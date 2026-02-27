Ce îi făcea Florin Prunea soției sale, din gelozie. Lidia a povestit prin ce a trecut în acești ani: „Nu poți să îngrădești viața cuiva și să spui că asta e iubire”
Cancan.ro, 27 februarie 2026 23:30
În platoul emisiunii Dan Capatos Show, Lidia Prunea a întors povestea de iubire dintre ea și Florin cu aproape patruzeci de ani în urmă. L-a descris pe soțul său așa cum era în tinerețe: haios, […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
23:30
Ce îi făcea Florin Prunea soției sale, din gelozie. Lidia a povestit prin ce a trecut în acești ani: „Nu poți să îngrădești viața cuiva și să spui că asta e iubire” # Cancan.ro
În platoul emisiunii Dan Capatos Show, Lidia Prunea a întors povestea de iubire dintre ea și Florin cu aproape patruzeci de ani în urmă. L-a descris pe soțul său așa cum era în tinerețe: haios, […]
Acum 30 minute
23:20
Lambada s-a operat! Ce intervenții și-a făcut prima iubire a lui Tzancă Uraganu: „Nu aveam cum să mă las pe mâna oricui” # Cancan.ro
Lambada trece printr-o perioadă de transformare fizică importantă, după ce a ales să își pună implanturi mamare și să facă o intervenție de abdominoplastie. Operațiile au avut loc recent, într-o clinică din București, iar schimbarea […]
Acum o oră
23:00
De ce nu vrea Lidia să bage divorț de Florin Prunea. Ce spune despre avere și despre partaj: „Eu stau acasă și nu mă grăbesc nicăieri” # Cancan.ro
În platoul emisiunii Dan Capatos Show, discuția dintre Lidia Prunea și Dan Capatos a intrat direct în zona sensibilă a divorțului. Deși este încă legal soția lui Florin Prunea, ruptura este deja asumată emoțional. Tensiunile […]
23:00
Jeff Bezos, declarație controversată despre anxietate: „Provine de la lene. Eu scap de stres imediat ce fac primul pas” # Cancan.ro
Din ce în ce mai mulți oameni se confruntă cu anxietate și stres cronic, dar fondatorul Amazon, Jeff Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, spune că asemenea probleme îi afectează mai degrabă […]
22:50
Câte mii de lei costă ceasul lui Cătălin Bordea. Nelu Cortea l-a dat de gol în fața bunicii Aspazia: „Nu ai minte” # Cancan.ro
Un moment savuros a devenit viral pe TikTok după ce Nelu Cortea a postat un clip în care apare la masă alături de Cătălin Bordea și de bunica lui, doamna Aspazia. Totul a pornit de […]
Acum 2 ore
22:40
Câte mii de lei costă ceasul lui Cătălin Bordea. Nelu Cortea l-a dat de gol în fața doamnei Aspazia: „Nu ai minte” # Cancan.ro
Un moment savuros a devenit viral pe TikTok după ce Nelu Cortea a postat un clip în care apare la masă alături de Cătălin Bordea și de bunica lui, doamna Aspazia. Totul a pornit de […]
22:40
Cine l-a scăpat, de fapt, pe Dorian Popa de închisoare. Mesajele de pe WhatsApp care au înclinat balanța # Cancan.ro
Condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, pentru că a condus un Lamborghini Huracan sub influența canabisului, în 2023, Dorian Popa nu a mers pe strategia negării sau a tergiversării. Din contră. În fața […]
22:30
Victoraș Micula și-a găsit țap ispășitor! Pe cine aruncă vina și cum încearcă să-și amâne condamnarea la închisoare # Cancan.ro
Condamnat inițial la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru că a accesat ilegal baza de date a Ministerului de Interne (cu ajutorul unor polițiști), Victoraș Micula, fiul milionarului Viorel Micula, își joacă […]
22:30
Cum s-a îndrăgostit Florin Prunea de Lidia, soția lui. Era căsătorită cu un italian și aștepta să plece din România, dar el i-a pus piedică: „La propriu” # Cancan.ro
Apariție de ultim moment la Dan Capatos Show! Lidia Prunea ne-a dezvăluit despre cum a început, de fapt, povestea ei cu Florin Prunea. În dialog cu Dan Capatos, Lidia a rememorat detalii savuroase despre momentul […]
22:30
Ce trebuie să verifici înainte de a cumpăra o locuință. Nu trebuie semnate actele înainte de a face asta # Cancan.ro
În situația actuală a crizei economice prin care trece România, decizia de cumpărare a unei case sau locuințe trebuie să fie foarte bine documentată. Iată ce trebuie să verifici înainte de a cumpăra o locuință. […]
22:20
Donald Trump își continuă războiul cu vedetele de la Hollywood. Președintele american amenință că îl va deporta pe Robert De Niro # Cancan.ro
