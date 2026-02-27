Adrian Câciu îi reproşează lui Ilie Bolojan că a înregistrat „excedent marginal pe seama sacrificării investiţiilor”
Gândul, 27 februarie 2026 11:20
Adrian Câciu îi reproşează lui Ilie Bolojan că a înregistrat „excedent marginal pe seama sacrificării investițiilor”. Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, economist de profesie, spune că premierul a realizat acest lucru în urma „neplătii facturilor din investitii aflate în stoc”. Câciu mai scrie, vineri, că nu ar trebui să fie „moment de euforie, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
11:40
Silviu Predoiu: „Presa din România a dispărut. Și-a abandonat rolul de a patra putere în stat” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a criticat evoluția presei din România și relația acesteia cu autoritățile. Invitatul a susținut că mass-media și-ar fi diminuat rolul de control asupra puterii politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Presa și-a abandonat rolul de […]
11:40
S-a zguduit studioul Antena 3 CNN. Gâdea s-a certat cu Miruță de la Apărare: „Ce e urât, domnule ministru? Nu vă enervați, că vă fuge vocea”. De la ce s-au încăierat cei doi # Gândul
Mihai Gâdea și-a ieșit din minți în direct, în urma unui schimb de replici tensionat cu Radu Miruță. Moderatorul a ridicat tonul și a lansat acuzații dure la adresa ministrului, menționând o presupusă ”fină” a acestuia, care ar fi ajuns din Gorj la ANAF. Prezentatorul i-a cerut explicații lui Miruță și pentru numirea în funcția […]
Acum 30 minute
11:30
Adevărul despre „zăpada neagră” a Dianei Buzoianu. Ministra Mediului este contrazisă de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu. „Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București” # Gândul
Pentru Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului, Apelor și Pădurilor, zăpada neagră care a fost văzută pe străzile din București reprezintă un „simbol al poluării” din Capitala României. Ca ministru al Mediului, Diana Buzoianu ar fi trebuit să ofere, totuși, o explicație argumentată, nu una simplistă, însă este și cu strategia „la purtător”. A mai anunțat […]
11:30
Categoria de pensionari români care vor primi 500 lei în plus la pensie. Cine se încadrează # Gândul
Unele primării încearcă să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, oferindu-le ajutor direct celor care au cea mai mare nevoie. Așa se întâmplă și la Cluj-Napoca, acolo unde municipalitatea a anunțat un program de sprijin social pentru plata alimentelor, dar și a facturilor sau a taxelor. Astfel, în cadrul Programului „Alimente”, pensionarii, persoanele cu handicap și […]
11:30
Cutremur în dosarele de evaziune fiscală. ÎCCJ întoarce la Parchet cauzele în care nu este întocmită expertiza prejudiciului # Gândul
O decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, devenită obligatorie de astăzi, răstoarnă practica din dosarele de evaziune fiscală. Instanța supremă a stabilit că, dacă procurorii trimit în judecată un inculpat fără să fi făcut în prealabil o expertiză de specialitate pentru stabilirea prejudiciului, cauza trebuie restituită la Parchet. Conform art. 477 alin. […]
11:20
Adrian Câciu îi reproşează lui Ilie Bolojan că a înregistrat „excedent marginal pe seama sacrificării investiţiilor” # Gândul
Adrian Câciu îi reproşează lui Ilie Bolojan că a înregistrat „excedent marginal pe seama sacrificării investițiilor”. Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, economist de profesie, spune că premierul a realizat acest lucru în urma „neplătii facturilor din investitii aflate în stoc”. Câciu mai scrie, vineri, că nu ar trebui să fie „moment de euforie, […]
11:20
JD Vance încearcă să-i liniștească pe americani: „Nicio șansă” ca vreun atac asupra Iranului să ducă la un război îndelungat în Orientul Mijlociu # Gândul
