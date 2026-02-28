Campioana Unirea Alba Iulia, ”victorie uriașă” și ”meci senzațional” în Conference Cup!

Sport.ro, 28 februarie 2026 08:50

Succes de prestigiu în fața lui ASD Bogliasco 1951 din Italia.

Acum 5 minute
09:20
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România” Sport.ro
Costel Enache a dezvăluit câteva dintre „secretele” succesului pe care îl are cu formația din Liga 2.
Acum 10 minute
09:10
Invincibila Corvinul, Sepsi OSK, FC Voluntari, CS Dinamo, Poli Iași sau FC Bacău joacă de la ora 11:00! Sport.ro
Sâmbătă se dispută cele mai multe partide din cadrul etapei cu numărul 19 din Liga 2.
09:10
Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A Sport.ro
Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A.
Acum 30 minute
09:00
Trebuia să o antreneze pe Bayern Munchen, dar a ajuns la codașa din La Liga! Sport.ro
Argentinianul are misunea să salveze de la retrogradare un club de tradiție din Spania.
09:00
Rodri, drum liber către Real Madrid: decizia luată de Manchester City! Sport.ro
Manchester City i-a fixat un preț accesibil lui Rodri pentru Real Madrid. 
08:50
08:50
Concurență pentru FCSB și în play-out: "Vrem să obținem locul 7 sau 8" Sport.ro
Oțelul Galați și-a luat adio de la play-off, după un eșec drastic suferit pe terenul Universității Cluj, scor 0-4.
Acum o oră
08:40
Gigi Becali ar da lovitura: „Vreau 200 de milioane” Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit cum ar putea face 200 de milioane de euro cu FCSB.
08:30
Naționala României, speranțe deșarte și cu Portugalia în preliminariile CM! Ce s-a întâmplat la final Sport.ro
Eșec clar la Coimbra, urmează revanșa de la Pitești.
08:30
S-a aflat când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Sport.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre George Pușcaș și a transmis când va debuta internaționalul român pentru „câini”.
Acum 2 ore
08:00
Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off Sport.ro
Patru dintre cele șase locuri de play-off au fost deja ocupate, iar campioana en-titre FCSB pare că are șanse minime să intre în top 6 la finalul sezonului regulat.
07:40
Oficialul lui Inter Milano confirmă: „Suntem absolut încântați de Cristi Chivu!” Sport.ro
Directorul sportiv al lui Inter, Piero Ausilio, a lămurit culisele aducerii lui Cristi Chivu ca antrenor principal, respingând ferm zvonurile despre o altă variantă.
07:40
„Am fost șocat!” Victor Angelescu îl pune la zid pe Gino Iorgulescu după afirmațiile despre FCSB Sport.ro
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a reacționat după ce Gino Iorgulescu, președintele LPF, a susținut că ar fi păcat ca FCSB să nu se califice în play-off.
07:40
Cavani a ajuns să fie huiduit de fanii lui Boca Juniors. "Are aproape 40 de ani, ar trebui să se retragă" Sport.ro
Edinson Cavani are 39 de ani și este căpitanul echipei Boca Juniors. 
Acum 12 ore
00:00
Cristi Munteanu a fost întrebat despre FCSB și nu s-a abținut: „O mizerie!” Sport.ro
Cristi Munteanu a izbucnit în momentul în care a fost întrebat dacă Oțelul joacă pentru FCSB.
00:00
Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali Sport.ro
Patronul FCSB-ului îi oferă libertatea de a pleca unui fotbalist.
27 februarie 2026
23:50
Federico Dimarco vrea să „rupă norii” alături de Cristi Chivu: cele două dorințe ale italianului Sport.ro
Federico Dimarco a spus ce își dorește să atingă la finalul acestui sezon.
23:50
Argint pentru fiica lui Mihai Covaliu la Europene! Cu ce probleme s-a confruntat Amalia: „M-am speriat puțin” Sport.ro
Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie juniori!
23:40
23:30
Întrebat despre lupta la titlu, Giani Kiriță a rostit două nume: „Din câte arată pe teren” Sport.ro
Actualul sezon din SuperLiga este unul dintre cele mai echilibrate din ultimii ani. 
23:30
Alexandru Chipciu, răspuns fabulos când a fost întrebat cum se menține în formă la 36 de ani: „Eram cel mai tare” Sport.ro
Universitatea Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Ca urmare a acestei victorii, U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off.
23:00
Florin Prunea, dat pe spate de un fotbalist din Superliga: „Foarte bun” Sport.ro
„U” Cluj a făcut spectacol pe Cluj Arena și a învins-o clar pe Oțelul Galați, scor 4-0, în etapa a 29-a din Superliga. 
22:50
Bergodi, suspendat, a reacționat imediat după calificarea U Cluj în play-off: mesajul său Sport.ro
Tehnicianul „șepcilor roșii“, care a primit o suspendare de o lună după incidentele de la derby-ul cu CFR, s-a bucurat enorm de victoria cu Oțelul Galați, scor 4-0.
22:40
Laszlo Balint, siderat după „U” Cluj - Oțelul 4-0: „Toată lumea știe, nu pot să detaliez” Sport.ro
Reacția lui Laszlo Balint după partida „U” Cluj - Oțelul 4-0, contând pentru etapa a 29-a din Superliga României.
22:30
Ce a spus Dan Nistor când a fost întrebat despre meciul cu FCSB Sport.ro