După discursul său despre Starea Națiunii, Donald Trump a lansat încă o tiradă furioasă pe platforma sa Truth Social, în care a cerut deportarea unora dintre oponenții săi. Printre aceștia se numără politicienele Ilhan Omar […]
22:10
Zsolt Csergo, gentleman de nota 10, mai puțin pe iaht. Nicoleta Luciu și-a lăudat mariajul „perfect” după două decenii # Cancan.ro
Nu degeaba a jucat Nicoleta Luciu în celebrele telenovele care făceau ravagii pe la începutul anilor 2000, pentru că viața ei ar fi putut fi cu ușurință asemănată cu un serial cu multe episoade controversate. […]
21:50
Ce relație aveau Lidia și Florin Prunea înainte ca fostul portar să plece la Desafio: Aventura. Soția a spus tot adevărul: „Acum 36 de ani de ce nu m-ai trimis la muncă?” # Cancan.ro
A fost o seară intensă în platoul emisiunii Dan Capatos Show! Lidia Prunea a vorbit despre relația cu soțul ei, fostul portar al naționalei, Florin Prunea. Declarațiile au venit după ce a aflat că a […]
Acum 4 ore
21:40
Județul din România care contribuie cel mai puțin la economia țării. Cine este pe primul loc # Cancan.ro
Distribuția contribuției județelor la PIB-ul României evidențiază diferențe majore între regiuni, cu București în poziție dominantă și județe precum Giurgiu la extremitatea clasamentului. Datele arată o concentrare puternică a resurselor economice în câteva zone dezvoltate, […]
21:30
Ce înseamnă, de fapt, dacă nu îți amintești visele. Ce spune asta despre tine, din punct de vedere psihologic # Cancan.ro
Dintre toate lucrurile pe care le știm despre somn, visele încă ne lasă perplecși. Visele pot fi vii, ciudate, înfricoșătoare sau pur și simplu banale. Scopul și semnificația lor au intrigat oamenii de secole și […]
21:20
Andra Măruță, despre viitorul ei la Românii au Talent. Soția lui Cătălin Măruță a fost sinceră: „Nu știu, nu-mi fac planul” # Cancan.ro
Un nou sezon Românii au Talent a debutat, iar în acest an formula juriului este diferită. Dragoș Bucur a fost înlocuit de Carmen Tănase. Una dintre veteranele emisiunii este Andra. Chiar dacă soțul ei nu […]
21:10
Livian, fiul lui Nelson Mondialu’, a devenit tată pentru a doua oară! Soția lui a adus pe lume o fetiță și i-au ales un nume superb # Cancan.ro
Livian Pop, fiul lui Nelson Mondialu’, trăiește din nou emoția paternității, după ce soția sa a adus pe lume o fetiță. Anunțul a fost făcut public chiar de Nelson Mondialu’, care a distribuit pe Facebook […]
21:10
Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege # Cancan.ro
Vineri, 27 februarie 2026, o asistentă medicală s-a stins din viață la doar 20 de minute de când a intrat în tură. Maria avea 23 de ani și a fost lăsată la maternitate de tatăl […]
20:50
Iulia Albu și Mike s-au împăcat! Avem imaginile momentului care i-au enervat pe fani: „Doamne, nu! Meriți mai mult!” # Cancan.ro
Pentru Mike și Iulia Albu anul 2025 a fost anul despărțirii, iar 2026 pare să fie cel al împăcării. După ce și-au spus adio, cei doi au uimit recent pe toată lumea. Aceștia s-au afișat […]
20:50
Hillary Clinton a depus mărturie în fața Congresului SUA. Ce spune despre Jeffrey Epstein: „Vreau ca adevărul să iasă la iveală” # Cancan.ro
Hillary Clinton a declarat în fața unei comisii din Congresul american că „nu are nicio idee” despre infracțiunile comise de Jeffrey Epstein, și a cerut ca președintele Donald Trump să fie interogat sub jurământ cu […]
20:10
Un permis auto de categoria B poate deschide accesul către locuri de muncă mai bine plătite decât unele profesii care necesită studii superioare, inclusiv cea de profesor. Mai mult, în majoritatea cazurilor, responsabilitățile sunt reduse, […]
20:00
Românii care pot primi 20.000 de euro de la stat ca să deschidă o afacere. Care sunt condițiile și cine se încadrează # Cancan.ro
Vești bune vin pentru o parte dintre români! Aceștia pot primi 20.000 de euro, de la stat, ca să își înceapă o afacere. Cine sunt cei care pot beneficia de acest program și ce condiții […]
Acum 6 ore
19:40
Andreea Bostănică și Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, sunt la cuțite! De la ce a pornit scandalul: „Acum cred că i-a scăzut ratingul” # Cancan.ro
Se pare că un nou scandal se prefigurează în mediul online. De data aceasta, spiritele s-au încins între Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu și fostă concurentă Mireasa, și Andreea Bostănică. Acestea și-au aruncat […]
