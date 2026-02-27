Șase planete se aliniază pe cer într-un fenomen astronomic rar, vizibil în următoarele zile
SportMedia, 28 februarie 2026 01:40
Fritz: Reforma adevărată este reorganizarea administrativ-teritorială. PSD și o parte din PNL nu vor, pentru că ei sunt însuși statul nereformat # SportMedia
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a invitat celelalte partide să formeze o comisie parlamentară pentru a găsi "o formulă transpartinică şi consensuală" pentru o reformă administrativ-teritorială „istorică". Propunerea este ca din 3.000 de primării care livrează puţin să facem 1.000 care livrează multe. Fritz consideră însă că PSD și parţial PNL nu vor să reformeze statul
Președintele Donald Trump a afirmat vineri că Statele Unite ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă de control asupra Cubei" în contextul tensiunilor cu această insulă din cauza blocadei energetice impuse de Washington. „Nu au nimic în acest moment, dar vorbim cu noi și poate vom avea o preluare prietenoasă de control asupra Cubei.
Un test major pentru industria AI: Anthropic refuză să elimine limitările de siguranță, în ciuda presiunilor Pentagonului # SportMedia
Compania americană de inteligență artificială Anthropic a anunțat că nu poate „în bună conștiință" să accepte cererea Pentagonului de a elimina mecanismele de siguranță din modelul său AI, Claude, și de a permite utilizarea nelimitată a tehnologiei de către armata SUA, chiar dacă riscă pierderea unui contract de 200 de milioane de dolari.
Șase planete se aliniază pe cer într-un fenomen astronomic rar, vizibil în următoarele zile # SportMedia
Șase planete – Jupiter, Saturn, Venus, Mercur, Neptun și Uranus – vor putea fi observate simultan pe cerul nopții în următoarele zile, într-un spectacol astronomic rar. Pentru câteva seri la rând, toate cele șase planete vor apărea aliniate într-o linie curbată pe boltă, deși Neptun și Uranus vor putea fi observate doar cu ajutorul unui
După ce a fost învins vineri atât de stânga, cât și de dreapta, premierul britanic Keir Starmer a încercat să afișeze un ton sfidător. La scurt timp după rezultatul dezastruos al alegerilor parțiale din circumscripția Gorton and Denton, Starmer a promis că va „continua să lupte… atât timp cât va avea suflare". Puțini din partidul
Un atac la Nicușor Dan se întoarce împotriva PSD, care e tot mai aproape de ieșirea forțată de la guvernare # SportMedia
Manevrele social-democraților făcute cu scopul de a slăbi autoritatea președintelui României arată din nou că atitudinea împăciuitoare a lui Nicușor Dan a fost greșită, amânând o ruptură inevitabilă. Cu alte cuvinte, pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești. Așa s-ar putea prezenta pe scurt aruncarea pe piață de către Adrian Țuțuianu,
România a înregistrat vineri cea mai mare producție instantanee de energie electrică din surse fotovoltaice din istorie, depășind pentru prima dată pragul de 2.000 MW. La ora 11:39, producția instantanee a parcurilor fotovoltaice dispecerizabile măsurată de Transelectrica a ajuns la 2.048 MW, un nou record național. Precedentul maxim fusese atins pe 16 iunie 2025, când
U Cluj a învins Oțelul Galați, scor 4-0, și s-a calificat matematic în play-off-ul Superligii. După acest rezultat, situația celor de la FCSB se complică serios. Pentru a se califica în play-off, FCSB are nevoie să învingă UTA Arad și U Cluj, în timp ce CFR Cluj să facă maxim un punct din meciurile cu
Horoscop de weekend pentru zilele de 28 februarie si 1 martie 2026.
