Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă
Antena Sport, 26 februarie 2026 22:50
După ce a retrogradat cu Gloria Buzău în Liga 2, Ilie Stan a luat o pauză de la antrenorat. Tehnicianul care a pregătit-o și pe FCSB a primit o ofertă din Oman, acolo unde a mai antrenat și în 2022. Concret, acesta a bătut palma cu cei de la Saham, locul opt în campionat, cu […] The post Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
22:50
După ce a retrogradat cu Gloria Buzău în Liga 2, Ilie Stan a luat o pauză de la antrenorat. Tehnicianul care a pregătit-o și pe FCSB a primit o ofertă din Oman, acolo unde a mai antrenat și în 2022. Concret, acesta a bătut palma cu cei de la Saham, locul opt în campionat, cu […] The post Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă appeared first on Antena Sport.
22:50
Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar # Antena Sport
Fiorentina a fost aproape de o umilinţă în play-off-ul Conference League. După ce a învins-o cu 3-0, în deplasare, pe Jagiellonia, din Polonia, returul a fost unul cu totul şi cu totul neaşteptat pentru formaţia din Serie A. Polonezii au marcat 3 goluri şi au dus meciul în prelungiri. Bartosz Mazurek a reuşit un hattrick, […] The post Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
22:40
Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul român, salariu important la noua sa echipă # Antena Sport
După ce a retrogradat cu Gloria Buzău în Liga 2, Ilie Stan a luat o pauză de la antrenorat. Tehnicianul care a pregătit-o și pe FCSB a primit o ofertă din Oman, acolo unde a mai antrenat și în 2022. Concret, acesta a bătut palma cu cei de la Saham, locul opt în campionat, cu […] The post Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul român, salariu important la noua sa echipă appeared first on Antena Sport.
22:30
Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină” # Antena Sport
Preşedintele clubului CSO Vălenii de Munte, Mugurel Bârziloiu, a anunţat că Gabi Matei (36 de ani) e aşteptat la antrenamentele echipei sale, în ciuda scandalului în care e implicat, legat de pariuri. Gabi Matei, fost jucător al FCSB-ului, a semnat în urmă cu o lună cu echipa din Liga a 3-a. Preşedintele lui CSO Vălenii […] The post Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
22:10
OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român # Antena Sport
Kurt Zouma a avut nevoie de mai puțin de două luni pentru a-și găsi echipă, după ce s-a despărțit de CFR Cluj. Stoperul francez va juca în Emiratele Arabe Unite, acolo unde va fi adversarul lui Adrian Șut. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a fost prezentat oficial în cursul zilei de joi la […] The post OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român appeared first on Antena Sport.
21:50
Delegare controversată! Ruda unui oficial al FCSB-ului, în camera VAR la un duel crucial pentru play-off # Antena Sport
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a decis ca Iulian Dima să fie în camera VAR la duelul dintre Universitatea Cluj şi Oţelul Galaţi, foarte important şi pentru FCSB în lupta pentru play-off. Iulian Dima este rudă prin alianţă cu Marius Ianuli, team-managerul FCSB-ului. Dima şi Ianuli sunt veri de gradul doi, bunicul oficialului FCSB-ului fiind […] The post Delegare controversată! Ruda unui oficial al FCSB-ului, în camera VAR la un duel crucial pentru play-off appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Cei mai tari schiori din ţară se întrec în Poiana Braşov appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Becaliga Campionilor appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal AntenaSport | Voluntari a trecut de Blaj în sfertul fantastic al româncelor din Europa # Antena Sport
The post Jurnal AntenaSport | Voluntari a trecut de Blaj în sfertul fantastic al româncelor din Europa appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Oase de campioni appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Un actor grăbit la sală appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Bella Santiago şi Pepe rup sacii de box la sala lui Doroftei appeared first on Antena Sport.