19:40
O româncă l-a convins pe un italian că se îndrăgostește de el, dar planul ei era altul. Ce s-a întâmplat imediat după întâlnirea stabilită pe Tinder # Cancan.ro
O tânără româncă de 21 de ani a fost condamnată de Tribunalul din Ferrara la un an și șase luni de închisoare, după ce magistrații au stabilit că a comis infracţiunile de furt și șantaj […]
19:30
Lovitură în televiziune! A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026 # Cancan.ro
Teodora Tompea părăsește Digi24 după o colaborare de 13 ani și se alătură postului Antena 1, unde va prezenta Observatorul de la ora 16.00. Mutarea marchează trecerea jurnalistei către o televiziune generalistă, după o carieră […]
19:30
Zilele libere sunt pentru relaxare și voie bună, motiv pentru care echipa CANCAN.ro s-a gândit în avans să vă aducă zâmbetul pe buze. Vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care să vă binedispună pentru […]
19:10
Noi dezvăluiri în cazul Epstein. Sarah Ferguson, soția fostului prinț Andrew, și-a obligat fiicele să îl viziteze pe miliardar # Cancan.ro
Apar noi dezvăluiri din dosarele referitoare la Jeffrey Epstein, iar Casa Regală din Marea Britanie este din nou în centrul atenției. Potrivit noilor informații, Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscută și drept […]
18:50
„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre # Cancan.ro
Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu scoate la iveală noi detalii şocante, după ce un angajat al Institutului de Cercetări Juridice a mărturisit, sub protecţia anonimatului, informaţii vitale din ultimele luni de viațî ale fostei ministre […]
18:40
„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența a somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre # Cancan.ro
Ancheta privind moartea Rodică Stănoiu scoate la iveală noi detalii şocante, după ce un angajat al Institutului de Cercetări Juridice, a mărturisit sub protecţia anonimatului, informaţii vitale din ultimele luni în care fosta ministră a […]
18:30
Ieri, 26 februrarie 2026, Selly a anunțat următorul artist internațional care va fi pe scena Beach, Please! Yeat, un nume dorit și iubit de tineri, va veni pentru a treia oară în România, țara de […]
18:20
Iubește din nou, la 64 de ani! Marele actor și-a confirmat relația cu iubita mai tânără, după 4 ani de întâlniri în secret # Cancan.ro
Actorul Jim Carrey a confirmat oficial că se află într-o relație de mai mult timp cu iubita sa, Minzi. El a recunoscut acest lucru la Premiile Cesar 2026. Carrey și Minzi au avut o apariție […]
18:00
Trei semne zodiacale au cele mai bune horoscoape pe întreaga lună martie 2026, care va fi ca o călătorie cu roller coaster-ul, pe măsură ce lecțiile puternice din februarie continuă. Puternica eclipsă lunară din Fecioară […]
Acum 8 ore
17:40
Drama prin care trece o cunoscută vedetă TV. Fiul ei, în vârstă de doar 23 de ani, a murit după o perioadă zbuciumată # Cancan.ro
Moartea lui Robert Cosby Jr., fiul în vârstă de 23 de ani al vedetei americane Mary Cosby, a provocat un val de reacții în SUA, după ce tânărul a fost găsit fără viață în locuința […]
17:20
Soția lui Florin Prunea, adevărul despre căsnicia cu fostul internațional. Dezvăluiri de senzație la Dan Capatos Show, de la ora 18 # Cancan.ro
În această seară, la Dan Capatos Show se anunță o ediție plină de dezvăluiri, așa cum v-am obișnuit până acum, doar la CANCAN.RO. După detaliile pe care Florin Prunea le-a dat în cadrul show-ului „Desafio […]
17:20
Calcul complet. Cât te costă în 2026 să crești un copil în primul an de viață, în România # Cancan.ro
Costurile de creștere a unui copil în primul an de viață poate varia de la o familie la alta. Noi am făcut calculul complet pentru cei care își permit varianta economică, dar și pentru părinții […]
17:00
Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit o iluzie optică inversată, perfectă pentru a-ţi testa abilităţile de obersvaţie. Această iluzie optică inversată ascunde numărul 669 printre mai multe 609, iar doar cei cu o privire foarte […]
16:50
Ce se întâmplă cu trupa Cargo. Fiica lui Adi Bărar a câștigat o bătălie în instanță cu membrii formației # Cancan.ro
