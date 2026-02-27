FOTO. BYD ATTO 2 DM‑i, noul SUV hibrid cu autonomie de 1000 km, poate fi văzut la Autoglobus Timișoara
Timis Online, 27 februarie 2026 12:20
Noul BYD ATTO 2 DM‑i, SUV-ul hibrid cu autonomie combinată de până la 1.000 km, a fost lansat oficial în România și poate fi văzut la Timișoara pe 27 și 28 februarie, în cadrul unui eveniment cu test drive-uri și oferte speciale.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 10 minute
12:50
Părinții vor fi alertați când adolescenții caută pe Instagram termeni despre suicid sau automutilare # Timis Online
Meta va alerta părinții când adolescenții caută termeni legați de suicid pe Instagram. Notificările vor fi trimise prin e-mail, SMS sau aplicație, inițial în SUA, Marea Britanie, Australia și Canada, și sunt criticate de organizații care avertizează asupra riscurilor pentru părinți nepregătiți.
Acum 30 minute
12:30
CJT reia licitația pentru lucrările de renovare energetică la Liceul „Gheorghe Atanasiu”. Contractul inițial a fost reziliat # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a lansat o nouă licitație pentru finalizarea lucrărilor de renovare energetică la clădirile C4 și C5 ale Liceului Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” din Timișoara, după ce a reziliat contractul cu firma care trebuia să se ocupe de lucrări.
Acum o oră
12:20
FOTO. BYD ATTO 2 DM‑i, noul SUV hibrid cu autonomie de 1000 km, poate fi văzut la Autoglobus Timișoara # Timis Online
Noul BYD ATTO 2 DM‑i, SUV-ul hibrid cu autonomie combinată de până la 1.000 km, a fost lansat oficial în România și poate fi văzut la Timișoara pe 27 și 28 februarie, în cadrul unui eveniment cu test drive-uri și oferte speciale.
12:10
OncoHelp Timișoara, acreditat ca Centru de Expertiză în Boli Rare pentru sindroamele care cresc riscul de cancer la tineri # Timis Online
Asociația OncoHelp - Centrul de Oncologie OncoHelp a fost certificată drept Centru de Expertiză în Boli Rare pentru sindroamele oncopredispozante, o categorie de afecțiuni genetice care cresc riscul de apariție a unor tipuri de cancer, adesea la vârste tinere.
Acum 4 ore
09:20
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL , cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Gara Herastrau, nr. 2, bl. Equilibrum Office Building S1, ap. 10,jud. Bucuresti, avand CUI 21664036 anunta obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE Nr.96/09.05.2025 prin care SE AUTORIZEAZA: executarea lucrarilor de construire pentru:WDP INDUSTRIAL PARK TIMISOARA - AMPLASARE CENTRALA FOTOVOLTAICA PE ACOPERISUL CLADIRII PENTRU DEPOZITARE EXISTENTE C1, C2, C3 SI ORGANIZARE DE SANTIER, pentru imobil-teren si constructii - situat in jud. Timis, com. Dumbravita, identificat prin CF nr. 413124, nr. cadastral 413124-C1, 413124-C2, 413124-C3. # Timis Online
09:20
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL , cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Gara Herastrau, nr. 2, bl. Equilibrum Office Building S1, ap. 10,jud. Bucuresti, avand CUI 21664036 anunta obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE Nr. 257/03.11.2025 prin care SE AUTORIZEAZA: executarea lucrarilor de construire pentru: MODIFICARE COMPARTIMENTARI INTERIOARE, EXECUTARE GOLURI PE FATADE SI CONSTRUIRE SCARA EXTERIOARA METALICA LA CLADIRE EXISTENTA, pentru imobilul - teren si constructii - situat in jud. Mures, com. Dumbravita, sat DUMBRAVITA, str. Drumul Judetean 691, km 7+192, identificat prin CF nr. 412877, nr. cadastral 412877-C3. # Timis Online
09:00
Schimburile de focuri dintre Afganistan și Pakistan s-au intensificat, după ce un atac al forțelor afgane asupra unor posturi pakistaneze de frontieră a fost urmat de bombardamente ale armatei pakistaneze asupra Kabul și provinciei Paktika. Ambele guverne anunță pierderi importante și se acuză reciproc de escaladarea conflictului, în timp ce Organizația Națiunilor Unite cere reținere și reluarea dialogului diplomatic.