20:50
“Ce şanse avem cu Turcia?” Răspunsul lui Gică Craioveanu înaintea duelului tricolorilor cu echipa lui Montella # Antena Sport
Gică Craioveanu a prefaţat duelul României cu Turcia, din semifinala barajului pentru Mondial, de luna viitoare. Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea duelului dintre Turcia şi România va întâlni, în finala barajului pentru World Cup 2026, învingătoarea disputei dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele […] The post “Ce şanse avem cu Turcia?” Răspunsul lui Gică Craioveanu înaintea duelului tricolorilor cu echipa lui Montella appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Ianis Tarbă a jucat cu Yamal şi a venit să-i facă pe dinamovişti campioni # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Ianis Tarbă a jucat cu Yamal şi a venit să-i facă pe dinamovişti campioni appeared first on Antena Sport.
20:20
Sorin Cârțu nu a uitat! Președintele Craiovei, săgeți către FCSB după coregrafia controversată din sezonul trecut # Antena Sport
Universitatea Craiova este liderul la zi din Liga 1, iar oltenii sunt la doar un pas de a încheia sezonul regular pe prima poziție. Sorin Cârțu nu a uitat coregrafia celor de la FCSB de la meciul în care aceștia au sărbătorit titlul și a lansat „săgeți” către campioana ultimelor două sezoane. Gruparea antrenată de […] The post Sorin Cârțu nu a uitat! Președintele Craiovei, săgeți către FCSB după coregrafia controversată din sezonul trecut appeared first on Antena Sport.
20:10
Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă” # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a anunţat refacerea miraculoasă a unui fotbalist important al giuleştenilor. Borisav Burmaz (24 de ani) va reveni la antrenamentele Rapidului şi ar putea apărea în echipa antrenată de Costel Gâlcă la ultimele meciuri din play-off ale giuleştenilor. Victor Angelescu a anunţat revenirea lui Burmaz la antrenamentele […] The post Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă” appeared first on Antena Sport.
19:50
Primarul din Clinceni, Adrian Budeanu, i-a propus lui Gigi Becali (67 de ani) ca FCSB să joace la Clinceni meciurile din play-out în cazul în care campioana României va rata play-off-ul. FCSB speră să prindă in extremis play-off-ul. Mai are de jucat cu UTA şi U Cluj, fiind obligată să câştige ambele meciuri. FCSB nu […] The post Ofertă-chilipir pentru Gigi Becali dacă FCSB va merge în play-out: “Atât l-ar costa” appeared first on Antena Sport.
19:40
Steaua București, victorie după trei eșecuri consecutive în Liga 2. „Militarii” s-au chinuit cu CSM Slatina # Antena Sport
Steaua București a pus punct seriei de trei înfrângeri consecutive, asta după ce „militarii” s-au impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la CSM Slatina, în etapa cu numărul 19 din Liga 2. Formația antrenată de Daniel Oprița a ajuns la cota 33 în acest sezon și a egalat în clasament echipa de […] The post Steaua București, victorie după trei eșecuri consecutive în Liga 2. „Militarii” s-au chinuit cu CSM Slatina appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
19:10
Plecare importantă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat despărţirea: “I-am acceptat demisia” # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a confirmat plecarea lui Daniel Sandu de la clubul giuleştean. Daniel Sandu ocupa funcţia de director al departamentului de scouting al clubului. Daniel Sandu a primit o ofertă din partea clubului Toulouse, din Franţa, înaintându-şi demisia. Angelescu a anunţat acum că demisia lui Sandu a fost […] The post Plecare importantă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat despărţirea: “I-am acceptat demisia” appeared first on Antena Sport.
19:10
Barcelona va primi vizita celor de la Villareal în cadrul următoarei etape de La Liga, însă Hansi Flick se confruntă cu o mare problemă în zona mediană, cu doar câteva zile înaintea partidei. Deși Pedri a revenit de curând pe gazon, acum tehnicianul catalanilor nu se va putea baza pe Frenkie de Jong, care a […] The post Veste cruntă pentru Hansi Flick! S-a „rupt” și va lipsi 5 săptămâni appeared first on Antena Sport.
