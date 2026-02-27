Daniel Băluța l-a numit pe Cristian Popescu Piedone în funcția de consilier personal
PSNews.ro, 27 februarie 2026 12:20
Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectoarelor 4 și 5, a fost numit consilier personal al primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Această nouă funcție are rolul de a facilita relația dintre Băluță și Ciprian Ciucu, având în vedere tensiunile recente dintre cei doi. Piedone va contribui și la interacțiunea cu cetățenii, beneficiind de experiența sa […] Articolul Daniel Băluța l-a numit pe Cristian Popescu Piedone în funcția de consilier personal apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
13:00
Orbán îi cere lui Zelenski să redeschidă conducta de petrol Drujba: „Mai mult respect pentru Ungaria” # PSNews.ro
Premierul Ungariei i-a transmis un mesaj direct președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cerându-i să redeschidă „imediat” conducta de petrol Drujba (Prietenia), pe care o consideră vitală pentru securitatea energetică a țării sale. Într-o postare publicată joi pe platforma X, Viktor Orbán îl acuză pe liderul de la Kiev că, de patru ani, încearcă să forțeze Ungaria să […] Articolul Orbán îi cere lui Zelenski să redeschidă conducta de petrol Drujba: „Mai mult respect pentru Ungaria” apare prima dată în PS News.
13:00
Polonia își va crește anul acesta cheltuielile pentru apărare la 4,8% din Produsul Intern Brut, a declarat joi ministrul de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs politic în parlamentul de la Varșovia, informează dpa. Din suma totală de 46,6 miliarde de euro alocată apărării, mai mult de jumătate va fi destinată achiziției de echipamente. Sikorski a […] Articolul Polonia își crește cheltuielile pentru apărare la 4,8% din PIB apare prima dată în PS News.
13:00
„Omul lui Miruţă” a fost implicat într-un incident de securitate, în 2010. Cum ar fi compromis Caragea un flagrant # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, l-a numit pe Viorel Salvador Caragea ca administrator al uzinei de armament Sadu. Decizia vine în contextul în care Caragea a fost implicat într-un incident controversat în 2010, legat de un flagrant eșuat, conform unui document obținut de G4Media. Viorel Salvador Caragea, numit recent la conducerea uzinei de armament Sadu, a […] Articolul „Omul lui Miruţă” a fost implicat într-un incident de securitate, în 2010. Cum ar fi compromis Caragea un flagrant apare prima dată în PS News.
Acum o oră
12:20
Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectoarelor 4 și 5, a fost numit consilier personal al primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Această nouă funcție are rolul de a facilita relația dintre Băluță și Ciprian Ciucu, având în vedere tensiunile recente dintre cei doi. Piedone va contribui și la interacțiunea cu cetățenii, beneficiind de experiența sa […] Articolul Daniel Băluța l-a numit pe Cristian Popescu Piedone în funcția de consilier personal apare prima dată în PS News.
12:10
Un nou caz de corupție în Ucraina: Doi foști procurori, acuzați de luare de mită în formă agravată # PSNews.ro
Doi foști procurori din Ucraina sunt acuzați de luare de mită în formă agravată, potrivit anchetatorilor anticorupție, conform Mediafax. Fostul șef al Parchetului regiunii Ivano-Frankivsk (vestul Ucrainei) și fostul conducător al unuia dintre departamentele instituției au fost informați oficial că sunt suspecți într-un amplu dosar de corupție sistematică. Anunțul a fost făcut joi, de Biroul Național […] Articolul Un nou caz de corupție în Ucraina: Doi foști procurori, acuzați de luare de mită în formă agravată apare prima dată în PS News.
12:10
Daniel Băluță explică de ce au apărut gropile din București și promite că vor fi rezolvate în două săptămâni # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă că urgențele legate de gropile apărute pe străzile din București pot fi rezolvate în 10-14 zile, iar într-o lună situația ar urma să fie „rezonabilă”, în urma unei intervenții comune între sectoare și Primăria Municipiului București. „În primul rând, înainte să încep cu explicații, așa cum se obișnuiește de-a […] Articolul Daniel Băluță explică de ce au apărut gropile din București și promite că vor fi rezolvate în două săptămâni apare prima dată în PS News.
