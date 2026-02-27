Macron critică aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsă de respect”
Newsweek.ro, 27 februarie 2026 17:20
Macron critică aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsă de respect”. Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a exprimat nemulţumirea după decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur.
Acum 10 minute
17:30
1.700 de africani din 36 de țări au fost recrutați ca să lupte pentru Rusia în Ucraina. Câți au murit? # Newsweek.ro
Cel puțin 55 de ghanezi au fost uciși luptând în războiul din Ucraina, iar alți doi sunt deținuți în prezent ca prizonieri de război, a declarat ministrul afacerilor externe din Ghana.
17:30
Nuclearelectrica raportează un profit net de 2,39 miliarde lei, în creștere cu 40% față de anul trecut # Newsweek.ro
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a realizat anul trecut un profit net mai mare cu 40%, de 2,39 miliarde lei, de la 1,7 miliarde lei în 2024.
Acum 30 minute
17:20
17:10
Banca Transivania, prezentă pe monoposturile echipei McLaren în Marile Premii ale Austriei și Ungariei # Newsweek.ro
Banca Transilvania (BT) a anunțat extinderea colaborării cu McLaren Mastercard Formula 1® Team, care va include în sezonul 2026 al Campionatului Mondial de Formula 1 două etape europene: Marile Premii ale Austriei (Spielberg, 26-28 iunie) și Ungariei (Hungaroring, 24-26 iulie).
Acum o oră
17:00
Record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare ca în 2024 # Newsweek.ro
Autoritățile române au confiscat în 2025 circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piața neagră de peste 197 de milioane de lei, potrivit datelor agregate pe platforma StopContrabanda.ro.
17:00
Cel mai mare combinat chimic din România, inaugurat în 1959, dă afară 6.700 de angajați. Energia, prea scumpă # Newsweek.ro
Pe fondul scumpirii energiei, a gazelor și curentului, cel mai mare combinat chimic din România, inaugurat în 1959, a încheiat 2025 cu un EBITDA pozitiv de 62 milioane lei, însă cu o pierdere netă de 179 milioane lei, și anunță că oprește producția și dă afară 6.700 de angajați.
17:00
MAE inițiază un grup de lucru interinstituțional pentru studierea limbii române în străinătate # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit un grup de lucru interinstituțional de coordonare cu instituțiile care au atribuții în studierea limbii române în străinătate, scopul fiind creșterea nivelului de colaborare în promovarea limbii române în diaspora.
16:50
Proteste fără efect! Bursa socială de 925 de lei, menținută în continuare pentru studenți # Newsweek.ro
Guvernul a anunţat că va menţine fondul de burse pentru studenţi la nivelul anului precedent. Asta înseamnă că tinerii vor primi aceleaşi sume pe care le-au încasat până acum, în ciuda protestelor pe care le-au desfăşurat în ultimele luni. Bursa socială, de exemplu, reprezintă 92
16:40
Macron, în cursă contra cronometru! Planul nuclear care ar putea schimba securitatea Europei # Newsweek.ro
Cu doar 14 luni rămase din mandat, președintele Emmanuel Macron intră într-o cursă contra cronometru pentru a defini modul în care Franța ar putea folosi întreaga forță a arsenalului său nuclear pentru a garanta mai amplu securitatea Europei.
16:40
Două comune din Hunedoara vreau comasare de bună voie. Care primar renunță la funcție? # Newsweek.ro
Două comune din Hunedoara ar vrea să fuzioneze printr-un proces de comasare. Anunțul vine la puțin timp ce premierul Bolojan a dat o ordonanță prin care se face o reformă administrativă.
Acum 2 ore
16:20
Carne mucegaită și produse expirate pe rafturi! Descoperire șoc în controale naționale ale ANPC # Newsweek.ro
ANPC au verificat în această săptămână peste 1.900 de operatori economici la nivel național și au găsit mai multe nereguli, printre care alimente expirate, carne mucegăită, echipamente uzate.
16:10
Presiune pe buzunarele românilor? Ajustările fiscale intră într-o nouă etapă. Anunț de la BNR # Newsweek.ro
Absorbţia suplimentară de fonduri europene, estimată la aproape 2% din PIB în acest an, ar putea avea un impact de peste un punct procentual asupra creşterii economice din 2026, susţine prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea.
