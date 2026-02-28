Campioana Unirea Alba Iulia, ”victorie uriașă” și ”meci senzațional” în Conference Cup!
Sport.ro, 28 februarie 2026 08:50
Succes de prestigiu în fața lui ASD Bogliasco 1951 din Italia.
Acum 5 minute
09:20
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România” # Sport.ro
Costel Enache a dezvăluit câteva dintre „secretele” succesului pe care îl are cu formația din Liga 2.
Acum 10 minute
09:10
Invincibila Corvinul, Sepsi OSK, FC Voluntari, CS Dinamo, Poli Iași sau FC Bacău joacă de la ora 11:00! # Sport.ro
Sâmbătă se dispută cele mai multe partide din cadrul etapei cu numărul 19 din Liga 2.
09:10
Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A.
Acum 30 minute
09:00
Argentinianul are misunea să salveze de la retrogradare un club de tradiție din Spania.
09:00
Manchester City i-a fixat un preț accesibil lui Rodri pentru Real Madrid.
08:50
08:50
Oțelul Galați și-a luat adio de la play-off, după un eșec drastic suferit pe terenul Universității Cluj, scor 0-4.
Acum o oră
08:40
Gigi Becali a dezvăluit cum ar putea face 200 de milioane de euro cu FCSB.
08:30
Naționala României, speranțe deșarte și cu Portugalia în preliminariile CM! Ce s-a întâmplat la final # Sport.ro
Eșec clar la Coimbra, urmează revanșa de la Pitești.
08:30
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre George Pușcaș și a transmis când va debuta internaționalul român pentru „câini”.
Acum 2 ore
08:00
Patru dintre cele șase locuri de play-off au fost deja ocupate, iar campioana en-titre FCSB pare că are șanse minime să intre în top 6 la finalul sezonului regulat.
07:40
Directorul sportiv al lui Inter, Piero Ausilio, a lămurit culisele aducerii lui Cristi Chivu ca antrenor principal, respingând ferm zvonurile despre o altă variantă.
07:40
„Am fost șocat!” Victor Angelescu îl pune la zid pe Gino Iorgulescu după afirmațiile despre FCSB # Sport.ro
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a reacționat după ce Gino Iorgulescu, președintele LPF, a susținut că ar fi păcat ca FCSB să nu se califice în play-off.
07:40
Cavani a ajuns să fie huiduit de fanii lui Boca Juniors. "Are aproape 40 de ani, ar trebui să se retragă" # Sport.ro
Edinson Cavani are 39 de ani și este căpitanul echipei Boca Juniors.
Acum 12 ore
00:00
Cristi Munteanu a izbucnit în momentul în care a fost întrebat dacă Oțelul joacă pentru FCSB.
00:00
Patronul FCSB-ului îi oferă libertatea de a pleca unui fotbalist.
27 februarie 2026
23:50
23:50
Argint pentru fiica lui Mihai Covaliu la Europene! Cu ce probleme s-a confruntat Amalia: „M-am speriat puțin” # Sport.ro
Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie juniori!
23:40
23:30
Întrebat despre lupta la titlu, Giani Kiriță a rostit două nume: „Din câte arată pe teren” # Sport.ro
Actualul sezon din SuperLiga este unul dintre cele mai echilibrate din ultimii ani.
23:30
Alexandru Chipciu, răspuns fabulos când a fost întrebat cum se menține în formă la 36 de ani: „Eram cel mai tare” # Sport.ro
Universitatea Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Ca urmare a acestei victorii, U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off.
23:00
„U” Cluj a făcut spectacol pe Cluj Arena și a învins-o clar pe Oțelul Galați, scor 4-0, în etapa a 29-a din Superliga.
22:50
Bergodi, suspendat, a reacționat imediat după calificarea U Cluj în play-off: mesajul său # Sport.ro
Tehnicianul „șepcilor roșii“, care a primit o suspendare de o lună după incidentele de la derby-ul cu CFR, s-a bucurat enorm de victoria cu Oțelul Galați, scor 4-0.
22:40
Laszlo Balint, siderat după „U” Cluj - Oțelul 4-0: „Toată lumea știe, nu pot să detaliez” # Sport.ro
Reacția lui Laszlo Balint după partida „U” Cluj - Oțelul 4-0, contând pentru etapa a 29-a din Superliga României.