12:10
Pakistanul a bombardat Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis” # PSNews.ro
Autoritățile talibane de la Kabul susțin că au lansat o ofensivă amplă împotriva pozițiilor militare pakistaneze, ca reacție la recentele bombardamente aeriene ale Pakistanului. UPDATE 8.10 Pakistanul anunță „război deschis” cu Afganistanul Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a anunțat vineri că Pakistanul se află într-un „război deschis” cu Afganistanul vecin, afirmând că răbdarea […] Articolul Pakistanul a bombardat Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis” apare prima dată în PS News.
12:10
USR insistă cu numirea lui Viorel Salvador Caragea la uzina de armament Sadu, în ciuda controverselor # PSNews.ro
USR insistă cu numirea fostului polițist Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al uzinei de armament de la Sadu, județul Gorj, deși acesta a avut, de-a lungul carierei, numeroase probleme, iar pentru o perioadă a fost simpatizant AUR. El a avut numeroase plângeri, inclusiv de hărțuire sexuală și a fost condamnat definitiv în […] Articolul USR insistă cu numirea lui Viorel Salvador Caragea la uzina de armament Sadu, în ciuda controverselor apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
11:30
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce prevede și ce urmează # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri dimineață legea privind reforma pensiilor din justiție. Șeful statului apreciază că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”, dar menţionează că a susţine măsurile legislative şi administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea. „Am […] Articolul Președintele Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce prevede și ce urmează apare prima dată în PS News.
11:30
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, atunci când ai o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor răspunzi în faţa tuturor şi ei nu l-au simţit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliţii, ci a fost premierul mai degrabă al unei formaţiuni, şi aceea nu e PNL-ul, ci e USR-ul. Din […] Articolul Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan. Cum a reacționat șeful Guvernului apare prima dată în PS News.
11:30
SURSE Guvernul s-a răzgândit: proiectul care reducea unele taxe și impozite locale nu va mai fi adoptat vineri # PSNews.ro
SURSE Guvernul s-a răzgândit: proiectul care reducea unele taxe și impozite locale nu va mai fi adoptat vineri Liderii Coaliției de guvernare au stabilit reducerea taxelor locale pentru persoanele cu handicap, pentru imobilele vechi, dar și pentru mașini, cu promisiunea că proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de guvern, adică vineri. Potrivit informațiilor Digi24.ro, […] Articolul SURSE Guvernul s-a răzgândit: proiectul care reducea unele taxe și impozite locale nu va mai fi adoptat vineri apare prima dată în PS News.
11:30
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a făcut primul anunț oficial după ce a verificat dosarele celor care și-au depus candidatura să fie șefi ai DNA, DIICOT și ai Parchetului ÎCCJ. CNSAS anunţă că nu a identificat documente/ înscrisuri privind calitatea de colaborator/lucrător al fostei Securităţi în cazul celor 19 candidaţi la conducerile Parchetului ICCJ, […] Articolul CNSAS, anunț despre candidații la șefia DNA, DIICOT și Parchetului ÎCCJ apare prima dată în PS News.
11:30
„Adăpostiţi-vă în beciuri”. Două mesaje Ro-alert au fost trimise în Tulcea, vineri dimineaţă # PSNews.ro
„Adăpostiţi-vă în beciuri”. Două mesaje Ro-alert au fost trimise în Tulcea, vineri dimineaţă Două mesaje RO-Alert la un interval de aproximativ două ore au primit joi seară locuitorii din zonele de nord şi nord-est ale judeţului Tulcea. Ei au fost avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi li s-a recomandat să-şi […] Articolul „Adăpostiţi-vă în beciuri”. Două mesaje Ro-alert au fost trimise în Tulcea, vineri dimineaţă apare prima dată în PS News.
11:30
Tensiuni în Coaliție: Radu Miruță acuză PSD că atacă USR pentru „a-și proteja oamenii lor” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, joi seară, că PSD este interesat de numirile pe care le face USR doar prin prisma faptului că „oamenii buni încep să fie verificaţi prin comparaţie cu numirile altora”, potrivit News.ro. „Acuză USR pentru două, trei persoane – care nu au problemele lor – cu scopul de a-şi proteja […] Articolul Tensiuni în Coaliție: Radu Miruță acuză PSD că atacă USR pentru „a-și proteja oamenii lor” apare prima dată în PS News.
