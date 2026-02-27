Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Fanatik, 27 februarie 2026 17:20
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, Dragoş şi Adrian Pavăl, au luat o decizie uriașă. Demersul pe care se concentrează în afara granițelor României.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
17:20
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc # Fanatik
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, Dragoş şi Adrian Pavăl, au luat o decizie uriașă. Demersul pe care se concentrează în afara granițelor României.
17:10
Gigi Becali, discuție sinceră cu jucătorii înainte de weekendul care o poate trimite pe FCSB în play-out: „Și-au dat seama că au greșit” # Fanatik
FCSB stă la mâna rezultatelor din etapa decisivă pentru play-off-ul Superligii. Gigi Becali a dezvăluit discuțiile purtate cu jucătorii înainte de duelul cu UTA Arad.
Acum o oră
17:00
Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Dueluri de foc în cel mai tare campionat al lumii: Arsenal – Chelsea, capul de afiș # Fanatik
Etapa a 28-a din Premier League aduce dueluri de foc în lupta la titlu și la retrogradare. Arsenal – Chelsea este capul de afiș al rundei, iar toate meciurile pot fi urmărite live pe Voyo.
16:50
Cine e marea favorită la câștigarea UEFA Champions League?! Supercomputerul a refăcut calculele, după tragerea la sorți # Fanatik
Supercomputerul a calculat șansele echipelor rămase în UEFA Champions League. Manchester City – Real Madrid și Newcastle – Barcelona sunt capetele de afiș ale optimilor
16:50
De la ecran la autovătămare: proces istoric împotriva YouTube. Cum s-ar judeca în România speța care poate schimba accesul copiilor la rețelele sociale: „E primul răspunzător” # Fanatik
Un proces istoric intentat împotriva YouTube aduce în discuție ceva nemaivăzut pe plan juridic. Cum ar arăta în instanțele românești judecarea dependenței de social media, pornind chiar de la designul rețelelor?
16:40
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect” # Fanatik
Conducerea lui U Cluj nu a primit prea bine declarațiile lui Gino Iorgulescu referitoare la prezența FCSB-ului în play-off. Cum au reacționat la adresa șefului LPF.
16:40
Poză rară cu Robert Niță în tricoul naționalei României! A marcat în poarta lui Dani Coman: “Cât ghinion să ai…” # Fanatik
Robert Niță, un jucător cu meciuri la echipe importante din țară, a apărut la un moment dat și pe radarul naționalei României. Poza rară cu atacantul în tricoul primei reprezentative.
Acum 2 ore
16:20
Şefii lui Dinamo i-au decis soarta antrenorului Paulo Pereira: „Suntem dezamăgiţi!”. Exclusiv # Fanatik
Dinamo are un sezon modest în Champions League, acolo unde a ratat calificarea în play-off. FANATIK a discutat cu şefii lui Dinamo, care au anunţat decizia în cazul antrenorului Paulo Pereira.
16:10
Gigi Nețoiu dă în judecată Apele Române după inundațiile la ferma din Cetate: „Pagubele sunt de peste 200.000 de euro!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Nețoiu acuză Apele Române după ce ferma sa din Cetate a fost grav afectată de inundații. „Noi îi dăm în judecată. Îi așteptăm la proces. Ce vină am eu?”.
16:10
Gigi Becali a intrat în direct, cu câteva ore înainte de U Cluj – Oțelul și a făcut calculele: „M-am uitat de 10 ori” # Fanatik
Gigi Becali a făcut calculele la play-off, spunând că aşteaptă cu interes meciul dintre U Cluj şi Oţelul Galaţi. Patronul FCSB are mare încredere că roş-albaştri vor ajunge în play-off.
15:50
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită de un nou conflict militar # Fanatik
Se deschide un nou front de război! Bombardamente asupra unei capitale, declarații fără precedent și contraatacuri revendicate de talibani marchează o ruptură majoră între două țări vecine
15:40
Zâmbetul lui Coelho, foarte greu de câștigat! Antrenorul Universității Craiova a explicat ce îl face cu adevărat fericit: „E tot ce contează!“ # Fanatik
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, zâmbește extrem de rar, chiar dacă echipa sa se află pe un trend ascendent. Descoperă ce îl face cu adevărat fericit și care este adevărata sa motivație.