18:40
Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România # Antena Sport
Povestea de succes a fraţilor Dragoş şi Adrian Pavăl a început în 1992, în Bacău. Dragoş Pavăl lucra ca informatician la o firmă, având cel mai mic salariu de acolo. Atunci s-a hotărât să deschidă o afacere, alături de fratele lui, Adrian, care strânsese 10.000 de mărci. Cei doi fraţi originari din Bacău au deschis […] The post Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România appeared first on Antena Sport.
18:20
Dan Alexa nu are dubii! Care este principala candidată la titlu în Liga 1, în viziunea ”Chirurgului” # Antena Sport
Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid București par echipele înscrise în prezent în lupta pentru titlu din Liga 1, însă situația se poate schimba, în funcție de ce alte formații vor prinde play-off-ul la finalul sezonului regular. Dan Alexa a dat verdictul cu privire la principala candidată pentru câștigarea trofeului, iar ”Chirurgul” a venit și cu […] The post Dan Alexa nu are dubii! Care este principala candidată la titlu în Liga 1, în viziunea ”Chirurgului” appeared first on Antena Sport.
18:00
Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu vrea „remontada” cu echipa lui Ionuț Radu. Programul serii de Europa # Antena Sport
Celta Vigo – PAOK Salonic este unul dintre cele mai tari meciuri ale serii din UEFA Europa League, iar partida este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Alte echipe evoluează atât în Europa League, cât și în Conference League, pentru a-și adjudeca un loc în faza optimilor de finală, […] The post Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu vrea „remontada” cu echipa lui Ionuț Radu. Programul serii de Europa appeared first on Antena Sport.
18:00
Gică Craioveanu nu o vede pe FCSB în play-off! Ştie cine va lua campionatul: “Fără discuţii” # Antena Sport
Gică Craioveanu (58 de ani) e de părere că FCSB nu va prinde play-off-ul în acest sezon. Campioana României trebuie să le învingă pe UTA şi U Cluj în ultimele două etape din sezonul regular, dar are nevoie şi de un joc al rezultatelor pentru a prinde play-off-ul. Craioveanu consideră că Universitatea Craiova va câştiga […] The post Gică Craioveanu nu o vede pe FCSB în play-off! Ştie cine va lua campionatul: “Fără discuţii” appeared first on Antena Sport.
17:40
Daniel Pancu cere măsuri aspre în scandalul pariurilor de la Păulești: „Privare de libertate” # Antena Sport
Clubul CS Păulești se află în centrul unui scandal de proporții, anumiți jucători și oficiali fiind acuzați de faptul că au influențat și alterat rezultatele unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Gabi Matei a fost supus sub control judiciar, iar Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal […] The post Daniel Pancu cere măsuri aspre în scandalul pariurilor de la Păulești: „Privare de libertate” appeared first on Antena Sport.
17:30
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie 1. Alibec vs Becali Scandal la distanţă între Denis Alibec şi Gigi Becali. “Eu joc pentru mine, nu joc pentru Becali”, a spus atacantul plecat de la FCSB. “A luat 450.000 de euro […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie appeared first on Antena Sport.
17:20
Lovitura încercată de Cristi Chivu pe piaţa transferurilor! Inter vrea un star de la Real Madrid! # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) şi clubul unde este antrenor, Inter Milano, încearcă o lovitură importantă pe piaţa transferurilor. Nerazzurrii vor să îl aducă, în vară, de la Real Madrid pe Rodrygo (25 de ani). Cotat la 60 de milioane de euro de către transfermarkt.com, Rodrygo mai are contract cu Real Madrid până în vara […] The post Lovitura încercată de Cristi Chivu pe piaţa transferurilor! Inter vrea un star de la Real Madrid! appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:00
Fostul atacant de la FCSB, adus în fața Comisiei de Integritate a FRF, după scandalul pariurilor de la Păulești # Antena Sport
Clubul CS Păulești este în centrul unei anchete de amploare, într-un scandal de pariuri sportive, în care au fost implicați mai mulți jucători, printre care și Gabi Matei, fost component al FCSB. Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal a acționat și ea în acest context și l-a chemat la audieri pe Adrian Petre, […] The post Fostul atacant de la FCSB, adus în fața Comisiei de Integritate a FRF, după scandalul pariurilor de la Păulești appeared first on Antena Sport.
