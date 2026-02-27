4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după o explozie într-un apartament din Craiova

14:40

Rușii au atacat orașul Kostiantînivka, din regiunea Donețk, cu bombe incendiare și bombe FAB-1500 cu planare. Scenele surprinse în orașul care avea în trecut 70.000 de locuitori sunt devastatoare. Imaginile au fost publicate după ce Rusia și Ucraina au convenit, cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), asupra unui armistițiu local în jurul centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite reparații la liniile electrice de rezervă. În plan diplomatic, președintele Volodimir Zelenski a declarat că există o fereastră de oportunitate pentru pace înainte de alegerile pentru Congres din SUA, din noiembrie.