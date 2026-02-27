Daniel Băluța l-a numit pe Cristian Popescu Piedone în funcția de consilier personal

16:30

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat miercuri seară, la Digi24, că litoralul românesc va fi reorganizat astfel încât plajele să fie mai aerisite, mai accesibile persoanelor cu dizabilități și cu mai puține șezlonguri înghesuite, pentru ca turiștii care vin cu propriul prosop să aibă suficient spațiu. La Năvodari, autoritățile au demarat o licitație transparentă […]