Francesca Lollobrigida, precizări în urma scandalului iscat de apariția ei pe scena Sanremo: „Faptul că sunt numită mamă nu mă discreditează în niciun fel”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a explicat care este situația lui Siyabonga Ngezana (28, fundaș central). Ngezana nu a mai jucat pentru FCSB în ultimele 6 partide, iar oficialul campioanei a explicat că stoperul are o problemă la menisc, care nu poate fi rezolvată decât printr-o intervenție chirurgicală. Doar că, fotbalistul refuză să se opereze, chiar dacă i s-a explicat că nu va mai fi folosit dacă nu o face. ...