VIDEO | Se cunosc duelurile din optimile de finală ale Conference League. Cu cine vor juca Raţiu, Marin şi Racoviţan

Primasport.ro, 27 februarie 2026 15:20

VIDEO | Se cunosc duelurile din optimile de finală ale Conference League. Cu cine vor juca Raţiu, Marin şi Racoviţan

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
16:00
Emil Boc e sigur de calificarea Universităţii Cluj în play-off: „Câştigăm şi se încheie orice conspiraţie!” Primasport.ro
Emil Boc e sigur de calificarea Universităţii Cluj în play-off: „Câştigăm şi se încheie orice conspiraţie!”
Acum o oră
15:20
VIDEO | Se cunosc duelurile din optimile de finală ale Conference League. Cu cine vor juca Raţiu, Marin şi Racoviţan Primasport.ro
VIDEO | Se cunosc duelurile din optimile de finală ale Conference League. Cu cine vor juca Raţiu, Marin şi Racoviţan
15:10
E egal în confruntarea titanilor Real - City. Statistică incredibilă înaintea duelului din optimi Primasport.ro
E egal în confruntarea titanilor Real - City. Statistică incredibilă înaintea duelului din optimi
Acum 2 ore
15:00
Michael Flatley deschide noul sezon Life & Style cu Maria Andrei: o întâlnire spectaculoasă cu legenda Lord of the Dance Primasport.ro
Michael Flatley deschide noul sezon Life & Style cu Maria Andrei: o întâlnire spectaculoasă cu legenda Lord of the Dance
14:30
Copiii invizibili ai României: 1 din 3 trăieşte în sărăcie, iar mortalitatea infantilă revine la niveluri alarmante Primasport.ro
Copiii invizibili ai României: 1 din 3 trăieşte în sărăcie, iar mortalitatea infantilă revine la niveluri alarmante
14:30
Plecare de ultimă oră de la Rapid! S-a despărţit astăzi de giuleşteni şi a semnat în străinătate Primasport.ro
Plecare de ultimă oră de la Rapid! S-a despărţit astăzi de giuleşteni şi a semnat în străinătate
14:20
La vârsta de 39 de ani, Olivier Giroud a stabilit un record în Europa League Primasport.ro
La vârsta de 39 de ani, Olivier Giroud a stabilit un record în Europa League
14:20
VIDEO | S-au tras la sorţi optimile din Europa League. Ionuţ Radu şi Marius Corbu sunt românii rămaşi în competiţie Primasport.ro
VIDEO | S-au tras la sorţi optimile din Europa League. Ionuţ Radu şi Marius Corbu sunt românii rămaşi în competiţie
Acum 4 ore
14:00
Prime fabuloase pentru jucătorii de la "U" Cluj în cazul calificării în play-off! Anunţul făcut de preşedintele Radu Constantea Primasport.ro
Prime fabuloase pentru jucătorii de la "U" Cluj în cazul calificării în play-off! Anunţul făcut de preşedintele Radu Constantea
13:40
Duel şoc în optimile Champions League. Ghinion pentru Real Madrid, noroc pentru Liverpool şi Barcelona Primasport.ro
Duel şoc în optimile Champions League. Ghinion pentru Real Madrid, noroc pentru Liverpool şi Barcelona
13:30
”U” Cluj sparge puşculiţa pentru a ajunge în play-off. Miză financiară uriaşă la confruntarea cu Oţelul Primasport.ro
”U” Cluj sparge puşculiţa pentru a ajunge în play-off. Miză financiară uriaşă la confruntarea cu Oţelul
13:00
39 de ani şi încă în formă: Olivier Giroud a devenit cel mai în vârstă marcator din Europa League în fazele eliminatorii Primasport.ro
39 de ani şi încă în formă: Olivier Giroud a devenit cel mai în vârstă marcator din Europa League în fazele eliminatorii
12:50
I-a cerut tricoul lui Vinicius şi acum fanii îl vor dat afară de la echipă Primasport.ro
I-a cerut tricoul lui Vinicius şi acum fanii îl vor dat afară de la echipă
12:50
39 de ani şi încă în formă: Olivier Giroud a devenit cel mai în vârstă marcator din Liga Europa în fazele eliminatorii Primasport.ro
39 de ani şi încă în formă: Olivier Giroud a devenit cel mai în vârstă marcator din Liga Europa în fazele eliminatorii
12:10
Farul, low-cost! Hagi taie din cheltuieli după un nou sezon dezamăgitor Primasport.ro
Farul, low-cost! Hagi taie din cheltuieli după un nou sezon dezamăgitor
Acum 6 ore
11:50
Cum a rezolvat Pancu dependenţa lui CFR de Louis Munteanu: ”Am câştigat toate meciurile fără el” Primasport.ro
Cum a rezolvat Pancu dependenţa lui CFR de Louis Munteanu: ”Am câştigat toate meciurile fără el”
11:40
FCSB ar putea pierde un titular! Un gigant din Europa a pus ochii pe fotbalistul campioanei Primasport.ro
FCSB ar putea pierde un titular! Un gigant din Europa a pus ochii pe fotbalistul campioanei
10:40
Farul, low cost înainte de finalul sezonului! Hagi a impus reduceri de buget în această iarnă Primasport.ro
Farul, low cost înainte de finalul sezonului! Hagi a impus reduceri de buget în această iarnă
10:20
"Transfer confirmat!" Cel mai bun fotbalist străin din 2019 s-a întors în fotbalul românesc Primasport.ro
"Transfer confirmat!" Cel mai bun fotbalist străin din 2019 s-a întors în fotbalul românesc
Acum 8 ore
10:00
S-a aflat suma pe care o plătesc fanii celor mai importante echipe din Premier League pentru fiecare meci! Primasport.ro
S-a aflat suma pe care o plătesc fanii celor mai importante echipe din Premier League pentru fiecare meci!