Tensiuni în creștere în Iran. AIEA nu are acces la programul nuclear. Evacuarea ambasadelor și pregătirile militare indică un posibil atac iminent # SportMedia
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au crescut semnificativ în ultimele zile. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat că nu mai are acces la cele mai sensibile componente ale programului nuclear iranian, inclusiv la stocuri de uraniu îmbogățit la niveluri apropiate de pragul militar: În acest timp, mai multe state occidentale și-au retras
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire în centrul orașului Milano: un mort și aproape 40 de răniți # SportMedia
Un tramvai a deraiat vineri și s-a izbit de o clădire din centrul orașului Milano, provocând moartea a două persoane și rănirea altor circa 40, au anunțat autoritățile și presa italiană. Accidentul s-a produs pe bulevardul central Vittorio Veneto, într-o perioadă aglomerată pentru oraș, care găzduiește prezentările de modă sezoniere și se află în tranziția
Un nou imperiu media pro-Trump? Ascensiunea fulminantă a lui David Ellison, ținta CNN și miza reală # SportMedia
Preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance, controlată de David Ellison, ar marca una dintre cele mai mari consolidări din istoria recentă a industriei media americane. În același timp, ridică semne de întrebare serioase privind influența politică asupra presei și divertismentului, avertizează analiști, lideri politici și surse din industrie, potrivit CNN și Politico. Dacă
„Dacă se oprește, se prăbușește”. Premierul unui stat NATO explică de ce Putin nu vrea să încheie războiul # SportMedia
Premierul Estoniei, Kristen Michal, susține că Vladimir Putin nu își poate permite să pună capăt războiului din Ucraina, pentru că o astfel de decizie i-ar putea fi fatală politic. Într-un interviu acordat Euronews, el a comparat mecanismul puterii de la Kremlin cu „mersul pe bicicletă": dacă te oprești brusc, cazi. Declarațiile vin într-un moment în
Fritz, la congresul USR: Manevrele PSD pot declanșa o criză politică. Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR # SportMedia
Președintele USR, Dominic Fritz, a avertizat vineri că atacurile și amenințările PSD privind ieșirea USR de la guvernare ar putea declanșa o criză politică cu efecte economice directe asupra populației. Întrebat, la deschiderea Congresului USR de la Sibiu, care este replica sa la declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, Fritz a spus că o eventuală rupere
Ultima carte a lui Orbán: Ungaria, împânzită de afișe generate cu AI și plătite de guvern care îl arată pe Zelenski râzând, cu mâna întinsă # SportMedia
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, cel mai longeviv lider aflat la putere din Uniunea Europeană, își joacă ultima carte și mizează în campania electorală pe un discurs care prezintă Ucraina drept principala amenințare la adresa țării, în încercarea de a-și mobiliza electoratul înaintea alegerilor Strategia este puternic vizibilă în spațiul public, unde au apărut panouri publicitare
22 din 25: România a primit un nou aviz pozitiv pentru aderarea la OCDE. Evaluare favorabilă pe guvernanță publică # SportMedia
România a obținut cel de-al 22-lea aviz pozitiv din cele 25 necesare pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după evaluarea favorabilă din partea Comitetului pentru Guvernanță Publică. Anunțul a fost făcut vineri de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a spus că este vorba despre unul dintre cele mai complexe și exigente
Într-o societate în care accesul la substanțe nocive este la doar un pas distanță, consumul de alcool în rândul minorilor a încetat să mai fie o simplă etapă de rebeliune, transformându-se într-o provocare pentru sănătatea publică. Datele recente conturează un tablou alarmant: aproape o treime dintre copiii cu vârste între 10 și 14 ani au
Nicușor Dan: AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online și a făcut aceleași plângeri penale. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu # SportMedia
Președintele Nicușor Dan afirmă că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 i-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Șeful statului critică însă AEP că nu a văzut nicio
Gică Hagi și-a dat acordul verbal să semneze cu o nouă echipă. În cazul în care România nu se va califica la Campionatul Mondial, Hagi va fi noul selecționer al României, conform informațiilor publicate pe DigiSport.ro. Conform sursei citate, Hagi ar urma să fie prezentat oficial pe 15 aprilie, într-o conferință de presă. El va
