Îndulcitorii artificiali și declinul creierului. Ce a arătat cel mai recent studiu
SportMedia, 27 februarie 2026 01:30
Îndulcitorii artificiali sunt adesea promovați ca alternative mai sănătoase la zahăr, dar noi cercetări sugerează că efectele lor pe termen lung asupra creierului pot fi mai complexe decât se credea. Un studiu efectuat pe adulți brazilieni a constatat că un aport mai mare de îndulcitori artificiali a fost legat de un declin cognitiv mai rapid
Acum o oră
01:30
Îndulcitorii artificiali sunt adesea promovați ca alternative mai sănătoase la zahăr, dar noi cercetări sugerează că efectele lor pe termen lung asupra creierului pot fi mai complexe decât se credea. Un studiu efectuat pe adulți brazilieni a constatat că un aport mai mare de îndulcitori artificiali a fost legat de un declin cognitiv mai rapid
01:30
Postul intermitent nu este mai eficient pentru scăderea în greutate decât dietele convenționale și oferă beneficii minime comparativ cu absența oricărui regim alimentar, arată o recentă analiză. Cercetătorii au evaluat date din 22 de studii clinice desfășurate în Europa, America de Nord, China, Australia și America de Sud, care au inclus 1.995 de adulți supraponderali
01:30
Grindeanu lasă MAGA din brațe și învie progresismul cu gay. Test pentru plecarea de la putere # SportMedia
La scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în sfârșit, partidele din coaliție au ajuns la consens în ce privește reforma administrației, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a simțit nevoia să iasă public și să anunțe un fel de referendum în partid. Abia la opt luni de la debut, Guvernul condus de Ilie
01:30
Europa League și Conference League: Rezultatele de joi și echipele calificate în optimi # SportMedia
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate joi, 26 februarie, în returul play-off-ului de calificare în optimile de finală Europa League. În Europa League, Ionuț Radu a câștigat duelul românesc cu Răzvan Lucescu din dubla Celta Vigo – PAOK Salonic. Spaniolii s-au impus cu 3-1 la general și merg mai departe. Europa League – rezultatele de joi: Ferencvaros
Acum 4 ore
23:30
Cel mai mare centru de training maritim din Europa a fost inaugurat la Constanța (Foto) # SportMedia
România a deschis la Constanța cel mai mare centru de pregătire maritimă și offshore din Europa, o investiție de peste 64 de milioane de lei care va pregăti navigatori și specialiști pentru industria navală și energetică offshore. La inaugurare a fost prezent şi ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Noul campus aparține Centrului Român pentru Pregătirea și
23:30
Model de administrație eficientă într-un oraș din România: ADP încheie anul cu profit și investiții de 1 milion de euro din bani proprii # SportMedia
Într-un an descris drept dificil din punct de vedere bugetar, Administrația Domeniului Public (ADP) Oradea a reușit să încheie 2025 pe profit și să investească milioane de lei în infrastructura orașului, fără a apela la credite. Rezultatul: aproape 9 milioane de lei profit net și peste 5 milioane de lei (1 milion de euro) investiți
23:30
În România, autoritățile se confruntă cu un val tot mai mare de cazuri de pornografie infantilă, primind din 2016 și până în prezent peste 500.000 de sesizări doar din Statele Unite, transmise prin organizații internaționale. Numărul alarmant de notificări, inclusiv 50.000–60.000 numai anul trecut, subliniază amploarea fenomenului și nevoia de metodologii unitare pentru investigarea și
23:30
Ciucu propune restricții de circulație în București la ninsori abundente, după modelul New York # SportMedia
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, vrea să introducă măsuri temporare de restricționare a traficului în zilele cu ninsoare puternică, inspirat de modul în care New York gestionează iarna. Scopul este ca utilajele de deszăpezire să poată interveni mai eficient, să se folosească mai puțină sare și să fie protejat asfaltul și spațiile verzi, iar cetățenii să
Acum 6 ore
21:30
Horoscop zilnic pentru 27 februarie 2026.