„U” Cluj - Oțelul Galați s-a terminat 4-0.
22:30
Joao Lameira a spus-o clar după umilința 0-4 cu ”U” Cluj: „Eram una dintre cele mai bune echipe din Superliga” Sport.ro
Joao Lameria a fost dezamăgit după umilința cu ”U” Cluj.
22:20
Ioan Ovidiu Sabău a spus de ce FCSB riscă să rateze play-off-ul: „Asta e situaţia”. Favoritele la titlu Sport.ro
Concluziile lui Ioan Ovidiu Sabău despre FCSB și despre favoritele la câștigarea campionatului. 
22:20
Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0 Sport.ro
Universitatea Cluj a spulberat-o pe Oțelul Galați, scor 4-0, pe „Cluj Arena”, în etapa a 29-a din SuperLiga.
22:10
22:00
Dragoș Firțulescu știe cine câștigă Superliga: „Cele mai mari șanse” Sport.ro
Actualul sezon din SuperLiga propune una dintre cele mai echilibrate lupte din ultimii ani. 
21:50
Unde a ajuns Adrian Șut! Meci nebun, interzis cardiacilor, pentru fostul mijlocaș al FCSB-ului Sport.ro
Pentru a doua etapă la rând, în Emirate, mijlocașul român a trăit o partidă dramatică, dar cu final fericit pentru echipa sa.
21:30
E mai greu să ratezi decât să marchezi de acolo! Eroarea incredibilă din ”U” Cluj - Oțelul Sport.ro
Ratare mare în Superliga, în partida ”U” Cluj - Oțelul.
21:10
Luptătoarea Kriszta Incze, performanță pentru România la lupte Sport.ro
Argint pentru România la Ranking Series Tirana. Luptătoarea Kriszta Incze a urcat pe treapta a doua a podiumului.
21:00
Cristi Chivu a primit vestea! S-a accidentat și e OUT opt luni Sport.ro
Lovitură grea pentru Inter Milano. 
20:50
Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi” Sport.ro
Mihai Stoica a expus motivul pentru care un titular de la FCSB este exclus din echipa de start a lui Elias Charalambous. 
20:50
Bombă după Real Madrid - Benfica! Prestianni, dezvăluire: ce i-a spus lui Vinicius Sport.ro
Prestianni ar fi dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în partida Benfica - Real Madrid.
20:40
Contra, direct în istorie: „Să ne amintim de această zi!“ Sport.ro
Tehnicianul român activează acum, în Qatar, la Al-Arabi Doha, însă e foarte apreciat și în Arabia Saudită.
Acum 24 ore
19:50
Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion” Sport.ro
După eșecul de la Sibiu, 1-3 cu FC Hermannstadt, moldovenii au ieșit matematic din lupta pentru TOP 6.
19:50
FC Botoșani a ratat play-off-ul, iar Mihai Bordeianu a răbufnit: „Să renunțăm?!” Sport.ro
Mihai Bordeianu a părut dezamăgit după ce FC Botoșani a ratat play-off-ul.
19:50
Criza de nervi a lui Leo Grozavu la interviu: „Penibil! Astea sunt întrebări de România!“ Sport.ro
Cu o singură victorie, în ultimele 11 etape (!), FC Botoșani, revelația primei părți a sezonului, a devenit acum o dezamăgire uriașă pentru fanii echipei.
19:50
„Vă gândiți la retrogradare?”. Andrei Miron, discurs apocaliptic după Hermannstadt - Botoșani 3-1 Sport.ro
Hermannstadt a învins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, pe FC Botoşani, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii.
19:50
Dorinel Munteanu exultă după victoria cu FC Botoșani: „Nu ne oprim aici” Sport.ro
FC Hermannstadt a obținut o victorie vitală, scor 3-1 cu FC Botoșani, în etapa a 28-a din Superliga, și speră în continuare la salvarea de la retrogradare.
19:40
Nike lansează noul model de pantof de alergare Structure Plus: o revoluție a stabilității și a confortului suprem (P) Sport.ro
Pentru prima dată, spuma ZoomX întâlnește tehnologia de stabilitate în seria Structure. Noii pantofi vor fi disponibili în magazinele din țară începând cu luna februarie 2026.
19:30
CSM București revine pe primul loc după o victorie muncită cu Râmnicu Vâlcea, transmisă exclusiv de VOYO și Pro Arena Sport.ro
CSM București a câștigat o partidă extrem de importantă în lupta pentru campionat la Vâlcea. Meciul a fost transmis exclusiv de VOYO și de Pro Arena. 
19:20
Șut, ca-n vremurile bune de la FCSB: anunțul arabilor Sport.ro
Mijlocașul defensiv, în vârsta de 26 de ani, începe să se acomodeze din ce în ce mai mult cu fotbalul din Emirate.
19:20
Gata, s-a terminat! Cu vise la campionat, echipa este OUT din lupta pentru play-off Sport.ro
Visul frumos s-a risipit pentru FC Botoșani. 
18:50
Leonardo Aboian a recunoscut că a trucat meciuri! Suspendare incredibilă Sport.ro
Leonardo Aboian a fost suspendat pentru trucare de meciuri.
18:50
S-a încins Euroliga! Cum arată clasamentul după runda #29 + toate rezultatele Sport.ro
Sezonul din Euroligă continuă la intensitate maximă, iar lupta pentru play-off devine tot mai strânsă de la o etapă la alta. 
18:50
Reghecampf, batjocorit: decizia luată după țipetele sale în fața presei Sport.ro
Tehnicianul român a avut o tiradă fără precedent, amenințând că echipa sa va boicota următorul meci de campionat.
18:40
Hansi Flick a caracterizat adversara Barcelonei din optimile Ligii Campionilor în două cuvinte Sport.ro
Ce a spus Hansi Flick despre dubla manșă pe care Barcelona o va disputa în optimile Champions League contra lui Newcastle.