Încă o țară vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele ar urma să fie amendate # SportMedia
Polonia intenționează să interzică accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani și să oblige platformele digitale să verifice vârsta utilizatorilor, potrivit unui anunț făcut de ministrul Educației, Barbara Nowacka. Proiectul de lege, prezentat vineri de Coaliția Civică aflată la guvernare, prevede sancțiuni pentru platformele care permit accesul minorilor sub pragul stabilit. Actul
Bruxellesul forțează aplicarea acordului UE-Mercosur, deși Parlamentul European nu l-a ratificat. O decizie cu risc politic major # SportMedia
Comisia Europeană a decis să pună în aplicare provizoriu acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, deși documentul nu a fost încă ratificat de Parlamentul European. Anunțul făcut vineri de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, deschide un nou front de tensiune între Bruxelles, eurodeputați și mai multe capitale europene care contestă înțelegerea,
Încă un oraș din Ucraina ras de pe fața pământului: Rușii au lansat muniții cu fosfor alb în Kostiantînivka (Video) # SportMedia
Forțele ucrainene au difuzat o înregistrare video înfiorătoare, care arată forțele ruse folosind muniții cu fosfor alb pentru a ataca Kostiantînivka, un oraș din regiunea Donețk. Forțele ucrainene au publicat imagini cu trupe rusești folosind muniții cu fosfor alb, arme incendiare care provocă incendii extinse și arsuri grave, într-un atac aerian asupra orașului Kostianînivka. „Kostianînivka.
Industria de Apărare rămâne parte a jocurilor politice și de interese care se fac în România la diferite niveluri și care le permit inclusiv rușilor să devină jucători la marginea unui război care afectează continentul. Niciunul din oficialii români cu rang înalt nu a putut explica de ce Automecanica SA, unde se produc blindate, a
Guvernul reduce impozitele pe locuințe și mașini pentru unele categorii de proprietari. Taxele pe care primăriile au dreptul să le reducă # SportMedia
Guvernul a adoptat, vineri, ordonanța de urgență care prevede diminuarea unor taxe și impozite locale pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții legali ai acestora, precum și reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi. Conform OUG, în cazul clădirii folosite ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav şi a reprezentanţilor legali, pe
PSG 'nu are niciun sentiment de revanșă' pentru meciurile cu Chelsea din optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, a declarat vineri, după tragerea la sorți, antrenorul Luis Enrique, care este 'foarte mulțumit', relatează AFP. 'Tragerea la sorți este fascinantă, ca de obicei', a declarat antrenorul parizian într-o conferință de presă, referindu-se la tragerile
Zelenski vede „fereastra” pentru încheierea războiului. Kirilo Budanov: Doar dezmembrarea Rusiei poate aduce o pace de durată # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski crede că Ucraina are șansa de a pune capăt războiului cu Rusia înainte de alegerile parțiale din SUA din acest an. Kirilo Budanov, șeful cancelariei prezidențiale de la Kiev, a dat asigurări că Ucraina nu va accepta să cedeze teritorii și avertizează că pacea de durată nu este posibilă fără dezintegrarea
Lumina joacă un rol mai important în rutina noastră decât ne dăm seama. Deși o privim adesea ca pe un element pur funcțional, modul în care iluminăm casa poate afecta nivelul de energie, dispoziția și chiar calitatea somnului. Într-o epocă în care petrecem mai mult timp în interior, lumina a devenit parte esențială din echilibrul
Ce descoperă tot mai des Poliția de Frontieră în mașini după ce România a intrat în Schengen # SportMedia
De la intrarea României în spațiul Schengen, modul de operare al migranților ilegali s-a schimbat. Dacă înainte erau găsiți în remorcile camioanelor sau în compartimente secrete, acum cei mai mulți se ascund la vedere pe locurile pasagerilor. Pentru a preveni astfel de situații, polițiștii de
Imaginea lui Mugur Isărescu și Florin Talpeș, folosită într-o înșelătorie online cu investiții # SportMedia
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender au depistat o nouă înșelătorie online menită să convingă utilizatorii din România să depună bani în diverse proiecte investiționale. Pentru a convinge victimele, atacatorii se folosesc de imaginea lui Mugur Isărescu, guvernator al Băncii Naționale a României, a lui Florin Talpeș, CEO și cofondator al Bitdefender, dar și a companiei Bitdefender. Peste 130 de reclame … The post Imaginea lui Mugur Isărescu și Florin Talpeș, folosită într-o înșelătorie online cu investiții appeared first on spotmedia.ro.