21:30
Ursula von der Leyen lansează EastInvest și dă exemplu România. Mecanism de 20 de miliarde de euro pentru regiunile de frontieră # SportMedia
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat mecanismul EastInvest, un program de finanțare de 20 de miliarde de euro destinat regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene, în cadrul căruia România va putea dezvolta proiecte economice strategice. Aici vorbim de acces facil la sprijin financiar pentru statele membre ale UE care se
21:30
România a avut în ianuarie excedent bugetar. În 2025, Ciolacu a făcut în aceeași lună un deficit de 11 miliarde # SportMedia
Avem şi o veste bună despre mult hulitul deficit. Primele date privind execuția bugetului consolidat pe luna ianuarie 2026 arată un excedent de 845 milioane de lei, potrivit informațiilor văzute de Ziarul Financiar. Veniturile statului s-au ridicat la 55,1 miliarde lei, depășind cheltuielile de 54,3 miliarde de lei. Comparativ, în ianuarie 2025, în mandatul Guvernului
21:30
Ministrul Miruță a sesizat DNA și Parchetul Militar pentru nereguli grave în MApN – de la o cabană ilegală până la 1.000 de achiziții directe de la aceeași firmă # SportMedia
Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță nereguli în mai multe structuri ale MApN, de la construcții ilegale și angajări fără bază legală până la achiziții suspecte, cazuri pentru care au fost sesizate DNA și Parchetul Militar. „Într-un minister în care urmează să intre sume importante de bani în perioada următoare, se impune o igienizare serioasă, acolo
21:30
Aderarea la OCDE intră în linie dreaptă: România mai are 4 pași de făcut. A obținut deja 21 de avize # SportMedia
România a primit cel de-al 21-lea aviz favorabil din cele 25 necesare pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce Comitetul pentru piețe financiare a validat progresele făcute de autorități. Anunțul a fost făcut, joi, de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a subliniat că obiectivul aderării în 2026 devine tot
21:30
Statul va înregistra bonurile fiscale pe blockchain. Ce înseamnă asta pentru clienți și firme # SportMedia
Ministerul Finanțelor introduce un nou sistem informatic prin care bonurile fiscale emise de casele de marcat vor fi înregistrate într-un registru digital securizat, bazat pe tehnologia blockchain. Proiectul, denumit BF-CHAIN, își propune să facă mai sigură și mai transparentă evidența tranzacțiilor fiscale, fără ca firmele să fie obligate să își schimbe casele de marcat. Ce
Acum 8 ore
19:30
Bolojan e optimist că vom recupera banii din PNRR legați de reforma pensiilor speciale. Comisia Europeană ne răspunde în martie (Video) # SportMedia
După ce CCR a publicat azi motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor şi după discuțiile cu Ursula von der Leyen, premierul Ilie Bolojan s-a declarat optimist că România va putea recupera banii pierduți din PNRR din cauza amânării acestei reforme. Un răspuns oficial din partea Comisiei Europene este așteptat la jumătatea lunii martie. „În ceea ce
19:30
Bolojan îi dă lui Grindeanu o replică de la Bruxelles, despre respectul pentru cetățeni: Obligația ca premier e să fac ceea ce trebuie pentru România # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan nu a vrut să comenteze de la Bruxelles declarațiile politice privind tensiunile din coaliție, subliniind că responsabilitatea sa este să se concentreze pe implementarea programului de guvernare. Întrebat despre declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că va extinde consultarea internă în partid pentru a decide dacă PSD va rămâne în
19:30
Jocurile de putere care blochează majoritatea lui Ciucu la Primăria Capitalei. O membră REPER e împiedicată, pur și simplu, să-și preia mandatul # SportMedia
Grupul consilierilor generali REPER anunță că a sesizat Instituția Prefectului Capitalei cu privire la ceea ce numește „blocarea deliberată a învestirii" în funcție a Georginei Diță. REPER are un grup mic, în Consiliul General, alcătuit din doar 4 oameni. În 2024, au fost aleși și au depus jurământul: În ianuarie 2026, Cezar Cobianu a murit.
