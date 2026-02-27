Vreme de primăvară autentică în weekendul de Mărţişor. Până când rămâne cald

17:20

Produs în România, dar dacă citim mai atent... vedem că ţara de origine este de fapt cu totul alta. Sunt situaţii de care se lovesc tot mai mulţi oameni care caută produse locale în supermarketuri. Un borcan pe care scrie mare „Castraveți în oțet de Buzău”, şi mai are şi motive tradiționale românești pe etichetă, nu ne-ar da nimic de gândit, de exemplu. Doar că, undeva pe spate, scris mic, apare... Vietnam. Autorităţile spun că problema nu este de legalitate, ci mai mult de... moralitate.