16:30
Peluza “Cătălin Hîldan”, mesaj tranşant pentru “câini” înaintea duelului cu FC Argeş: “Asta vrem duminică” # Antena Sport
În contextul discuţiilor despre meciul dintre Dinamo şi FC Argeş, care se va disputa duminică, de la ora 18:00, Peluza “Cătălin Hîldan” le-a transmis un mesaj clar jucătorilor lui Kopic. Ultraşii dinamovişti au subliniat că pe ei îi interesează doar ca echipa lor să câştige. Dinamo se luptă pentru titlu în acest sezon, fiind pe […] The post Peluza “Cătălin Hîldan”, mesaj tranşant pentru “câini” înaintea duelului cu FC Argeş: “Asta vrem duminică” appeared first on Antena Sport.
16:30
Adrian Mihalcea vrea să-i dea lovitura FCSB-ului: „Din postura de dinamovist, ar fi o bucurie în plus” # Antena Sport
UTA va primi duminică vizita celor de la FCSB, în penultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Arădenii au încă șanse matematice la play-off și pot opri campioana din drumul spre o clasare în primele șase. Suporterii arădeni au epuizat cele aproximativ zece mii de bilete în doar câteva ore de la momentul în […] The post Adrian Mihalcea vrea să-i dea lovitura FCSB-ului: „Din postura de dinamovist, ar fi o bucurie în plus” appeared first on Antena Sport.
15:40
Meciuri trucate şi pariuri ilegale – este ancheta care zguduie fotbalul. Mascaţii au intervenit în forţă în casele unor fotbalişti şi finanţatori bănuiţi că au câştigat aproape un milion de lei în câteva luni din blaturi. Procurorii au chemat la audieri un fost jucător al FCSB. Imaginile au şocat pe toată lumea. Iar unul dintre […] The post Chipciu, fără cuvinte la imaginile cu fostul coleg în cătuşe: “E dramatic” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:00
Un oficial FRF nu-l vede pe Zeljko Kopic selecţioner al României: “Sunt trei-patru români peste el” # Antena Sport
Numele lui Zeljko Kopic a fost vehiculat pentru banca naţionalei României. Întrebat dacă vrea să fie selecţioner, Kopic a lăsat de înţeles că ar fi dispus să preia prima repezentativă. Totuşi, de la vârful FRF nimeni nu a arătat interes pentru dinamovist. Vlad Munteanu, director sportiv la FRD, nu crede că Zeljko Kopic are vreo […] The post Un oficial FRF nu-l vede pe Zeljko Kopic selecţioner al României: “Sunt trei-patru români peste el” appeared first on Antena Sport.
15:00
Gică Craioveanu a vorbit despre eventualul transfer al lui Marius Marin (27 de ani), de la Pisa la Sevilla, ceea ce ar reprezenta o mutare spectaculoasă pentru fotbalul românesc. Potrivit informaţiilor AntenaSport, negocierile pentru transferul lui Marius Marin la Sevilla se află în toi. Echipa din Andaluzia îl monitorizează de câteva luni pe Marin şi […] The post Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc appeared first on Antena Sport.
14:30
Gigi Becali îi răspunde lui Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” # Antena Sport
Denis Alibec a fost lăsat să plece la Farul Constanţa din postura de jucător liber de contract. Gigi Becali a sperat ca la Farul, Denis Alibec să ajute FCSB în meciurile cu adversarele pentru play-off. Dar nu a fost aşa, pentru că în dispura pierdută cu FC Argeş, atacantul a ratat cu poarta goală. Gigi […] The post Gigi Becali îi răspunde lui Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” appeared first on Antena Sport.