15:40
SuperLiga, live blog etapa 29. Toate meciurile, rezultate, clasament actualizat și program complet. Cum arată echipele de start în FC Hermannstadt – FC Botoșani # Fanatik
Live blog SuperLiga etapa 29: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri. Dueluri încinse cu două runde înainte de final
Acum 4 ore
15:20
Giovanni Becali a anunţat favorita la câştigarea Ligii Campionilor: “Ţineţi minte emisiunea!”. Care sunt pronosticurile pentru sferturi. Exclusiv # Fanatik
S-au tras la sorți optimile Champions League, iar competiția intră în linie dreaptă către finala din luna mai. Giovanni Becali știe cine se va califica mai departe, dar și cine va câștiga competiția.
15:10
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță # Fanatik
Gabi Matei s-a despărțit de CSO Vălenii de Munte după scandalul pariurilor în care este implicat. Câți bani primea lunar de la echipa ce evoluează în Liga a 3-a din România
14:50
Ce impact are, cu adevărat, asupra bugetului scutirea de la plată a impozitului pe salariu pentru părinții cu cel puțin doi copii: „Abuzivă și neproductivă” # Fanatik
Se fac promisiuni de scutiri pentru unii părinți. Nu toți specialiștii sunt însă convinși de eficiența acestor măsuri, una dintre propunerile vehiculate recent fiind catalogată drept „abuzivă și neproductivă”.
14:40
Lupta pentru calificarea în play-off este mai acerbă decât în alte sezoane. Giovanni Becali a văzut programul FCSB-ului și a spus cum ajung bucureștenii în primele 6.
14:40
Una dintre cele mai cunoscute adversare ale Soranei Cîrstea i-a luat pe toți prin surprindere. Cum a apărut, de fapt, jucătoarea de tenis de origine cehă.
14:40
Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, despre sălile de jocuri de noroc: „Pot fi taxate şi aduc bani mulţi la buget, de ce să nu le folosești?!” # Fanatik
Primarul Bucureștiului are o abordare echilibrată în polemica "sălilor de jocuri" din orașele României. Ciprian Ciucu cere o dezbatere amplă cu toate părțile implicate înainte de a se lua măsuri cu iz populist.
14:20
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i linșeze” # Fanatik
Titi Teașcă și Ion Crăciunescu au fost salvați de furia minerilor chiar de către actualul antrenor Marius Șumudică. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai bine de trei decenii.
14:10
Italienii plâng după ce au văzut cu cine a picat „călăul” lui Inter în optimile Champions League: „Mai multe regrete” # Fanatik
Bodo/Glimt, echipa care a eliminat-o pe Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, tocmai și-a aflat adversara din optimile Champions League, iar presa din Italia a reacționat categoric.
14:00
Manualul de religie care a stârnit controverse: despre prostituție, incest și sterilizare la clasa a VII-a. „Un păcat care va fi pedepsit de o divinitate” # Fanatik
Un manual de religie de clasa a VII-a, aprobat de Ministerul Educației, a creat controverse. Lecția despre „respectul față de trup și chemarea la curăție” le spune elevilor de 12-13 ani care sunt „gesturile murdare”
13:40
FRF, semnal de alarmă pentru primarul din Păuleşti înainte de descinderi: “M-au atenţionat acum 4-5 luni că se întâmplă lucruri ciudate la club” # Fanatik
Suspiciunile de trucare a meciurilor de la clubul de fotbal CS Păulești au ajuns pe radarul FRF încă din urmă cu câteva luni. Primarul din comuna prahoveană a fost atenționat de oficialii Federației.