22:30
„U” Cluj - Oțelul Galați s-a terminat 4-0.
22:30
Joao Lameira a spus-o clar după umilința 0-4 cu ”U” Cluj: „Eram una dintre cele mai bune echipe din Superliga” # Sport.ro
Joao Lameria a fost dezamăgit după umilința cu ”U” Cluj.
22:20
22:20
Universitatea Cluj a spulberat-o pe Oțelul Galați, scor 4-0, pe „Cluj Arena”, în etapa a 29-a din SuperLiga.
22:10
22:00
Actualul sezon din SuperLiga propune una dintre cele mai echilibrate lupte din ultimii ani.
21:50
Unde a ajuns Adrian Șut! Meci nebun, interzis cardiacilor, pentru fostul mijlocaș al FCSB-ului # Sport.ro
Pentru a doua etapă la rând, în Emirate, mijlocașul român a trăit o partidă dramatică, dar cu final fericit pentru echipa sa.
21:30
E mai greu să ratezi decât să marchezi de acolo! Eroarea incredibilă din ”U” Cluj - Oțelul # Sport.ro
Ratare mare în Superliga, în partida ”U” Cluj - Oțelul.
21:10
Argint pentru România la Ranking Series Tirana. Luptătoarea Kriszta Incze a urcat pe treapta a doua a podiumului.
21:00
Lovitură grea pentru Inter Milano.
20:50
Mihai Stoica a expus motivul pentru care un titular de la FCSB este exclus din echipa de start a lui Elias Charalambous.
20:50
Prestianni ar fi dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în partida Benfica - Real Madrid.
20:40
Tehnicianul român activează acum, în Qatar, la Al-Arabi Doha, însă e foarte apreciat și în Arabia Saudită.
Acum 24 ore
19:50
Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion” # Sport.ro
După eșecul de la Sibiu, 1-3 cu FC Hermannstadt, moldovenii au ieșit matematic din lupta pentru TOP 6.
19:50
Mihai Bordeianu a părut dezamăgit după ce FC Botoșani a ratat play-off-ul.
19:50
Criza de nervi a lui Leo Grozavu la interviu: „Penibil! Astea sunt întrebări de România!“ # Sport.ro
Cu o singură victorie, în ultimele 11 etape (!), FC Botoșani, revelația primei părți a sezonului, a devenit acum o dezamăgire uriașă pentru fanii echipei.
19:50
„Vă gândiți la retrogradare?”. Andrei Miron, discurs apocaliptic după Hermannstadt - Botoșani 3-1 # Sport.ro
Hermannstadt a învins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, pe FC Botoşani, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii.
19:50
FC Hermannstadt a obținut o victorie vitală, scor 3-1 cu FC Botoșani, în etapa a 28-a din Superliga, și speră în continuare la salvarea de la retrogradare.
19:40
Nike lansează noul model de pantof de alergare Structure Plus: o revoluție a stabilității și a confortului suprem (P) # Sport.ro
Pentru prima dată, spuma ZoomX întâlnește tehnologia de stabilitate în seria Structure. Noii pantofi vor fi disponibili în magazinele din țară începând cu luna februarie 2026.
19:30
CSM București revine pe primul loc după o victorie muncită cu Râmnicu Vâlcea, transmisă exclusiv de VOYO și Pro Arena # Sport.ro
CSM București a câștigat o partidă extrem de importantă în lupta pentru campionat la Vâlcea. Meciul a fost transmis exclusiv de VOYO și de Pro Arena.
19:20
Mijlocașul defensiv, în vârsta de 26 de ani, începe să se acomodeze din ce în ce mai mult cu fotbalul din Emirate.
19:20
Visul frumos s-a risipit pentru FC Botoșani.
18:50
Leonardo Aboian a fost suspendat pentru trucare de meciuri.
18:50
Sezonul din Euroligă continuă la intensitate maximă, iar lupta pentru play-off devine tot mai strânsă de la o etapă la alta.
18:50
Tehnicianul român a avut o tiradă fără precedent, amenințând că echipa sa va boicota următorul meci de campionat.
18:40
Hansi Flick a caracterizat adversara Barcelonei din optimile Ligii Campionilor în două cuvinte # Sport.ro
Ce a spus Hansi Flick despre dubla manșă pe care Barcelona o va disputa în optimile Champions League contra lui Newcastle.