Relaxare autentică la Forest Green: Cazare cu ciubăr în Gura Humorului pentru seri de neuitat! # SportMedia
Alegerea unei vacanțe în mijlocul naturii devine adesea un mod de a lăsa în urmă stresul cotidian și de a regăsi un echilibru interior. O experiență relaxantă în inima Bucovinei presupune un decor dominat de liniște și materiale naturale, elemente pe care Forest Green Leisure & Spa din Gura Humorului le integrează într-un spațiu gândit … The post Relaxare autentică la Forest Green: Cazare cu ciubăr în Gura Humorului pentru seri de neuitat! appeared first on spotmedia.ro.
Nunta lui Figaro, Samson și Dalila, Callas – Oana Pellea, Lacul Lebedelor și D’ale Carnavalului, o săptămână între clasic, mit și teatralitate la Opera Națională București # SportMedia
Săptămâna 11–15 martie aduce pe scena Operei Naționale București un repertoriu extrem de variat, în care comedia rafinată, mitul biblic, teatrul contemporan, baletul clasic și opera românească se succed într-o dinamică de tonuri, forme și energii. De la Mozart la Saint-Saëns, de la Ceaikovski la Caragiale, fiecare titlu propus în această săptămână este o invitație … The post Nunta lui Figaro, Samson și Dalila, Callas – Oana Pellea, Lacul Lebedelor și D’ale Carnavalului, o săptămână între clasic, mit și teatralitate la Opera Națională București appeared first on spotmedia.ro.
Banca Națională a României (BNR) avertizează că în mediul online circulă o nouă serie de materiale video falsificate cu tehnologia deepfake, în care este folosită imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova o presupusă oportunitate de investiții. Potrivit instituției, înregistrările video frauduloase susțin existența unui parteneriat între BNR și Florin Talpeș, CEO al Bitdefender, pentru … The post Deepfake cu Mugur Isărescu: BNR avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online appeared first on spotmedia.ro.
Actorul Victor Rebengiuc, laureat al Premiului Marin Constantin în cadrul Galei Madrigal 63 # SportMedia
Laureatul Premiului Marin Constantin, ediția 2026, este actorul Victor Rebengiuc. Distincția, oferită anual de Corul Madrigal, a fost acordată în cadrul Galei Madrigal 63, eveniment ce a avut loc joi, 26 februarie 2026, la Senatul României. Premiul Marin Constantin a fost decernat de către maestrul Ion Marin, Directorul de onoare al Corului Madrigal și Președinte … The post Actorul Victor Rebengiuc, laureat al Premiului Marin Constantin în cadrul Galei Madrigal 63 appeared first on spotmedia.ro.