Vicepreședintele american JD Vance a asigurat că, deși președintele Donald Trump ia în considerare, în continuare, loviturile militare împotriva Iranului, „nu există nicio șansă” ca astfel de lovituri să implice Statelor Unite într-un război de lungă durată în Orientul Mijlociu, relatează The Washington Post. Într-un interviu acordat joi ziarului, Vance a declarat că nu știe […]
Acum o oră
11:10
BNR revizuiește explicațiile privind inflația: Impactul TVA, mai mic decât scumpirile reale # Gândul
Prin intermediul unui raport, BRN a explicat că scumpirile de la raftul comercianților au depățit cotele TVA, și, tocmai din acest motiv, inflația pe luna decembrie a fost mai mare decât a aproximat instituția. În vară, în luna august, BNR a apreciat o inflație de 8,8%, care a fost revizuită ulterior la 9,6%, însă inflația […]
11:10
Orientul Mijlociu, în fața unei crize fără precedent. Pakistanul și Afganistanul, în „război deschis”. Ar putea Islamabadul recurge la arma nucleară? # Gândul
Orientul Mijlociu și Asia de Sud se află într-un moment de tensiune extremă, după ce Pakistanul a lansat atacuri asupra Afganistanului, lovind cu rachete mai multe orașe, inclusiv capitala Kabul. Escaladarea vine într-un context regional deja fragil, marcat de riscul unui conflict major între Statele Unite și Iran, precum și de tensiunile recurente dintre Israel […]
11:00
Ion Cristoiu: Cât de orb e Nicușor Dan în aprecierea Evenimentelor și Proceselor internaționale? # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre faptul că Nicușor Dan este „orb” în aprecierea Evenimentelor și Proceselor internaționale.
11:00
Planul de șoc al Comisiei Europene: piața unică de produse. Ce șanse are ”Made in Europe”, programul menit să susțină campania de înarmare a UE? # Gândul
Comisia Europeană se pregătește să prezinte un ambițios și amplu plan de acțiune, „One Europe, One Market”, la summitul UE din martie 2026, axat pe principiul „Buy European”. Pe plan politic, ideea este evidentă: folosirea banilor contribuabililor europeni pentru a sprijini industria continentului. Însă, cadrul economic este mult mai complex. ”UE nu are nici baza […]
11:00
În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul # Gândul
Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), primăvara începe să își intre, încetul cu încetul, în drepturi. După un episod de vreme severă – ninsori, viscol, intensificări ale vântului, lapoviță, polei și ghețuș – temperaturile au crescut, iar soarele și-a făcut apariția în cele mai multe zone ale țării. Dar diminețile rămân, încă, destul de […]
10:50
Executivul se gândeşte să revină la forma iniţială de impozitare a clădirilor mai vechi de 50 de ani care aparţin şi persoanelor cu handicap # Gândul
Coaliţia va dezbate săptămâna viitoare modificările legislative care vizează anumite impozite impuse românilor. Este vorba despre cota de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 și de peste 50 de ani şi despre reglementarea cotelor de reducere destinate impozitelor pe clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap. Proiectul de lege nu […]
Acum 2 ore
10:40
Ion Cristoiu: „După ce se va termina războiul, vor veni extratereștrii. O să ne spună că au clonat oamenii” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că după ce războiul se va termina o să vină extratereștrii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Vor veni extratereștii. Nu râd. Trebuie inventat un pericol, vorbesc serios. Se […]
10:40
Un șofer BOLT și-a făcut public câștigul. Câți bani a făcut în 7 zile, în care a lucrat 56 de ore # Gândul
Un șofer de BOLT și-a publicat pe un grup specializat de Facebook cât a câștigat în 7 zile în care a muncit doar 56 de ore. Bărbatul a specificat că fotografia este cât se poate de reală și că poate trimite în privat o înregistrare a ecranului care să dovedească veridicitatea sumelor încasate. Câștig record pe BOLT în doar 56 de ore lucrate timp de 7 zile. Un șofer s-a lăudat cu suma pe care a încasat-o pe un grup de Facebook, iar colegii săi au intervenit […]
10:40
Fiul lui Dan Șucu, director în cadrul unui mare dezvoltator imobiliar. Matei Șucu a renunțat recent la fotbal pentru a se ocupa de afaceri # Gândul
