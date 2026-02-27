O nouă reuniune SUA - Ucraina - Rusia. Când și unde ar urma să aibă loc

19:20

Eu înțeleg că sistemul din spate nu doarme și ar băga la înaintare pe oricine, numai să fie controlabil sau măcar ajustabil, dar pur și simplu nu se mai poate. După ce s-au anulat alegerile fără nicio probă, s-a destrămat rogojina! Nu mai ține nicio fentă prin alunecare! Nimic! TURUL DOI ÎNAPOI!