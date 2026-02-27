Controverse înaintea anunțului privind conducerea DNA și Parchetului General: apel al societății civile către Ministerul Justiției
PressHub, 27 februarie 2026 20:20
Comunitatea Declic a lansat un apel către cetățeni pentru a transmite mesaje direct pe pagina oficială a Ministerului Justiției, ca urmare a deciziei ministrului Radu Marinescu de a restricționa comentariile pe pagina sa personală de Facebook. Acțiunea vine într-un moment critic: selecția viitorilor șefi ai marilor parchete (DNA și Parchetul General), al căror nume urmează […]
• • •
Acum 5 minute
20:40
Primăria Cluj-Napoca denunţă unilateral contractul centurii metropolitane. Boc: „Sunt suspiciuni de fraudă internaţională” # PressHub
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că denunţă unilateral contractul de proiectare şi execuţie a centurii metropolitane a oraşului, deoarece există suspiciuni de fraudă internaţională, la fel ca în cazul altor contracte similare din ţară. „Acest lucru este legat de existenţa unei suspiciuni de fraudă la licitaţie şi de […]
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:00
Dominic Fritz: Mă surprinde Sorin Grindeanu. Este o manevră care ar putea să creeze o criză politică # PressHub
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că este surprins de liderul PSD, Sorin Grindeanu. şi că „manevra" social-democraţilor de a organiza un referendum în partid privind guvernarea „ar putea să creeze o criză politică". „Pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ţinem de acest protocol. Suntem un […]
20:00
Organizarea unui eveniment în aer liber presupune mai mult decât alegerea unei locații atractive și a unui program bine pus la punct. Ai nevoie de spații care se instalează rapid, funcționează previzibil și respectă cerințele de siguranță și confort pentru public și echipe. Acest ghid explică, pas cu pas, cum containerele produse de Containere FDC […]
Acum 2 ore
19:10
România Curată: Concursul pentru conducerea Romsilva riscă să fie anulat. O modificare a regulamentului permite să devină director general o persoană care NU e aptă medical să ocupe o funcție de conducere # PressHub
Din condițiile de selecție pentru concursul de director general al Romsilva a fost eliminată cea care cerea dovedirea faptului că viitorul câștigător este apt din punct de vedere medical să ocupe o funcție de conducere. Modificarea a oferit pretextul Comisiei Consiliului de Administrație al Romsilva (organizatorul selecției) să elimine cel mai incomod candidat, Ilie Covrig, […]
Acum 4 ore
17:10
Ai avut vreodată senzația că banii investiți în consumabile dispar mai repede decât paginile printate? Nu ești singurul. Pentru mulți utilizatori, costurile cu tușul pentru imprimantă depășesc, în timp, prețul inițial al echipamentului. Iar atunci când imprimarea devine parte din activitatea zilnică, fie la birou, fie acasă, diferența se simte direct în buget. Vestea bună […]
Acum 6 ore
16:40
Industria de Apărare rămâne parte a jocurilor politice și de interese care se fac în România la diferite niveluri și care le permit inclusiv rușilor să devină jucători la marginea unui război care afectează continentul. Niciunul din oficialii români cu rang înalt nu a putut explica de ce Automecanica SA, unde se produc blindate, a […]
16:20
Interviu Aktual24 | Ludovic Orban: „Sunt două televiziuni care au în mod clar un mesaj anti-românesc, anti-democratic și împotriva interesului național” # PressHub
După ultimele evoluții pe „frontul" din coaliție, Aktual24 i-a solicitat fostului premier Ludovic Orban, președintele Forței Drepte, câteva opinii legate de măsurile luate de guvernul Bolojan, de opoziția la ele, dar și despre activitatea, internă și internațională, a președintelui Nicușor Dan, din perspectiva noilor numiri în justiție și servicii și, respectiv, a tot mai dificilei […]