Gigantul dezvoltator imobiliar Redport, fondat de Cosmin Savu Cristescu, și-a constituit un advisory board din care face parte și fiul patronului de la Rapid, potrivit Prosport. Matei Șucu a preluat rolul de non-executive director. De altfel, apar nume importante în consiliul consultativ al Redport, rolul lor fiind acela de a spriji compania în procesul de scalare […]
10:20
Ungaria a blocat din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Orban justifică veto-ul pentru a forța un împrumut de 16.000.000.000 € pentru apărare # Gândul
Ungaria a blocat adoptarea unui nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, folosind veto-ul pentru a obține aprobarea unui împrumut de 16 miliarde de euro destinat apărării, pe fondul tensiunilor cu Bruxelles-ul. Ungaria a blocat adoptarea unui nou pachet de sancțiuni al Uniunea Europeană împotriva Rusia, într-un demers menit să forțeze aprobarea unei […]
10:10
Ion Cristoiu: „În cazul de față nu e vorba că nu avem contacte să îl îmbunăm pe Trump. Noi nu am avut informații despre părerea americanilor” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care președintele Nicușor Dan a fost primit în SUA și a criticat lipsa de informare a acestuia în raport cu partenerul strategic, învinovățind serviciile de informații pentru această carență. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu este […]
10:00
Cea mai mare greșeală a românilor care țin post. Medicii vorbesc despre adevărate capcane alimentare care trebuie evitate în această perioadă # Gândul
Dr. Anca Hâncu, medic generalist, nutriţionist, doctor în ştiinţe medicale, acreditat european în medicina stilului de viaţă, avertizează asupra faptului că în post multă lume nu mai mănâncă proteină animală, pe care – în schimb – o înlocuiește cu carbohidraţi. ”Greşeala majoră pe care o face multă lume în continuare, este că nu mai mănâncă […]
10:00
Grindeanu îi transmite lui Bolojan: „Dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga” # Gândul
Bugetul pe 2026 este noul măr al discordiei în coaliţie. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ieşit la declaraţii din care reiese că „dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga”. Mesajul este evident pentru premierul Ilie Bolojan care încearcă să impună, în viziunea social-democratului, „o viziune […]
10:00
Se pregătește Ucraina pentru alegeri? Ambasadorul Zalujnîi, fostul șef al Armatei, declanșează ofensiva și lansează primul atac la președinte. Carnegie: „Zelenski este vizibil obosit, dar disciplinat politic” # Gândul
Pe măsură ce discuțiile despre soluționarea conflictului și alegeri trec de la speculații la pregătiri, Kievul va trebui să gestioneze nu doar câmpul de luptă, ci și termenii tranziției politice. Dezghețul adus de primăvară nu va rezolva tensiunile subiacente, ci doar le va expune mai clar. În timp ce Ucraina intră în cel de-al cincilea […]
09:50
Compania națională de transport gaze naturale a raportat rezultate financiare excepționale, peste estimările anuale, susținute de creșterea tarifelor reglementate și de o gestionare eficientă a costurilor, relatează Financial Intelligence. Profit net consolidat dublu față de 2024 Transgaz (TGN) a încheiat anul 2025 cu un profit net consolidat de 899,2 milioane lei, de 2,2 ori mai […]
Acum 4 ore
09:40
Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de Occident” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Ucraina a ajuns o țară dependentă de Occident. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Un lucru paradoxal… Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Adică, vezi Doamne, […]
09:40
Lovitură pentru Brad Pitt. Gestul fiului său l-a lăsat fără cuvinte: Maddox a luat o decizie radicală # Gândul
Lovitură pentru Brad Pitt. Fiul său înstrăinat, Maddox, profund atașat de mama lui, Angelina Jolie, a luat o decizie extremă. Lovitură pentru Brad Pitt Brad Pitt are probleme în familie, chiar și după divorțul de Angelina Jolie. În 2024, Maddox (24 de ani) a fost asistent de producție pentru mama sa, care a regizat o […]
09:30