15:50
Alexandru Bălan, fost adjunct al serviciului secret moldovean, trimis în judecată pentru tentaivă la trădare # Newsweek.ro
Alexandru Bălan, fostul adjunct al serviciului de informații al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare.
Acum 4 ore
15:30
15:30
Casa de Pensii Sectorială anunță când se dau biletele de tratament pentru pensionari în 2026 # Newsweek.ro
Casa de Pensii Sectorială a anunțat programul de distribuire a biletelor de tratament pentru pensionari în 2026. Aflați exact când și cum se vor aloca aceste bilete pentru odihnă și recuperare.
15:30
Escrocherie nouă cu vouchere „Rabla”. Proprietarii au rămas fără mașini și fără bani. Unii au primit și amenzi # Newsweek.ro
Mai mulți bucureșteni au rămas fără mașini și, unii dintre ei și fără bani, după ce au vrut să dea autoturismele în programul „Rabla” sau să le ducă la dezmembrări.
15:10
Poliția din Austria renunță la mașinile electrice Volkswagen. Nu țin pasul peste 160 km/h și au frâne slabe # Newsweek.ro
Poliția din Austria renunță la mașinile electrice Volkswagen. După ce au testat modele VW ID.4 în diverse misiuni, polițiștii spun că acestea nu țin pasul în urmăririle pe autostradă la peste 160 km/h și au frâne slabe.
15:10
Iași: trei trasee posibile, Centrul va fi ocolit. Ce șanse sunt să avem transport public la înălți # Newsweek.ro
Contractul pentru realizarea primului studiu de impact al construirii unui nou sistem de transport propus pentru municipiul Iași a fost semnat.
14:50
Cheltuieli globale pentru apărare de 2,63 trilioane $ în 2025. Cât a dat România pe arme în ultimii ani? # Newsweek.ro
În 2025, cheltuielile globale pentru apărare au ajuns la 2,63 trilioane USD – față de 2,48 trilioane USD în 2024.
14:40
Unei asistente de 23 de ani i s-a făcut rău în clinica din Constanța unde lucra. A murit la scurt timp după # Newsweek.ro
O tânără de 23 de ani a fost găsită decedată, joi dimineață, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța, potrivit unui comunicat al Poliției Municipale Constanța.
14:30
Kievul refuză concesii teritoriale pentru Putin. Budanov: Pacea fără sfârșitul imperialismului rus, imposibilă # Newsweek.ro
Șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, afirmă că pacea durabilă nu poate fi obținută prin concesii teritoriale și respinge ferm un „scenariu coreean”, susținând că doar dispariția imperialismului rus poate garanta securitatea Europei.
14:20
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată # Newsweek.ro
Un pensionar a dat Casa de Pensii în judecată după ce, la marea recalculare, a primit o pensie cu 1.100 de lei mai mică. Tribunalul nu i-a făcut dreptate, dar a înaintat dosarul Curții Constituționale. Se va judeca corectitudinea formulei de recalculare a pensiilor.
14:20
Pompierii din Sicilia au salvat 400 de cărți rare dintr-o bibliotecă după o alunecare de teren # Newsweek.ro
Pompierii din Sicilia au salvat aproximativ 400 de cărți rare dintr-o bibliotecă din Niscemi, situată pe marginea unei scurgeri de noroi, după ce o alunecare de teren devastatoare din ianuarie a smuls o întreagă pantă a orașului și a creat o prăpastie de 4 km.
14:00
BNR avertizează că o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) Mugur Isărescu au fost publicate, în ultima săptămână, în mediul online.
13:40
Arhimandritul Metodie, starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Prins beat # Newsweek.ro
Starețul mănăstirii Hlincea va merge o bună bucată de vreme pe jos. Condamnat anul trecut, cu suspendare, pentru refuzul prelevării probelor biologice, el a cerut instanței de control judiciar amânarea aplicării pedepsei.