19:30
Rușii se joacă cu nervii noștri. Două mesaje RO-Alert în Tulcea, pentru drone reperate de radar. 4 avioane de luptă ridicate de la sol # SportMedia
Radarele Ministerului Apărării au semnalat, joi, prezența unor drone în apropierea frontierei noastre, în contextul unui atac aerian lansat de ruşi asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În jurul orei 16:25, două aeronave F-16 din Baza Aeriană Fetești au fost ridicate de la sol conform procedurilor de poliție aeriană, anunţă MApN. Populația din nordul județului
19:30
Primăria Capitalei anunță că pune în siguranță Pasajul Basarab, „o problemă istorică a Bucureștiului”. Când încep lucrările # SportMedia
Pasajul Basarab intră în renovare: lucrările ar putea începe în luna iunie și să fie finalizate până în decembrie, vizând repararea structurii și remedierea deficiențelor acumulate de la darea în folosință în 2011–2012, perioadă în care pasajul nu a fost recepționat și, astfel, nu a putut fi întreținut corespunzător. Primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit joi
Acum 12 ore
17:40
17:30
O femeie de afaceri din Vaslui, condamnată pentru mită și fraudă cu fonduri europene, scapă prin prescripție la ICCJ # SportMedia
O nouă condamnare definitivă a fost anulată pe motiv de prescripție. Instanța supremă a dispus încetarea procesului penal în cazul unei femei de afaceri din Vaslui, condamnată anterior la 6 ani și 8 luni de închisoare într-un dosar de fraude cu fonduri europene. Decizia a fost luată miercuri, după ce judecătorii au admis recursul în
17:30
George Pușcaș (29 de ani) a făcut o declarație plină de sinceritate după ce a semnat cu Dinamo. Atacantul va juca în Superliga, la Dinamo, unde a ajuns liber de contract și cu gândul la echipa națională a României. „Pușki" n-are de gând să renunțe vreodată la echipa națională și este cu gândul la eventuala
17:30
În discursul său de marți despre Starea Națiunii, Trump a oferit cea mai importantă explicație despre motivul pentru care acumulează resurse militare americane în jurul Iranului, spunând că obiectivul său este să se asigure că Teheranul nu obține o armă nucleară. Dar nu a reușit să ofere o imagine completă a obiectivului său strategic de
17:30
În vreme ce premierul Ilie Bolojan e la Bruxelles și încearcă recuperarea tranșei de 230 de milioane de euro, PSD pune la cale strategia decapitării sale și speră să aibă sprijin din PNL. PSD crede că-și poate recupera electoratul care preferă acum AUR dacă îl dă jos pe Ilie Bolojan. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, își
17:30
De la invadarea Ucrainei, pe 24 februarie 2022, Rusia a trecut prin schimbări interne semnificative, regimul Kremlinului întărindu-și controlul asupra puterii. Cu toate acestea, economia, care inițial a prosperat datorită contractelor guvernamentale masive și prețurilor ridicate ale petrolului a început să tremure. Iar viața rușilor e dată în fiecare zi peste cap de efectele războiului
17:30
Starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat al 965-lea gol din cariera sa, în meciul câștigat în deplasare de echipa Al-Nassr, cu scorul de 5-0, în fața formației Al-Najma, miercuri, în etapa a 23-a a Ligii profesioniste de fotbal din Arabia Saudită, informează EFE. Ronaldo a deschis dintr-un penalty pe care l-a transformat în minutul 7,
17:30
Grindeanu amenință că blochează bugetul. Atac puternic la Bolojan: Nu e doar premierul USR, ci și al PSD, al UDMR, chiar și al PNL # SportMedia
Sorin Grindeanu a venit joi, la Constanța, cu o replică la reacția dură transmisă de PNL, după declarațiile sale privind o posibilă restructurare a coaliției. Liderul PSD a respins acuzațiile de „șantaj politic" și susţine că România nu poate fi guvernată prin aroganță sau ca și cum premierul ar reprezenta un singur partid, iar acela