09:50
“De ce banii sunt mai importanţi decât viaţa?”. Mărturia cutremurătoare din spital a fotbalistului care a supravieţuit incendiului din Crans-Montana Primasport.ro
“De ce banii sunt mai importanţi decât viaţa?”. Mărturia cutremurătoare din spital a fotbalistului care a supravieţuit incendiului din Crans-Montana
09:40
LIVE VIDEO | "U" Cluj – Oţelul, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci încins în lupta pentru play-off Primasport.ro
LIVE VIDEO | "U" Cluj – Oţelul, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci încins în lupta pentru play-off
09:20
Lovitură pentru "U" Cluj! Unul dintre titulari este OUT înainte de următorul meci Primasport.ro
Lovitură pentru "U" Cluj! Unul dintre titulari este OUT înainte de următorul meci
Acum 24 ore
00:20
Ce notă a obţinut Ionuţ Radu, după ce l-a dat afară pe Răzvan Lucescu din Europa League Primasport.ro
Ce notă a obţinut Ionuţ Radu, după ce l-a dat afară pe Răzvan Lucescu din Europa League
00:00
Stelea nu s-a abţinut când a văzut ce i-a făcut Becali lui Târnovanu: ”Înţeleg foarte puţin din ce se întâmplă!” Primasport.ro
Stelea nu s-a abţinut când a văzut ce i-a făcut Becali lui Târnovanu: ”Înţeleg foarte puţin din ce se întâmplă!”
00:00
VIDEO | Răzvan Lucescu, OUT din Europa League! Ionuţ Radu închide poarta spaniolilor şi se califică în optimi. Toate rezultatele zilei Primasport.ro
VIDEO | Răzvan Lucescu, OUT din Europa League! Ionuţ Radu închide poarta spaniolilor şi se califică în optimi. Toate rezultatele zilei
26 februarie 2026
23:50
Suporterii celor mai bogate cluburi din Premier League plătesc în medie 74 de lire sterline pentru fiecare meci Primasport.ro
Suporterii celor mai bogate cluburi din Premier League plătesc în medie 74 de lire sterline pentru fiecare meci
23:40
Se conturează prima plecare a verii de la FCSB! Un nume greu din vestiarul campioanei va intra la negocieri cu un club important din Europa Primasport.ro
Se conturează prima plecare a verii de la FCSB! Un nume greu din vestiarul campioanei va intra la negocieri cu un club important din Europa
23:30
VIDEO | Echipele ce completează optimile din Europa League se stabilesc ASTĂZI! Calificări spectaculoase reuşite în prelungiri Primasport.ro
VIDEO | Echipele ce completează optimile din Europa League se stabilesc ASTĂZI! Calificări spectaculoase reuşite în prelungiri
22:10
Kurt Zouma a fost prezentat oficial de noua echipă! Unde a ajuns să evolueze francezul după experienţa nereuşită la CFR Cluj Primasport.ro
Kurt Zouma a fost prezentat oficial de noua echipă! Unde a ajuns să evolueze francezul după experienţa nereuşită la CFR Cluj
21:30
CCA aruncă în aer SuperLiga! Ruda unui oficial de la FCSB, în camera VAR la un duel crucial ce o poate trimite pe echipa lui Becali în play-off Primasport.ro
CCA aruncă în aer SuperLiga! Ruda unui oficial de la FCSB, în camera VAR la un duel crucial ce o poate trimite pe echipa lui Becali în play-off
21:20
CCA aruncă în aer SuperLiga! Ruda unui oficial de la FCSB, în camera VAR la un duel crucial ce o poate trimite pe FCSB în play-off Primasport.ro
CCA aruncă în aer SuperLiga! Ruda unui oficial de la FCSB, în camera VAR la un duel crucial ce o poate trimite pe FCSB în play-off
21:00
Daniel Pancu nu a mai suportat după ce a auzit că şeful LPF îşi doreşte ca FCSB să intre în play-off: ”Ferească Dumnezeu!” Primasport.ro
Daniel Pancu nu a mai suportat după ce a auzit că şeful LPF îşi doreşte ca FCSB să intre în play-off: ”Ferească Dumnezeu!”
