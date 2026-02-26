Poliția din New York a arestat un bărbat după ce agenții au fost bombardați cu bulgări în timpul unei bătăi cu zăpadă

12:40

Războiul din Ucraina intră în al patrulea an fără semne clare de încetinire, iar experții avertizează că Rusia își poate menține efortul militar cel puțin până în 2026, în ciuda sancțiunilor și a pierderilor uriașe, relatează The Guardian. Potrivit unui raport al unui grup de reflecție militar, Rusia poate finanța războiul împotriva Ucrainei pe tot […]