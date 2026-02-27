Controverse înaintea anunțului privind conducerea DNA și Parchetului General: apel al societății civile către Ministerul Justiției

13:10

Un nou studiu realizat de Cult Research, în colaborare cu psihologul Otilia Mantelers, în perioada 17-18 februarie 2026, pe un eșantion de 900 de respondenți, relevă că 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețele sociale, în contextul în care două treimi dintre români cred că, în acest […]