13:40
Guvernul a aprobat scăderea impozitelor pentru persoanele cu handicap. Ce faci dacă ai plătit deja? # Newsweek.ro
Executivul a apelat vineri, 27 februarie, la un „artificiu” legislativ pentru a trece scăderea impozitului aferent locuințelor mai vechi de 50 de ani, dar și deducerile fiscale acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
Acum 6 ore
13:30
Un condamnat penal, altul pentru manipulare și un general admirator al lui Putin predau etica # Newsweek.ro
Cine ar putea vorbi mai apăsat despre moralitatea noilor generații decât o galerie cețoasă de veterani ai vieții publice românești, personalități cu cariere lungi, influență considerabilă, adesea nefastă, penali, filoruși?
13:20
Romgaz a realizat în 2025 un profit net de 3,346 miliarde lei, cu 4,39% mai mare faţă de 2024 # Newsweek.ro
SNGN Romgaz SA, principalul producător şi furnizor de gaze naturale din România, a raportat pentru 2025 un profit net consolidat preliminar de 3,35 miliarde lei, în creştere cu 4,39% faţă de anul anterior.
13:00
Criză? Un banal giratoriu și o pasarelă pietonală costă 1.360.000 €. Se fac la 35 km de București # Newsweek.ro
În ciuda crizei bugetare, construirea unui sens giratoriu banal, nu suspendat ori subteran, și a unei pasarele pietonale costă în 1.360.000 € în România. Lucrările încep în curând la 35 km de București, pe drumul spre Târgoviște.
12:50
Portavionul USS Gerald R. Ford a sosit în largul coastei israeliene, în dreptul oraşului Haifa # Newsweek.ro
USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, cu propulsie nucleară, a sosit vineri împreună cu grupul său de escortă, în largul coastei israeliene, în dreptul oraşului Haifa, în nord, ca parte a desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu.
12:40
Criză totală în Orientul Mijlociu. JD Vance, despre un atac al SUA în Iran: „Nu va fi un război prelungit” # Newsweek.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, afirmă că un eventual atac asupra Iranului nu va duce la un război prelungit. Oficialul spune că administrația Trump preferă soluția diplomatică, deși nu exclude lovituri militare pentru a opri programul nuclear iranian.
12:30
Ce salariu primești dacă te angajezi șoferi la o firmă de distribuție sau curierat? E mai mult ca un profesor # Newsweek.ro
Doar cu un banal carnet de șofer poți obține un salariu mai mare decât al unui profesor. Și nici măcar nu ai o așa mare responsabilitate.
12:20
Israelul testează protocoalele de securitate civilă pe fondul ameninţării unui război între SUA şi Iran # Newsweek.ro
Cu rucsacuri făcute şi puse la uşă, cu spitale care fac repetiţii pentru cazurile de evacuări subterane şi cu armata menţinându-şi sistemul de alertă la nivel maxim, Israelul este pregătit pentru posibilitatea unui război dintre SUA şi Iran.
12:10
Incident grav la granița Mexic - Texas. O dronă a SUA doborâtă cu laser din greșeală de armată americană # Newsweek.ro
Armata SUA a doborât cu un sistem laser antidronă o dronă guvernamentală la granița cu Mexicul, incident care a dus la restricții aeriene impuse de FAA în zona Fort Hancock, Texas, și la critici dure din Congres privind lipsa de coordonare.
12:00
Piața contrucțiilor rezidențiale trage frâna de mână în România: -7,8% în ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Piața contrucțiilor rezidențiale trage frâna de mână în România. În ianuarie 2026, au fost eliberate cu 7,8% mai puține autorizații de construire decât în urmă cu un an.
12:00
11:50
China atacă Japonia. Oprește exporturile de pământuri rare, ce au și aplicații militare, către firmele nipone # Newsweek.ro
China atacă comercial Japonia, pe fondul tensiunilor privind Taiwan. Oprește exporturile de pământuri rare, ce au și aplicații militare, către 20 de mari firme nipone, printre care Subaru, Mitsubishi Materials, și TDK.