15:50
Când grosimea sprâncenei devine politică de stat: cazul Caragea și infantilizarea spațiului public românesc # PressHub
De ce numirea unui administrator special într-o fabrică de armament este transformată într-un spectacol despre fizionomie — și ce spune asta despre sănătatea unei democrații europene. O numire strategică întâmpinată cu bârfe, nu cu argumente Numirea lui Viorel Salvador Caragea, fost șef IPJ Gorj, ca administrator special la Uzina Mecanică Sadu — o fabrică de […]
15:40
Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv după ce a fost prins băut la volan și a refuzat probele biologice # PressHub
Starețul mănăstirii Hlincea va merge o bună bucată de vreme pe jos. Condamnat anul trecut, cu suspendare, pentru refuzul prelevării probelor biologice, el a cerut instanței de control judiciar amânarea aplicării pedepsei. În această situație, el ar fi putut conduce în continuare, scrie Ziarul de Iași. Ce a decis instanța? Starețul și-a argumentat cererea prin […]
15:10
Pedeapsă ridicolă pentru un agresor: 14 luni de închisoare pentru individul care și-a amenințat mama cu o drujbă # PressHub
Tribunalul Suceava a condamnat, vineri, un bărbat din Ipotești la un an și două luni pentru încălcarea ordinului de protecție. Individul își amenințase mama cu o drujbă pornită. La venirea Poliției, s-a baricadat în podul casei, de unde a fost extras de trupele Serviciului de Acțiuni Speciale. Florin Ceribeac a ispășit deja trei luni din […]
Acum 8 ore
14:10
Compania Starlink, deținută de Elon Musk, a deschis o firmă subsidiară în România. Furnizorul de internet american, controlat de SpaceX, a obținut autorizația de a intra pe piața locală în 2022. Starlink Services Romania (cu sediul la București) va oferi servicii de telecomunicații prin rețelele cu cablu/fără cablu și satelit satelit și wireless, relatează Profit.ro. […]
14:00
Când vine vorba de surprinderea persoanelor dragi, nu toate cadourile sunt create egal. Pentru a impresiona cu adevărat, este nevoie de creativitate și atenție la dorințele destinatarului. În loc să alegi obiecte obișnuite, poți opta pentru experiențe care provoacă emoții și creează amintiri de neuitat. Un gest original și bine gândit va fi apreciat mult […]
14:00
De ce a respins Înalta Curte cererea de recuzare formulată de judecătoarea Ana Maria Puiu împotriva unui coleg de la instanța supremă # PressHub
Instanța supremă spune că un judecător este imparțial dacă analizează un dosar în care una dintre părți este angajatorul soției lui. „Bănuiala lipsei de imparțialitate trebuie să fie legitimă", spune ÎCCJ. Judecătoarea Ana Maria Puiu a contestat, fără succes, la Înalta Curte de Casație și Justiție o hotărâre a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și […]
13:10
Platformele online, un nou pericol pentru copiii din România. Aproape 9 din 10 români sunt de acord cu limitarea accesului minorilor pe rețelele sociale | Studiu Cult Research # PressHub
Un nou studiu realizat de Cult Research, în colaborare cu psihologul Otilia Mantelers, în perioada 17-18 februarie 2026, pe un eșantion de 900 de respondenți, relevă că 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețele sociale, în contextul în care două treimi dintre români cred că, în acest […]
12:50
Înalta Curte de Casație și Justiție anulează condamnarea Gabrielei Ciuburciu pe motiv de prescripție # PressHub
Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat, miercuri, condamnarea Gabrielei Ciuburciu, pe fondul prescripției. Femeia de afaceri a fost condamnată de CAB pentru luare de mită, spălare de bani și fraudă de fonduri europene la șase de ani și 8 luniînchisoare în 2021 (după care a fost eliberată în 2023). După plata prejudiciului de […]
