Activități în luna dedicată apărării și promovării vieții
27 februarie 2026
„Luna pentru viață” - martie este marcată și anul acesta printr‑o serie amplă de evenimente organizate în București și în alte localități din România și Republica Moldova. Acțiunile se desfășoară
• • •
În primele patru zile ale Postului Sfintelor Paști, 23-26 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a oficiat slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a citit
În Anul Constantin Brâncuși, e normal să găsim amprenta marelui artist asupra multor evenimente culturale, inclusiv, de pildă, afișul evenimentului de la Institutul Național al Patrimoniului (INP) dedicat
Atelierul eparhial de lumânări „Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca” din cadrul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi‑a sărbătorit joi, 26 februarie, ocrotitoarea spirituală. Cu acest pri
În a patra zi din Postul Sfintelor Paști, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citită ultima parte a Canonului cel Mare, alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul.
În miercurea celei de‑a treia zile din Sfântul și Marele Post, 25 februarie 2026, paraclisul Reședinței Mitropolitane din Chișinău a devenit loc de adâncă trăire duhovnicească, prin slujirea Sfintei
În a treia zi a Postului Mare, miercuri, 25 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Paraclisul
2026 a fost proclamat, în Patriarhia Română, Anul omagial al pastorației familiei creștine. În acest context, Centrul eparhial de la Nürnberg al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și
În rugăciune și priveghere au petrecut credincioșii care au venit la Catedrala Episcopală din Caransebeș în primele patru zile din Postul Paștilor, participând la sfintele slujbe săvârșite de Preasfințitul
Patriarhia Română își reafirmă ferm poziția pro-viață și susține respectarea dreptului fundamental la viață al copiilor nenăscuți, îndemnând, totodată, la sprijinirea concretă a femeilor aflate în
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 626-627„Spuneau ucenicii bătrânului că, pentru bunătatea și evlavia lui, (protosinghelul Mihail
Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie (†750) era de loc din Ţinutul Decapole (al celor 10 cetăţi pe care le cuprindea), care se afla lângă Marea Galileei. De tânăr a devenit monah şi, datorită trăirii sale
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; și orice mlădiță care aduce roadă, El o
În ajunul începutului Sfântului și Marelui Post, în Mitropolia de Veria, Naousa și Kampania, s‑a desfășurat un moment de recunoștință și adâncă memorie: lansarea volumului omagial închinat arhimandritului Pantelimon Corfiotachis, cel care, împreună cu Mitropolitul Veriei, Pantelimon, a ridicat din nou la viață Mănăstirea Panaghia Dovra, așezată ca o strajă de rugăciune deasupra pământului sfințit de pașii Sfântului Apostol Pavel.
Producătorii de porci și de carne de porc se plâng de situația dificilă în care se află din cauza prăbușirii prețului de vânzare, ajuns mult sub costurile de producție, și spun că fermele lor vor începe să se închidă în absența măsurilor de susținere. Reprezentanții acestora au avut alaltăieri o întâlnire cu ministrul agriculturii, Florin Barbu, în prezenţa responsabililor din ANSVSA şi Consiliul Concurenţei.
Viscolul şi zăpada de săptămâna trecută au distrus zeci de solarii din bazinul legumicol Glodeanu-Sărat, unul dintre cele mai importante din judeţul Buzău, și au întârziat plantarea răsadurilor de
Aproape 24% din suprafaţa de teren arabil din Tulcea se cultivă în sistem ecologic, aşa încât judeţul va atinge mai devreme de 2030 obiectivul de 25% impus de Planul de acţiune al UE pentru agricultura
Din cele 4.092 de probe de legume, fructe şi cereale analizate în 2025 în cadrul programului naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide, doar 45 (circa 1,1%) au fost neconforme, potrivit Autorităţii
O conferinţă dedicată rezilienţei zonelor montane în contextul schimbărilor climatice a avut loc la Miercurea-Ciuc, în organizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică şi Resurse Montane,
Pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în zona de acces dinspre Palatul Culturii din Iaşi, se desfăşoară de astăzi, 27 februarie, a XI-a ediție a Târgului „Mărțișor - Simbol și Tradiție”, organizat
La Muzeul de Artă Populară Constanţa vor fi expuse, până în 15 martie 2026, mărţişoare confecționate de membrii Asociaţiei Române pentru Propaganda Aviaţiei (ARPA), ai Ligii Apărării Aerochimice şi ai
Proiectul naţional de educaţie digitală SigurantaOnline, susținut de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor, atrage atenţia asupra a cinci greşeli
Şcolile cu predare în limba română din Ucraina se confruntă cu o criză de personal didactic, susţine Aurica Bojescu, secretarul responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”,
Ministerul Educației și Cercetării a publicat în transparență decizională un nou set de 330 de programe școlare pentru învățământul liceal, care acoperă 60 de discipline pentru filierele
Decizia Guvernului de a micşora sporul de doctorat a amplificat nemulţumirile din învăţământul preuniversitar şi universitar. De această dată, federaţiile sindicale solicită preşedintelui Nicuşor Dan să
În Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române (BAR) a avut loc marţi, 24 februarie, o sesiune omagială dedicată reformatorului învăţământului românesc, Spiru Haret, al cărei
La Catedrala Patriarhală din București a continuat, astă-seară, 26 februarie, rânduiala specifică perioadei Postului Mare prin citirea ultimei părți a Canonului de pocăință în cadrul Pavecerniței Mari.
