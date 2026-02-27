SUA: Vance spune că nu există “nicio şansă” ca un atac împotriva Iranului să declanşeze un război prelungit
Financial Intelligence, 27 februarie 2026 06:40
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat joi că “nu există nicio şansă” ca un atac împotriva Iranului să […] The post <b>SUA:</b> Vance spune că nu există “nicio şansă” ca un atac împotriva Iranului să declanşeze un război prelungit appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum o oră
06:40
BTA: Bulgaria se apropie de finalizarea unor etape cheie în construcţia Coridorului Vertical al Gazelor pe teritoriul său # Financial Intelligence
Miniștrii energiei din Statele Unite, Grecia și alte 11 țări europene au convenit să consolideze securitatea aprovizionării cu […] The post BTA: Bulgaria se apropie de finalizarea unor etape cheie în construcţia Coridorului Vertical al Gazelor pe teritoriul său appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Italia cere suspendarea pieţei certificatelor de poluare (ETS), până la revizuirea şi reformarea acesteia # Financial Intelligence
Ministrul italian al Industriei, Adolfo Urso, a solicitat joi suspendarea sistemului UE de comercializare a certificatelor de poluare […] The post Italia cere suspendarea pieţei certificatelor de poluare (ETS), până la revizuirea şi reformarea acesteia appeared first on Financial Intelligence.
06:40
MET Group şi Shell au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru GNL din Statele Unite # Financial Intelligence
MET International AG, divizia de trading şi wholesale a MET Group, şi Shell Global LNG Limited au semnat […] The post MET Group şi Shell au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru GNL din Statele Unite appeared first on Financial Intelligence.
06:40
SUA: Vance spune că nu există “nicio şansă” ca un atac împotriva Iranului să declanşeze un război prelungit # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat joi că “nu există nicio şansă” ca un atac împotriva Iranului să […] The post SUA: Vance spune că nu există “nicio şansă” ca un atac împotriva Iranului să declanşeze un război prelungit appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Grindeanu: Doresc ca Portul Constanţa să fie principalul hub în procesul de reconstrucţie în care sperăm să intre Ucraina # Financial Intelligence
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Năvodari, că îşi doreşte ca Portul Constanţa să devină principalul […] The post Grindeanu: Doresc ca Portul Constanţa să fie principalul hub în procesul de reconstrucţie în care sperăm să intre Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Bolojan: Am confirmat cu comisarul pentru economie că România va urmări anul acesta o ţintă de deficit care să se apropie de 6% # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că a confirmat împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene ţinta de deficit bugetar […] The post Bolojan: Am confirmat cu comisarul pentru economie că România va urmări anul acesta o ţintă de deficit care să se apropie de 6% appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Oana Ţoiu: România a primit cel de-al 21-lea aviz al OCDE din cele 25 necesare # Financial Intelligence
România a primit cel de-al 21-lea aviz al OCDE din cele 25 necesare, de la Comitetul pentru pieţe […] The post Oana Ţoiu: România a primit cel de-al 21-lea aviz al OCDE din cele 25 necesare appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Un summit pentru promovarea energiei nucleare ca soluţie de decarbonizare va fi organizat la Paris # Financial Intelligence
Franţa, împreună cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), va organiza pe 10 martie la Paris un summit […] The post Un summit pentru promovarea energiei nucleare ca soluţie de decarbonizare va fi organizat la Paris appeared first on Financial Intelligence.