11:30
Parlamentul german a votat, joi, acordarea unor puteri mai largi forțelor armate pentru a intercepta sau doborî dronele, ca răspuns la creșterea numărului de observații de când Rusia a început războiul împotriva Ucrainei. Bundestagul a aprobat un amendament la legea privind securitatea aeriană propus de Ministerul de Interne, cu sprijinul conservatorilor și social-democraților aflați la […] Articolul Parlamentul Germaniei permite armatei să intercepteze și să doboare drone suspecte apare prima dată în PS News.
11:30
AEP a sesizat Parchetul General în cazul finanțării campaniei lui Nicușor Dan. Ce suspiciuni sunt # PSNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei președintelui Nicușor Dan. Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unui document semnat de președintele AEP, Adrian Țuțuianu (PSD), consultat de G4Media. Documentul menționează că, „în urma apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea […] Articolul AEP a sesizat Parchetul General în cazul finanțării campaniei lui Nicușor Dan. Ce suspiciuni sunt apare prima dată în PS News.
11:30
Ilie Bolojan răspunde criticilor din coaliție: „Sunt un conservator liberal și asta voi rămâne întotdeauna” # PSNews.ro
Liderul PNL, premierul Bolojan, se declară, într-un răspuns la criticile politice care i se aduc de către partenerii de coaliție, că este un „conservator liberal”, membru PNL de 30 de ani și care și-a asumat guvernarea într-o perioadă dificilă, în timp ce alții au fugit de responsabilitate, potrivit Profit.ro. Bolojan a subliniat că, în activitatea […] Articolul Ilie Bolojan răspunde criticilor din coaliție: „Sunt un conservator liberal și asta voi rămâne întotdeauna” apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:30
PE SCURT: Președinta Roberta Metsola avertizează că UE nu va tolera interferențe americane în procesele electorale europene, în contextul în care Marco Rubio și-a exprimat sprijinul pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria. UE va aloca 40 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului viticol francez, prin măsuri precum distilarea surplusului de vin în etanol, […] Articolul Știri din capitalele Europei, 26 februarie apare prima dată în PS News.
20:30
Bolojan: Va fi promulgată legea pensiilor magistraților; speranța e că vom recupera mare parte a banilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că în zilele următoare va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraților, iar Guvernul va comunica Comisiei Europene îndeplinirea jalonului din PNRR, exprimându-și optimismul că România va recupera cea mai mare parte din suma aferentă. El a precizat că a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, […] Articolul Bolojan: Va fi promulgată legea pensiilor magistraților; speranța e că vom recupera mare parte a banilor apare prima dată în PS News.
20:30
Grindeanu despre Roxana Rizoiu propusă pentru Avocatul Poporului: Să renunțe la pensia specială # PSNews.ro
Aflat la Constanța, președintele PSD Sorin Grindeanu amenință din nou partenerii din coaliție cu respingerea la vot a proiectului de buget și chiar cu ieșirea de la guvernare, „dacă nu se ține cont de propunerile noastre”. Grindeanu i-a acuzat de ipocrizie pe reprezentanții USR care au propus-o pentru Avocatul Poporului pe Roxana Rizoiu, beneficiară de pensie […] Articolul Grindeanu despre Roxana Rizoiu propusă pentru Avocatul Poporului: Să renunțe la pensia specială apare prima dată în PS News.
20:30
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, vine cu o măsură nepopulară, cerând o dezbatere privind măsuri de reducere a traficului în condiții de ninsoare abundentă. Arată că în România, atunci când ninge, „toată lumea se isterizează, începând cu jurnaliștii, iar primarii intră în vrie, se sperie și aruncă cu tone de sare, așa încât apare o isterie […] Articolul Ciprian Ciucu anunță: Nimeni nu mai iese cu mașina pe stradă la zăpadă mare apare prima dată în PS News.
