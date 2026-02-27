Este cea mai bună băutură pentru sănătatea articulațiilor. Ceaiul recomandat de experți pentru a ține durerile sub control

11:30

O familie din Marea Britanie a avut parte de o surpriză cu totul neașteptată după ce cățelușa lor a născut. Ce ar fi trebuit să fie un eveniment destul de normal, s-a transformat rapid în ceva mult mai special. După un travaliu care a durat 13 ore, cățelușa familiei a născut nu mai puțin de 17 pui.