Acum 12 ore
11:50
Excedent bugetar în ianuarie, pentru prima dată în șapte ani: plus 850 de milioane de lei # PressHub
Ministerul Finanțelor a anunțat că, în luna ianuarie, s-a înregistrat, pentru prima dată în șapte ani, excedent bugetar. Au fost înregistrate venituri de 55.12 miliarde de lei și cheltuieli de 54.7 de miliarde de lei. Astfel, luna ianuarie s-a încheiat cu un excedent de 850 de milioane de lei, sau 0.04% din PIB. Ministrul Finanțelor […]
11:40
Ungaria: ajutorul european pentru Ucraina folosit din nou ca monedă de schimb de guvernul Orbán # PressHub
Ungaria pare dispusă, din nou, să aprobe un împrumut cheie de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina dacă obține la rândul său eliberarea unor fonduri europene și continuarea alimentării cu petrol rusesc ieftin prin conducta Drujba. Într-o scrisoare trimisă joi președintelui Consiliului European, António Costa, premierul ungar sugerează că ar putea face un pas […]
11:10
Vicepreședinte Autorității Electorale Permanente (AEP) Vajda Zsombor, ar fi făcut o sesizare la Parchetul General față de modul de finanțare a campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. AEP a invalidat 870.000 de lei, bani de campanie strânși de președintele Dan. Într-un răspuns către un petent, actualul președinte Adrian Țuțuianu, arată că „cu ocazia controlului finanţării […]
11:10
Parlamentul European cere integrarea egalității de gen în politica agrară și de coeziune: fond dedicat pentru antreprenoarele din mediul rural # PressHub
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European a adoptat miercuri, cu 24 de voturi pentru și 6 împotrivă, un raport care solicită integrarea sistematică a dimensiunii de gen în politicile UE privind dezvoltarea rurală, coeziunea și agricultura. Eurodeputații cer măsuri țintite pentru accesul femeilor la teren, eliminarea barierelor legale și […]
09:10
România la jazzahead! Bremen 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate profesioniștilor și artiștilor din lumea jazz-ului # PressHub
Institutul Cultural Român (ICR) va organiza, în perioada 22 – 25 aprilie 2026, a patra participare a României cu stand propriu la prestigiosul târg jazzahead! de la Bremen, Germania. Acest eveniment este unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate profesioniștilor și artiștilor din lumea jazz-ului, având o tradiție de peste două decenii în facilitarea […]
08:10
Banat Regiune Gastronomică Europeană, un proiect care îmbină tradiţia locală cu aromele europene # PressHub
Titlul dobândit de Timişoara în anul 2023, de Capitală Europeană a Culturii, nu a adus prosperitatea sperată de cei care lucrează în serviciul ospitalităţii din municipiu şi din judeţ, afacerile din domeniul HORECA nu au crescut, ci s-a instalat un hiatus pe care, acum, cei din acest sector de activitate încearcă să-l compenseze, prin câştigarea […]
Acum 24 ore
07:30
„Fără pensie specială” la Avocatul Poporului, criteriul invocat de Grindeanu care nu se aplică oamenilor PSD # PressHub
Întrebat dacă s-a opus numirii unui nou Avocat al Poporului, adică Roxana Rizoiu, funcție care ar reveni USR, liderul PSD Sorin Grindeanu a răspuns: „Da, o să pun o condiție să nu aibă pensie specială. Vorbesc serios. PSD-ul nu o votează dacă are pensie specială. Și eu, din câte știu, asta e propunerea. Le-aș recomanda […]
26 februarie 2026
23:10
Pe fondul incertitudinilor legate de AI și volatilitatea acțiunilor din piața de tehnologie, rezultatele NVIDIA erau așteptate cu nerăbdare de investitori. La publicarea lor miercuri, a devenit evident că așteptările pieței au fost depășite pe toate planurile, cu venituri record în ultimul trimestru fiscal, care s-a încheiat pe 25 ianuarie anul acesta. Dar și mai […]