Trump l-a desființat pe Robert De Niro, după ce starul de la Hollywood i-a îndemnat pe americani să-i „reziste”: „Un bolnav cu mintea tulburată” # Gândul
Președintele Donald Trump lansează un atac violent la adresa actorului Robert De Niro, după ce acesta a cerut „alungarea” administrației Trump, acuzându-l de declarații „criminale” și de o obsesie anti-Trump. Președintele Donald Trump l-a atacat dur miercuri pe actorul Robert De Niro, pe care l-a catalogat drept „un bolnav cu mintea tulburată”, într-o postare publicată […]
09:20
Nicuşor Dan tocmai a promulgat legea pensiilor speciale. Nicuşor Dan: „Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată” # Gândul
Odată validat de către CCR, noul text de lege care reglementează pensiile magistraţilor a fost publicat în Monitorul Oficial. Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat noul text de lege, vineri dimineaţă, apoi a transmis şi un mesaj de argumentare. „Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei […]
09:10
Silviu Predoiu: „Sunt de acord cu echitatea în societate, dar echitatea nu trebuie să înceapă cu sfârșitul carierei” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a abordat tema echității sociale și a reformelor privind prelungirea carierei profesionale, cu referire specială la sistemul militar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Eu sunt de acord că e nevoie de echitate în societate” Predoiu susține […]
09:10
Arhimandritul Metodie, prins beat la volan, a fost condamnat definitiv. „A sfidat autoritatea statului” # Gândul
Starețul mănăstirii Hlincea va fi un timp pieton. Condamnat în 2025, cu suspendare, pentru refuzul prelevării de probe biologice, ierarhul a cerut instanței de control judiciar amânarea aplicării pedepsei, pentru a conduce în continuare. Starețul a justificat că este la prima abatere și că este o persoană „blândă”, scrie Ziarul de Iași. Judecătorii au motivat […]
09:10
România şi-a lansat oficial Președinția Inițiativei Central Europene. Oana Ţoiu: „Extinderea UE este o investiţie geopolitică vitală” # Gândul
România şi-a lansat oficial Președinția Inițiativei Central Europene. Anunţul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Oana Țoiu a anunțat începutul președinției României la Inițiativa Central Europeană, mandat în care țara noastră va susține cooperarea regională. Aceasta a deschis şi lucrările primei reuniuni a Comitetului Coordonatorilor Naționali, la care au participat reprezentanți ai […]
09:10
Iași: Ce șanse sunt pentru transportul public la înălțime? Monorail cu trei trasee posibile, centrul va fi ocolit # Gândul
Contractul pentru realizarea primului studiu de impact al construirii unui nou sistem de transport propus pentru Iași a fost semnat. Potrivit Ziarul de Iași, studiul de prefezabilitate, cu un cost de 214.000 euro, suportat din donații, urmează să se deruleze pe parcursul a 11 luni. Strângerea sumei este în curs, a spus Cătălin Urtoi, inițiator […]
08:50
Polonia cere respect în relația cu SUA și unitate europeană în fața Rusiei: „Suntem aliați, dar nu putem fi tratați ca fraieri” # Gândul
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, afirmă că SUA rămân principalul partener militar al Poloniei, însă Varșovia nu poate accepta o relație dezechilibrată, cerând Europei mai multă responsabilitate în fața amenințării ruse. Statele Unite rămân cel mai important partener al Poloniei în cooperarea militară, iar Varșovia a fost și va continua să fie un aliat […]
08:50
Într-o perioadă în care ofertele sunt foarte vânate, în contextul problemelor financiare din ultima vreme, Mega Image a redus cu 50% un produsul preferat al românilor, începând de astăzi. Ei bine, este vorba despre salamul Palaciego, de la Campofrio, varianta de 100 g, dar reducerea este valabilă la al doilea produs cumpărat. De asemenea, există […]
08:50
1.030 de oameni nu şi-au primit salariile promise de Radu Miruţă. Luni, angajaţii şantierului naval din Mangalia încearcă şi la ministrul Irineu Darău # Gândul