06:30
SUA au prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil până la 1 aprilie # Financial Intelligence
Statele Unite au încetinit procedurile pentru vânzarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, cu scopul de a […] The post SUA au prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil până la 1 aprilie appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Producţia excedentară de electricitate din Franţa a dus preţurile la cel mai scăzut nivel de după 2020 # Financial Intelligence
Preţurile energiei electrice în Franţa au scăzut la cel mai redus nivel din ultimii şase ani, deoarece producţia […] The post Producţia excedentară de electricitate din Franţa a dus preţurile la cel mai scăzut nivel de după 2020 appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Ședință de Guvern: Măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor și TVA cu preponderență la produsele energetice – pe agendă # Financial Intelligence
Guvernul se reunește, vineri, în ședință pentru a discuta mai multe acte normative care vizează, printre altele, modificări […] The post Ședință de Guvern: Măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor și TVA cu preponderență la produsele energetice – pe agendă appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Bolojan, despre decarbonizare: E importantă respectarea jaloanelor PNRR, dar să ne asigurăm și că sistemul energetic funcționează stabil # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este esențial ca România să respecte jaloanele și angajamentele asumate prin PNRR, […] The post Bolojan, despre decarbonizare: E importantă respectarea jaloanelor PNRR, dar să ne asigurăm și că sistemul energetic funcționează stabil appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
19:30
Premier Energy Group: Profitul net normalizat ilustrativ a ajuns la 66 de milioane de euro, în 2025, în creștere cu 57% # Financial Intelligence
Premier Energy Group, o companie integrată vertical de utilități și infrastructură, lider în Europa de Sud-Est și listată […] The post Premier Energy Group: Profitul net normalizat ilustrativ a ajuns la 66 de milioane de euro, în 2025, în creștere cu 57% appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre (MApN); aeronave F-16, ridicate în aer # Financial Intelligence
Radarele MApN au semnalat joi, 26 februarie, prezența unei drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în […] The post Drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre (MApN); aeronave F-16, ridicate în aer appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Hidroelectrica raportează un profit net de 3,3 miliarde lei, în 2025, cu 20% sub anul 2024, dar cu 10% peste bugetul rectificat # Financial Intelligence
Hidroelectrica raportează un profit net de 3,3 miliarde lei, în 2025, cu 20% sub anul 2024, dar cu […] The post Hidroelectrica raportează un profit net de 3,3 miliarde lei, în 2025, cu 20% sub anul 2024, dar cu 10% peste bugetul rectificat appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Conpet a înregistrat un profit net de 53,69 milioane lei, în 2025, în creștere cu 8,9% # Financial Intelligence
CONPET S.A. a realizat în anul 2025 o cifra de afaceri de 545,54 milioane lei, în creștere cu […] The post Conpet a înregistrat un profit net de 53,69 milioane lei, în 2025, în creștere cu 8,9% appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Cris-Tim încheie 2025 cu o cifră de afaceri preliminară de 1,2 miliarde de lei (+3% față de anul precedent) și profit net de 110 milioane de lei (+26%) # Financial Intelligence
Cris-Tim Family Holding raportează venituri preliminare de 1.155,6 milioane de lei pentru 2025, marcând o creștere de 3% […] The post Cris-Tim încheie 2025 cu o cifră de afaceri preliminară de 1,2 miliarde de lei (+3% față de anul precedent) și profit net de 110 milioane de lei (+26%) appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Inițiativa celor Trei Mări – coloana vertebrală a Europei în noua axă strategică Nord–Sud # Financial Intelligence
România, partener-cheie în noua arhitectură strategică a Inițiativei celor Trei Mări Inițiativa celor Trei Mări devine coloana vertebrală […] The post Inițiativa celor Trei Mări – coloana vertebrală a Europei în noua axă strategică Nord–Sud appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Bitdefender: Imaginea lui Mugur Isărescu și Florin Talpeș, folosită într-o înșelătorie online cu investiții # Financial Intelligence
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender au depistat o nouă înșelătorie online menită să convingă utilizatorii din […] The post Bitdefender: Imaginea lui Mugur Isărescu și Florin Talpeș, folosită într-o înșelătorie online cu investiții appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Bolojan: Am confirmat cu comisarul pentru economie că România va urmări anul acesta o ţintă de deficit care să se apropie de 6% # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că a confirmat împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene ţinta de deficit bugetar […] The post Bolojan: Am confirmat cu comisarul pentru economie că România va urmări anul acesta o ţintă de deficit care să se apropie de 6% appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Antibiotice Iași raportează un profit brut de 60,1 milioane lei, în 2025, în scădere cu 42%, potrivit unui […] The post Antibiotice Iași raportează un profit brut de 60,1 milioane lei, în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
18:10
Valentin lonescu (ISF): De la remitențe la investiții – rolul educației financiare în economia Moldovei # Financial Intelligence
În cadrul Seminarului de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISE și Laboratorul Academic ASF organizat astăzi în parteneriat cu Academia de […] The post Valentin lonescu (ISF): De la remitențe la investiții – rolul educației financiare în economia Moldovei appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Electrica anunță revocarea lui Ștefan Alexandru Frangulea din funcția de Director Financiar # Financial Intelligence
Electrica anunță că, în cadrul ședinței din data de 26 februarie 2026 Consiliul de Administrație al Societății (CA) […] The post Electrica anunță revocarea lui Ștefan Alexandru Frangulea din funcția de Director Financiar appeared first on Financial Intelligence.