23:00
Aktual24 | Cum au „intensificat” schimbările climatice provocate de om ploile torențiale de iarnă din Europa # PressHub
Un număr neobișnuit de mare de furtuni a adus vânturi de forță uraganică și niveluri de precipitații fără precedent, de la mijlocul lunii ianuarie, în țări precum Portugalia, Spania și Maroc, scrie Aktual24. Precipitațiile „neîncetate" au provocat distrugeri pe scară largă ale infrastructurii vitale, precum drumurile și sursele de energie, și se crede că au […]
Ieri
20:20
My Voice, My Choice: Comisia Europeană permite utilizarea fondurilor UE pentru a asigura accesul la avort sigur și legal. Politica de sănătate este însă competență națională # PressHub
Comisia Europeană a răspuns la Inițiativa Cetățenească Europeană „My Voice, My Choice" pentru acces mai bun la avort sigur și legal, arătând că este posibil ca fonduri UE să fie folosite în acest scop, în măsura în care statele membre doresc acest lucru. Mai mult, Comisia a arătat că nu va crea un mecanism financiar […]
19:40
Scandalul contractului privind centura metropolitană a Clujului. Primăria a trimis consorțiului care a câștigat proiectul preaviz pentru denunțarea unilaterală a contractului # PressHub
Primăria Cluj-Napoca a transmis miercuri un comunicat prin care a informat publicul că a expirat termenul acordat consorțiului DIMEX 2000 COMPANY SRL – HYDROSTROY AD – INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI pentru lămurirea suspiciunilor de fraudă în procedura de achiziție publică pentru construirea Centurii Metropolitane a Clujului și că a notificat Consorțiul cu privire la rezilierea […]
19:20
Bilanțul DNA pe 2025: 60 de milioane de euro prejudicii de recuperat de către Fisc, doar 130.000 de euro recuperați efectiv # PressHub
DNA a anunțat recuperarea efectivă a 130.446 de euro din produsul infracțional ca urmare a deciziilor definitive ale instanțelor pe anul trecut. Fiscul ar trebui să recupereze 60 milioane de euro de la condamnați. Bilanțul DNA pe 2025 menționează recuperarea efectivă, prin hotărârile judecătorești, a peste 130.000 de euro. „Prin hotărârile judecătorești definitive pronunțate în […]
18:40
Premierul Bolojan, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: Legea privind pensiile magistraților urmează să fie promulgată în următoarele zile, după care vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea jalonului # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă la Bruxelles, după întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că Legea privind pensiile magistraților urmează să fie promulgată în următoarele zile și apoi publicată
18:00
Muzeul de Artă Contemporană al Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău organizează în data de 4 martie 2026, la ora 14:00, expoziția personală a artistului Ilie Boca intitulată „STĂRI. În memoria Licăi”. Născut la 21 februarie 1937, în comuna Botoșana, județul Suceava, Ilie Boca este absolvent al Institutului de Arte Plastice și Decorative „Nicolae […] Articolul Expoziție personală a artistului Ilie Boca, la Muzeul de Artă Contemporană din Bacău apare prima dată în PRESShub.
17:20
Au fost finalizate lucrările de reabilitare a Sinagogii din Constanța. Când va fi inaugurată # PressHub
Sinagoga din Constanța ar urma să fie inaugurată la finalul lunii mai, a declarat, miercuri, președintele Comunității Evreiești, Silviu Vexler. Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a spus că „este un model cum trebuie să lucrăm în țară și pe alte investiții”, după ce lucrările au fost finalizate în doi ani, scrie Info Sud-Est. Info Sud-Est (ISE) […] Articolul Au fost finalizate lucrările de reabilitare a Sinagogii din Constanța. Când va fi inaugurată apare prima dată în PRESShub.