Vineri dimineaţă, angajaţii şantierului naval de la Mangalia au declanşat un protest spontan în curtea firmei din cauza faptului că nici acum nu şi-au primit integral salariile, iar perspectivele unor noi contracte care le-ar asigura o siguranţă a veniturilor viitoare nu se întrevede. În noiembrie 2025, fostul ministru al Economiei, Radu Miruţă, promitea angajaţilor şantierului […]
08:40
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are consilieri, iar Ministerul de Externe nu este capabil să-i dea o direcție” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre faptul că Nicușor Dan nu are consilieri iar Ministerul de Externe nu este capabil să îi dea o direcție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Profesioniștii sunt acolo, politicienii, […]
08:40
Verdict în cazul mamei acuzate că și-a exploatat fiica de 13 ani, obligând-o să întrețină relații sexuale cu fostul învățător, în vârstă de 71 de ani # Gândul
Joi, judecătorii de la Tribunalul Gorj au stabilit prima sentință în cazul mamei acuzate că și-ar fi obligat fiica de 13 ani să întrețină relații sexuale cu fostul învățător, dar și pentru colegul ei de dosar, în vârstă de 71 de ani. Instanța l-a condamnat pe septuagenar la nouă ani de închisoare cu executare și, […]
08:40
Inter joacă în Serie A, după înfrângerea din Liga Campionilor. Daniele De Rossi: „Acum Chivu pare un fraier” # Gândul
După eliminarea din Liga Campionilor în fața celor de la Bodo/Glimt, Interul lui Cristi Chivu o va întâlni pe Genoa în Serie A. Antrenorul Daniele De Rossi a vorbit despre meciul cu echipa lui Cristi Chivu, care se joacă sâmbătă, 28 februarie, de la ora 21:45, dar și despre eliminarea milanezilor din Liga Campionilor. Daniele […]
08:30
Povestea tristă a lui Punch, mica maimuță părăsită de mama sa, care a cucerit întreaga lume. Experții explică de ce își abandonează animalele puii # Gândul
Punch, un pui de macac japonez, s-a născut în iulie 2025 la Grădina Zoologică Ichikawa și a atras atenția întregii lumi după ce îngrijitorii săi au dat o jucărie de pluș, un urangutan, după ce a fost abandonat de mama sa. El a a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume după ce videoclipurile în care […]
08:20
Hillary Clinton cere în Congres ca Trump să depună mărturie sub jurământ în privința legăturilor sale cu Jeffrey Epstein # Gândul
Audiată de o comisie a Congresului în dosarul Jeffrey Epstein, Hillary Clinton solicită ca președintele Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ, acuzând ancheta de partizanat politic și deturnarea atenției către alte persoane influennte din acest caz. Hillary Clinton a criticat dur modul în care este desfășurată ancheta, afirmând că „anchetele Congresului […]
08:20
Armata a detectat o dronă care se îndrepta spre Tulcea. MApN a emis mesaj Ro-Alert pentru populaţia din zonă # Gândul
În cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea. Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona […]
08:20
Povestea tristă a lui Punch, mica maimuță părăsită de mama sa, care a cucerit întreaga lume. De ce își abandonează animalele puii # Gândul
Punch, un pui de macac japonez, s-a născut în iulie 2025 la Grădina Zoologică Ichikawa și a atras atenția întregii lumi după ce îngrijitorii săi au dat o jucărie de pluș, un urangutan, după ce a fost abandonat de mama sa. El a a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume după ce videoclipurile în care […]
08:10
Silviu Predoiu: „Structurile de forță nu-și permit să ia pe cineva, să-l pună cel mai ineficient primar al Capitalei, ca apoi să-l pună la Cotroceni” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu a vorbit despre mandatul președintelui Nicușor Dan, demontând o idee vehiculată în spațiul public, aceea că președintele Dan ar fi fost plasat în funcție de către serviciile de informații. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul ofițer SIE, Silviu Predoiu, spune că, […]
Acum 6 ore
07:50
„Omul lui Miruţă” a fost implicat într-un incident de securitate, în 2010. Cum ar fi compromis Viorel Salvador Caragea un flagrant # Gândul
Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că l-a numit ca administrator al uzinei de armament Sadu pe Viorel Salvador Caragea, printre altele, pentru faptul că a prins nişte hoţi care furau armament de acolo. Totuşi, ziariştii de la G4Media au intrat în posesia unui document care l-ar situa pe Salvador Caragea chiar la polul opus al […]
07:50
Tabel nunți 2026 | Cât te costă să organizezi o nuntă cu 100 de invitați, în România. Am făcut calculul complet, în funcție de oraș # Gândul
Pentru a vă putea face o idee despre cât ar costa să organizezi o nuntă în România, în 2026, pentru 100 de invitați, Gândul a ales cele mai mari 20 de orașe din țara noastră, în frunte cu Bucureștiul. Ei bine, în orașele mari, un meniu de nuntă pornește de la 450 – 500 lei […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat contextul european și implicațiile anulării alegerilor din România. Invitatul a făcut o comparație între percepția Rusiei asupra Occidentului și situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „N-a existat în istoria Europei un asemenea moment” Cristoiu susține […]
07:40
Venezuela îi cere lui Trump relansarea relațiilor cu SUA. Delcy Rodriguez: „Blocada și sancțiunile împotriva Venezuelei trebuie să se încheie” # Gândul
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, i-a transmis joi un mesaj direct președintelui Donald Trump, cerând ridicarea „blocadei și sancțiunilor” impuse țării sud-americane. Declarația vine la mai puțin de două luni după capturarea lui Nicolas Maduro într-o operațiune militară coordonată de Statele Unite. După preluarea puterii în luna ianuarie, Rodriguez, fost vicepreședinte din anturajul lui […]
07:40
„Omul lui Miruţă” a fost implicat într-un incident de securitate, în 2010. A fost suspectat că a compromis o acțiune de prindere flagrant delict # Gândul
Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că l-a numit ca administrator al uzinei de armament Sadu pe Viorel Salvador Caragea, printre altele, pentru faptul că a prins nişte hoţi care furau armament de acolo. Totuşi, ziariştii de la G4Media au intrat în posesia unui document care l-ar situa pe Salvador Caragea chiar la polul opus al […]
07:20
27 Februarie, calendarul zilei: Ziua Internațională a Ursului Polar. Bayern München împlinește 126 de ani. Cutremur de 8,8 grade zguduie Chile # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 27 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ziua Internațională a Ursului Polar este sărbătorită anual pe 27 februarie și are rolul de a atrage atenția asupra protejării uneia dintre cele mai impresionante specii ale Arcticii. Inițiativa este susținută de […]
07:10
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane # Gândul
Pakistan a bombardat marile orașe afgane, inclusiv Kabul, vineri, în timp ce ministrul Apărării, Khawaja Asif, a declarat că țările se află în „război deschis”, după luni de confruntări în escaladare, conform France24. Forțele afgane au atacat anterior posturi de frontieră pakistaneze, ca represalii pentru loviturile aeriene, în timp ce locuitorii din Kabul și Kandahar […]
07:10
„Austeritate” selectivă. După ce a redus bursele pentru studenții români, Guvernul Bolojan a acordat 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători din Africa și alte state francofone # Gândul
În timp ce studenții din România au rămas fără burse și, implicit, fără sprijin financiar din partea statului, Guvernul finanțează acum, prin Ministerul Afacerilor Externe, 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători francofoni din străinătate, mulți dintre ei din state africane. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Agenția Universitară a Francofoniei, a anunțat că, pentru anul […]
07:00
Dan Dungaciu: „Europenii cred că dacă continuă războiul, Rusia colapsează și Europa învinge” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre conflictele de viziune din interiorul taberei lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Încă o dată, Trump a avut doi consilieri. Un consilier care spunea că rezolvăm […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.