20:40
Nu e Arcul de Triumf! Stadionul pe care ar putea evolua FCSB dacă nu intră în play-off: "Atât l-ar costa chiria pe domnul Becali” Primasport.ro
Nu e Arcul de Triumf! Stadionul pe care ar putea evolua FCSB dacă nu intră în play-off: "Atât l-ar costa chiria pe domnul Becali”
20:20
Revenire de senzaţie! Ilie Stan a pus cerneala pe contract şi a semnat Primasport.ro
Revenire de senzaţie! Ilie Stan a pus cerneala pe contract şi a semnat
20:10
VIDEO | Echipele ce completează optimile din Europa League se stabilesc ASTĂZI! Au început meciurile din play-off pe canalele PrimaSport Primasport.ro
VIDEO | Echipele ce completează optimile din Europa League se stabilesc ASTĂZI! Au început meciurile din play-off pe canalele PrimaSport
20:00
Parfum de zi vs parfum de seară pentru femei: diferenţele care contează Primasport.ro
Parfum de zi vs parfum de seară pentru femei: diferenţele care contează
20:00
Răsturnare de situaţie în cazul Ben Yedder! Ce s-a întâmplat cu trimiterea fotbalistului în judecată pentru viol Primasport.ro
Răsturnare de situaţie în cazul Ben Yedder! Ce s-a întâmplat cu trimiterea fotbalistului în judecată pentru viol
19:30
VIDEO | Steaua - CSM Slatina 2-1! Trupa din Ghencea a tremurat pe final Primasport.ro
VIDEO | Steaua - CSM Slatina 2-1! Trupa din Ghencea a tremurat pe final
19:20
VIDEO | Steaua - CSM Slatina, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii reduc din diferenţă Primasport.ro
VIDEO | Steaua - CSM Slatina, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii reduc din diferenţă
19:10
Un om de bază din naţionala României, faţă în faţă cu transferul carierei! Gigantul din La Liga a intrat în cursa pentru semnătura internaţionalului român: "O ţintă importantă" Primasport.ro
Un om de bază din naţionala României, faţă în faţă cu transferul carierei! Gigantul din La Liga a intrat în cursa pentru semnătura internaţionalului român: "O ţintă importantă"
18:40
Bomba zilei a fost anunţată de patronul Rapidului: ”Am acceptat-o şi pleacă!” Primasport.ro
Bomba zilei a fost anunţată de patronul Rapidului: ”Am acceptat-o şi pleacă!”
18:30
VIDEO | Steaua - CSM Slatina, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Rubio face dubla Primasport.ro
VIDEO | Steaua - CSM Slatina, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Rubio face dubla
18:10
După Gabi Matei, încă un fost jucător de la FCSB a fost chemat la audieri în dosarul meciurilor trucate: "Eram conştient că o să şi pierdem” Primasport.ro
După Gabi Matei, încă un fost jucător de la FCSB a fost chemat la audieri în dosarul meciurilor trucate: "Eram conştient că o să şi pierdem”
17:50
Doi bărbaţi, arestaţi preventiv în dosarul care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive pentru Liga a III-a de fotbal Primasport.ro
Doi bărbaţi, arestaţi preventiv în dosarul care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive pentru Liga a III-a de fotbal
17:40
Chivu nu mai stă la discuţii după eliminarea din Champions League! Lovitură de proporţii pe care o forţează Inter: starul lui Real Madrid Primasport.ro
Chivu nu mai stă la discuţii după eliminarea din Champions League! Lovitură de proporţii pe care o forţează Inter: starul lui Real Madrid
17:40
VIDEO | Steaua - CSM Slatina LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start meci în Ghencea Primasport.ro
VIDEO | Steaua - CSM Slatina LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start meci în Ghencea
17:30
Chipciu nu s-a mai abţinut, după ce Gino Iorgulescu a spus că ar fi păcat ca FCSB să nu intre în play-off: ”Dacă Metaloglobus era în play-off acum, doar nu o scoteam că voiam noi să o scoatem?!” Primasport.ro
Chipciu nu s-a mai abţinut, după ce Gino Iorgulescu a spus că ar fi păcat ca FCSB să nu intre în play-off: ”Dacă Metaloglobus era în play-off acum, doar nu o scoteam că voiam noi să o scoatem?!”
17:20
VIDEO | Steaua - CSM Slatina, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Steaua - CSM Slatina, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:00
UFC va cheltui aproximativ 60 de milioane de dolari pentru evenimentul de la Casa Albă Primasport.ro
UFC va cheltui aproximativ 60 de milioane de dolari pentru evenimentul de la Casa Albă
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.