17:00
Pesticide interzise în Uniunea Europeană de 12 ani, interzise în sfârșit și în România de Curtea de Apel Cluj # PressHub
Curtea de Apel Cluj a pronunțat miercuri o hotărâre prin care anulează derogările emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru utilizarea pesticidelor neonicotinoide, substanțe interzise în Uniunea Europeană din cauza riscurilor grave pentru mediu și sănătate. Decizia instanței nu este definitivă. Organizațiile Eco Ruralis și ROMAPIS, reprezentând comunități de țărani și apicultori din România, […] Articolul Pesticide interzise în Uniunea Europeană de 12 ani, interzise în sfârșit și în România de Curtea de Apel Cluj apare prima dată în PRESShub.
16:20
16:00
Mizând pe „agentul electoral Trump/Groenlanda”, premierul Danemarcei anunță alegeri generale anticipate # PressHub
Președintele american Donald Trump, la fel ca președintele rus Vladimir Putin au devenit factori electorali importanți (nu decisivi), prin declarații provocatoare – în cazul lui Trump – și acțiuni ostile – în cazul lui Putin. Amenințările indirecte ale lui Trump cu o posibilă intervenție chiar și militară în Groenlanda, teritoriu autonom din Regatul Danemarcei, țară […] Articolul Mizând pe „agentul electoral Trump/Groenlanda”, premierul Danemarcei anunță alegeri generale anticipate apare prima dată în PRESShub.
15:20
Raport DNA pe 2025: Doar 5% dintre inculpații condamnați au primit închisoare cu executare # PressHub
Raportul de activitate al Direcția Națională Anticorupție pentru anul 2025 arată că, deși instanțele au pronunțat 329 de condamnări definitive în dosare de corupție, doar 17 inculpați au ajuns în penitenciar. În schimb, peste 82% dintre cei condamnați au primit pedepse cu suspendarea executării, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la caracterul disuasiv […] Articolul Raport DNA pe 2025: Doar 5% dintre inculpații condamnați au primit închisoare cu executare apare prima dată în PRESShub.
15:00
Paul Daniel, Lucas Debargue și Joshua Hopkins, în premieră pe scena Filarmonicii George Enescu într-un program de o expresivitate aparte cu lucrări de Gershwin, Rahmaninov și Walton # PressHub
În premieră pe scena Filarmonicii George Enescu, dirijorul Paul Daniel, pianistul Lucas Debargue și baritonul Joshua Hopkins vor fi protagoniștii concertelor vocal-simfonice din 26 și 27 februarie, ambele sold-out. Baritonul canadian Joshua Hopkins, nominalizat la Premiile Grammy, va fi solistul cantatei Ospățul lui Belșațar de William Walton, o lucrare spectaculoasă, de mari dimensiuni sonore, rareori […] Articolul Paul Daniel, Lucas Debargue și Joshua Hopkins, în premieră pe scena Filarmonicii George Enescu într-un program de o expresivitate aparte cu lucrări de Gershwin, Rahmaninov și Walton apare prima dată în PRESShub.
14:30
Turismul din România a atins un nou record în 2025, dar rămâne sub nivelul statelor din regiune # PressHub
Turismul a continuat să crească în România, în 2025. Turiștii străini au petrecut, în medie, cinci milioane de nopți pe teritoriul României, reprezentând un nou record pentru țara noastră. În ciuda cifrei impresionante, România continuă să atragă mai puțini turiști decât alte state din Europa Centrală și de Est, precum Ungaria sau Polonia. Conform datelor […] Articolul Turismul din România a atins un nou record în 2025, dar rămâne sub nivelul statelor din regiune apare prima dată în PRESShub.
14:30
PNL anunță că nu va ceda niciunui șantaj politic, după ce Sorin Grindeanu a declarat că va face o consultare internă în PSD dacă să meargă înainte cu Ilie Bolojan ca premier # PressHub
Partidul Național Liberal (PNL) a reacționat dur joi după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu pentru G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL. PNL a denunțat într-un […] Articolul PNL anunță că nu va ceda niciunui șantaj politic, după ce Sorin Grindeanu a declarat că va face o consultare internă în PSD dacă să meargă înainte cu Ilie Bolojan ca premier apare prima dată în PRESShub.