13:40
(P) Noi beneficii exclusive în Superbet Club – un club pe măsura jocului tău. Hai în agenții! # Fanatik
Ai de acum mai multe beneficii în agențiile Superbet, prin Superbet Club! Cu Cashback 2.0, fie că vorbim despre pariuri sau sloturi, fiecare leu contează. Află toate detaliile! Cashback, niveluri și jackpoturi, doar în Superbet […]
Acum 6 ore
13:20
Absenţă importantă la Universitatea Craiova cu Metaloglobus! Marea problemă a lui Coelho înaintea derby-urilor cu CFR şi Rapid. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova are o absență importantă din lot pentru meciul cu Metaloglobus din runda a 29-a. Care este marea problemă a tehnicianului Filipe Coelho înaintea derby-urilor cu CFR și Rapid.
13:00
U Cluj, primă uriaşă la meciul cu Oţelul: “Vor avea o motivaţie suplimentară pentru play-off!” # Fanatik
Jucătorii de la U Cluj pot încasa sume importante în cazul unei victorii cu Oțelul Galați în meciul decisiv pentru play-off! Toate detaliile
12:50
Datele Revolut arată că 21% dintre fraudele globale au fost intermediate prin Telegram, în timp ce în România cele mai frecvente sunt escrocheriile la cumpărături și ofertele false de locuri de muncă.
12:40
Ilie Stan, prezentat oficial la noua echipă! Antrenorul român se va bate din nou la retrogradare # Fanatik
Ilie Stan și-a găsit un nou angajament după experiența de la FC Buzău! Unde a semnat antrenorul român și ce greșeală a făcut noua sa echipă în postarea de prezentare
12:40
SuperGigi a dat ponturile pentru etapa din weekend din SuperLiga. Pronostic surprinzător la meciul din campionat dintre UTA și FCSB.
12:30
Primarul din Păulești, reacție dură în scandalul pariurilor: “Ne place manipularea! Principalul scop a fost să dea cu noroi în mine”. Ce se întâmplă cu echipa de fotbal # Fanatik
Scandalul pariurilor de la Păulești a zguduit din nou lumea fotbalului românesc. Ce reacție a avut primarul comunei și ce a spus despre toate cele întâmplate.
12:30
Primăvara începe cu un meci de foc în lupta pentru Play-Off. UTA Arad – FCSB este unul dintre duelurile decisive ale finalului de sezon regulat, iar Betano marchează momentul printr-o nouă ediție Betano Master, desfășurată […]
12:10
Fanul lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă legionară, a produs haos în trafic pe motocicletă. Cum a încercat să scape de amendă # Fanatik
Marian Motocu, trimis în judecată pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare, este un susținător al lui Călin Georgescu. El a fost amendat de IPJ Dolj.
12:10
Florin Tănase, veste uriaşă înainte de UTA Arad – FCSB! Echipa de start a campioanei. Exclusiv # Fanatik
Avem deja primul 11 al FCSB-ului pentru meciul crucial cu UTA Arad! Ce se întâmplă cu Florin Tănase, accidentat în partida cu Metaloglobus
11:50
Primă specială anunțată înainte de UTA – FCSB: “Încă facem calcule de play-off!” Nebunie totală la Arad. Exclusiv # Fanatik
Aradul „fierbe” în așteptarea meciului dintre UTA și FCSB. Ce se întâmplă la partida care poate decide care dintre cele două continuă să spere la play-off și cum sunt motivați jucătorii lui Adrian Mihalcea.
Acum 8 ore
11:30
Sabin Ilie, dezvăluiri incendiare despre încă un blat din fotbalul românesc: “Cădeau din picioare pe teren! După meci numărau miile de euro”. Exclusiv # Fanatik
Sabin Ilie, dezvăluiri în premieră despre un blat din fotbalul românesc, subiect mediatizat intens la momentul respectiv! Ce s-a întâmplat la un meci de Liga 2
11:20
Ce i s-a întâmplat lui Gabi Matei a doua zi după ce a fost adus în cătușe la Parchet în scandalul pariurilor de la Păulești. Exclusiv # Fanatik
Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB care este anchetat în dosarul de trucare de meciuri de la CS Păulești, are de suferi și din punct de vedere sportiv. Ce i s-a întâmplat vineri dimineață.