19:10
Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, care este situația cu privire la efectul gazului din Marea Neagră asupra prețurilor pentru consumatorii români și europeni. De asemenea, acesta spune că prețul gazului din România va fi influențat de prețul european, potrivit Gândul. Potrivit lui […] Articolul România va beneficia economic de gazul din Marea Neagră, spune Cristian Bușoi apare prima dată în PS News.
19:10
VIDEO Bolojan, anunț după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: „Am covenit o țintă de deficit de aproape 6%” # PSNews.ro
În cadrul discuțiilor purtate, cei doi lideri au convenit ca solicitările României privind cererile de plată 3 și 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie analizate înaintea deciziei finale a Executivului comunitar. „Ne angajăm să utilizăm în mod eficient fondurile UE, pentru a sprijini relansarea creșterii economice”, a transmis prim-ministrul, la […] Articolul VIDEO Bolojan, anunț după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: „Am covenit o țintă de deficit de aproape 6%” apare prima dată în PS News.
19:10
Raluca Turcan (PNL), avertisment către PSD: De scandalurile din coaliție profită extremiștii # PSNews.ro
Președintele Organizației Județene PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, avertizează PSD ‘să nu repete erorile din 2024’, precizând că scandalurile din coaliție avantajează ‘extremiștii’ ‘Oameni buni, ne-am convins cu toții deja ce se întâmplă când partidele din coaliție se dau în spectacol public: profită extremiștii. Am simțit asta la ultimele alegeri, cele din noiembrie 2024. Pe […] Articolul Raluca Turcan (PNL), avertisment către PSD: De scandalurile din coaliție profită extremiștii apare prima dată în PS News.
19:10
Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să prezinte luni o actualizare a doctrinei nucleare franceze, într-un moment în care securitatea europeană este pusă sub semnul întrebării de incertitudinile legate de angajamentul Statelor Unite față de aliații săi. Parisul va exclude explicit ideea unui control nuclear european comun, dar va clarifica ce poate oferi Franța statelor europene […] Articolul Președintele Emmanuel Macron prezintă o actualizare a doctrinei nucleare franceze apare prima dată în PS News.
19:10
Ștefureac: „A menține o relație funcțională cu Washingtonul nu este o opțiune sentimentală, ci o necesitate pragmatică” # PSNews.ro
A-i face cuiva un proces de intenție înseamnă a-l acuza de intenții reprobabile pe care nu ai cum să le dovedești. Îi atribui gânduri, planuri, agende ascunse – fără probe. Doar pentru că îți confirmă propriile temeri sau propriile antipatii, scrie Remus Ștefureac, directorul INSCOP. Exact asta se întâmplă acum. Vizita președintelui în SUA la […] Articolul Ștefureac: „A menține o relație funcțională cu Washingtonul nu este o opțiune sentimentală, ci o necesitate pragmatică” apare prima dată în PS News.
19:10
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite un nou mesaj dur în plină criză în Coaliție și spune deschis că, dacă partenerii vor o altă formulă de guvernare, social-democrații pot trece în opoziție. În același timp, liderul PSD exclude categoric orice alianță cu AUR, chiar și pe termen mediu. Întrebat într-un interviu pentru G4Media cum ar putea […] Articolul Grindeanu: „O majoritate fără PSD se poate cu AUR. Le urez succes” apare prima dată în PS News.
19:10
Premierul Ilie Bolojan a efectuat astăzi o vizită neanunțată la Consulatul României din Bruxelles, într-un demers de verificare directă a modului în care sunt oferite serviciile consulare românilor din Belgia. Potrivit informării transmise de Executiv, vizita a avut ca obiectiv evaluarea directă a activității consulare, fără anunț prealabil, pentru a reflecta situația reală din instituție. […] Articolul Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Consulatul României din Bruxelles apare prima dată în PS News.
19:10
Economia R. Moldova a înregistrat anul trecut o creştere cu 2,5% – cu un punct procentual peste estimările anterioare, susţine Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în ultimul său raport, întitulat Resilient growth amid continued trade tensions (Creștere rezistentă pe fondul tensiunilor comerciale continue). Este o creştere economică, însă cu 0,9 puncte procentuale mai […] Articolul Economia R. Moldova a crescut cu 2,5% în 2025, peste estimări, arată raportul BERD apare prima dată în PS News.