14:10
Gigi Becali a criticat tactica lui Ianis Zicu, după ce Farul Constanţa a pierdut cu FC Argeș, scor 0-1. Tehnicianul spune că nu are de gând să se “certe” cu patronul FCSB. “Nu cred că Gigi Becali a zis doar de Farul, a zis și de Oțelul, sunt mai multe variante pe care dânsul le […] The post Ianis Zicu i-a răspuns lui Gigi Becali: “Nu cred că noi oferim ajutor cuiva” appeared first on Antena Sport.
13:50
Joi este a doua zi de audieri în scandalul cu pariuri în care este implicat clubul din liga a treia, CS Păuleşti. Gabi Matei și Marius Sanda au fost aduşi în cătuşe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. UPDATE 13.30: Gabi Matei și Marius Sanda vor fi eliberați azi și vor fi cercetați sub […] The post Adus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar appeared first on Antena Sport.
13:50
Mai avem o lună până la barajul crucial al României cu Turcia, ce va avea loc pe stadionul lui Beşiktaş. Mircea Lucescu va fi pe banca tricolorilor şi va avea misiunea infernală de a ne califica la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. În funcţie de forma arătată în ultima […] The post O lună până la barajul crucial cu Turcia! Cum ar putea arăta primul 11 al României appeared first on Antena Sport.
13:30
În minutul 24 al partidei cu Metaloglobus, Florin Tănase a părăsit din nou terenul accidentat. Jucătorul şi oficialii s-au temut de o ruptură, care l-ar fi scos din circuit o lungă perioadă, dar veştile sunt bune. Cel mai probabil fotbalistul se va afla în echipa de start a FCSB la partida cu UTA Arad. În […] The post Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor appeared first on Antena Sport.
12:50
Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. Gigi Becali: “Să rămân eu singur să joc fotbal?” # Antena Sport
Ștefan Târnovanu a cerut să fie lăsat să plece de la FCSB, iar anunţul a fost făcut prin impresarul Giovanni Becali. Patronul FCSB a purtat o discuţie cu portarul de 25 de ani şi a ajuns la o înţelegere cu el. „Am vorbit cu Târnovanu. Giovanni nu are nicio vină, Giovanni a transmis ce a […] The post Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. Gigi Becali: “Să rămân eu singur să joc fotbal?” appeared first on Antena Sport.
12:40
Joi este a doua zi de audieri în scandalul cu pariuri în care este implicat clubul din liga a treia, CS Păuleşti. Gabi Matei și Marius Sanda au fost aduşi în cătuşe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. Tot aici au mai ajuns Claudiu Blaga, Alexandru Cristescu și Raul Papp, ultimul fiind cercetat în […] The post Gabi Matei, adus în cătuşe la Parchet! appeared first on Antena Sport.
12:20
Arsenal, actualul lider al campionatului de fotbal al Angliei, a înregistrat cele mai mari venituri din istoria sa în sezonul 2024-2025, în valoare de 691 de milioane de lire sterline (791 de milioane de euro), conform agenţiei EFE. Această performanţă financiară este rodul rezultatelor obţinute pe plan sportiv de către “tunari”, care s-au clasat pentru […] The post Sezon istoric pentru Arsenal appeared first on Antena Sport.
12:20
Oase și Maria au câștigat Power Couple, sezonul 3, la capătul unei finale, lider de audiență # Antena Sport
Nouă cupluri. Opt săptămâni. O experiență de viață ce nu va putea fi uitată vreodată. Probe la care nu s-ar fi gândit, care i-au scos din zona de confort și le-au arătat că sunt capabili de orice provocare, atât timp cât au partenerul alături de ei. Un format care le-a oferit celor de acasă exemple […] The post Oase și Maria au câștigat Power Couple, sezonul 3, la capătul unei finale, lider de audiență appeared first on Antena Sport.
12:10
Venirea lui Gică Hagi la naţionala României este iminentă. Nici Gică Popescu nu neagă că “Regele” ia în calcule banca naţionalei României, dar acest lucru e posibil dacă cedează pachetul majoritar al clubului Farul. Gică Popescu crede că în curând Hagi cedează Farul Constanţa. ”Să vedem ce decide Gică! Să vorbim acum de lucruri pe […] The post Gică Popescu lasă de înţeles că Gică Hagi va prelua naţionala României: “O va face” appeared first on Antena Sport.