Într-o epocă în care teologia academică tinde, nu de puține ori, să se cantoneze într-un discurs istoricist arid, alienat de pulsația vie a experienței ecleziale, iar spațiul secular se zbate în coordonatele
Postul este o nevoință duhovnicească prin care creștinul, prin pocăință și rugăciune, își curățește sufletul și își înfrânează pornirile trupești cu scopul de a se pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu, abținerea de la alimentele de origine animală fiind doar expresia exterioară a acestei lucrări lăuntrice.
De şase ani, aduce la aceeași masă teologi și specialiști în sănătate mintală. Sociologul Diana Parizianu, jurnalist la Radio TRINITAS, realizator al emisiunii „Viața de familie” și moderator al
Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” (categoria a III-a rural), din localitatea Cuza-Vodă, comuna Viişoara, județul Botoşani, Protopopiatul Darabani, Eparhia Iaşilor, organizează licitaţie
Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (categoria I) din Protoieria Sector 2 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură a icoanelor din registrele
Am auzit mai mulți preoți povestind că au observat în casele oamenilor, atunci când au mers cu Ajunul Crăciunului, la finele anului trecut, și cu Ajunul Bobotezei, la începutul anului 2026, că cele mai
Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit în ziua de 24 februarie, împreună cu un sobor de preoți, slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost ci
Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu Protoieria Sector 5 Capitală, a organizat astăzi, 26 februarie, la Biserica „Sfinții Români” din sectorul 5 al Capitalei,
Marți, 24 februarie 2026, seara, numeroși credincioși s‑au adunat în rugăciune de pocăință, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte
Mentorii din seminariile teologice ale Arhiepiscopiei Iașilor, formați ca viitori consilieri vocaționali
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, în perioada februarie-martie 2026, Centrul de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor organizează un nou program de formare dedicat mentorilor
Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava
În prima zi a Postului Sfintelor Paști, luni, 23 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari unită cu Canonul Sfântului
În cea de‑a treia seară a Canonului cel Mare, 25 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari cu citirea fragmentului aferent acestei zile din creația imnografică a Sfântului Andrei Criteanul, la Catedrala Mitropolitană din Craiova, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La această rugăciune de seară au participat clerici cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, profesori și profesoare, studenți teologi și numeroși credincioși. Pr. lect. dr. Adrian Maziliţa a vorbit studenţilor şi credincioşilor despre importanța postului şi a pocăinţei în viaţa creştinului angajat în procesul curăţirii şi îndumnezeirii.
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit, miercuri, 25 februarie, prima Liturghie a Darurilor înainte
La Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj‑Napoca este deschisă o expoziție dedicată simbolurilor primăverii, organizată în jurul Colecției Ingeborg Marta Bogdan, considerată cea mai amplă colecție de
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit astăzi, 25 februarie, slujba Pavecerniței Mari la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cadrul rânduielii, ierarhul a citit a treia parte a Canonului de pocăință al Sfântului Ierarh Andrei Criteanul, rostind la final un cuvânt de învățătură.
„Zis-a Domnul: Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, iar celui care bate i se va deschide. Sau cine este omul acela dintre voi
Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei (†420) era de loc din Tesalonic şi a fost crescut în dreapta credinţă urmând cuvintelor Mântuitorului din Evanghelie. La 25 de ani a plecat în Egipt şi a mers în
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 598-599„Iubite, adâncește-ți cugetarea la Marta care primește pe Domnul și la Maria care cade la
Activităţile din cadrul Săptămânii protecţiei civile, care începe azi și se va încheia miercuri, 4 martie, cu un exercițiu de testare a sirenelor, vor pune accentul pe încurajarea voluntariatului. „Campania
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali (populație și firme) au scăzut în ianuarie 2026 cu 1,8% faţă de luna anterioară, până la 664,1 miliarde de lei, iar faţă de ianuarie 2025 s-au majorat cu
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza, în luna martie, în toată țara, 101 programe de formare pentru 1.698 de persoane. Potrivit instituţiei, cursurile cu cele mai multe locuri