15:30
Fiica de 13 ani a lui Kim Jong Un, pusă „șefă” peste rachetele nucleare. Primește rapoarte de la generalii Phenianului # SportMedia
Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a încredințat fiicei sale adolescente un rol de conducere în cadrul puternicei „Administrații pentru rachete" a regimului, organismul care supraveghează forțele nucleare ale Phenianului. Este structura care supraveghează forțele nucleare ale Phenianului, au relatat luni mass-media sud-coreene. Fata, Ju Ae, despre care se crede că are 13 sau 14 ani,
15:30
Gică Hagi (60 de ani) a luat o decizie importantă în privința viitorului său în antrenorat. „Regele" este dorit pe banca naționalei României ca înlocuitor pentru Mircea Lucescu, atunci când mandatul lui „Il Luce" va expira, și se pare că-și pregătește terenul în această privință. Hagi vrea să-și cedeze acțiunile de la Farul pentru a
15:30
PNL îi cere lui Grindeanu să decidă: la guvernare sau în opoziție. Liberalii avertizează că nu acceptă schimbarea premierului # SportMedia
PNL reacționează dur la declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind o posibilă restructurare a coaliției de guvernare. Liberalii îi cer social-democratului să clarifice dacă PSD mai susține actuala formulă guvernamentală sau dacă se repoziționează în opoziție. În același timp, PNL transmite că nu va accepta „niciun șantaj politic" și că schimbarea premierului Ilie Bolojan este
15:30
FBI concediază agenți implicați în ancheta documentelor clasificate păstrate de Donald Trump la Mar-a-Lago # SportMedia
Cel puțin șase agenți ai FBI au fost concediați după ce au participat la ancheta din 2022 privind documentele clasificate păstrate de președintele Donald Trump la reședința sa din Mar-a-Lago, după încheierea primului mandat la Casa Albă. Informația a fost relatată de presa americană și preluată de AFP. Decizia ar fi fost luată de actualul
15:30
FCSB, întrebată dacă îl vinde pe Ștefan Târnovanu: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc # SportMedia
FCSB a făcut un nou anunț despre situația lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul echipei. Devenit rezervă la FCSB, Târnovanu și-ar dori să plece, însă conducerea „roș-albaștrilor” a intervenit. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a dezvăluit mesajul transmis lui Târnovanu în privința viitorului său. „Am vorbit cu Târnovanu. I-am zis, bă, … The post FCSB, întrebată dacă îl vinde pe Ștefan Târnovanu: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Trump, invitat la București pentru Summitul B9+. România propune baze pentru securitatea post-război a Ucrainei # SportMedia
România se pregătește pentru o reuniune cu miză strategică majoră. Pe 13 mai, la București, va avea loc Summitul B9+, iar potrivit unor surse politice, președintele SUA, Donald Trump, este invitat să participe la reuniunea liderilor de pe flancul estic al NATO. Dacă liderul de la Casa Albă nu va putea ajunge personal în România, … The post Trump, invitat la București pentru Summitul B9+. România propune baze pentru securitatea post-război a Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Solidaritatea se erodează: 35% dintre români cred că Ucraina ar trebui să facă concesii pentru pace # SportMedia
La patru ani de la invazia declanșată de Rusia în Ucraina, percepția publică din România se schimbă vizibil. Dacă în 2022 domina solidaritatea aproape reflexă cu Kievul, datele celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research la comanda New Strategy Center arată o societate mai obosită, mai sceptică și mai divizată în privința modului în … The post Solidaritatea se erodează: 35% dintre români cred că Ucraina ar trebui să facă concesii pentru pace appeared first on spotmedia.ro.