18:10
ASF: România a primit Avizul Formal al Comitetului OCDE pentru Piețe Financiare # Financial Intelligence
În urma analizei gradului de conformitate a practicilor și politicilor naționale cu instrumentele juridice și standardele OCDE, aplicabile […] The post ASF: România a primit Avizul Formal al Comitetului OCDE pentru Piețe Financiare appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Ministerul Finanțelor va lansa un sistem digital modern bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor implementeazã proiectul „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”, o inițiativã strategicã de modernizare […] The post Ministerul Finanțelor va lansa un sistem digital modern bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Raport Citi: Gestionarea capitalului de lucru a devenit un imperativ pentru executivi, 64% dintre companii citând costurile de producție crescute ca fiind principala lor preocupare # Financial Intelligence
Citi a publicat cea mai recentă ediție a raportului său Global Perspectives & Solutions (Citi GPS): Finanțarea Lanțului […] The post Raport Citi: Gestionarea capitalului de lucru a devenit un imperativ pentru executivi, 64% dintre companii citând costurile de producție crescute ca fiind principala lor preocupare appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Acționarii Fondului Proprietatea au aprobat un mandat de administrator de un an pentru Franklin Templeton, în condițiile propuse de MFP; Ștefan Nanu, ales membru în Comitetul Reprezentanților (surse) # Financial Intelligence
Acționarii Fondului Proprietatea au aprobat un mandat de administrator de un an pentru Franklin Templeton, în condițiile propuse […] The post Acționarii Fondului Proprietatea au aprobat un mandat de administrator de un an pentru Franklin Templeton, în condițiile propuse de MFP; Ștefan Nanu, ales membru în Comitetul Reprezentanților (surse) appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Nicoleta Pauliuc: “Susțin ferm cererea președintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma, ca 5% din impozitul pe venit încasat în București să se întoarcă în Ilfov”; “Ilfovul nu cere pomană. Cere echitate” # Financial Intelligence
Susțin ferm cererea președintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma, ca 5% din impozitul pe venit încasat în București să […] The post Nicoleta Pauliuc: “Susțin ferm cererea președintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma, ca 5% din impozitul pe venit încasat în București să se întoarcă în Ilfov”; “Ilfovul nu cere pomană. Cere echitate” appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Nanu: Împrumuturile din PNRR şi SAFE în 2026 pot însemna până la 6 miliarde euro; context bun de finanţare # Financial Intelligence
Anul 2026 este într-un context de finanţare foarte bun pentru reducerea costurilor prin suprapunerea de împrumuturi din Planul […] The post Nanu: Împrumuturile din PNRR şi SAFE în 2026 pot însemna până la 6 miliarde euro; context bun de finanţare appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Andreea Paul, INACO: ”Educația este infrastructură strategică. Fără educație solidă, nu există economie competitivă” # Financial Intelligence
„9 ani, 9 soluții pentru educație”. La împlinirea a nouă ani de activitate, INACO – Inițiativa pentru Competitivitate […] The post Andreea Paul, INACO: ”Educația este infrastructură strategică. Fără educație solidă, nu există economie competitivă” appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Cancelarul german Friedrich Merz vizitează Unitree Robotics în Hangzhou, urmărind Wubot și luptele între roboți # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a vizitat joi după-amiază firma chineză de robotică Unitree Robotics din Hangzhou, provincia Zhejiang, […] The post Cancelarul german Friedrich Merz vizitează Unitree Robotics în Hangzhou, urmărind Wubot și luptele între roboți appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Narendra Modi, primul lider care atinge pragul de 100 de milioane de urmăritori pe Instagram # Financial Intelligence
Prim-ministrul indian Narendra Modi a devenit joi primul lider care a atins pragul de 100 de milioane de […] The post Narendra Modi, primul lider care atinge pragul de 100 de milioane de urmăritori pe Instagram appeared first on Financial Intelligence.
14:10
BCE nu vede până acum valuri de concedieri determinate de AI (Christine Lagarde) # Financial Intelligence
Inteligenţa artificială (AI) stimulează productivitatea în zona euro, dar încă nu a provocat un val de concedieri în […] The post BCE nu vede până acum valuri de concedieri determinate de AI (Christine Lagarde) appeared first on Financial Intelligence.
13:30
STAR RESIDENCE INVEST S.A. – Disponibilitate rezultate financiare la 31 decembrie 2025 # Financial Intelligence
Data raportului: 26 februarie 2026 Denumirea societății: STAR RESIDENCE INVEST S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, […] The post STAR RESIDENCE INVEST S.A. – Disponibilitate rezultate financiare la 31 decembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Auchan: La 5 ani de la lansarea primului shop O nouă viață, clienții cumpără zilnic, în medie, 1.000 de articole vestimentare pre-purtate # Financial Intelligence
Peste 360.000 de articole vestimentare reutilizate au fost vândute doar anul trecut din shop-in-shop-urile „O nouă viață by […] The post Auchan: La 5 ani de la lansarea primului shop O nouă viață, clienții cumpără zilnic, în medie, 1.000 de articole vestimentare pre-purtate appeared first on Financial Intelligence.