La aproape cinci ani de la moartea lui Adi Bărar, fondatorul legendarei trupe Cargo, disputa pentru numele formației ajunge într-un nou punct tensionat. Fiica acestuia, Adriana Bărar, a obținut o victorie importantă în instanță, după […]
16:40
Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite simultan # Cancan.ro
Unul dintre cele mai mari paradoxuri din locuințele moderne este faptul că unele aparate aparent „obișnuite” pot consuma mai multă energie într-un singur minut decât altele folosite intens și percepute ca mari consumatoare. În bucătărie, […]
16:30
De ce a fost chemat Adi Petre la audieri, după eliminarea de la Survivor! Ce urmează să se întâmple acum # Cancan.ro
Adrian Petre (28 de ani), fostul concurent de la Survivor România, a ajuns în atenția autorităților. Atacantul de la FCSB are de dat cu subsemnatul în dosarul pariurilor sportive trucate de la Păulești. Nici bine […]
Acum 12 ore
15:40
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de vineri. Tot ceea ce trebuie să faci este să te pregătești să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp. Ești gata? – Draga mea, știu că bucătăria […]
15:30
Câte sute de mii de haine second-hand a vândut Auchan anul trecut în România. Prețurile încep de la 5 lei # Cancan.ro
Cele mai multe haine vândute au fost la centrul Auchan Coresi din Brașov. Clienții au avut ocazia să cumpere articole vestimentare chiar și la prețuri începând cu 5 lei. Retailerul a vândut peste 360.000 de […]
15:00
Extinderea serviciilor de livrare aeriană intră într-o nouă etapă în Europa, după ce Uber a demarat în Irlanda primul său program comercial de livrare cu drone pe continent. Proiectul funcționează în parteneriat cu operatorul irlandez […]
15:00
O asistentă de 23 de ani a fost găsită moartă în spital. Tânăra s-a stins la scurt timp după ce a ajuns la muncă # Cancan.ro
Un alt cadru medical s-a stins din viață. Tragedia a avut loc în această dimineață, în Constanța, în jurul orei 08:20, la scurt timp după ce asistenta a ajuns la locul de muncă. În ciuda […]
14:40
Brad Pitt primește o lovitură dură din partea propriului fiu. Decizia lui Maddox a devenit cel mai discutat subiect la Hollywood # Cancan.ro
Hollywood-ul fierbe din nou, iar telenovela dintre „cuplul de aur” de altădată, considerați cei mai frumoși oameni din lume, continuă cu un nou episod care nu miroase deloc a reconciliere. Fiul Angelinei Jolie și al […]
14:20
Câți bani a primit olimpicul la matematică din Caracal. A fost premiat alături de profesoara sa # Cancan.ro
Eduard Ștefan, elevul din Caracal care a obținut locul I la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”, a fost recompensat pentru performanțele sale. Elevul este clasa a V-a în cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” din Caracal […]
14:20
După moartea unui membru de familie, suma de bani pe care acesta ar fi trebuit să o încaseze la pensie poate fi recuperată de membrii familiei. Totuși, Casa de Pensii a menționat condițiile clare, care […]
14:10
Engie trimite oferte de gaze tuturor clienților casnici. Anunțul celui mai mare furnizor # Cancan.ro
Furnizorul de gaze naturale transmite clienților casnici ale căror contracte se apropie de expirare noile propuneri comerciale pentru perioada următoare, într-un context marcat de schimbări de reglementare și incertitudini privind mecanismul de formare a prețurilor […]
13:30
Ce s-a întâmplat cu EX-concurenta de la Survivor și Casa Iubirii, după ce i-a taxat pe oamenii cu salarii de 20 de milioane. Andreea Moromete rupe tăcerea despre live-ul care a inflamat TikTok-ul! # Cancan.ro
Un caz recent a făcut vâlvă pe TikTok, iar CANCAN.RO a intervenit pentru a vă livra informații exclusive. Andreea Moromete, o tânără cunoscută pentru participările în emisiuni precum Casa Iubirii și Survivor, a stârnit valuri […]
13:20
(P) Craiova sub asediul vremii capricioase! Ninsoare, ceață și temperaturi schimbătoare dau planurile peste cap # Cancan.ro
Locuitorii din Craiova au parte de o perioadă meteo plină de surprize, în care iarna pare că refuză să plece, iar primăvara își face simțită prezența doar pe furiș. Vremea Craiova din 23 februarie 2026 […]
13:00
Actorul Bobby J. Brown, care a interpretat rolul unui ofițer de poliție în serialul de succes „The Wire”, produs de HBO, a murit. Informația a fost confirmată de un reprezentant al actorului. Bobby J. Brown […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.