19:10
Marcel Ciolacu şi Constantin Toma, discuţie la Primăria Buzău: „Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile” # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Constantin Toma, au avut, joi, o întâlnire la sediul Primăriei Buzău, la care a participat şi liderul filialei PSD, Romeo Lungu. ”Este pace la Buzău”, a declarat ulterior Marcel Ciolacu. ”Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”, a afirmat şi Constantin Toma, adăugând: […] Articolul Marcel Ciolacu şi Constantin Toma, discuţie la Primăria Buzău: „Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile” apare prima dată în PS News.
19:10
Daraban: România și Columbia au un potențial semnificativ de creștere a schimburilor comerciale # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, miercuri, 25 februarie a.c., o întâlnire oficială cu Nicolás Botero-Páramo Gaviria, directorul Consiliului Directiv al Confederației Camerelor de Comerț din Columbia (CONFECAMARAS), și Enrique Vargas Lleras, Președintele Consiliului de Administrație al Camerei de Comerț din Bogotá. Președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a […] Articolul Daraban: România și Columbia au un potențial semnificativ de creștere a schimburilor comerciale apare prima dată în PS News.
17:30
Un primar din Gorj a fost prins de un echipaj de poliţie în timp ce conducea beat. Edilul Sorin Bucurescu fost oprit în trafic de agenţi și a refuzat etilotestul, motiv pentru care el a fost transportat la spital pentru recoltare de probe biologice. În cele din urmă, oamenii legii au aflat că bărbatul avea […] Articolul Primar, prins beat la volan de poliţişti. Ce alcoolemie avea în sânge apare prima dată în PS News.
17:30
România din Primării. Primul simulator de vopsitorie VR, la Întorsura Buzăului. Edil: La noi, un jurist ia 2.980 de lei # PSNews.ro
Seria PS News „România din Primării” ajunge în orașul Întorsura Buzăului, Covasna, unde primarul Raul Urdă, aflat la al doilea mandat, ne-a făcut un bilanț al activității administrației locale și al proiectelor implementate, vorbind despre eficiența colectării taxelor, proiectele de infrastructură și colaborarea cu partidele politice. „Eu sunt la al doilea mandat, din 2020. Populația […] Articolul România din Primării. Primul simulator de vopsitorie VR, la Întorsura Buzăului. Edil: La noi, un jurist ia 2.980 de lei apare prima dată în PS News.
17:30
Cum explică ministrul Apărării numirea lui Caragea la fabrica de armament Sadu: „A arestat 17 oameni care furau” # PSNews.ro
Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, a explicat numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcţia de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: Uzina Mecanică Sadu. Actualul ministru USR al Apărării a afirmat că acesta a arestat 17 oameni care furau de […] Articolul Cum explică ministrul Apărării numirea lui Caragea la fabrica de armament Sadu: „A arestat 17 oameni care furau” apare prima dată în PS News.
17:30
Guvernul taie salariile și concediază, dar oferă miliarde companiilor: cine plătește criza și cine prosperă # PSNews.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să taie salariile bugetarilor și să facă 20.000 de concedieri prin Ordonanță de Urgență (OUG), motivând că ar fi nevoie de reducerea cheltuielilor statului. Dar în aceeași seară, Guvernul a adoptat o altă OUG prin care oferă 5 miliarde de euro companiilor. Două OUG care arată că austeritatea […] Articolul Guvernul taie salariile și concediază, dar oferă miliarde companiilor: cine plătește criza și cine prosperă apare prima dată în PS News.
17:30
Diana Buzoianu spune că zăpada neagră de pe străzi este „simbolul poluării din București” # PSNews.ro
Diana Buzoianu a vorbit la Digi24 despre zăpada care nu a fost adunată din București și care acum este neagră. „Este imaginea-simbol a poluării pe care noi o avem în București”, a spus ministra Mediului. „Această poluare ajunge în plămânii noștri, în fiecare zi. Acesta este un inamic tăcut pe care noi nu-l vedem în […] Articolul Diana Buzoianu spune că zăpada neagră de pe străzi este „simbolul poluării din București” apare prima dată în PS News.