13:20
PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție; PNL spune că nu va ceda niciunui șantaj politic # Financial Intelligence
PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziției, potrivit unui […] The post PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție; PNL spune că nu va ceda niciunui șantaj politic appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” convoacă AGA pentru majorarea capitalului cu până la 281,6 milioane lei; Fondul Proprietatea, acționar cu 20%, analizează propunerea # Financial Intelligence
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. („CNAPM”) a comunicat azi Fondului Proprietatea convocatorul aferent Adunării Generale Extraordinare a […] The post Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” convoacă AGA pentru majorarea capitalului cu până la 281,6 milioane lei; Fondul Proprietatea, acționar cu 20%, analizează propunerea appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. # Financial Intelligence
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi […] The post Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. appeared first on Financial Intelligence.
12:50
BRK Financial Group S.A. informează investitorii că, începând cu data de 27 februarie 2026, ora 8:00 (ora locală), […] The post BRK Financial Group S.A. – Disponibilitate Raport Anual Preliminar 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Paula Toma: Arabia Saudită urmărește o strategie de acoperire tehnologică, combinând accesul la tehnologii de ultimă generație și ecosisteme avansate din SUA, cu implementarea infrastructurii și implementarea rapidă din China # Financial Intelligence
Grupul de politică externă „Titu Maiorescu”, coordonat de prof. univ. dr Dan Dungaciu, a organizat conferința intitulată „Modelarea […] The post Paula Toma: Arabia Saudită urmărește o strategie de acoperire tehnologică, combinând accesul la tehnologii de ultimă generație și ecosisteme avansate din SUA, cu implementarea infrastructurii și implementarea rapidă din China appeared first on Financial Intelligence.
12:40
CEC Bank a acordat o finanţare în valoare de 36 de milioane de euro companiei Veranda Obor SA, […] The post CEC Bank a acordat o finanţare de 36 milioane euro pentru Veranda Mall appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Ciucu: Creșterea problemelor financiare la Termoenergetica poate să însemna intrarea în insolvență; ședința de joi a Consiliului General al Capitalei nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum # Financial Intelligence
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că proiectul PSD privind diminuarea facturilor la termie în […] The post Ciucu: Creșterea problemelor financiare la Termoenergetica poate să însemna intrarea în insolvență; ședința de joi a Consiliului General al Capitalei nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Greenvolt Power a securizat un pachet de finanțare de 348 de milioane de euro pentru construcția unui proiect eolian de 253,1 MW în județul Ialomița, România # Financial Intelligence
Pachetul de finanțare a fost structurat alături de un grup de instituții financiare de top, din care fac […] The post Greenvolt Power a securizat un pachet de finanțare de 348 de milioane de euro pentru construcția unui proiect eolian de 253,1 MW în județul Ialomița, România appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Portul Constanța a convocat acționarii pentru majorarea capitalului social cu suma maximă de 281.625.500 lei # Financial Intelligence
Portul Constanța a convocat acționarii pentru majorarea capitalului social cu suma maximă de 281.625.500 lei, potrivit unui comunicat […] The post Portul Constanța a convocat acționarii pentru majorarea capitalului social cu suma maximă de 281.625.500 lei appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Comisia Europeană găzduiește lansarea Instrumentului EastInvest pentru sprijinirea regiunilor UE afectate de războiul din #Ucraina # Financial Intelligence
Comisia Europeană va găzdui joi lansarea unei noi inițiative menite să faciliteze accesul la sprijin sub formă de […] The post Comisia Europeană găzduiește lansarea Instrumentului EastInvest pentru sprijinirea regiunilor UE afectate de războiul din #Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
10:10
România între risc real și alarmism strategic. De ce scenariile privind pierderi teritoriale sunt false, dar pericolul rămâne (Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„Istoria nu impune fatalități; ele apar atunci când judecata politică abdică.” (Parafrază după Raymond Aron) Autor: Corneliu Pivariu […] The post România între risc real și alarmism strategic. De ce scenariile privind pierderi teritoriale sunt false, dar pericolul rămâne (Corneliu PIVARIU) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
UniCredit Bank a atras 600 milioane de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni # Financial Intelligence
UniCredit Bank S.A. a încheiat cu succes o emisiune de obligațiuni negarantate în lei, de rang senior, cu […] The post UniCredit Bank a atras 600 milioane de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creştere a economiei […] The post BERD reduce la 1,2% prognoza de creştere a economiei României pentru 2026 appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Grupul TeraPlast: creștere de 75% a EBITDA și cifra de afaceri de peste 1 miliard de lei în 2025 # Financial Intelligence
Cifra de afaceri consolidată a Teraplast a crescut cu 21%, de la 897,9 milioane de lei în 2024 […] The post Grupul TeraPlast: creștere de 75% a EBITDA și cifra de afaceri de peste 1 miliard de lei în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:10
BCR a raportat un profit net de 658 milioane de euro în 2025, în creștere cu 20% # Financial Intelligence
BCR a raportat un profit net de 3.320 milioane de lei (658 milioane de euro) în 2025, în […] The post BCR a raportat un profit net de 658 milioane de euro în 2025, în creștere cu 20% appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.