Acum 8 ore
11:30
Poți primi penalități de la asociație dacă nu ai plătit întreținerea la timp? În care cazuri e legal? # Newsweek.ro
Asociațiile de proprietari nu pot aplica automat penalități pentru întârzierea întreținerii. Ele trebuie aprobate prin hotărâre, respectă limita de 0,2%/zi după 30 de zile și se aplică doar dacă proprietarul a fost notificat oficial.
11:20
Efectul electrificării: Industria auto globală a înregistrat pierderi de 65.000.000.000$ în 2025. Ce urmează? # Newsweek.ro
Criza din industria auto se adâncește continuu. La nivel global, a înregistrat pierderi de 65.000.000.000$ în 2025, din cauza electrificării forțate, ceea ce va duce la recalibrări brutale, potrivit Financial Times. Restructurările au început deja să curgă.
11:20
Parchetul General, sesizat de Autoritatea Electorală cu privire la finanțarea campaniei lui Nicușor Dan # Newsweek.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a depus sesizare la Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan.
11:10
Bătălia pentru creșterea pensiilor și ajutorului de handicap. Grindeanu: Oprim recesiunea. De unde bani? # Newsweek.ro
Ajutoarele la pensie, creșterea indemnizației de handicap, anularea CASS pentru mame și veterani de război este miza politică de azi. Grindeanu a declarat din nou azi că e nevoie de relansarea economică și de sprijin pentru pensionari. Altfel, spune el nu ieșim din recesiune.
11:00
Schimbare în ședința de guvern. Nu mai intră modificările privind impozitele locale. Care e motivul # Newsweek.ro
Modificările privind reducerile de impozite locale nu ar mai intra în dezbatere în ședința de guvern de vineri. Motivul este că nu ar avea toate avizele necesare.
10:50
De ce nu primești răspuns la unele e-mailuri? Totul ține de cum închei mesajul. Iată că trebuie să scrii # Newsweek.ro
Utilizarea formulei de încheiere corecte crește semnificativ șansele de a primi un răspuns, iar majoritatea utilizatorilor de e-mail fac aceeași greșeală.
10:40
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care taie pensiile speciale cu 7.000 de lei. „Un gest de echitate” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraților. Șeful statului precizează că acesta este „un gest de echitat”.
10:30
Horoscop weekend 28 februarie - 1 martie. Vărsător - planuri, Scorpion - armonie, Rac - odihnă # Newsweek.ro
Pentru un weekend liniștit. Horoscop weekend 28 februarie - 1 martie. Vărsător - planuri, Scorpion - armonie, Rac - odihnă
10:20
Escrocheria prin telefon care „marchează” viitoarea victimă. De ce sună escrocii și nu spun nimic o vreme? # Newsweek.ro
Există un motiv pentru care escrocii nu spun nimic când te sună, cel puțin nu imediat. Iată cum să gestionezi aceste apeluri periculoase.
10:10
Un lanț de parfumerii se pregătește de faliment. Începe să închidă din magazine. Ce se întâmplă cu angajații? # Newsweek.ro
Un gigant pe piața parfurmurilor din Germania se confruntă cu dificultăți financiare și a fost nevoit să închidă mai multe magazine.
09:50
Polonia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Platformele, obligate să verifice vârsta # Newsweek.ro
Guvernul polonez pregătește o lege care ar interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, responsabilizând platformele pentru verificarea vârstei. Autoritățile invocă degradarea sănătății mintale și a capacităților cognitive ale minorilor.
09:40
Lidl cumpără 1.000.000 litri de lapte de la fermierii sârbi aflați în dificultate. Cum procedează România? # Newsweek.ro
Lanțul de supermraketuri Lidl a anunțat că intenționează să cumpere 1.000.000 de litri de lapte de la fermierii locali aflați în dificultate. România a ales altă metodă pentru a-i ajuta pe fermieri - una mult mai complicată și birocratică.
Acum 12 ore
09:30
Semnal de alarmă pentru NATO. Raport RUSI: Moscova ar putea intercepta focoase nucleare europene # Newsweek.ro
Un raport al Royal United Services Institute avertizează că Rusia își consolidează rapid scutul antirachetă și ar putea, în mai puțin de un deceniu, să blocheze un atac nuclear britanic sau francez, afectând descurajarea strategică a Europei.