UEFA a organizat tragerea la sorti in care s-au stabilit meciurile din optimile Conference League. Programul meciurilor este urmatorul: Lech Poznan – Șahtior DonețkCrystal Palace – AEK LarnacaSamsunspor – Rayo VallecanoSigma Olomuc – MainzAZ Alkmaar – Sparta PragaFiorentina – RakowCelje – AEK AtenaRijeka – Strasbourg Meciurile din optimi se vor disputa pe 12 și 19 … The post Conference League: UEFA a decis meciurile din optimile de finală appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1465 Ziua în care „omuleții verzi” au invadat Crimeea. Ucraina taie lumina și căldura în Belgorod. Armistițiu temporar pentru centrala nucleară din Zaporojie # SportMedia
Ziua 1465 de război coincide cu data la care a început invazia rusă. În urmă cu 12 ani, „omuleții verzi”, soldați ruși cu uniforme fără însemne, au ocupat Crimeea, peninsula anexată ulterior de Rusia. În timpul nopții forțele ruse au lansat un atac aerian masiv asupra instalațiilor de infrastructură civile, portuare și industriale din Odesa. … The post Ziua 1465 Ziua în care „omuleții verzi” au invadat Crimeea. Ucraina taie lumina și căldura în Belgorod. Armistițiu temporar pentru centrala nucleară din Zaporojie appeared first on spotmedia.ro.
Un gigant din tehnologie concediază 40% din angajați și spune deschis: AI poate face mai mult cu mai puțini oameni # SportMedia
Unul dintre cele mai cunoscute grupuri din tehnologie anunță o restructurare radicală: aproape jumătate dintre angajați pleacă, iar motivul invocat este inteligența artificială. CEO-ul companiei spune deschis că acesta este doar începutul și că, în următorul an, „majoritatea companiilor” vor ajunge la aceeași concluzie. Potrivit unui articol publicat de CNN, compania americană Block – care … The post Un gigant din tehnologie concediază 40% din angajați și spune deschis: AI poate face mai mult cu mai puțini oameni appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul brazilian Neymar, fostul jucător al echipelor FC Barcelona și Paris Saint-Germain, a reușit o dublă pentru actuala sa formație, Santos FC, ajutând-o să obțină prima sa victorie în noua ediție a campionatului de fotbal al Braziliei, 2-1 cu formația Vasco da Gama, într-o partidă disputată joi. ‘Ney’, operat la genunchi la finele lunii decembrie, … The post Neymar dă semne de revenire appeared first on spotmedia.ro.
Liga Campionilor: Programul meciurilor din optimi. Real Madrid – Manchester City, capul de afiș # SportMedia
UEFA a organizat tragerea la sorți în care s-au stabilit meciurile din optimile de finală din Liga Campionilor. Programul meciurilor este următorul: Meciurile din optimile de finală vor avea loc pe 10/11 și 17/18 martie. Finala Ligii Campionilor se va disputa pe 30 mai, la Budapesta. The post Liga Campionilor: Programul meciurilor din optimi. Real Madrid – Manchester City, capul de afiș appeared first on spotmedia.ro.
Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, a lăudat prestația elevilor săi în meciul retur cu formația Celta Vigo (scor 0-1), în ciuda ratării calificării în optimile de finală ale competiției de fotbal Europa League, precizează EFE. Tehnicianul român și-a felicitat jucătorii pentru ‘efortul extrem’ depus pe stadionul Balaidos, unde echipa greacă a fost lipsită de … The post Reacția lui Răzvan Lucescu după eliminarea din Europa League appeared first on spotmedia.ro.
Meteorologii anunţă vreme frumoasă, cu temperaturi peste media acestei perioade, până la finalul lunii martie. În primele două săptămâni, vor fi foarte puține precipitații. ANM a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum arată: Săptămâna 02 – 09 martie Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea … The post Vești bune de la ANM despre prima lună de primăvară. Cum va fi vremea în martie appeared first on spotmedia.ro.