12:10
În prezent, eficiența nu mai depinde de un singur dispozitiv, ci de modul în care gadgeturile noastre colaborează pentru a ne simplifica sarcinile zilnice. De la monitorizarea sănătății la gestionarea proiectelor complexe de la birou, integrarea corectă a echipamentelor smart a devenit esențială pentru a economisi timp și energie. Mobilitate fără compromisuri cu ajutorul telefonului […] The post (P) Tehnologia care contează: Cum să îți construiești un ecosistem digital eficient appeared first on Antena Sport.
11:50
Denis Alibec, replică genială pentru Gigi Becali: “Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi” # Antena Sport
Denis Alibec (35 de ani) nu l-a iertat pe Gigi Becali, după ce patronul de la FCSB îl criticase dur pe fostul său atacant, după FC Argeş – Farul 1-0, meci de la care latifundiarul ar fi aşteptat “o mână de ajutor” de la Alibec. Vărful lui Ianis Zicu a avut o evoluţie ştearsă în […] The post Denis Alibec, replică genială pentru Gigi Becali: “Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi” appeared first on Antena Sport.
11:40
Adina Diaconu a reuşit să pătrundă printre medaliatele de la Singapore Smash 2026, competiţie care a reunit sportivii de top din circuitul mondial, o performanţă reuşită alături de partenera spaniolă Maria Xiao. De-a lungul zilelor de concurs, perechea româno-spaniolă (19 mondial) a învins de trei ori pe tabloul principal, iar la fiecare apariţie şi-a valorificat […] The post Ce performanţă pentru Adina Diaconu la Singapore Smash 2026 appeared first on Antena Sport.
11:40
Din postura de jucător liber de contract, Billel Omrani a revenit în România şi a semnat cu Concordia Chiajna. Anunţul transferului a fost făcut de Cristian Tănase, preşedintele clubului ilfovean. “Am semnat contractul cu Omrani. Mai verificăm niște lucruri și urmează anunțul oficial. Este vorba despre un angajament până în vară. Sperăm să ne ajutăm […] The post E oficial! Billel Omrani a semnat în România: “Angajament până în vară” appeared first on Antena Sport.
11:30
Mihai Stoica n-a stat pe gânduri şi a scos-o pe FCSB din ecuaţie: “Ei merită să ia titlul” # Antena Sport
După ce Gigi Becali a lăudat-o pe Universitatea Craiova, a venit rândul lui Mihai Stoica să susţină că oltenii sunt favoriţi la un titlu pe care îl merită. Craiova lui Coelho e liderul Ligii 1, cu patru puncte avans faţă de principalele urmăritoare, Dinamo şi Rapid. Meme că acesta poate fi sezonul în care Rotaru […] The post Mihai Stoica n-a stat pe gânduri şi a scos-o pe FCSB din ecuaţie: “Ei merită să ia titlul” appeared first on Antena Sport.
11:20
Averea netă a lui Cristiano Ronaldo era în 2025 de 1,4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Cum bani nu mai sunt o problemă pentru fostul star de la Real Madrid, acesta a început să facă investiţii şi de viitor. Iar una dintre investiţiile făcute de fotbalistul de 41 de ani este la clubul […] The post Cristiano Ronaldo şi-a cumpărat club de fotbal în Spania appeared first on Antena Sport.
11:00
Şi Rapid a invervenit după ce Gino Iorgulescu a anunţat că vrea FCSB în play-off: “Nu are voie” # Antena Sport
Gino Iorgulescu a declart că fără FCSB în play-off toate cluburile ar avea de suferit, deoarce banii ar scădea automat, în lipsa interesului pentru meciuri. Declarația sa a fost aspru criticată și de Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, echipă care este în luptă directă cu roș-albaștrii pentru un loc în top 6. […] The post Şi Rapid a invervenit după ce Gino Iorgulescu a anunţat că vrea FCSB în play-off: “Nu are voie” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.