17:30
DOCUMENT A fost publicată decizia CCR privind pensiile magistraților – Deliorga și Stan au avut opinii separate # PSNews.ro
Decizia Curții Constituționale privind legea care reformează pensiile speciale ale magistraților a fost publicată oficial pe site-ul CCR, urmând ca în scurt timp să apară și în Monitorul Oficial. Abia din momentul publicării în Monitorul Oficial, Nicușor Dan poate promulga legea. Judecătorii Cristian Deliorga și Gheorghe Stan au formulat opinii separate. Decizia CCR privind constituționalitatea legii, […] Articolul DOCUMENT A fost publicată decizia CCR privind pensiile magistraților – Deliorga și Stan au avut opinii separate apare prima dată în PS News.
17:30
Coridorul Vertical ar putea aduce un profit suplimentar de până la 250 de milioane de euro anual pentru companiile românești, prin creșterea tranzitului și a lichidității în piață, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a participat, la Washington, la Transatlantic Gas Security Summit, în cadrul căruia a avut loc o reuniune în format restrâns pe […] Articolul Coridorul Vertical ar putea aduce 250 de milioane anual companiilor românești apare prima dată în PS News.
17:30
Sălile de jocuri de noroc vor fi interzise în Târgoviște la parterul blocurilor, în apropierea școlilor și spitalelor. Anunțul a fost făcut de către primarul Daniel Cristian Stan. Edilul spune că în prima ședință de consiliu local vor fi reglementate toate aceste aspecte, având în vedere că legislația permite acum acest lucru. Totodată, va fi […] Articolul Sălile de jocuri de noroc, interzise la parterul blocurilor din Târgoviște apare prima dată în PS News.
17:30
Kim Ju-ae, fiica lui Kim Jong Un, numită „director general pentru rachete” în Coreea de Nord # PSNews.ro
Kim Ju-ae, fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, a fost desemnată în funcția simbolică de „director general pentru rachete”, un rol care îi oferă acces la rapoarte militare de înalt nivel și o implicare directă în deciziile legate de programul nuclear al Coreei de Nord. Schimbarea numelui său în ‘Kim Ju-hae’ este interpretată ca un […] Articolul Kim Ju-ae, fiica lui Kim Jong Un, numită „director general pentru rachete” în Coreea de Nord apare prima dată în PS News.
16:30
Ce spune Sorin Grindeanu despre numirile la șefia serviciilor de informații: E atributul președintelui Nicușor Dan # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că relația dintre instituțiilor statului trebuie să fie una de corectitudine, iar în privința numirilor la conducerea serviciilor de informații, acesta și-a reiterat cerința ca viitorii directori să nu transforme serviciile în anexele unor partide sau ONG-uri. „Nimeni nu se așteaptă de la mine, de la Bolojan sau de […] Articolul Ce spune Sorin Grindeanu despre numirile la șefia serviciilor de informații: E atributul președintelui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
16:30
România – cel mai mare număr de turiști din ultimele trei decenii. Bucureștiul, peste media națională # PSNews.ro
Industria ospitalității din România a înregistrat în 2025 cel mai mare număr de nopți petrecute în hoteluri din ultimele trei decenii. Deși a doua jumătate a anului a fost marcată de un context economic mai dificil, interesul pentru călătoriile în România a rămas ridicat, mai ales din partea turiștilor străini, care au generat aproape 5 […] Articolul România – cel mai mare număr de turiști din ultimele trei decenii. Bucureștiul, peste media națională apare prima dată în PS News.
16:30
Surse: Donald Trump e invitat la București, la Summit-ul B9+ din 13 mai. Vor fi și Mark Rutte și Volodimir Zelenski # PSNews.ro
România se pregătește pentru Summitul B9+, care va avea loc pe 13 mai, la București. Potrivit unor surse de la Cotroceni, președintele american Donald Trump este invitat la reuniune, alături de alți lideri importanți din spațiul euroatlantic. Sursele citate de Antena 3 spun că există posibilitatea ca Donald Trump să nu participe personal la summit […] Articolul Surse: Donald Trump e invitat la București, la Summit-ul B9+ din 13 mai. Vor fi și Mark Rutte și Volodimir Zelenski apare prima dată în PS News.