09:00
Doi pietoni au fost loviți de o mașină pe trecerea de pietoni în apropiere de Piața Badea Cârțan din Timișoara, vineri dimineața. Victimele au fost transportate la spital.
Acum 12 ore
00:40
Vineri, 27 februarie, puteți merge la diverse ateliere, expoziții, filme, concerte sau la petreceri în oraș.
Acum 24 ore
21:50
Primăria Timișoara va avea în câteva luni partener privat care să construiască și administreze noul Spital Municipal # Timis Online
Viceprimarul Ruben Lațcău anunță că, după ultimele discuții cu International Finance Corporation, este aproape de lansarea licitației pentru noul Spital Municipal. Investiția, estimată la peste 141 de milioane de euro, va fi realizată în parteneriat public-privat, cu 300 de paturi în prima etapă.
20:00
Copiii plini de curiozitate și părinții preocupați de educația lor sunt invitați, în acest weekend, la Iulius Town, unde îi așteaptă o gamă variată de oferte educaționale și activități pentru întreaga familie. Edu Fest Timișoara 2026 aduce laolaltă unele dintre cele mai importante instituții de învățământ privat, alături de numeroși furnizori de servicii dedicate copiilor. Evenimentul este organizat sub egida Wendhill Academy – International School of Timișoara, iar accesul este gratuit.
19:00
ADVERTORIAL. Stilul sportiv masculin a trecut prin numeroase transformări în ultimii ani, devenind o parte integrată a garderobei de zi cu zi.
18:30
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a condus drogat # Timis Online
Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Dorian Popa la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor, menținând decizia primei instanțe.
17:10
Tramvaiele 1 și 5, deviate temporar. Lucrările la șine în zona Pieței Traian schimbă traseele până luni # Timis Online
Tramvaiele de pe liniile 1 și 5 vor circula deviat din noaptea de joi spre vineri până luni dimineață, din cauza unor lucrări la șine în zona Pieței Traian. Garniturile vor vira spre Piața Badea Cârțan și vor face bucla pe traseul liniei 2, anunță STPT.
17:00
Tot ce trebuie să știe părinții. Când încep înscrierile în clasa pregătitoare 2026–2027 # Timis Online
Ministerul Educației a aprobat calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit anunțului publicat de instituție, părinții vor putea depune cererile de înscriere în perioada 31 martie - 6 mai, fie online, fie direct la unitatea de învățământ dorită.
15:50
Un nou pas pentru infrastructura din Timiș. Licitație deschisă pentru modernizarea drumului dintre Moșnița Veche și Ghiroda # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a lansat o licitație pentru modernizarea drumului județean DJ 595 E, care leagă localitățile Moșnița Veche și Ghiroda. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 25,3 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările includ construcția drumului, amenajarea terenului, protecția mediului și relocarea utilităților.
15:40
Cros caritabil în centrul Timișoarei pentru Bogdan, băiatul de 14 ani diagnosticat cu suspiciune de limfom în stadiul IV # Timis Online
Comunitatea Butterfly Academy organizează un cros caritabil pentru Bogdan, un băiat de doar 14 ani, elev în clasa a VII-a la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, care a fost diagnosticat cu suspiciune de limfom în stadiul IV, cu multiple metastaze.
14:50
Primăria Timișoara a integrat în harta digitală de pe site și planurile urbanistice în vigoare (PUZ și PUD), oferind acces rapid la regulile de construire din fiecare zonă. Reprezentanții instituției precizează că platforma are rol informativ și nu înlocuiește certificatul de urbanism.
13:50
VIDEO. Ce progrese s-au mai făcut pe șantierul stadionului din Buziașului? S-a lucrat mai mult la interior # Timis Online
Lucrările la Arena „Eroii Timișoarei”, stadionul de pe Calea Buziașului, continuă în interior, unde se fac compartimentări, instalații și pregătiri pentru pardoseli, urmând ca intervențiile exterioare să fie reluate odată cu încălzirea vremii. Primăria susține că termenul de finalizare rămâne neschimbat, astfel încât Poli să poată juca aici din toamnă.
