Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă

11:30

După ce Gigi Becali a lăudat-o pe Universitatea Craiova, a venit rândul lui Mihai Stoica să susţină că oltenii sunt favoriţi la un titlu pe care îl merită. Craiova lui Coelho e liderul Ligii 1, cu patru puncte avans faţă de principalele urmăritoare, Dinamo şi Rapid. Meme că acesta poate fi sezonul în care Rotaru […] The post Mihai Stoica n-a stat pe gânduri şi a scos-o pe FCSB din ecuaţie: “Ei merită să ia titlul” appeared first on Antena Sport.