amoroasă de mai bine de doi ani de zile, iar la finalul anului trecut au apărut zvonuri conform actrița și iubitul ei s-ar fi despărțit. E
13:40
Un focar de gripă aviară a fost confirmat în județul Cluj, după ce virusul a fost identificat la două lebede găsite fără viață în apropierea lacului de acumulare Gilău–Someșu Rece
13:30
Marele fotbalist admite că ar schimba un lucru din viața sa, dacă ar putea.
13:30
Soluția găsită de români pentru a nu pierde prima zi de concediu medical! Practica nu e ilegală # Click.ro
Tot mai mulți români solicită concedii medicale începând de sâmbăta, pentru a evita pierderea primei zile neplătite, spun autoritățile. Deși practica nu este ilegală, Casa de Asigurări de Sănătate a anunțat controale pentru a verifica dacă afecțiunile declarate în weekend sunt reale și justificate.
13:20
România se pregătește să găzduiască Summitul B9+ pe 13 mai, la București. La summit sunt așteptați președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Evenimentul va reuni
13:20
Derapaj al unei deputate POT. Cere interzicerea unor evenimente ale formației Trooper pe motiv că-s sataniști. Ce spun, de fapt, versurile trupei # Click.ro
Deputata POT de Timiș, Codruța Maria Corcheș, solicită „interzicerea imediată” a concertului organizat pe 28 februarie și 1 martie de trupa românească de heavy metal Trooper, programat la Palatul Național al Copiilor din București.
13:10
Competiția a avut o serie de momente teribile.
13:00
Cea mai tare competiție intercluburi de fotbal a ajuns în optimi.
12:50
Zodiile care vor avea trei zile uluitoare. Acești nativi reușesc, în sfârșit, să scape de probleme # Click.ro
În următoarele trei zile, astrele se aliniază într-un mod spectaculos pentru anumite zodii, aducând oportunități neașteptate și eliberarea de probleme care păreau imposibil de rezolvat.
12:30
Câți dintre americanii care au urmărit discursul recent al lui Trump au încredere în politicile sale economice # Click.ro
Discursul președintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, susținut recent în fața Congresului, a stârnit reacții mixte în rândul publicului.
12:30
Răsturnare de situație în cazul Mario. Minorul de 13 ani care l-a ucis pe adolescent va răspunde penal. Ce a scos la iveală raportul medico-legal # Click.ro
Ancheta în cazul uciderii lui Mario Berinde aduce o schimbare majoră. Potrivit concluziilor oficiale, expertiza psihiatrică arată că minorii implicați au discernământ păstrat, ceea ce înseamnă că pot fi trași la răspundere pentru faptele lor.
12:30
Spermatozoizii înoată mai repede vara, arată un studiu. Ce înseamnă acest detaliu pentru fertilitate # Click.ro
Calitatea spermatozoizilor nu este la fel tot timpul anului. Studiul arată că aceștia înoată cel mai bine vara și cel mai lent iarna. Cercetătorii din Marea Britanie, Canada și Danemarca au analizat mostre de spermă de la peste 15.000 de bărbați din Danemarca și Florida.
12:20
În câmpia Ialomiței, aproape de Dunăre, există un loc care nu-ți atrage atenția prin nimic spectaculos, dar ascunde o istorie importantă și o mare poveste. Treci ușor pe lângă el dacă mergi grăbit spre litoral, înainte de Giurgeni, în zona Vadu Oii. Și totuși, dincolo de aparența modestă, este locul