13:10
Un britanic de 35 de ani a fost oprit la Punctul de Trecere a Frontierei Foeni, pe 25 februarie, după ce polițiștii au descoperit că era căutat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.
13:10
FOTO. Lucrări „conform graficului” pe șantierul A1 Margina - Holdea. Activitatea, concentrată în continuare pe tuneluri # Timis Online
Lucrările la lotul de autostradă A1 Margina – Holdea avansează în ritm susținut, cu accent pe cele două tuneluri, unde se lucrează simultan la mai multe etape de execuție. DRDP Timișoara anunță un progres fizic de aproape 55%, în timp ce termenul din PNRR rămâne sub semnul întrebării.
Ieri
12:40
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că sâmbătă, 28 februarie, în anumite intervale orare, vor avea loc lucrări tehnice la sistemele Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, ceea ce poate duce la întârzieri sau indisponibilitatea temporară a emiterii rovinietei și peajului.
12:10
Cazul Mario: Dealerii minorilor implicați în tragedia din Cenei, ridicați în urma unor percheziții # Timis Online
Suspecții care ar fi furnizat droguri minorilor implicați în tragedia din comuna Cenei au fost ridicați de anchetatori în urma unei acțiuni desfășurate la data de 26 februarie, în județul Timiș.
12:10
Lucrări Aquatim și curse de alergare. Noi restricții de trafic de săptămâna viitoare, în Timișoara # Timis Online
Comisia de circulație a Primăriei Timișoara a avizat noi restricții de trafic în mai multe zone din oraș, pentru lucrări Aquatim, începând de luni, 2 martie. Duminică, pe 8 martie, circulația rutieră și pietonală va fi închisă în zona centrală pentru desfășurarea evenimentului sportiv „Timișoara 21K 2026”.
12:00
Titularizare 2026. A fost lansat site-ul oficial cu posturile disponibile, inclusiv cele din Timiș, dar angajările rămân sub semnul întrebării # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a lansat site-ul dedicat concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar - Titularizare 2026. Platforma cuprinde lista posturilor disponibile în școli și grădinițe din toată țara, inclusiv din județul Timiș, iar datele vor fi actualizate constant în următoarea perioadă.
11:30
De luna viitoare încep lucrările în Traian. A fost semnat, într-un final, contractul pentru regenerea urbană # Timis Online
Primăria Timișoara a semnat contractul pentru regenerarea urbană a Pieței Traian, iar lucrările încep în martie. Asocierea PORR Construct – Electroechipament Industrial va realiza investiția de 109,5 milioane lei, un proiect pe 6 hectare, considerat cel mai ambițios din oraș.
11:10
Trăim într-o perioadă în care informația este peste tot, dar adevărul autentic pare din ce în ce mai greu de identificat. Oamenii afișează o imagine atent construită, companiile promovează transparență, iar relațiile par solide la suprafață. Totuși, dincolo de aparențe pot exista discrepanțe care ridică semne de întrebare. În astfel de situații, dorința de a ști sigur ce se întâmplă devine mai puternică decât teama de a afla.
10:40
15 minute pentru un rezultat care îți poate schimba viața. Testare gratuită pentru hepatita C la Spitalul CFR Timișoara # Timis Online
La Spitalul CFR Timișoara a fost demarat un program de screening dedicat depistării hepatitei C, o afecțiune virală care poate evolua ani la rând fără simptome evidente, dar care afectează în mod grav ficatul în lipsa tratamentului. România se află printre țările europene cu o incidență ridicată a acestei boli.
10:20
Un stil de viață activ necesită alegeri vestimentare inteligente și extrem de practice pentru fiecare zi de lucru. Femeile moderne caută mereu echilibrul între aspectul estetic plăcut și confortul necesar pe parcursul întregii zile. O pereche de încălțăminte potrivită poate schimba radical modul în care ne simțim la serviciu sau afară. Alegerea corectă ne oferă libertatea de mișcare dorită în fiecare moment al programului nostru zilnic foarte încărcat. Este foarte important să găsim acele piese care să ne susțină ritmul alert și extrem de dinamic. O garderobă bine organizată începe cu o selecție atentă de încălțăminte de calitate. Pantofii potriviți ne ajută să parcurgem distanțe mari fără a resimți oboseală la nivelul picioarelor.