14:00
Cele mai reușite vacanțe nu sunt cele planificate în amănunt, sunt acelea pe care le ai când urci în mașină și lași drumul sau vremea să decidă destinația. Nu ai avut până acum o astfel de experiență? Ar trebui să faci ceva în acest sens, iar un punct de plecare interesant este România. Un tur […] Articolul 4 țări perfecte pentru o excursie cu mașina: din România până în Balcani apare prima dată în PRESShub.
12:50
UE și Marea Britanie fac un nou pas de apropiere post-Brexit: acord formal de cooperare în concurență # PressHub
Comisia Europeană și Marea Britanie au semnat primul acord formal de cooperare în domeniul concurenței de la Brexit, un document pe care vicepreședinta executivă Teresa Ribera îl descrie drept un pas esențial pentru reconstruirea unui cadru stabil și previzibil între cele două piețe. Acordul instituie mecanisme clare de coordonare în investigațiile antitrust, schimb de informații […] Articolul UE și Marea Britanie fac un nou pas de apropiere post-Brexit: acord formal de cooperare în concurență apare prima dată în PRESShub.
12:40
Primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, susţine eliminarea jocurilor de noroc din oraş şi va propune Consiliului Local (CL) un proiect pe această temă, arătând că centrul municipiului a devenit o zonă „ciudată, cu accente interlope”, transmite Agerpres. „Din punctul meu de vedere, jocurile de noroc nu trebuie să mai existe în Ploieşti, pentru că este […] Articolul Primarul Ploieștiului propune eliminarea jocurilor de noroc din oraș apare prima dată în PRESShub.
12:20
„Nu vă faceți treaba!” – Stelian Ion, atac la ministrul Justiției pe tema poliției judiciare # PressHub
Deputatul USR Stelian Ion, i-a reproșat, joi, Minsitrului Justiției, Radu Marinescu, că nu cunoaște problemele instituționale legate de Poliția Juridică. Printr-o postare pe Facebook, fostul ministru i-a atras atenția lui Radu Marinescu că Ministerul de Interne se opune vehement transferului de polițiști judiciari către Parchete. Deputatul a indicat faptul că o întrebare pusă în repetate […] Articolul „Nu vă faceți treaba!” – Stelian Ion, atac la ministrul Justiției pe tema poliției judiciare apare prima dată în PRESShub.
11:50
Ședința de joi a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) nu a putut avea loc, deoarece nu s-a putut realiza cvorumul. Din cei 54 de cosnilieri generali, s-au prezentat doar 27, transmite Agerprpres. Absența poate să fie explicată prin „greva PSD”, anunțată marți de Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a cerut reducerea facturilor la […] Articolul Ședința CGMB, blocată din lipsă de cvorum. Doar 27 de consilieri prezenți apare prima dată în PRESShub.
11:50
Gala Premiilor UNITER. Victor Rebengiuc, omagiu pentru „cariera sa strălucită și longevivă”. Oamenii de teatru premiați pentru întreaga activitate și nominalizările ediției din acest an # PressHub
Actorii Victor Rebengiuc, Catrinel Dumitrescu și Marius Bodochi, regizorul Tompa Gabor și criticul de teatru Marina Constantinescu se numără printre personalitățile omagiate în cadrul celei de-a 34-a ediții a Galei Premiilor UNITER. Evenimentul va avea loc în 25 mai, la Sala Majestic a Teatrului Odeon București. Potrivit statutului Uniunii Teatrale din România, Senatul UNITER – […] Articolul Gala Premiilor UNITER. Victor Rebengiuc, omagiu pentru „cariera sa strălucită și longevivă”. Oamenii de teatru premiați pentru întreaga activitate și nominalizările ediției din acest an apare prima dată în PRESShub.