16:30
Litrul de benzină a depășit pragul de 8 lei și ar putea crește în continuare. Avertismentul experților # PSNews.ro
Experții avertizează că urmează un nou val de scumpiri, după ce prețul carburanților a depășit 8 lei pe litru. Un litru de benzină costă astăzi, la mai multe stații de alimentare din țară, 8,04 lei, iar motorina a ajuns deja la 8,30 lei. Motivele sunt multiple: tensiunile geopolitice care afectează prețul petrolului la nivel internațional, […] Articolul Litrul de benzină a depășit pragul de 8 lei și ar putea crește în continuare. Avertismentul experților apare prima dată în PS News.
16:30
Buzoianu anunță reorganizarea litoralului românesc: „Nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri” # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat miercuri seară, la Digi24, că litoralul românesc va fi reorganizat astfel încât plajele să fie mai aerisite, mai accesibile persoanelor cu dizabilități și cu mai puține șezlonguri înghesuite, pentru ca turiștii care vin cu propriul prosop să aibă suficient spațiu. La Năvodari, autoritățile au demarat o licitație transparentă […] Articolul Buzoianu anunță reorganizarea litoralului românesc: „Nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri” apare prima dată în PS News.
15:20
PSD va cere demisia ministrei USR Diana Buzoianu: „Este o bătaie de joc pentru cetăţeni!” # PSNews.ro
PSD o somează pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, să vină luni în Parlament cu soluții pentru deblocarea barajului Mihăileni, altfel îi va cere demisia, acuzând „bătaie de joc” față de o investiție strategică pe care chiar ministerul o recunoaște ca fiind de interes național. Natalia Intotero, deputată PSD, anunță că social-democrații vor cere demisia ministrei […] Articolul PSD va cere demisia ministrei USR Diana Buzoianu: „Este o bătaie de joc pentru cetăţeni!” apare prima dată în PS News.
15:20
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea căsătoriilor gay, dacă ajunge premier # PSNews.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că, dacă va ajunge premier, va pune în aplicare decizia CEDO de a recunoaște căsătoriile între persoane de același sex, oficiate în alte state. Declarația se bate cap în cap cu principiile partidului pentru că PSD și-a schimbat recent statutul, din partid „progresist” în „conservator”. „Punctul meu de vedere […] Articolul Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea căsătoriilor gay, dacă ajunge premier apare prima dată în PS News.
15:20
„Declarațiile lui Grindeanu afectează credibilitatea României; PSD să decidă dacă e la guvernare sau în opoziție” – PNL # PSNews.ro
Partidul Național Liberal afirmă că declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României și îi solicită acestuia să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție. „PNL a luat act de declarațiile lui Sorin Grindeanu făcute în cadrul interviului de la G4Media, declarații care contribuie la […] Articolul „Declarațiile lui Grindeanu afectează credibilitatea României; PSD să decidă dacă e la guvernare sau în opoziție” – PNL apare prima dată în PS News.
15:20
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi trecut informații false în CV și susține, într-o declarație acordată în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că este vorba despre o simplă inadvertență, fără consecințe academice sau profesionale. Ministrul Transporturilor a menționat în CV-ul său faptul că a urmat cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași între 2008 și […] Articolul Neconcordanțe în CV-ul unui ministru din Guvernul Bolojan. Cum răspunde acuzațiilor apare prima dată în PS News.
15:20
După 10 ani, Cluj-Napoca nu (mai) este cel mai scump oraș din țară – cine i-a luat locul # PSNews.ro
Apartamentele noi din București sunt scoase la vânzare, în medie, cu aproape 2.500 euro/mp util. Costurile de achiziție variază, însă, semnificativ în Capitală pe segmentul nou. În zone precum Dorobanți, Herăstrău sau Floreasca, astfel de proprietăți ies în piață cu prețuri ce pornesc de 4.800-5.000 euro/mp util și ajung până la 13.000 euro/mp util. Dacă […] Articolul După 10 ani, Cluj-Napoca nu (mai) este cel mai scump oraș din țară – cine i-a luat locul apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.