13:30
CFR Cluj anunță o decizie importantă în privința antrenorului Daniel Pancu (48 de ani). Prin vocea lui Iuliu Mureșan, președintele clubului, CFR Cluj a dezvăluit că în birourile din Gruia se discută deja despre prelungirea contractului lui Daniel Pancu după rezultatele înregistrate de echipă de la sosirea sa. Mureșan a precizat că își dorește ca … The post CFR Cluj s-a convins de Daniel Pancu: Anunțul făcut de conducere appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Ziua 1464 Atac dezlănțuit al Rusiei înainte de runda Ucraina – SUA la Geneva (Foto & Video). Zelenski: Putin se joacă cu Trump. Peste 200.000 de ruși confirmați morți # SportMedia
În ziua 1464 de război Rusiaa a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei. Mai multe explozii au fost auzite dimineaţă în centrul Kievului, cu doar câteva ore înainte de reluarea discuţiilor americano-ucrainene care vizează încheierea războiului. Orașul Zaporojie a fost cel mai afectat de noul val de lovituri cu drone care a provocat incendii, … The post Ziua 1464 Atac dezlănțuit al Rusiei înainte de runda Ucraina – SUA la Geneva (Foto & Video). Zelenski: Putin se joacă cu Trump. Peste 200.000 de ruși confirmați morți appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Multă vreme, trecerea la energia regenerabilă a fost văzută ca o sarcină virtuoasă, dar dificilă – bună pentru climă, dar nu neapărat bună pentru portofelele noastre. Acest lucru s-a schimbat cu o viteză uluitoare. Costurile s-au redus pe întregul lanț valoric al energiei regenerabile și al energiei electrice: de la producția de energie electrică ieftină … The post Europa are tehnologia necesară. Atunci de ce încă nu este o superputere regenerabilă? appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Productivitatea nu scade pentru că oamenii muncesc puțin. Scade pentru că muncesc în direcții greșite. În multe echipe, productivitatea este confundată cu volumul de muncă. Mai multe ședințe, mai multe emailuri, mai multe taskuri deschise simultan. Rezultatul pare intens, dar nu produce valoare. Dacă măsori succesul prin ore multe lucrate, vei avea oameni obosiți. Dacă … The post Dublează productivitatea echipei fără ore în plus appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Tenismanul german Alexander Zverev, principalul favorit, a fost învins de sârbul Miomir Kecmanovic (84 ATP), cu 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), miercuri, în optimile de finală ale turneului ATP 500 de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii totale de 2.469.450 de dolari. Kecmanovic s-a impus în fața lui Zverev, numărul patru mondial, după două ore … The post Alexander Zverev, principalul favorit, eliminat surprinzător la Acapulco appeared first on spotmedia.ro.
13:30
De fiecare dată când negocierile dintre Rusia, Ucraina și SUA par să avanseze, Moscova lansează o nouă acuzație gravă – atacuri cu drone, tentative de asasinat, comploturi nucleare sau acte de sabotaj – care amenință să blocheze procesul. Acesta este tiparul descris într-o analiză semnată de jurnalistul Tim Zadorojnîi pentru Kiev Independent. Concluzia este limpede: … The post Cum sabotează Rusia negocierile de pace prin acuzații lansate „la minut” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:30
Internaționalul nigerian Victor Osimhen, atacantul echipei Galatasaray Istanbul, a marcat miercuri seara al șaptelea său gol în actuala ediție a Ligii Campionilor la fotbal, egalându-se astfel pe norvegianul Erling Haaland (Manchester City) în clasamentul marcatorilor celei mai importante competiții continentale intercluburi. Osimhen a înscris un gol extrem de important pentru Galatasaray, în prelungirile manșei secunde … The post Liga Campionilor: Cum arată clasamentul golgheterilor appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Samsung Galaxy S26 se distinge prin caracteristici care îți oferă libertatea de a alege. Cu un design elegant și o tehnologie avansată, acest model redefinește experiența utilizatorului, adaptându-se nevoilor tale zilnice. De la camera foto impresionantă la performanțele excepționale ale bateriei, fiecare detaliu este conceput pentru a te ajuta să explorezi și să personalizezi device-ul … The post Samsung Galaxy S26: Caracteristici care îți oferă libertatea de a alege appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Victimele violenței domestice vor fi informate de primării înainte să expire ordinele de protecție # SportMedia