11:10
Antonia Diaconu critică conducerea DIICOT: „Nu avem bani, pierdem momente operative (…) Sistemul judiciar i-a dezamăgit pe cetățeni” # PressHub
Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești și candidat pentru funcția de procuror șef al Structurii Centrale a arătat că instituția este ajutată de doar 66 polițiști judiciari, în condițiile în care în lege sunt prevăzuți 280, dar ei nu sunt detașați de la Ministerul de Interne. În plus, structurile teritoriale ale DIICOT nu au […] Articolul Antonia Diaconu critică conducerea DIICOT: „Nu avem bani, pierdem momente operative (…) Sistemul judiciar i-a dezamăgit pe cetățeni” apare prima dată în PRESShub.
10:50
Comisia Europeană a propus deschiderea negocierilor cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia pentru integrarea acestora în regimul european „Roam Like at Home”, astfel încât, după finalizarea acordurilor și alinierea deplină la normele UE, apelurile, mesajele și datele mobile să poată fi utilizate fără suprataxe între Uniune și Balcanii de […] Articolul UE deschide negocieri pentru extinderea „Roam Like at Home” în Balcanii de Vest apare prima dată în PRESShub.
09:00
Visuali Italiane, festivalul de film italian contemporan, revine în martie în București și alte cinci orașe din țară # PressHub
Visuali Italiane, festivalul de film italian contemporan organizat de Institutul Italian de Cultură, revine în martie 2026 cu cea de-a cincea ediție și o selecție de filme italiene recente, prezentate în premieră în România. Pe lângă București (2–8 martie, Cinema Muzeul Țăranului), Visuali Italiane ajunge și la Cluj-Napoca (12–15 martie, Cinema Victoria), Brașov (în premieră, […] Articolul Visuali Italiane, festivalul de film italian contemporan, revine în martie în București și alte cinci orașe din țară apare prima dată în PRESShub.
08:00
Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Daron Acemoglu, vine la București, la Economist Romania Government Roundtable 2026 # PressHub
Profesorul Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru economie în 2024 și unul dintre cei mai influenți economiști contemporani, vine în România, pentru a participa la cea mai importantă platformă regională de dialog între guverne, instituții, mediul de afaceri și specialiști, organizată la București, între 30 martie și 1 aprilie 2026, de prestigioasa publicație The […] Articolul Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Daron Acemoglu, vine la București, la Economist Romania Government Roundtable 2026 apare prima dată în PRESShub.
07:10
România a ieşit să se împrumute pe pieţele externe după ce a aprobat reforme pentru reducerea deficitului bugetar # PressHub
România a lansat miercuri o emisiune de obligaţiuni pe pieţele internaţionale pentru prima dată în acest an, pentru a profita de îmbunătăţirea percepţiei după ce Guvernul de la Bucureşti a adoptat reformele necesare pentru reducerea deficitului bugetar, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Potrivit unei surse din apropierea acestui dosar, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, […] Articolul România a ieşit să se împrumute pe pieţele externe după ce a aprobat reforme pentru reducerea deficitului bugetar apare prima dată în PRESShub.
25 februarie 2026
22:20
Muzeul Brukenthal a sărbătorit ziua în care instituția și-a deschis oficial porțile către publicul larg. România are de 209 ani cel mai vechi muzeu sud-est european # PressHub
Sute de vizitatori au păşit miercuri, pe poarta Palatului Brukenthal, din Piaţa Mare din centrul istoric al municipiului Sibiu, unde accesul a fost gratuit, cu ocazia împlinirii a 209 ani de la deschiderea celui mai vechi muzeu din România şi din sud-estul Europei – Muzeul Naţional Brukenthal. „În urmă cu 209 ani, ceremonia organizată în […] Articolul Muzeul Brukenthal a sărbătorit ziua în care instituția și-a deschis oficial porțile către publicul larg. România are de 209 ani cel mai vechi muzeu sud-est european apare prima dată în PRESShub.
