Ce au făcut Shkendija și Drita în play-off-ul din Conference League: performanță pentru adversarele lui FCSB!
Sport.ro, 27 februarie 2026 08:20
Cele două echipe s-au duelat cu FCSB în preliminariile Champions League și Europa League.
Steaua a învins-o pe CSM Slatina, scor 2-1, pe Ghencea, iar „militarii” au pus capăt unei serii de trei înfrângeri consecutive în Liga a 2-a. Adi Popa, verdict despre calificarea Stelei în play-offAdi Popa (37 de ani) a intrat la pauza meciului, iar la finalul confruntării a vorbit despre șansele Stelei de a se califica în play-off. Popa a susținut că două victorii în ultimele două etape ale sezonului regular le-ar oferi „militarilor” șanse mari să prindă top 6 în eșalonul secund. „Victorie muncită, încrederea noastră era zdruncinată, veneam după trei eșecuri la rând, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. E bine că am câștigat, suntem la mâna noastră. (n.r. - se califică Steaua în play-off?) Noi cu șase puncte din următoarele două meciuri avem șanse mari la play-off.Popa: „Cu șase puncte suntem în play-off”Ne apăsau rezultatele, chiar dacă nu avem drept de promovare. Nu trebuie să fim ciuca bătăilor, oricine să ia puncte cu noi. Nu există meci ușor la Liga 2, Dumbrăvița, Bistrița ne-au învins aici, fiecare luptă pentru obiectiv.Noi am ajuns să ne chinuim, noi trebuie să o scoatem la capăt. Cu șase puncte suntem în play-off, ăsta este obiectivul nostru”, a declarat Adi Popa, după Steaua - Slatina 2-1. Victorie la limită pentru Steaua cu CSM SlatinaSteaua București a învins-o cu emoții în Ghencea pe CSM Slatina, scor 2-1, într-o partidă contând pentru etapa a 19-a din Liga a 2-a. „Militarii” au lăsat impresia că pot câștiga fără probleme după golurile marcate de către Rubio în minutele 24 (penalty) și 41. Totuși, Emilian Pacionel a redus din diferență, tot din penalty, în minutul 82, iar finalul confruntării a fost unul disputat și tensionat. Șoptirean de la Slatina a văzut cartonașul roșu la patru minute de la reușita de 1-2.„Militarii” continuă să spere la play-off „Militarii” au primit astfel o gură de oxigen în lupta pentru play-off, cu două runde de jucat înainte de încheierea sezonului regular. Steaua a urcat cel puțin provizoriu pe locul 7, cu 33 de puncte, la egalitate cu Chindia (locul 6) și ASA Târgu Mureș (locul 5). CSM Reșița are 32 de puncte pe poziția a 8-a și urmează să își dispute meciul din etapă în deplasare contra celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe (sâmbătă, 28 februarie, 11:00). De cealaltă parte, CSM Slatina, formație sigură de prezența în play-out, rămâne pe poziția a 14-a cu 23 de puncte.Echipele utilizateSteaua: Frănculescu – Adăscăliței, Nacho Bonet, Ad. Ilie – Răsdan, Gualda, Drăghici (cpt.) – Rob. Popescu (Ad. Popa 46′), Nic. Popescu (Șt. Pacionel 46′) – Rubio (Lascu 58′), Doană (Mar. Roman 58′)Rezerve neutilizate: Pletea – Lanțoș, Nedelea, Dr. Nedelcu, HusztiAntrenor: Daniel OprițaCSM Slatina: Răcășan – Mitran (cpt. înlocuit cu M. Lupu 46′), Stan, Șoptirean, Buta – Trașcu (Lăpădătescu 46′) – Magyari (Leață 65′), Em. Pacionel (Prejmerean 82′), I. Năstăsie, Rodri Hernando (C-tin. Radu 46′) – SiafaRezerve neutilizate: Pricopi – Al. Sima, Al. Georgescu, AndreșAntrenor: Viorel FerfeleaEliminat: Șoptirean 86′ (roșu direct)