11:20
Imagini incredibile! Messi, pus la pământ de un suporter la meciul lui Inter Miami. Bodyguardul nu a fost pe fază. Video # Fanatik
Momente tensionate la amicalul lui Inter Miami din Puerto Rico: Lionel Messi a fost doborât de un fan care a pătruns pe teren. Cum s-a întâmplat totul.
11:10
Un fotbalist important de la Dinamo a spus-o clar: nu ar avea o problemă dacă FCSB ar intra până la urmă în play-off. Care este explicația
10:50
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal” # Fanatik
Vineri, la ora 20.00, se joacă U Cluj - Oțelul Galați, un meci cu miză uriașă atât pentru gazde, cât și pentru FCSB. Un fost atacant stelist îi dă speranțe lui Gigi Becali și vede un egal pe Cluj Arena.
10:40
Dan Alexa și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: ”Până acum clacau”. Când și-a dat seama cine va fi noua campioană # Fanatik
Lupta la titlu în SuperLiga este extrem de încinsă și mai multe echipe visează să se încoroneze la finalul sezonului. Care este formația pe care mizează Dan Alexa.
10:10
Revelația celor de la CFR Cluj, Lorenzo Biliboc (19 ani), are șanse mari să fie, pe viitor, un transfer mai scump decât Louis Munteanu, spune Daniel Pancu. Care este analiza specialistului în domeniu, Giovanni Becali.
09:50
Șoc în Arabia Saudită: Simone Inzaghi riscă să fie demis! Ce probleme are antrenorul pe care Chivu l-a înlocuit la Inter # Fanatik
Simone Inzaghi traversează un moment tensionat la Al Hilal, după ce echipa a căzut pe locul 3 în campionatul Arabiei Saudite. Șeicii și fanii sunt nemulțumiți.
09:50
Spitalul care trebuie să fie construit gratis ne va costa 2,5 miliarde. Unul dintre marile eșecuri ale PNRR # Fanatik
Spitatul pentru Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” funcționează într-o clădire cu risc seismic II, iar construirea unei noi clădiri va costa 2,5 miliarde de lei, deși putea fi realizat cu bani din PNRR.
09:40
Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale: “Metallica nu are nevoie de gazon să facă sprinturi!” # Fanatik
Mihai Stoica, exasperat de închiderea Arenei Naționale în luna mai pentru concertul Metallica. Ce a spus președintele FCSB-ului despre decizia luată de autorități.
09:40
Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 27 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România prefațează penultima etapă din SuperLiga # Fanatik
Vineri, 27 februarie, de la ora 17:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului „Giovanni Show”, unde Cristi Coste va sta față în față cu Ioan Becali.
Acum 12 ore
09:20
Fanii exultă după transferul lui George Puşcaş la Dinamo: “Abia îl aşteptăm să intre”. Ce spun de controversa numărului de pe tricou, “47”, anul înființării rivalei Steaua! # Fanatik
George Pușcaș este cel mai nou transfer făcut de Dinamo. Suporterii așteaptă cu nerăbdare să îl vadă la treabă. Ce a spus președintele DDB despre numărul ales de jucător pe tricou.
09:10
Adrian Mutu, reacție categorică după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îi este impresar: „Să fie de capul lui!” # Fanatik
Adrian Mutu a oferit prima reacție după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îl impresariază. Pe FANATIK găsiți ce a spus „Briliantul” despre această situație.
08:50
Conform analizei FANATIK, după 28 de etape scurse din sezonul regular, fotbalul românesc a ajuns anonim la un capitol am avut fotbaliști impresionanți
08:40
Acesta este cel mai sângeros război care are loc în lume acum. Cine sunt „Puii de lei”, copiii-soldaţi deveniţi virali pe TikTok # Fanatik
Într-un război care face ravagii de ani buni, copiii-soldați devin simboluri virale ale urii, glorificați online și împinși spre front înainte de a împlini 18 ani.
07:10
Ce mai face omul care i-a adus lui Gigi Becali 13 milioane de euro într-o singură seara. Fostul atacant nu poate sta departe de terenul de fotbal. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.