09:50
Joi, 26 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:10
LIVE CURÂND. „În Context” cu Anca Pavel Bucșa! Episod 2: Tendințele pieței imobiliare # Timis Online
Urmăriți LIVE al doilea episod „În Context” cu Anca Pavel Bucșa: „Tendințele pieței imobiliare”, astăzi, de la ora 18! Invitate: Simona Șchiopotă, manager general Agenție imobiliară, și Isabela Dozsa, broker credite.
00:10
Joi, 26 februarie, puteți merge la expoziții diverse, la film, la open mic și scris creativ sau la karaoke.
25 februarie 2026
22:10
Un bărbat de 75 de ani a murit într-o saună din Timișoara. Nu prezenta urme de violență, iar polițiștii fac verificări pentru a stabili cauzele decesului.
21:30
Uniunea Teatrală din România a anunțat astăzi cine sunt laureații Premiilor Senatului UNITER și lista nominalizărilor pentru Premiile Galei din acest an. Trei dintre nominalizări vizează actori și spectacole din Timișoara. Ioana Iacob (Teatrul German de Stat) și Sorin Leoveanu sunt nominalizați pentru cea mai bună interpretare a unui rol secundar. Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin a fost nominalizat la categoria Cel mai bun spectacol de teatru de animație/teatru pentru copii, pentru spectacolul intitulat ”The window”.
21:10
Timișoreanul Casian Munteanu a câștigat „Sportivul Special Olympics al Anului”, la Gala Sportului Paralimpic 2026 # Timis Online
Doi sportivi ai Asociației Club Sportiv „Ambasadorii Speranței” din Timișoara au urcat pe podium la prima ediție a Galei Sportului Paralimpic 2026. În cadrul categoriei „Sportivul Special Olympics al Anului”, Casian Munteanu, din Timișoara, a obținut locul I, iar Andrei Cupșa a fost desemnat câștigătorul locului al II-lea.
19:40
O odisee cool despre adolescență. Spectacol accesibilizat pentru nevăzători, la Teatrul German din Timișoara # Timis Online
Teatrul German de Stat Timișoara anunță că următoarea reprezentație a spectacolului „Tschick. De ce am furat mașina” va fi accesibilizată pentru persoanele cu deficiențe de văz. Persoanele interesate sunt rugate să menționeze necesitatea acestui serviciu în momentul ridicării biletelor.
19:20
O femeie de 83 de ani din Sânnicolau Mare a fost jefuită în locuință de persoane necunoscute, care i-au furat bani și bijuterii. Poliția a deschis dosar pentru tâlhărie calificată.
17:40
Spitalul pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara se digitalizează. Medicii vor avea acces printr-un click la dosarele pacienților # Timis Online
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara implementează proiectul „Orizont Digital: Creșterea nivelului de digitalizare”, finanțat prin PNRR, care vizează modernizarea infrastructurii IT, creșterea securității cibernetice, optimizarea fluxurilor medicale, dar și accesul în timp real la informațiile medicale cu ajutorul mai multor tablete.
17:30
Doi constructori interesați de regenerarea urbană a Pieței Mocioni. Unul este cel desemnat și în Traian # Timis Online
Licitația lansată de Primăria Timișoara pentru execuția lucrărilor de regenerare urbană din Piața Mocioni a atras doi ofertanți, pentru un contract estimat la peste 55 de milioane de lei cu TVA. Proiectul, care vizează modernizarea a 26.000 mp din zonă, prevede trei ani pentru finalizarea lucrărilor.
17:10
De la parcare la hub cultural. Clădire multifuncțională de 40 milioane de euro în centrul Timișoarei # Timis Online
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a prezentat planurile pentru terenul aflat pe strada Sfântul Ioan, vizavi de Hotel Timișoara. Proiectul prevede construirea unei clădiri multifuncționale care va include o parcare subterană, săli pentru evenimente culturale și conferințe, dar și o cafenea culturală. Planul inițial pentru teren era construirea unei parcări supraetajate.