Victimele violenţei domestice vor fi înştiinţate de primării înainte de expirarea ordinelor de protecţie, instanţele fiind obligate să informeze primăriile în cel mult cinci ore de la pronunţare. Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, o iniţiativă legislativă care modifică modul în care sunt gestionate ordinele de protecţie şi supravegherea agresorilor în cazurile de violenţă domestică. Proiectul, … The post Victimele violenței domestice vor fi informate de primării înainte să expire ordinele de protecție appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Ciucu, după ce PSD, AUR și PUSL i-au blocat ședința: Bâlci! Blocăm Bucureștiul din interes electoral. Nu mă las atras în așa ceva! # SportMedia
Ședința Consiliului General convocată pentru data de 26 februarie de primarul general Ciprian Ciucu nu a avut loc din lipsă de cvorum, cu doar 27 de consilieri prezenți. Mai exact, grupul PSD – aflat în grevă de două zile – nu a participat. Nici consilierii AUR și PUSL nu au venit la ședință. În acest … The post Ciucu, după ce PSD, AUR și PUSL i-au blocat ședința: Bâlci! Blocăm Bucureștiul din interes electoral. Nu mă las atras în așa ceva! appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Radu Drăgușin (24 de ani) continuă să atragă interes din partea echipelor din Serie A, deși evoluțiile sale la Tottenham sunt criticate. Presa din Italia anunță că Drăgușin continuă să fie o țintă pentru AC Milan, care vrea să-și întărească defensiva în perioada de transferuri din vară. Drăgușin și Nathan Ake de la Manchester City … The post Oferta pe care AC Milan o pregătește pentru Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Buncărul unde se decide răspunsul Europei la crize. Cum a devenit Coreper II centrul real de comandă al UE # SportMedia
Când Uniunea Europeană intră în criză, într-o încăpere izolată dintr-o clădire a Consiliului European de la Bruxelles se aprind luminile. E un „buncăr” protejat împotriva supravegherii, aflat la subsol. Aici se reunesc cei 27 de ambasadori ai statelor membre UE. În ultimul an, reuniunile s-au înmulțit, iar influența lor a crescut semnificativ. De la amenințările … The post Buncărul unde se decide răspunsul Europei la crize. Cum a devenit Coreper II centrul real de comandă al UE appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Când lucrezi cu utilaje, probabil că ajungi destul de repede la concluzia că, oricât le-ai întreține, tot vine momentul în care trebuie să schimbi piese. Fie se uzează, fie cedează din senin, fie apar probleme după multe ore de lucru continuu. Atunci începe căutarea, motiv pentru care trebuie să vezi unde găsești repede piesa, cât … The post 5 motive să cumperi piese de la dezmembrări pentru utilaje appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Bicicleta rămâne un simbol al aventurii și al dezvoltării pentru copii, oferind atât bucurie, cât și libertate. Pe lângă distracție, mersul pe bicicletă contribuie la dezvoltarea echilibrului, coordonării și a abilităților fizice și cognitive esențiale. Sprijinind copiii în această activitate, le poți susține creșterea armonioasă și sănătatea fizică și mintală. Cuprins 1. Importanța echilibrului în … The post Rolul bicicletei în dezvoltarea echilibrului și coordonării la copii appeared first on spotmedia.ro.
09:30
„Thread count” este o minciună? Adevărul pe care producătorii nu vor să-l știi despre cearșafurile tale # SportMedia
Probabil ai trecut și tu prin asta. Ești în căutarea setului perfect de lenjerie, acel „Sfânt Graal” al somnului odihnitor. Vezi o etichetă strălucitoare care promite marea cu sarea: „1000 thread count! Lux suprem! Hotel de 5 stele la tine acasă!”. Scoți cardul, plătești o sumă considerabilă, ajungi acasă entuziasmat, speli cearșafurile și… surpriză. În … The post „Thread count” este o minciună? Adevărul pe care producătorii nu vor să-l știi despre cearșafurile tale appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Românii au găsit cum să fenteze ziua neplătită din concediul medical: îl încep în weekend # SportMedia
Decizia Guvernului ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită a stârnit nemulțumiri și, aparent, a generat și reacții creative. În mai multe județe a crescut numărul concediilor medicale eliberate sâmbăta – zi nelucrătoare, care oricum nu este plătită – ceea ce a ridicat suspiciuni în rândul autorităților, potrivit Antena3. Practic, unii … The post Românii au găsit cum să fenteze ziua neplătită din concediul medical: îl încep în weekend appeared first on spotmedia.ro.