Economia Rusiei slăbește. Sancțiunile funcționează. Miniștrii de Finanțe din Marea Britanie și Suedia: Nu credeți minciunile lui Putin # SportMedia
Economia Rusiei este mai slabă decât arată cifrele oficiale, iar sancțiunile occidentale dau rezultate, susțin ministrul britanic de Finanțe, Rachel Reeves, și omologul său suedez, Elisabeth Svantesson, într-un articol de opinie publicat de Politico. Cele două oficiale cer intensificarea presiunii economice asupra Moscovei și accelerarea sprijinului financiar pentru Ucraina, inclusiv prin împrumutul de 90 de … The post Economia Rusiei slăbește. Sancțiunile funcționează. Miniștrii de Finanțe din Marea Britanie și Suedia: Nu credeți minciunile lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Franța a anunțat un transfer pe care puțini îl anticipau. Revenit după o accidentare gravă, Joyskim Dawa ar fi intrat în vizorul lui Olympique Lyon. Conform mai multor publicații din Franța, Dawa este gata să profite de faptul că se pregătește de finalul contractului cu FCSB. ”Olympique Lyon nu încetează niciodată să surprindă. … The post Presa din Franța anunță un transfer neașteptat de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Melania Trump urmează să prezideze luni o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, un gest fără precedent pentru o Primă Doamnă în funcție. Anunțul a fost făcut de biroul său și confirmat de oficiali ONU, în contextul în care Statele Unite dețin în această lună președinția rotativă a Consiliului. Reuniunea, programată la ora 15:00 … The post Melania Trump va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU appeared first on spotmedia.ro.
Noul antrenor al lui Tottenham, Igor Tudor, a decis viitorul lui Radu Drăgușin. Deși Radu Drăgușin a avut o evoluție slabă în partida cu Arsenal Londra, Igor Tudor îi va mai da o șansă fundașului român. Astfel, conform presei britanice, Drăgușin va fi titular în partida cu Fulham, programată duminică, la ora 16:00. Igor Tudor … The post Tottenham a stabilit viitorul lui Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
Pakistanul a bombardat joi seară Kabulul și orașe din estul Afganistanului, la câteva ore după ce forțele afgane au atacat posturi militare pakistaneze de la frontiera comună. Guvernul de la Islamabad susține că „ne aflăm într-un război deschis” cu Afganistanul și anunță pierderi masive în rândul talibanilor. Potrivit unor surse pakistaneze din domeniul securității, citate … The post Pakistanul a bombardat Kabul și Kandahar: „Suntem în război deschis” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
FCSB se pregătește de un meci decisiv, în care este obligată să câștige. Roș-albaștrii vor efectua două schimbări în echipa de start pe care o vor alinia la meciul cu UTA Arad. Astfel, Valentin Crețu și Risto Radunovic vor reveni pe teren și le vor lua locul lui Alexandru Pantea și Ofri Arad. Cei de … The post FCSB, înapoi pe teren: Schimbări în echipa de start pentru meciul următor appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a luat o decizie importantă într-un moment în care se pregătește să intre în play-off. Ardelenii au decis să regândească total campania de transferuri și să renunțe la jucătorii cu CV important. În ultimii ani, la CFR Cluj au ajuns fotbaliști precum Julio Baptista, Yehven Konoplyanka, Omar El Kaddour și Kurt Zouma. Totuși, … The post CFR Cluj ia o decizie importantă appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul italian cere suspendarea Sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), pilonul central al politicii climatice a Uniunii Europene, într-un demers care riscă să zdruncine consensul european privind tranziția verde, scrie Politico. Solicitarea Romei ar permite, practic, companiilor să polueze fără a mai plăti pentru emisiile de CO₂, cel puțin temporar, subminând mecanismul … The post Italia cere suspendarea taxei pe carbon, pilonul central al politicii climatice a UE appeared first on spotmedia.ro.
La FCSB a avut loc o ruptură totală între managerul Mihai Stoica și unul dintre jucătorii de la care sunt cele mai mari așteptări. Pentru mult timp, Octavian Popescu a fost unul dintre protejații lui Mihai Stoica. Ba chiar la un moment dat, managerul de la FCSB a spus despre Tavi că este „cel mai … The post Ruptură totală la FCSB: Jucătorul intrat în dizgrația lui Mihai Stoica appeared first on spotmedia.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri, că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor. El apreciază că ”recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”. ”Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Recalibrarea modului de calcul … The post Nicușor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraților appeared first on spotmedia.ro.