17:10
Galeria Helios trece la Centrul de Proiecte. UAP va rămâne aici, dar fără a mai suporta costurile de întreținere # Timis Online
Galeria Helios, spațiu al Primăriei Timișoara administrat până acum de Uniunea Artiștilor Plastici Timiș, va fi preluată de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara. Decizia nu schimbă destinația culturală, iar artiștii își vor putea continua activitatea expozițională.
16:20
Căsuțe pentru pisicile de lângă blocuri. Proiectul, aprobat cu glume și obiecții în Consiliul Local Timișoara # Timis Online
Consiliul Local Timișoara a aprobat la limită proiectul privind amplasarea de căsuțe pentru pisici fără stăpân între blocuri. Inițiativa Primăriei și a ONG-urilor a trecut cu 14 voturi „pentru”, după dezbateri aprinse – cu glume mai mult sau mai puțin inspirate pe alocuri – despre amenzi, responsabilități și rolul municipalității.
16:10
ADVERTORIAL. Cuțitul este extensia naturală a mâinii în orice bucătărie, fie că vorbim despre gătit acasă sau despre gastronomie profesională. Alegerea corectă a unui set de cuțite influențează direct precizia tăieturilor, siguranța în utilizare și eficiența procesului culinar. Materialul lamei, forma, echilibrul și modul de întreținere sunt factori esențiali care diferențiază un cuțit obișnuit de unul performant.
15:40
Investiție de peste 35 de milioane de lei la Spitalul de Copii din Timișoara în tehnologie de top contra infecțiilor nosocomiale # Timis Online
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” a anunțat finalizarea unui amplu proiect de modernizare a infrastructurii medicale, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investiția a vizat reducerea riscului de infecții asociate asistenței medicale și creșterea siguranței copiilor.
15:00
O brățară din argint îți poate transforma rapid un look: fie îl face mai curat și minimal, fie adaugă detaliul care se vede imediat în poze. Dacă vrei să o porți des, merită să alegi informat: tipul de argint, marcajele, mărimea și felul în care o întreții fac diferența pentru utilizare de zi cu zi. Mai jos găsești un ghid clar, cu exemple ușor de aplicat, ca să cumperi mai sigur și să porți brățara cu plăcere, zi de zi.
14:20
Primăria vrea să preia „drumul cenușii” de la Colterm. Acuzații și proiect respins la vot în Consiliul Local Timișoara # Timis Online
Un proiect aparent tehnic privind trecerea „drumului cenușii” în domeniul public al Timișoara a stârnit un scandal în Consiliul Local. După schimburi dure de replici între executiv și consilierii PSD și PNL, hotărârea a picat la vot, cu 13 voturi „pentru”, unul sub pragul necesar.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Mărunțișurile cu care se mai ocupă AUR. Partidul a depus o moțiune simplă de cenzură împotriva ministrului Culturii # Timis Online
Într-un moment în care România se confruntă cu probleme economice, sociale și de securitate care necesită stabilirea unor priorități clare, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a ales să își consume energia politică printr-o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii, András Demeter.
11:00
Flori de 8 Martie în 16 locații din Timișoara. Comercianții trebuie să se grăbească cu cererile # Timis Online
Primăria Timișoara a deschis înscrierile pentru comercianții care vor să vândă flori de 8 Martie, punând la dispoziție mai multe amplasamente din oraș. Cererile se depun online sau la registratură până vineri, iar comercializarea va fi permisă în perioada 5–8 martie, în baza unui aviz și a taxelor achitate anticipat.
10:20
Servicii de urgență la Spitalul Regina Maria Timișoara. Intervenție rapidă pentru traumatisme, fracturi și dureri acute # Timis Online
Tot mai mulți pacienți ajung la medic în urma unor accidente casnice, căderi, traumatisme sportive sau dureri articulare apărute brusc. O entorsă aparent banală, o luxație sau o fractură pot provoca dureri intense și limitarea mobilității, iar uneori necesită intervenție imediată.
10:10
CJ Timiș preia un teren din Moșnița Nouă pentru construirea unui Centru de zi pentru adulții cu adicții # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a aprobat preluarea unui teren din comuna Moșnița Nouă pentru a construi un Centru de zi destinat persoanelor adulte. Terenul are o suprafață de 2.364 de metri pătrați, este situat în intravilanul localității și este trecut în cartea funciară ca pășune.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.